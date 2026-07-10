Černý kříženec jako přírodní Celaskon a infuze mládí: Josta vymaže vrásky a lékárnám sebere kšeft

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Na co je dobrá josta
Pro náš imunitní systém představuje skvělého pomocníka. Mezi její hlavní zdravotní benefity patří:
- Vysoký obsah vitaminu C: Stejně jako černý rybíz, i josta obsahuje obrovské množství vitaminu C, což z ní dělá přímo vitaminovou bombu klíčovou pro posílení imunity.
- Zásobárna minerálů: Kromě vitaminů dodá tělu důležité minerální látky, jako je draslík, vápník, hořčík a sodík.
- Silný antioxidant a ochrana před stárnutím: Má silné antioxidační účinky a aktivně pomáhá zpomalovat příznaky stárnutí buněk.
- Podpora cév a krevního oběhu: Pomáhá zlepšovat krevní oběh a funguje jako skvělá prevence kardiovaskulárních (srdečně-cévních) nemocí.
- Ostrý zrak: Pravidelná konzumace těchto tmavých plodů prokazatelně pomáhá zlepšovat zrak.
- Dobré trávení: Díky vysokému podílu vlákniny a bioflavonoidů podporuje správnou funkci střev a detoxikaci těla.
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Znáte jostu? Toto sladkokyselé ovoce využijete na koláč i do salátu
Kdy se josta sklízí
Dozrává v průběhu července. Plody zrají postupně a poznáte to tak, že změní barvu ze zelené přes červenofialovou až do temně fialové/černé.
Jak chutná josta
Chuť je naprosto jedinečná a harmonická. Postrádá typickou ostrost černého rybízu, ale zároveň v ní nenajdete kyselost nezralého angreštu. Plody mají výrazné aroma. Když jsou plně zralé, jsou příjemně šťavnaté, sladkokyselé a osvěžující. Mladší, nedozrálé plody připomínají spíše angrešt, zatímco ty dokonale dozrálé mají blíže k jemnému, sladkému rybízu s lehkým borůvkovým podtónem.
Jaký je rozdíl mezi jostou a černým rybízem
Ačkoliv si jsou plody na první pohled podobné, při bližším zkoumání najdete zásadní rozdíly:
|Vlastnost
|Josta
|Černý rybíz
|Velikost plodů
|Větší bobule (velikost menšího angreštu)
|Menší bobule v hroznech
|Chuť
|Jemnější, sladkokyselá, se silným aroma
|Výrazná, typicky aromatická a trpčí
|Růst a keř
|Robustní beztrnný keř (cca 2 m)
|Menší keř, listy po promnutí silně voní
|Sklizeň
|Plody rostou spíše jednotlivě nebo v malých shlucích
|Plody rostou v typických dlouhých hroznech
Jak zamrazit jostu
Chcete-li si uchovat vitaminy na zimu, mrazení je tou nejlepší volbou. Aby z josty nevznikla jedna velká zmrzlá hrouda, postupujte takto:
- Plody otrhejte od stopek a zbytků okvětí. Vyřaďte poškozené nebo přezrálé (příliš měkké) bobule.
- Plody jemně propláchněte studenou vodou. Nechte je dokonale oschnout na utěrce. Pokud byste mrazili mokré plody, slepily by se k sobě.
- Rozprostřete suché bobule v jedné vrstvě na plech nebo tác a dejte je na 2 až 3 hodiny do mrazáku.
- Jakmile plody na povrchu zmrznou, sesypte je do uzavíratelných sáčků nebo krabiček a vraťte do mrazáku. Takto vám josta vydrží až do další sklizně a vy si budete moci odsypat vždy jen tolik, kolik zrovna potřebujete.
Recepty z josty Džemy, marmelády a pečené čaje
Díky již zmíněnému pektinu nemusíte při výrobě džemů používat chemické želírovací přípravky.
- Jostový džem: Má krásnou temně fialovou barvu a luxusní, navinulou chuť. Výborně se hodí na palačinky nebo do lineckého cukroví.
- Kombinované marmelády: Josta skvěle doplňuje sladší ovoce. Vyzkoušejte kombinaci josty s jahodami nebo malinami. Josta dodá směsi říz a pomůže džem zahustit.
- Pečený čaj: Nakrájejte jablka, hrušky, přidejte jostu, zasypte cukrem (či alternativním sladidlem), skořicí a hřebíčkem a upečte v troubě.
Recepty z josty Koláče, dezerty a sušení
V teplé i studené kuchyni funguje josta podobně jako borůvky – dodává dezertům šťavnatost.
- Tradiční drobenkový koláč: Kynuté, linecké nebo rychlé hrníčkové těsto poklaďte bohatou vrstvou josty a zasypte máslovou drobenkou. Kyselost ovoce perfektně vyváží sladké těsto.
- Muffiny a bublaniny: Celé bobule se při pečení nerozpadnou, ale krásně změknou.
- Ovocná kůže a rozinky (sušení): Jostu můžete usušit buď jako chutné ovocné rozinky, nebo plody rozmixovat a usušit v sušičce jako zdravé ovocné placky, které milují hlavně děti.
- Zmrzliny a smoothie: Rozmixované plody se výborně hodí do domácích osvěžujících zmrzlin nebo jako oživení ranního smoothie.
Recepty z josty Sirupy, šťávy a likéry
- Vylisovaná šťáva a sirup: Lisováním šťávy získáte osvěžující základ pro letní limonády.
- Jostový likér: Černý rybíz se ve Francie používá na slavný likér cassis. Josta ho však dokáže skvěle nahradit. Stačí plody naložit do čistého alkoholu s cukrem a nechat macerovat.
Recepty z josty Omáčky k masu
- Omáčka ke zvěřině a hovězímu: Josta vytvoří luxusní redukci k srnčímu, jelenímu nebo hovězímu steaku. Stačí ji povařit s červeným vínem a tymiánem.
- Chutney (čatní): Pikantní zavařenina z josty, cibule, chilli, octa a koření je naprosto geniální ke grilovaným sýrům nebo pečenému masu.
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