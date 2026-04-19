Červená čočka dvakrát jinak: Issová s Pánkem vsadili v Ledničko, vyprávěj! na chutě Orientu

Klára Pěnkavová
  13:30
Sedmý díl Ledničko, vyprávěj! opět ovlivnily životní příběhy jeho hostů. Herečka Martha Issová, která díky své rodině miluje blízkovýchodní kuchyni, a ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, jenž se dlouhodobě pohybuje na zahraničních misích, přinesli do studia vůně Orientu. Římský kmín a červená čočka se staly základem dvou výrazných jídel. Které si tentokrát odneslo Řád červené ledničky?
Martha Issová a Jan Punčochář

Herečka Martha Issová přišla s ingrediencí, která voní dálkami – římským kmínem. Ten je pro ni srdeční záležitostí: „Římský kmín neboli kammůn (jak se vyslovuje v Sýrii) je koření, které je úplně typické pro středomořskou a blízkovýchodní kuchyni, a já se s ním díky tátovi potkávám od mala. Taky jsem věděla, že tady bude Šimon, a přišlo mi intuitivně, že by to mohlo být dobré propojení s jeho surovinou. A měla jsem pravdu.“

Společně s Janem Punčochářem připravili netradiční dezert – pudink z červené čočky s domácí granolou a marinovaným mangem. Výsledný pokrm byl překvapivě jemný, lehce kořeněný a chuťově dokonale vyvážený. Ukázal, že i luštěniny mohou v moderní gastronomii zazářit ve sladké podobě.

Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce. Uvařte si s námi čočku

Pudink z červené čočky, Ledničko, vyprávěj! 7. díl

Recept Pudink z červené čočky, domácí granolou a marinovaným mangem

Granola

  • 300 g ovesných vloček
  • 30 g dýňových semínek
  • 30 g slunečnicových semínek
  • 30 g kešu ořechů
  • 30 g pekanových ořechů
  • 30 g vlašských ořechů
  • 3 lžíce kokosového oleje
  • 2 lžíce třtinového cukru
  • 4 lžíce medu

Pudink

  • ½ lžičky římského kmínu
  • 500 ml kokosového mléka
  • 1 vanilkový lusk
  • 5 semínek celého kardamomu
  • 1 badyán
  • 1 celá skořice
  • 200 g červené čočky
  • 200 ml mléka
  • 1 limetka
  • 20 g másla
  • 1 mango
  • 1 granátové jablko
  1. Ovesné vločky smícháme s dýňovými a slunečnicovými semínky a trochu podrcenými ořechy (kešu, pekany, vlašské ořechy).
  2. Zahřejeme kokosový olej, med a třtinový cukr, aby vznikl rozvar, který nalijeme na směs a dobře promícháme.
  3. Rozprostřeme na pečicí papír a dáme péct na 160 °C asi 20 minut. Občas zkontrolujeme a prohrábneme, aby se granola rovnoměrně propekla.
  4. Římský kmín jemně nasucho opražíme, aby se rozvoněl, pak ho nameleme.
  5. Vanilku, kardamom, badyán, římský kmín a skořici rozehřejeme v kokosovém mléce.
  6. Přidáme propranou čočku, trochu mléka, kůru z limetky a kousek másla a za stálého míchání pomalu vaříme do změknutí čočky asi 10 minut. Pak překryjeme fólií a dáme vychladit do lednice.
  7. Mango oloupeme a nakrájíme najemno, namarinujeme ve šťávě z celé limetky, do které nastrouháme i trochu kůry, a dobře promícháme. Necháme odpočinout.
  8. Granátové jablko rozkrojíme a vyloupeme z něj semínka.
  9. Pudink podáváme s domácí granolou, marinovaným mangem a granátovým jablkem.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 45 minut

Quinoa salát s grilovaným halloumi a zeleninou

Svěží quinoa salát s grilovaným sýrem halloumi a granátovým jablkem: Ideální lehký oběd

Recept

Lehké

35 min

Šimon Pánek byl hostem v 7. díle Ledničko, vyprávěj!

Šimon Pánek a Přemek Forejt

Šimon Pánek vsadil na červenou čočku, kterou považuje za jednu z nejpraktičtějších surovin: „Je to velice univerzální potravina, ze které se dá udělat skvělá polévka, ale také třeba indický nebo srílanský dhál. Rychle se vaří, zkrátka má spoustu výhod.“

S Přemkem Forejtem připravili syté kuřecí kari z červené čočky podávané s chlebem naan. Pokrm byl inspirovaný indickou kuchyní a vynikal výraznou chutí, vůní koření a příjemnou krémovou strukturou.

Česká luštěnina, po které konečně zhubnete? Fazole vás zasytí víc než maso

Kuřecí kari s červenou čočkou, Ledničko, vyprávěj! 7. díl

Recept Kuřecí kari z červené čočky s naanem

Indické kari

  • 500 g kuřecích prsou
  • 100 ml oleje
  • 200 g cibule
  • 100 g červené čočky
  • 8 g zázvoru
  • 10 g tandoori masala koření
  • 4 g římského kmínu
  • 4 g mleté papriky
  • 1 g mletého kardamomu
  • 15 g česneku
  • 400 ml rajského protlaku
  • 500 ml drcených rajčat
  • 1 l kuřecího vývaru
  • 100 g koriandru
  • cukr a sůl dle chuti

Naan

  • 300 g hladké mouky
  • 200 g řeckého jogurtu
  • 7 g sušeného droždí
  • 1 lžíce cukru
  • 1 lžíce oleje
  • 1 lžička soli
  • 40 g másla
  • špetka soli
  • 2 lžíce nasekané petrželky
  • 2 lžíce nasekané pažitky
  1. Nastrouháme zázvor a česnek a dáme do nich na cca 15 min marinovat kuřecí prsa.
  2. Následně je dáme do hrnce, osolíme a promícháme se strouhaným zázvorem, česnekem, tandoori masala kořením, drceným římským kmínem a olivovým olejem.
  3. Smažíme z obou stran na rozpáleném oleji. Vyjmeme.
  4. Do výpeku přidáme cibuli najemno a vyrestujeme, aby pustila šťávu.
  5. Přidáme tandoori masala, strouhaný zázvor a utřený česnek, chvíli restujeme a pak přidáme rajčatový protlak, drcená rajčata, červenou čočku, římský kmín a mletý kardamom.
  6. Vrátíme zpět kuřecí prsa. Přilijeme vývar a vaříme asi 15 minut, až nám rajčata změknou a chutě se spojí.
  7. Naan si připravíme těsně před podáváním. Vypracujeme si těsto z mouky, řeckého jogurtu, sušeného droždí, oleje a cukru. Necháme kynout asi 20 minut.
  8. Vykynuté těsto rozválíme a uděláme placičky, které nasucho opékáme v rozpálené pánvi.
  9. Potřeme rozpuštěným máslem se solí, nasekanou petrželí a pažitkou.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 45 minut

Dýňové kari s čočkou

Dýňové kari s čočkou

Recept

Lehké

45 min

Jan Punčochář s Marthou Issovou v 7. díle Ledničko, vyprávěj!

Jak sedmý díl dopadl a na co se těšit příště

Řád červené ledničky si tentokrát odnesli Martha Issová a Jan Punčochář za svůj originální pudink z červené čočky. O vítězi rozhodli diváci ve studiu v těsném poměru 21 ku 19 hlasům.

Sedmý díl ukázal, že i zdánlivě obyčejné suroviny mohou v rukou kreativních kuchařů získat úplně nový rozměr. Červená čočka se proměnila jednou v dezert, podruhé v syté hlavní jídlo – a obojí sklidilo velký úspěch.

Na jaké ingredience se můžeme těšit příště? A kdo si odnese další Řád červené ledničky? Nechme se překvapit. Jedno je ale jisté – Ledničko, vyprávěj! zažije další velkou jízdu s Martinem Hranáčem a Patricií Solařikovou! V neděli 26. dubna dopoledne na TV Nova.

Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?
Nejčtenější

Česká luštěnina, po které konečně zhubnete? Fazole vás zasytí víc než maso

Fazole

Fazole kombinují nízkou cenu, vysokou sytivost a výborné nutriční hodnoty. Právě proto patří mezi potraviny, které dávají smysl při hubnutí.

Bramborák? V Plzni za tohle slovo body nezískáte. Tady vládne vošouch

Bramboráky se slaninou, salát

Pokud si v Plzni a okolí objednáte „bramborák“, pravděpodobně dostanete, co chcete, ale sklidíte pár udivených pohledů. Tady se totiž od nepaměti jí vošouch. Tato regionální legenda není jen obyčejná...

Pajšl nemá nejlichotivější název, ale recept od mojí babičky vás donutí ho milovat

vnitřnosti

Pajšl jsem jako dítě pravidelně jedla u své babičky, ale přiznám se, že samotný název jsem za ta léta úplně zapomněla. Přitom jde o klasiku, ke které se dnes vracejí i slavní šéfkuchaři. Jak si tedy...

Seznam potravin, které po padesátce nekupovat. Na bůček a pivo zapomeňte

Alkoholu se po 50. narozeninách spíše vyhněte. Zato se zaměřte na zdravou...

Nikdo nemládne, čas měří všem stejně. V 50 uspořádáme velkou oslavu a vydáme se do druhé poloviny života. Na co se zaměřit ve stravě, aby i nyní tělo fungovalo, jak má?

Kilo téhle suroviny je dražší než kilo zlata. Dá se najít dokonce v Česku

Lanýž letní (Tuber aestivum)

Ještě donedávna byly lanýže symbolem luxusu, který si Češi spojovali hlavně s Francií nebo Itálií. Dnes se ale čím dál častěji mluví o tom, že i česká krajina skrývá tento „černý poklad“. Lanýže se...

Červená čočka dvakrát jinak: Issová s Pánkem vsadili v Ledničko, vyprávěj! na chutě Orientu

Ledničko, vyprávěj! 7. díl

Sedmý díl Ledničko, vyprávěj! opět ovlivnily životní příběhy jeho hostů. Herečka Martha Issová, která díky své rodině miluje blízkovýchodní kuchyni, a ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek,...

19. dubna 2026  13:30

Domácí langoše se zakysanou smetanou a pestem: Křupavá klasika v moderním kabátě

Langoše naslano
Recept

Střední

70 min

Kdo by odolal nadýchanému, dozlatova usmaženému těstu, které se rozplývá na jazyku? Zapomeňte na...

Pečené kuře na medu a hořčici: Recept s křupavým salátem z kadeřávku a cizrny

Kuře na medu a hořčici s kadeřávkem
Recept

Střední

80 min

Kuřecí paličky pečené v neodolatelné glazuře z medu a dijonské hořčice jsou díky dlouhému pečení...

Když vás nepopíchá, tak vás dostane. Tenhle kaktus se dá jíst podobně jako meloun

Opuncie chutná jako hruška a meloun dohromady.

Jedlý kaktus? Určitě ho znáte pod názvem opuncie, které se někdy říká také „kaktusová hruška“. Stačí ji oloupat a pak si už jen užívat lahodnou chuť tohoto zdravého exotického ovoce.

19. dubna 2026  4:40

Ne každý šálek probudí stejně. Přehled kofeinu v espressu, čaji i maté

Káva je zdravá. To už se ví! Pijte ji ale černou, bez cukru.

Kolik kofeinu skutečně obsahuje vaše ranní káva? Probudí vás víc než čaj? Nejde jen o druh nápoje, ale i o způsob přípravy a velikost šálku. Přinášíme přehled, abyste věděli, co vás po ránu opravdu...

19. dubna 2026

Poctivý slaný quiche s chřestem a goudou: Křupavý koláč, který zazáří na každém stole

Slaný koláč s chřestem
Recept

Lehké

80 min

Elegantní, sytý a plný jarních chutí. Tento slaný koláč kombinuje jemnost blanšírovaného chřestu,...

Smažená rýže se slaninou a zeleninou z jedné pánve: Rychlá večeře, kterou si zamilujete

Smažená rýže se slaninou a zeleninou
Recept

Lehké

25 min

Máte v lednici zbytek rýže od včerejšího oběda? Proměňte ji v luxusní asijskou klasiku s českým...

Nadýchané japonské lívance jako obláček: Recept na extra vysoké a nadýchané lívance z pánve

Japonské lívance
Recept

Střední

30 min

Zapomeňte na tenké české lívance, na které jste zvyklí. Tyto japonské krásky vynikají svou extrémní...

Satay s arašídovou omáčkou: Thajský street food, který vás dostane svou plnou chutí

Satay s arašídovou omáčkou

Bez debat jde o jeden z největších pokladů thajské kuchyně. Satay špízy jsou křehké, šťavnaté kousky vepřového a hovězího masa, marinované ve výrazných thajských chutích a opečené na grilu. Doplňují...

18. dubna 2026

Kuřecí plátek s broskví: Retro recept, který ovládl nedělní obědy v 80. letech

Kuře s broskví

Vzpomínáte si na ty nedělní obědy, kdy se na stole objevilo něco „slavnostního“, co dnes působí už skoro úsměvně retro? Jedním z takových jídel je bezpochyby kuřecí plátek s broskví a sýrem.

18. dubna 2026  4:40

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Zázrak z českého pohraničí. Jak se na Šumavě začala vařit kulajda

Jihočeská kulajda

Krémová kulajda s koprem a bramborami je stálicí českých restaurací. Její kořeny sahají hluboko do venkovské kuchyně jižních Čech a Šumavy. Její chuť balancuje mezi jemností a výrazností. Její...

18. dubna 2026

Vláčný makovec se zakysanou smetanou a citronovou polevou: Recept, který se nerozpadá

Makovec s citronovou polevou
Recept

Střední

60 min

Zapomeňte na dusivý makovec, který musíte zapíjet litrem čaje. Tenhle recept sází na kombinaci medu...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.