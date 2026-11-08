Co zjistila studie s 485 tisíci lidmi?
Lidé, kteří pili čaj pravidelně, měli o 11 procent nižší riziko onemocnění srdce a cév než ti, kdo ho pravidelně nepili. U černého čaje vycházela tato souvislost konzistentněji než u zeleného. Nejnižší riziko měli lidé, kteří pili čaj středně silný, zatímco čaj pitý velmi horký souvisel s rizikem vyšším. Vyplývá to ze studie vědců z Peking Union Medical College, kterou v říjnu otiskl odborný časopis Journal of Internal Medicine.
Vědci lidem čaj nepředepisovali. Jen zaznamenali, jaký a kolik ho pijí, a pak sledovali, kdo onemocní. Do sledování se dostalo přes 485 tisíc dospělých v Číně a polovinu z nich výzkumníci sledovali déle než devět let. Během té doby onemocnělo téměř 15 tisíc z nich. Do výsledku se počítala onemocnění srdce a cév včetně mrtvice a plicních onemocnění srdce a onemocnění periferních tepen.
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Je pro srdce lepší černý, nebo zelený čaj?
Pokud jste začali pít zelený čaj místo černého, můžete být výsledkem překvapení. Konzistentnější souvislost s nižším rizikem onemocnění srdce a cév se totiž ukázala právě u černého čaje. Na další změnu zvyků je však možná brzo.
Studii po vydání okomentoval Charalampos Rallis, který se na Queen Mary University of London zabývá genetikou a buněčnou biologií. V komentáři, který zveřejnilo britské Science Media Centre, upozornil, že zjištění o černém čaji je zatím jen průzkumné, stejně jako to teplotě čaje. Autoři totiž v datech testovali mnoho různých srovnání.
Svou roli může hrát i to, odkud data pocházejí. Všichni účastníci žili v Číně, kde se čajové zvyky i druhy čaje mohou od těch našich lišit.
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Záleží na tom, jak silný a jak horký čaj pijete?
Kdo má rád čaj co nejsilnější a pije ho, dokud pálí, dělá podle studie dvě věci, které nevyšly nejlépe. Nejnižší riziko onemocnění srdce a cév měli lidé, kteří pili čaj středně silný.
Další problém může nastat u teploty. Pokud jste zvyklí čaj pít vařící, studie pro vás dobrou zprávu nemá: velmi horký čaj souvisel s vyšším rizikem. S horkými nápoji si vědci spojují i jiné riziko. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v roce 2016 zařadila pití nápojů teplejších než 65 °C mezi pravděpodobně karcinogenní, tedy do skupiny 2A, kvůli rakovině jícnu. Je to však jiné onemocnění a jiný výzkum než čínská studie o srdci a cévách.
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Znamená to pít šest až osm šálků čaje denně?
Nejnižší odhadované riziko vyšlo u lidí, kteří pili čaj aspoň jednou týdně, a to při šesti až osmi šálcích denně. Autoři i nezávislí odborníci ovšem upozorňují, že to není doporučená dávka.
Dietoložka British Heart Foundation Dell Stanford v komentáři pro Science Media Centre vysvětluje proč. Kolik čaje lidé pijí, se ve studii zjišťovalo jen jednou a velikost šálku nebyla sjednocená. Šest šálků jednoho účastníka tak nemusí znamenat totéž co šest šálků jiného.
Stačí pro nižší riziko pít čaj?
Nejnižší riziko ve studii měli lidé, kteří pili čaj, nekouřili a hodně se hýbali. Pijáci čaje se od ostatních mohli lišit i stravou, příjmem a životním stylem. Na stravu a příjem přitom podle Rallise nebyl výpočet plně upravený. Pro zdraví srdce je podle něj nejdůležitější nekouřit a zůstat aktivní.
Dell Stanford dodává, že na srdce má mnohem větší vliv celkový jídelníček a životní styl než jakékoli jednotlivé jídlo nebo nápoj.