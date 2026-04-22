Jak vznikl butter chicken a proč ho miluje celý svět
Butter chicken, recept známý také jako Murgh Makhani, vznikl v 50. letech minulého století v Dillí v legendární restauraci Moti Mahal. Šéfkuchař Kundan Lal Gujral tehdy hledal způsob, jak zužitkovat zbytky tandoori kuřete, aby nevyschly.
Kolik má butter chicken kalorií
Kalorický příjem butter chicken se liší podle množství smetany a másla. Průměrně počítejte s:
Smíchal rajčata, máslo, smetanu a koření a vytvořil sametovou omáčku, do které přidal právě to opečené kuře. Výsledkem bylo jídlo s dokonale vyváženou chutí – jemně kořeněné, krémové a lehce nasládlé.
Jeho typická chuť stojí na kombinaci rajčat, másla, smetany a směsi koření, jako je garam masala, kmín nebo kurkuma. Právě tato kombinace dává butter chicken také jeho ikonickou oranžovou barvu.
Klíčové ingredience pro butter chicken recept
Recept na butter chicken vychází z tandoori kuřete. To se tradičně připravuje z masa s kostí, naloženého v jogurtu a směsi koření – kmín, koriandr, kurkuma, chilli a garam masala – a následně se peče v hliněné peci tandoor. V domácích podmínkách nám musí postačit dobře rozpálená pánev a trouba.
Důležitý je také tuk – ideálně použijte ghí, které má lehce oříškovou chuť a zvýrazní koření. A tím se konečně dostáváme k hvězdě našeho receptu.
Garam masala: Co to je a proč je klíčová
Zásadní roli v indické kuchyni hraje garam masala. Jde o aromatickou směs koření, která se liší podle regionu i konkrétního receptu. Obvykle obsahuje:
Butter chicken 21. století
Butter chicken dnes existuje v desítkách variant. Základ zůstává stejný, ale někteří přidávají třeba kešu oříšky nebo mandle, které omáčku ještě více zjemní a přirozeně zahustí. Jiní kuchaři sahají po uzených rajčatech, která dodají hlubší chuť.
Vedle tradiční verze s rýží a naanem se objevují i ty moderní úpravy, například butter chicken na pizze nebo jako náplň do samos.
- římský kmín
- koriandr
- kardamom
- hřebíček
- černý pepř
- skořici
- muškátový oříšek
V severní Indii, odkud pochází i butter chicken, bývá směs jemnější a spíš hřejivá, s důrazem na skořici, kardamom a hřebíček. Naopak na jihu bývá výraznější a ostřejší, někdy doplněná o chilli nebo kari listy.
Každá rodina má navíc vlastní variantu, kde se liší poměry i způsob přípravy. Někde se celé koření nejprve opéká nasucho a až pak mele, jinde se mele rovnou.
Na rozdíl od v Česku běžnějšího kari koření se garam masala často přidává až ke konci vaření, aby si zachovala své výrazné aroma.
8 tipů, jak na dokonalé butter chicken
- Kuře vždy nejprve opečeme: Vytvoří se zlatavá krusta a výpečky, které dodají omáčce hlubší chuť.
- Opékáme ho po dávkách: Nepřeplňujeme pánev, jinak se začne dusit.
- Používáme čerstvý česnek a zázvor: Mají výraznější a čistší chuť než sušené varianty.
- Jalapeño používáme bez semínek: Dodá chuť bez zbytečné pálivosti.
- Koření musí být čerstvé: Pokud už nevoní, v jídle se neprojeví.
- Omáčku vždy rozmixujeme dohladka: Právě hladká textura je pro butter chicken typická.
- Omáčku vaříme jen zlehka: Neměla by prudce vřít, ale jen jemně probublávat.
- Necháme dojít: Po dovaření ho na pár minut odstavíme, aby se chutě propojily.
Recept Jednoduchý butter chicken s jasmínovou rýží
Butter chicken – ideální pro meal prep
Možná i proto patří mezi nejoblíbenější indické recepty.
- 600 g kuřecích prsou
- 30 g ghí
- 1 větší cibule
- 3 stroužky česneku
- 15 g čerstvého zázvoru
- 1 jalapeño (volitelné)
- 140 g rajčatového protlaku
- 300 ml kuřecího vývaru
- 200 ml smetany
- 2 lžičky garam masaly
- 1 lžička chilli
- 1 lžička koriandru
- ½ lžičky kardamomu
- sůl a čerstvě mletý pepř
- 2 bobkové listy
- hrst čerstvého koriandru
- 300 g jasmínové rýže
- Uvaříme rýži podle návodu a odložíme stranou.
- Kuře osušíme, osolíme a opepříme. Na pánvi rozehřejeme 1 lžíci tuku a maso opečeme dozlatova, asi 3 minuty z každé strany. Poté ho vyjmeme a odložíme.
- Ve stejné pánvi snížíme teplotu, přidáme ghí a restujeme na drobno nakrájeno cibuli asi 5 minut.
- Přidáme nastrouhaný česnek, zázvor a na drobno nakrájené jalapeño bez semínek a restujeme dalších 5 minut.
- Vmícháme garam masalu, chilli, kardamom a koriandr a necháme 2 minuty rozvonět.
- Směs přesuneme do mixéru spolu s rajčatovým protlakem a vývarem a rozmixujeme dohladka.
- Omáčku vrátíme zpět do pánve, přidáme kuře, bobkové listy a smetanu. Necháme 15 minut jemně probublávat, dokud maso nezměkne.
- Vyndáme bobkové listy a nakonec vmícháme zbytek ghí, necháme rozpustit. Podáváme s rýží a posypané nasekaným koriandrem.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 1 hodina
