Zaskočila vás červená tečka ve vejci? Zjistěte, co opravdu znamená a proč se jí nemusíte bát

Klára Pěnkavová
  5:00
Rozklepnete vejce a na žloutku se objeví červená tečka. Mnozí z nás možná znejistí. Není náhodou nějak nebezpečná? Nejedná se o začínající embryo? Neznamená to, že je vajíčko zkažené? Ve skutečnosti jde jen o drobný krevní výron z prasklé cévky slepice během tvorby vejce. Nijak neohrožuje zdraví ani chuť.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Jak vzniká červená tečka

Při uvolňování žloutku z vaječníku může malá cévka prasknout a uvolnit stopové množství krve. Někdy se krev dostane i do bílku, pokud k prasknutí dojde později ve vejcovodu.

Příčinou může být:

  • mechanický náraz nebo krátké přetížení slepice,
  • stres ze změn prostředí či hejna,
  • genetická dispozice některých slepic,
  • nedostatek vitaminu K v krmivu.

Někdy se objevují i hnědavé či masité skvrny – drobné kousky tkáně slepice. Ty jsou rovněž neškodné.

Výskyt je poměrně vzácný – méně než 3 % vajec. V domácích nebo farmářských vejcích se skvrnky vyskytují častěji, protože se tato vajíčka netřídí jako v supermarketech, kde se prosvícením odstraňuje každá nedokonalost.

Lepší je vejce nejprve jednotlivě vyklepnout do misky.

Je vejce s červenou tečkou bezpečné?

Ano. Vejce je bezpečné k jídlu, pokud nezapáchá, bílek je průzračný a žloutek lesklý a správně tvarovaný.

Jak poznat zkažené vejce:

  • typický zápach po pukavci
  • zakalený, růžový, zelený nebo jinak zbarvený bílek
  • vodnatý bílek nebo rozpadlý žloutek

Pokud vám červená tečka vadí esteticky, můžete ji snadno odstranit lžičkou, párátkem nebo sítkem.

Při tepelném zpracování, například u míchaných vajec nebo omelety, navíc skvrnka často úplně zmizí. A i při jiné úpravě nemá vliv na chuť ani výživovou hodnotu.

Zaskočila vás červená tečka ve vejci? Zjistěte, co opravdu znamená a proč se jí nemusíte bát

vejce, červená skvrna ve vejci, žloutek

Rozklepnete vejce a na žloutku se objeví červená tečka. Mnozí z nás možná znejistí. Není náhodou nějak nebezpečná? Nejedná se o začínající embryo? Neznamená to, že je vajíčko zkažené? Ve skutečnosti...

25. března 2026

