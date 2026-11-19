Odkud kuba pochází
Houbový kuba má kořeny hluboko v české lidové kuchyni, především v podhorských oblastech (Krkonoše, Šumava, Vysočina), kde bylo krup dostatek a lesy poskytovaly bohatou úrodu hub. První písemné zmínky o podobných pokrmech z obilovin a hub sahají až do 16. století.
Na štědrovečerní stůl se kuba nedostal náhodou. Štědrý den byl v křesťanské tradici dnem přísného půstu, který končil až s východem první večerní hvězdy. Během dne se proto nejedlo žádné maso, ale pokrmy musely být syté a výživné, aby lidé vydrželi do večera. Kuba tento požadavek splňoval dokonale.
Poctivý staročeský houbový kuba se slaninou a kroupami – Tradiční recept s česnekem a majoránkou jako od babičky
Střední
80 min
Proč se jmenuje černý kuba
Přívlastek „černý“ získal díky sušeným houbám, které pokrmu dodaly typickou tmavou barvu a intenzivní vůni. V lidové magii měly navíc houby jako dar lesa zajistit rodině hojnost a zdraví v příštím roce.
Regionální varianty
Ačkoli je kuba klasikou, v různých koutech Česka existují jeho obměny a příbuzné pokrmy:
- Kuba z pohanky nebo jáhel: Zejména na Valašsku a Slovácku se kroupy často nahrazovaly pohankou, v jižních Čechách zase jáhlami. Pohankový kuba má výraznější, oříškovou chuť a je přirozeně bezlepkový.
- Hubník (houbový nákyp): Velmi oblíbený vánoční pokrm především v Krkonoších a Podkrkonoší. Místo krup se v něm používá starší pečivo namočené v mléce s vejci, které se smíchá s houbami, česnekem a kořením a upeče dozlatova.
- Šoulet: Tradiční staročeský pokrm z vařeného hrachu a krup, dochucený česnekem, majoránkou a husím sádlem. Stejně jako kuba patřil k sytým postním jídlům.
Recept Staročeský černý kuba
- 300 g krupek
- 50 g sušených hub
- 2 cibule
- 4 stroužky česneku
- mletý pepř dle chuti
- 1/2 lžičky drceného kmínu
- 1 lžička majoránky
- sůl dle chuti
- 4 lžíce sádla
- 2 lžíce strouhanky
- Houby namočíme asi na 1 hodinu do studené vody. Pekáček nebo zapékací misku lehce vytřeme sádlem a vysypeme strouhankou.
- Krupky dobře propláchneme. Zalijeme je nálevem z hub a dolijeme vodou tak, aby byly asi 2 cm pod hladinou. Na mírném ohni je za občasného míchání uvaříme doměkka.
- Cibuli a česnek oloupeme. Cibuli nakrájíme najemno, česnek utřeme. Na sádle zpěníme cibulku, přidáme pokrájené vymačkané houby, kmín, česnek a vše podusíme. Houby vimícháme do uvařených krup a vše dochutíme majoránkou, solí a pepřem.
- Směsí naplníme připravenou zapékací misku a ve středně vyhřáté troubě (175 °C) pečeme asi 30 minut.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 80 minut