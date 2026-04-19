Martha Issová a Jan Punčochář
Herečka Martha Issová přišla s ingrediencí, která voní dálkami – římským kmínem. Ten je pro ni srdeční záležitostí: „Římský kmín neboli kammůn (jak se vyslovuje v Sýrii) je koření, které je úplně typické pro středomořskou a blízkovýchodní kuchyni, a já se s ním díky tátovi potkávám od mala. Taky jsem věděla, že tady bude Šimon, a přišlo mi intuitivně, že by to mohlo být dobré propojení s jeho surovinou. A měla jsem pravdu.“
Společně s Janem Punčochářem připravili netradiční dezert – pudink z červené čočky s domácí granolou a marinovaným mangem. Výsledný pokrm byl překvapivě jemný, lehce kořeněný a chuťově dokonale vyvážený. Ukázal, že i luštěniny mohou v moderní gastronomii zazářit ve sladké podobě.
Recept Pudink z červené čočky, domácí granolou a marinovaným mangem
Granola
- 300 g ovesných vloček
- 30 g dýňových semínek
- 30 g slunečnicových semínek
- 30 g kešu ořechů
- 30 g pekanových ořechů
- 30 g vlašských ořechů
- 3 lžíce kokosového oleje
- 2 lžíce třtinového cukru
- 4 lžíce medu
Pudink
- ½ lžičky římského kmínu
- 500 ml kokosového mléka
- 1 vanilkový lusk
- 5 semínek celého kardamomu
- 1 badyán
- 1 celá skořice
- 200 g červené čočky
- 200 ml mléka
- 1 limetka
- 20 g másla
- 1 mango
- 1 granátové jablko
- Ovesné vločky smícháme s dýňovými a slunečnicovými semínky a trochu podrcenými ořechy (kešu, pekany, vlašské ořechy).
- Zahřejeme kokosový olej, med a třtinový cukr, aby vznikl rozvar, který nalijeme na směs a dobře promícháme.
- Rozprostřeme na pečicí papír a dáme péct na 160 °C asi 20 minut. Občas zkontrolujeme a prohrábneme, aby se granola rovnoměrně propekla.
- Římský kmín jemně nasucho opražíme, aby se rozvoněl, pak ho nameleme.
- Vanilku, kardamom, badyán, římský kmín a skořici rozehřejeme v kokosovém mléce.
- Přidáme propranou čočku, trochu mléka, kůru z limetky a kousek másla a za stálého míchání pomalu vaříme do změknutí čočky asi 10 minut. Pak překryjeme fólií a dáme vychladit do lednice.
- Mango oloupeme a nakrájíme najemno, namarinujeme ve šťávě z celé limetky, do které nastrouháme i trochu kůry, a dobře promícháme. Necháme odpočinout.
- Granátové jablko rozkrojíme a vyloupeme z něj semínka.
- Pudink podáváme s domácí granolou, marinovaným mangem a granátovým jablkem.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 45 minut
Šimon Pánek a Přemek Forejt
Šimon Pánek vsadil na červenou čočku, kterou považuje za jednu z nejpraktičtějších surovin: „Je to velice univerzální potravina, ze které se dá udělat skvělá polévka, ale také třeba indický nebo srílanský dhál. Rychle se vaří, zkrátka má spoustu výhod.“
S Přemkem Forejtem připravili syté kuřecí kari z červené čočky podávané s chlebem naan. Pokrm byl inspirovaný indickou kuchyní a vynikal výraznou chutí, vůní koření a příjemnou krémovou strukturou.
Recept Kuřecí kari z červené čočky s naanem
Indické kari
- 500 g kuřecích prsou
- 100 ml oleje
- 200 g cibule
- 100 g červené čočky
- 8 g zázvoru
- 10 g tandoori masala koření
- 4 g římského kmínu
- 4 g mleté papriky
- 1 g mletého kardamomu
- 15 g česneku
- 400 ml rajského protlaku
- 500 ml drcených rajčat
- 1 l kuřecího vývaru
- 100 g koriandru
- cukr a sůl dle chuti
Naan
- 300 g hladké mouky
- 200 g řeckého jogurtu
- 7 g sušeného droždí
- 1 lžíce cukru
- 1 lžíce oleje
- 1 lžička soli
- 40 g másla
- špetka soli
- 2 lžíce nasekané petrželky
- 2 lžíce nasekané pažitky
- Nastrouháme zázvor a česnek a dáme do nich na cca 15 min marinovat kuřecí prsa.
- Následně je dáme do hrnce, osolíme a promícháme se strouhaným zázvorem, česnekem, tandoori masala kořením, drceným římským kmínem a olivovým olejem.
- Smažíme z obou stran na rozpáleném oleji. Vyjmeme.
- Do výpeku přidáme cibuli najemno a vyrestujeme, aby pustila šťávu.
- Přidáme tandoori masala, strouhaný zázvor a utřený česnek, chvíli restujeme a pak přidáme rajčatový protlak, drcená rajčata, červenou čočku, římský kmín a mletý kardamom.
- Vrátíme zpět kuřecí prsa. Přilijeme vývar a vaříme asi 15 minut, až nám rajčata změknou a chutě se spojí.
- Naan si připravíme těsně před podáváním. Vypracujeme si těsto z mouky, řeckého jogurtu, sušeného droždí, oleje a cukru. Necháme kynout asi 20 minut.
- Vykynuté těsto rozválíme a uděláme placičky, které nasucho opékáme v rozpálené pánvi.
- Potřeme rozpuštěným máslem se solí, nasekanou petrželí a pažitkou.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 45 minut
Jak sedmý díl dopadl a na co se těšit příště
Řád červené ledničky si tentokrát odnesli Martha Issová a Jan Punčochář za svůj originální pudink z červené čočky. O vítězi rozhodli diváci ve studiu v těsném poměru 21 ku 19 hlasům.
Sedmý díl ukázal, že i zdánlivě obyčejné suroviny mohou v rukou kreativních kuchařů získat úplně nový rozměr. Červená čočka se proměnila jednou v dezert, podruhé v syté hlavní jídlo – a obojí sklidilo velký úspěch.
Na jaké ingredience se můžeme těšit příště? A kdo si odnese další Řád červené ledničky? Nechme se překvapit. Jedno je ale jisté – Ledničko, vyprávěj! zažije další velkou jízdu s Martinem Hranáčem a Patricií Solařikovou! V neděli 26. dubna dopoledne na TV Nova.
