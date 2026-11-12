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Oblíbená jídla slavných. Od srnčího s banánem po smažené býčí žlázy

Petra Burgrová
Zuzana Jarolímková
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Fotočlánek   13:51
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Co si nejraději dají známé osobnosti, když si mohou vybrat podle své chuti? Vydejte se s námi na gastronomickou procházku napříč generacemi. Začneme u českých legend, jako byli Jan Werich, Vlasta Burian nebo Karel Čapek, a jejich poctivých i prvorepublikově elegantních pochoutek. Pak se podíváme, co si dopřávají současné české hvězdy, a nakonec nahlédneme na talíře slavných ze zahraničí. Inspirujte se jídly, která si můžete připravit i doma.

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Témata: jídlo

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