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Na první pohled by se mohlo zdát, že na nákup burčáku zbývá ještě dost času. Podle zákona o vinohradnictví a vinařství se totiž může prodávat od 1. srpna až do 30. listopadu roku, ve kterém byly hrozny sklizeny. Má to ale jeden háček. Burčák se smí prodávat pouze tehdy, pokud stále kvasí. Konec listopadu je tak nejzazším povoleným termínem, nikoliv zárukou, že v té době ještě burčák ve vinotékách seženete.
Někde už dorazila poslední várka, jinde prodej pokračuje
Jak rozdílně se letošní burčáková sezona uzavírá, ukazují oznámení samotných prodejců. Například Vinotéka a knihkupectví Nad Lesy v pražském Újezdě nad Lesy už koncem září avizovala poslední letošní červený burčák a na 30. září plánovala závěrečnou dodávku bílého. Také brněnská Vinotéka Hadler oznámila, že od 30. září nabídne Sauvignon jako poslední bílou odrůdu letošní sezony.
V říjnu se přidala také Vinotéka U staré radnice v Jičíně. Ta 19. října oznámila zákazníkům, že následující den dorazí poslední letošní dodávka bílého i červeného burčáku. Zároveň už začala nabízet první mladá vína ročníku 2026.
Jinde ale prodej pokračoval i později. České vinařství Chrámce na Mostecku ještě 23. října nabízelo červený burčák z odrůdy Zweigeltrebe a bílý z Rulandského šedého. Pro zákazníky dokonce prodloužilo otevírací dobu na víkend 24. a 25. října, aby si mohli přijít i v sobotu a v neděli.
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O konci sezony rozhodují hrozny i počasí
Burčák je částečně zkvašený hroznový mošt, jehož chuť se neustále mění. Kvasinky při kvašení postupně přeměňují cukr na alkohol a oxid uhličitý. Nápoj tak ztrácí svou původní sladkost a postupně se mění v mladé víno. Jedna várka burčáku proto nevydrží ve stejné podobě dlouho.
Co zakousnout k burčáku?
O tom, jak dlouho ho vinaři mohou nabízet, rozhoduje především průběh sklizně. „Skutečná hlavní sezona je však užší a řídí se průběhem vinobraní,“ vysvětlil vinař Karel Matula ze Znovínu Znojmo v rozhovoru pro Marianne.cz. Zatímco některá vinařství už mají sklizeno, jiná ještě zpracovávají později dozrávající odrůdy. Právě proto nelze pro všechny prodejce určit jeden společný konec burčákové sezony.
Do letošní sklizně navíc výrazně zasáhlo sucho. Podle odhadu Svazu vinařů, který 6. října zveřejnil Český rozhlas, měla být úroda hroznů v Česku přibližně o 30 až 40 procent nižší než obvykle. Situace se však mezi vinařstvími liší a menší úroda sama o sobě ještě neznamená, že všude skončí prodej burčáku dříve.
Na co si dát při nákupu burčáku pozor?
Pokud si chcete letošní burčák ještě vychutnat, vyplatí se před návštěvou vinotéky ověřit aktuální nabídku. U prodejce se také můžete zeptat, kdy burčák dorazil a jak byl skladován. Při nebaleném prodeji musí být viditelně uvedeny údaje o výrobci a původu nápoje. Označení burčák navíc smějí nést pouze nápoje z vinných hroznů sklizených a zpracovaných v České republice.
Až si burčák přinesete domů, uložte ho co nejdříve do lednice. Chlad zpomalí kvašení, ale zcela ho nezastaví. Víčko lahve proto nechte lehce povolené, aby mohl unikat vznikající oxid uhličitý. Burčák je nejlepší vypít co nejdříve, dokud má chuť, kvůli které jste si ho koupili.