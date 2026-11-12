Oblíbená jídla slavných. Od srnčího s banánem po smažené býčí žlázy

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Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes
Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...
KVÍZ: Havajská pizza není z Havaje. Uhodnete, odkud pochází 80 slavných jídel?
Havajská pizza z Havaje? Sushi z Japonska? Tak jednoduché to není. Mnoho slavných jídel vzniklo úplně jinde, než by napovídal jejich název. Otestujte se v 80 otázkách a zjistěte, jestli víte, odkud...
V obchodě hrozila kontaminace. Podívejte se na zázemí, kde se smažily závitky
Smažené závitky patřily k nabídce obchodu v Jablonci nad Nisou. Co se ale skrývalo v zázemí, kde se připravovaly? Potravinářská inspekce při kontrole odhalila natolik závažné hygienické nedostatky,...
Kdy začít péct vánoční cukroví? Kalendář, aby nic nezvláčnělo ani neztvrdlo
Perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda nebo kokosky. Každé vánoční cukroví má trochu jiné nároky na přípravu a skladování. Některé druhy potřebují čas, aby změkly a rozležely se, jiné...
Jak vznikala polévka ze sáčku? Podívejte se do továren v Československu
Pamatujete si školní exkurze do závodů? V Československu k výuce neodmyslitelně patřily. Nahlédněte s námi do potravinářských provozů z let 1948 až 1966, od Vitany Byšice přes Kostelecké uzeniny a...
Vaječný likér: Domácí koňak s pravou vanilkou a brandy
Lehké
30 min
Domácí vaječňák k adventu prostě patří a s kupovaným z obchodu se nedá vůbec srovnávat. Díky...
Linecké cukroví: Křehké vánoční cukroví slepené ovocným džemem
Střední
60 min
Bez lineckého by to zkrátka nebyly Vánoce. Je to ta úplně první věc, kterou se v prosinci pouštíme...
Kdy začít péct vánoční cukroví? Kalendář, aby nic nezvláčnělo ani neztvrdlo
Perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda nebo kokosky. Každé vánoční cukroví má trochu jiné nároky na přípravu a skladování. Některé druhy potřebují čas, aby změkly a rozležely se, jiné...
Pivní polévka k snídani sytila dělníky i mnichy. Jaké pivo na ni vybrat
Pivo nemusí patřit jen do půllitru, své místo má i v hrnci na plotně. Pivní polévka se připravovala už před několika staletími a v různých podobách se vaří dodnes. Základem je pivo a chléb, často se...
Víkendové pečení se SweetBurg: Proč se linecké drolí, lepí a na plechu rozteče
Linecké cukroví se peče snad v každé domácnosti. Těsto se i tak při vyvalování rozpadá, vykrojené tvary se trhají, cukroví v troubě ztrácí tvar nebo je po upečení tak tvrdé, že se při slepování láme....
Dýňové muffiny: S krémovou náplní a křupavou drobenkou
Střední
60 min
Dýňové pyré dodá muffinům vláčnost a krásnou barvu, uvnitř je navíc čeká jemná sýrová náplň. Na...
Oblíbená jídla slavných. Od srnčího s banánem po smažené býčí žlázy
Co si nejraději dají známé osobnosti, když si mohou vybrat podle své chuti? Vydejte se s námi na gastronomickou procházku napříč generacemi. Začneme u českých legend, jako byli Jan Werich, Vlasta...
Prohlédněte si podivná jídla. Od hranolků v milkshaku po Oreo v džusu
Ananas na pizze rozpoutává debaty, ale existují i další kombinace, nad kterými zůstává rozum stát. Hranolky namáčené v milkshaku, arašídové máslo s kyselými okurkami nebo sušenky Oreo v pomerančovém...
Placky s červenou řepou: Pečené bramborové placičky se sýrem a česnekem
Střední
35 min
Červená řepa dodá bramborovým plackám výraznou barvu, zatímco česnek, majoránka a sýr se postarají...
Kynuté buchty s mákem: Recept na domácí buchty s rumem a skořicí
Střední
45 min
Z kynutého těsta připravíme šestnáct buchet, které naplníme makovou směsí s mlékem, máslem, skořicí...
Prodej bytu 1+kk 25 m2, Praha 4
Ke Krči, Praha 4 - Braník
4 998 000 Kč
Jak jíst pomelo? Poradíme, jak vybrat zralý plod a zbavit ho silné slupky
V obchodech už se pulty plní obřími žlutými koulemi, které na první pohled zaujmou svou velikostí. Pomelo patří mezi největší citrusové plody na světě a pod silnou slupkou ukrývá šťavnatou dužinu s...
Huspenina a aspik nejsou totéž. Kde je kolagen a kde želatina?
Huspenina patří mezi jídla spojená s tradičními českými zabijačkami. Připravuje se z vepřového masa, kůží a nožiček, které se pomalu vaří tak dlouho, až vývar získá dostatek přírodního kolagenu. Po...