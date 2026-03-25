Zaskočila vás červená tečka ve vejci? Zjistěte, co opravdu znamená a proč se jí nemusíte bát

Jak vzniká červená tečka
Při uvolňování žloutku z vaječníku může malá cévka prasknout a uvolnit stopové množství krve. Někdy se krev dostane i do bílku, pokud k prasknutí dojde později ve vejcovodu.
Příčinou může být:
- mechanický náraz nebo krátké přetížení slepice,
- stres ze změn prostředí či hejna,
- genetická dispozice některých slepic,
- nedostatek vitaminu K v krmivu.
Někdy se objevují i hnědavé či masité skvrny – drobné kousky tkáně slepice. Ty jsou rovněž neškodné.
Výskyt je poměrně vzácný – méně než 3 % vajec. V domácích nebo farmářských vejcích se skvrnky vyskytují častěji, protože se tato vajíčka netřídí jako v supermarketech, kde se prosvícením odstraňuje každá nedokonalost.
Je vejce s červenou tečkou bezpečné?
Ano. Vejce je bezpečné k jídlu, pokud nezapáchá, bílek je průzračný a žloutek lesklý a správně tvarovaný.
Jak poznat zkažené vejce:
Pokud vám červená tečka vadí esteticky, můžete ji snadno odstranit lžičkou, párátkem nebo sítkem.
Při tepelném zpracování, například u míchaných vajec nebo omelety, navíc skvrnka často úplně zmizí. A i při jiné úpravě nemá vliv na chuť ani výživovou hodnotu.
