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Černý kříženec jako přírodní Celaskon a infuze mládí: Josta vymaže vrásky a lékárnám sebere kšeft

Petra Burgrová
  4:30

Josta | foto: Jana Vašáková, www.receptyprodeti.cz

Josta v sobě spojuje to nejlepší ze svých rodičů, černého rybízu a angreštu. Navíc nemá žádné trny, takže sklizeň zvládnete bez jediného šrámu. Pojďte se podívat, proč by toto tmavé bobulové ovoce nemělo chybět ve vašem jídelníčku.

Obsah

Na co je dobrá josta

Pro náš imunitní systém představuje skvělého pomocníka. Mezi její hlavní zdravotní benefity patří:

  • Vysoký obsah vitaminu C: Stejně jako černý rybíz, i josta obsahuje obrovské množství vitaminu C, což z ní dělá přímo vitaminovou bombu klíčovou pro posílení imunity.
  • Zásobárna minerálů: Kromě vitaminů dodá tělu důležité minerální látky, jako je draslík, vápník, hořčík a sodík.
  • Silný antioxidant a ochrana před stárnutím: Má silné antioxidační účinky a aktivně pomáhá zpomalovat příznaky stárnutí buněk.
  • Podpora cév a krevního oběhu: Pomáhá zlepšovat krevní oběh a funguje jako skvělá prevence kardiovaskulárních (srdečně-cévních) nemocí.
  • Ostrý zrak: Pravidelná konzumace těchto tmavých plodů prokazatelně pomáhá zlepšovat zrak.
  • Dobré trávení: Díky vysokému podílu vlákniny a bioflavonoidů podporuje správnou funkci střev a detoxikaci těla.

Znáte jostu? Toto sladkokyselé ovoce využijete na koláč i do salátu

Josta je geniální spojením angreštu a černého rybízu, které vašemu tělu dodá brutální nálož vitamínu C bez otravných bodlin.

Kdy se josta sklízí

Dozrává v průběhu července. Plody zrají postupně a poznáte to tak, že změní barvu ze zelené přes červenofialovou až do temně fialové/černé.

Josta koláč na plech

Josta koláč na plech

Recept

Střední

45 min

Jak chutná josta

Chuť je naprosto jedinečná a harmonická. Postrádá typickou ostrost černého rybízu, ale zároveň v ní nenajdete kyselost nezralého angreštu. Plody mají výrazné aroma. Když jsou plně zralé, jsou příjemně šťavnaté, sladkokyselé a osvěžující. Mladší, nedozrálé plody připomínají spíše angrešt, zatímco ty dokonale dozrálé mají blíže k jemnému, sladkému rybízu s lehkým borůvkovým podtónem.

Na rozdíl od černého rybízu má josta jemnější, sladkokyselou chuť a obří bobule, které při sběru nezkroutí obličej ani největším odpůrcům kyselého.

Jaký je rozdíl mezi jostou a černým rybízem

Ačkoliv si jsou plody na první pohled podobné, při bližším zkoumání najdete zásadní rozdíly:

VlastnostJostaČerný rybíz
Velikost plodůVětší bobule (velikost menšího angreštu)Menší bobule v hroznech
ChuťJemnější, sladkokyselá, se silným aromaVýrazná, typicky aromatická a trpčí
Růst a keřRobustní beztrnný keř (cca 2 m)Menší keř, listy po promnutí silně voní
SklizeňPlody rostou spíše jednotlivě nebo v malých shlucíchPlody rostou v typických dlouhých hroznech

Josta drží tvar a po rozmrazení nezbředne, takže si i v lednu z mrazáku vytáhnete perfektní porci vitamínů do ranní kaše nebo smoothie.

Jak zamrazit jostu

Chcete-li si uchovat vitaminy na zimu, mrazení je tou nejlepší volbou. Aby z josty nevznikla jedna velká zmrzlá hrouda, postupujte takto:

  1. Plody otrhejte od stopek a zbytků okvětí. Vyřaďte poškozené nebo přezrálé (příliš měkké) bobule.
  2. Plody jemně propláchněte studenou vodou. Nechte je dokonale oschnout na utěrce. Pokud byste mrazili mokré plody, slepily by se k sobě.
  3. Rozprostřete suché bobule v jedné vrstvě na plech nebo tác a dejte je na 2 až 3 hodiny do mrazáku.
  4. Jakmile plody na povrchu zmrznou, sesypte je do uzavíratelných sáčků nebo krabiček a vraťte do mrazáku. Takto vám josta vydrží až do další sklizně a vy si budete moci odsypat vždy jen tolik, kolik zrovna potřebujete.

Džem z josty a jahod

Recepty z josty Džemy, marmelády a pečené čaje

Díky již zmíněnému pektinu nemusíte při výrobě džemů používat chemické želírovací přípravky.

  • Jostový džem: Má krásnou temně fialovou barvu a luxusní, navinulou chuť. Výborně se hodí na palačinky nebo do lineckého cukroví.
  • Kombinované marmelády: Josta skvěle doplňuje sladší ovoce. Vyzkoušejte kombinaci josty s jahodami nebo malinami. Josta dodá směsi říz a pomůže džem zahustit.
  • Pečený čaj: Nakrájejte jablka, hrušky, přidejte jostu, zasypte cukrem (či alternativním sladidlem), skořicí a hřebíčkem a upečte v troubě.

Křehký koláč s jostou

Recepty z josty Koláče, dezerty a sušení

V teplé i studené kuchyni funguje josta podobně jako borůvky – dodává dezertům šťavnatost.

  • Tradiční drobenkový koláč: Kynuté, linecké nebo rychlé hrníčkové těsto poklaďte bohatou vrstvou josty a zasypte máslovou drobenkou. Kyselost ovoce perfektně vyváží sladké těsto.
  • Muffiny a bublaniny: Celé bobule se při pečení nerozpadnou, ale krásně změknou.
  • Ovocná kůže a rozinky (sušení): Jostu můžete usušit buď jako chutné ovocné rozinky, nebo plody rozmixovat a usušit v sušičce jako zdravé ovocné placky, které milují hlavně děti.
  • Zmrzliny a smoothie: Rozmixované plody se výborně hodí do domácích osvěžujících zmrzlin nebo jako oživení ranního smoothie.
Křehký koláč s jostou

Křehký koláč s jostou

Recept

Střední

30 min

Sirup

Recepty z josty Sirupy, šťávy a likéry

  • Vylisovaná šťáva a sirup: Lisováním šťávy získáte osvěžující základ pro letní limonády.
  • Jostový likér: Černý rybíz se ve Francie používá na slavný likér cassis. Josta ho však dokáže skvěle nahradit. Stačí plody naložit do čistého alkoholu s cukrem a nechat macerovat.

Vepřové kotlety s omáčkou z josty a rybízu

Recepty z josty Omáčky k masu

  • Omáčka ke zvěřině a hovězímu: Josta vytvoří luxusní redukci k srnčímu, jelenímu nebo hovězímu steaku. Stačí ji povařit s červeným vínem a tymiánem.
  • Chutney (čatní): Pikantní zavařenina z josty, cibule, chilli, octa a koření je naprosto geniální ke grilovaným sýrům nebo pečenému masu.

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