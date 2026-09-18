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Buchty, které mají uvnitř mrkev: Mrkvance jsou specialitou z Vysočiny

Petra Burgrová
  4:20

Mrkvance | foto: Silva KolevováKulinární studio MAFRA

Buchty plněné povidly, tvarohem nebo mákem zná asi každý. Ale napadlo by vás naplnit kynuté těsto mrkví? Právě tak se v Polné na Vysočině pečou mrkvance.

Obsah

Odkud jsou mrkvance

Mrkvance patří k Polné na Vysočině stejně jako místní Mrkvancová pouť. Ta se koná každoročně v září a mrkev je při ní doslova všude. Zdobí se jí domy a vrata a samozřejmě nechybí ani tradiční mrkvance.

Není to přitom recept, který by vznikl jako nějaká dnešní snaha dostat zeleninu do sladkého pečiva. Mrkev byla v minulosti běžnou součástí jídelníčku a v okolí Polné se jí také hodně pěstovalo. V kuchyni se proto využívala různými způsoby a postupně se dostala i do sladkého pečiva.

Mrkvance

Voňavé mrkvance s citronovou kůrou – Tradiční sladké pečivo z kynutého těsta

Recept

Střední

60 min

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Už podle názvu je jasné, co jse hlavní surovinou mrkvanců.

Co se dává do mrkvanců

Těsto je podobné jako u klasických kynutých buchet. Připravíme ho z mouky, droždí, cukru, másla a žloutků, přidává se také trochu sádla nebo oleje. Zajímavou chuť mu dodává fenykl.

A právě fenykl najdeme také v náplni. Mrkev nejprve najemno nastrouháme a podusíme s cukrem, máslem a fenyklem. Po vychladnutí jí naplníme jednotlivé kousky vykynutého těsta.

Mrkev může na první pohled působit trochu nezvykle, ale po podušení a oslazení se z ní stane měkká náplň, která se do kynutého těsta hodí překvapivě dobře.

Mrkvance (mrkvové buchty)

Mrkvance s jablky a skořicí – Nadýchané kynuté buchty z domácího těsta

Recept

Střední

45 min

Mrkvance se tradičně sypou mákem, ale můžete zkusit i oříšky.

Na co si dát při pečení pozor

U mrkvové náplně je důležité pohlídat hlavně její konzistenci. Mrkev při dušení pustí šťávu a příliš mokrá náplň by z těsta při plnění vytékala. Pokud je jí hodně, přebytečnou tekutinu proto slijeme a necháme mrkev vychladnout.

Z těsta potom uděláme menší bochánky, každý naplníme mrkví a dobře uzavřeme. Mrkvance necháme ještě na plechu chvíli kynout, potřeme je bílkem a podle tradičního receptu posypeme mákem.

Po upečení se ještě potírají máslem. Nakonec je můžeme lehce pocukrovat moučkovým cukrem.

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Mrkvance

Recept na Mrkvance

Na těsto

Na náplň

Na dokončení

  1. Obě mouky prosejeme do mísy. V hrnku smícháme 2 lžíce mouky, 2 lžíce vlažného mléka, 2 lžíce cukru a rozdrobené droždí, na teplém místě necháme vzejít kvásek. Všechny ostatní suroviny na těsto přemístíme do mísy, nakonec přidáme vzešlý kvásek, zpracujeme na pevné těsto, zakryjeme a necháme v teple kynout asi 60 minut.
  2. Mrkev nastrouháme a v hrnci smícháme s máslem, oběma cukry, fenyklem, solí a rumem. Dusíme pod pokličkou asi 10 minut, necháme vychladnout.
  3. Z těsta vytvoříme 24 stejně velikých kousků, které vytvarujeme na placičky. Do středu každé placičky dáme trochu vychladlé náplně, zabalíme a pomocí dlaní vytvoříme kuličku. Poklademe je vedle sebe na máslem vymazaný plech, ponecháme rozestupy. Potřeme bílkem, posypeme mákem a necháme 15 minut na plechu dokynout.
  4. Mrkvánky pečeme při 180 °C asi 20 minut dozlatova. Při podávání můžeme zlehka pocukrovat.

Počet porcí: 24 porcí
Doba přípravy: 120 minut

Polabské mrkvance

Polabské mrkvance

Recept

Střední

70 min
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