Buřty na pivu: „Hlavně z nich neudělejte utopence!“ radí Zdeněk Pohlreich

Klára Pěnkavová
  5:00
Proč někdy tato hospodská delikatesa chutná skvěle a jindy jako rozvařený blivajs? Odpověď je v druhu piva a jednom zásadním kroku v pečení.
ilustrační snímek

foto: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA

Obsah

Buřty na pivu – rozhoduje postup, ne jen suroviny

Chutné buřty na pivu nepřipravíte tak, že všechno smícháte dohromady a zalijete pořádnou dávkou „vyčpělé desítky“. Jak upozorňuje i šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, největší chybou je „utopit buřty hned na začátku“.

Základ receptu tvoří cibule, kterou je potřeba dobře orestovat a lehce zkaramelizovat. Právě ona pak omáčku přirozeně zahustí, zesládne a dodá jí hloubku. Přidáním česneku, protlaku a koření pak vzniká chuťová vrstva, na které celé jídlo stojí.

Teprve potom přichází na řadu pivo a nakonec i orestované buřty. Díky tomu nevznikne řídký rozvar, ale skutečně výborné buřty na pivu, které obstojí i jako hlavní jídlo.

Buřt vs. špekáček

  • Špekáček je chráněný výrobek – musí obsahovat minimálně 40 % masa a typické kostičky špeku, díky nimž má pevnou strukturu a při tepelné úpravě drží tvar.
  • Oproti tomu buřt je spíš obecné označení, pod kterým se mohou prodávat i levnější výrobky s nižším podílem masa. To se pak projeví nejen na chuti, ale i na výsledné konzistenci.

Právě proto se na buřty na pivu vyplatí sáhnout po kvalitních špekáčcích. Lépe nasáknou omáčku, nerozpadají se a výsledné jídlo působí výrazně plněji.

Jaké pivo použít na buřty na pivu

Na první pohled drobnost, ve skutečnosti zásadní rozdíl. To, jaké pivo na buřty na pivu zvolíte, ovlivní nejen chuť, ale i výslednou barvu a konzistenci omáčky.

Světlý ležák určitě použít můžete, ale chuť bude ostřejší. Na rozdíl od černého piva, které je jemnější, lehce nasládlé až karamelové a dodá omáčce harmonii i tmavší odstín. Právě sladkost černého piva dobře vyvažuje kyselost rajčatového základu a ostrost koření.

Navíc obsahuje i některé minerální látky a vitaminy skupiny B (například B1 nebo B2), i když v kuchyni hraje hlavní roli spíš jeho chuťový přínos než nutriční hodnota.

Jak dlouho vařit buřty na pivu, aby nebyly rozbředlé

Celý proces má dvě fáze a dohromady zabere zhruba 45 až 60 minut.

První fáze probíhá na plotně a trvá asi 15–20 minut. Během ní se pivo částečně zredukuje, cibule změkne a základ začne houstnout. Právě tady se propojí chutě.

Druhá fáze patří troubě. Pečení trvá přibližně 30–40 minut při 180 °C. Díky tomu vznikne hustá, lehce lepkavá omáčka a buřty zůstanou šťavnaté, ale pevné.

Jak udělat buřty v troubě

Buřty na pivu nejprve pečte přikryté, aby se chutě propojily a špekáčky natáhly omáčku. Asi v polovině pečení pekáč odkryjte a nechte je dopéct.

Právě tahle druhá fáze vytvoří typickou barvu a konzistenci. Omáčka zhoustne, zredukuje se a začne lehce karamelizovat. Zároveň se špekáčky na povrchu jemně „připečou“ a získají lehkou krustičku. Mňam.

Recept Špekáčky na černém pivu podle Pohlreicha

  • 6–8 špekáčků
  • 2–3 cibule
  • 3 stroužky česneku
  • 1 l černého piva
  • cca 2 lžíce kečupu (nebo 1 lžička protlaku)
  • 1 chilli paprička nebo feferonka
  • 1 bobkový list
  • kmín
  • 1 lžíce sádla
  • 1–2 lžíce cukru
  • vinný ocet
  • sůl a pepř
  • hladkolistá petržel
  1. Špekáčky oloupeme a nakrájíme na větší kusy. Na pánvi je krátce opečeme nasucho, aby se zatáhly.
  2. Na sádle orestujeme cibuli, přidáme cukr a necháme lehce zkaramelizovat. Vmícháme česnek, kečup, koření, chilli a pár kapek octa. Krátce zarestujeme.
  3. Zalijeme černým pivem a asi 15 minut povaříme, aby se základ zredukoval. Poté vrátíme zpět špekáčky.
  4. Vše přendáme do pekáče (nebo připravujeme v pánvi vhodné do trouby), přiklopíme a pečeme na 180 °C asi 15 minut.
  5. Pak odkryjeme a dopékáme dalších 15–20 minut, dokud omáčka nezhoustne.
  6. Na závěr vmícháme nasekanou petrželku. Podáváme s chlebem.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: asi 1 hodina

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Takový blivajz!” řekl o něm Zdeněk Pohlreich. Jak retro katův šleh udělat jinak a lépe?

Katův šleh

Katův šleh je stálicí českých hospod a z jídelních lístků nikdy úplně nezmizel. Zdeněk Pohlreich ukazuje, jak ho připravit lépe. Bez zbytečných dochucovadel a s důrazem na poctivou chuť masa a...

Česko je plné klíšťat. Tyto potraviny a bylinky vám pomohou se chránit

ilustrační snímek

Česko patří k zemím s vysokým výskytem klíšťat a klíšťové encefalitidy v Evropě. Jak se proti nim účinně chránit? Kromě klasických repelentů se často mluví i o tom, že klíšťata mohou odpuzovat...

Dejte si pozor, jak krájíte meloun. Hrozí vám salmonela i kampylobakterióza

Některé potraviny se mohou na vašem letním jídelníčku objevovat často,...

Sezona melounů přichází. Oblíbené šťavnaté ovoce, které je technicky vzato zelenina, skýtá mnoho blahodárných účinků pro zdraví. Zároveň jde o poměrně rizikové plody, co se týče výskytu nejrůznějších...

Bác: Zapomenutá lahůdka z pekáče, o které se v moderních kuchařkách nedočtete

Báč

Jde o tradiční pokrm české venkovské kuchyně, který spojuje jednoduché suroviny a sytou chuť. Tento bramborový koláč pečený v pekáči býval běžnou součástí jídelníčku na vesnicích a dodnes si získává...

Detox a zdravé močové cesty zadarmo? Stačí se jen sehnout a utrhnout tuhle rostlinu

Mladé kopřivy mají nejvíce účinných látek. Sbírejte je proto hned zjara.

Často je považovaná za obyčejný plevel, ale ve skutečnosti jde o jednu z nejvýživnějších rostlin, které u nás rostou. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, železa, hořčíku i chlorofylu a v mnoha...

29. dubna 2026

Poznáte zeleninu? Je štiplavější než chilli a rozhodně se nehodí pro tepelnou úpravu

Ředkvičky

Ředkvičky patří k nejvýraznější a v Česku nejznámější jarní zelenině. Možná s nimi ale děláte jednu podstatnou chybu. Špatná úprava je připraví o chuť, křupavost i část cenných látek.

29. dubna 2026  4:20

Čarodějnice 2026: Jak správně vybrat špekáčky a nespálit se?

buřty, špekáčky, opékání buřtů, čarodějnice

Pálení čarodějnic se blíží a s ním i opékání buřtů. Jenže jak vybrat ten nejlepší? V regálech vypadají všechny dost stejně, ale rozdíly mezi nimi jsou zásadní.

29. dubna 2026

Bebe střecha s banánem: Tradiční nepečený dezert krok za krokem

Bebe střecha s banánem
Recept

Lehké

30 min

Tento nestárnoucí nepečený dezert z Bebe sušenek a tvarohového krému je sázkou na jistotu. Sladká...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.