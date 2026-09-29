Brusinky v lékárně i na talíři: Skutečný zázrak, nebo jen reklama?

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Jaké vitaminy obsahují brusinky
Jsou plné antioxidantů, které chrání buňky před předčasným stárnutím a oxidačním stresem. Působí silně protizánětlivě a podporují imunitu.
- Vitamin C: Silný antioxidant klíčový pro imunitní systém.
- Vitamin E: Pomáhá chránit buňky a podporuje zdraví pokožky.
- Vitamin K1: Důležitý pro správnou srážlivost krve.
- Vitaminy skupiny B: Podporují metabolismus a nervovou soustavu.
- Minerály: Měď, mangan, draslík, hořčík a vápník.
Na co jsou brusinky dobré
Brusinky obsahují specifické látky zvané proanthokyanidiny. Tyto sloučeniny fungují jako přírodní štít, protože brání bakteriím v tom, aby se uchytily na stěnách močového měchýře a trubice. Bakterie se tak nemohou množit a jsou vyplaveny z těla ven. Brusinky tedy neslouží jen jako prevence, ale dokážou výrazně pomoci i při prvních náznacích nepříjemného řezání a pálení.
TIP: U brusinkových doplňků se vyplatí sledovat, co skutečně obsahují. Účinek se může lišit podle druhu produktu a množství proanthokyanidinů. Ani samotný údaj „brusinky“ na obalu proto ještě neříká, jaké množství účinných látek výrobek poskytuje.
Sváteční brusinkový koláč s mandarinkovou šťávou a vínem – Aromatický dezert pro speciální příležitosti
Střední
90 min
Na co pomáhá brusinkový čaj
Brusinkový čaj je ideálním způsobem, jak tělo prohřát a dopřát mu léčivé látky v dobře vstřebatelné formě.
- Při zánětech močových cest: Zvyšuje příjem tekutin a současně dodává látky, které pročišťují močové ústrojí.
- Pročištění ledvin: Působí mírně močopudně, čímž pomáhá odplavovat toxiny.
- Posílení imunity při nachlazení: Díky vysokému obsahu vitaminu C a antioxidantů pomáhá tělu bojovat s viry.
- Podpora trávení: Pomáhá při pocitu těžkého žaludku a podporuje zdravou mikroflóru.
Kdy se brusinky sbírají
Brusinky dozrávají nejčastěji v září a říjnu. Zralé plody poznáme podle sytě červené barvy. Na sběr vyrazíme za suchého počasí a vybíráme pevné, nepoškozené bobule.
Jak brusinky uchovat
Čerstvé brusinky nemusíme zpracovat hned. V chladu vydrží poměrně dlouho, ale pokud jich máme větší množství, nejjednodušší je část úrody zamrazit. Bobule přebereme, odstraníme lístky a poškozené plody, opláchneme je a necháme dobře oschnout. Potom je můžeme dát do sáčků nebo krabiček a uložit do mrazáku. Před použitím je nemusíme vždy rozmrazovat do omáček, koláčů nebo kompotu je můžeme přidat rovnou zmrazené. Další možností je sušení, zavařování nebo příprava džemu či brusinkové omáčky.
Co z brusinek připravit
Jejich výrazně kyselá chuť se dobře uplatní tam, kde potřebujeme vyvážit tučnější, sladké nebo výrazně kořeněné jídlo. Nejčastěji z brusinek připravujeme omáčku ke svíčkové, další omáčky k masu a zvěřině nebo přeliv k hermelínu. Hodí se také na džem, marmeládu a kompot, můžeme z nich připravit sirup, šťávu, různé nápoje nebo čajové směsi. Využijeme je i při pečení, například do koláčů a bábovek.
Recepty z brusinek Snídaně
- Pudink s rumovými brusinkami a perníkovou drobenkou
- Palačinky s brusinkovou omáčkou
- Hruškové lívanečky s brusinkami
- Jablečné šátečky z palačinek s medem, vínem a brusinkami
Recepty z brusinek Předkrmy
- Domácí houbová paštika s oříšky a brusinkami
- Bylinkový chléb s brusinkami
- Sýrové obdélníčky s brusinkami
- Pečený kozí sýr s brusinkovou omáčkou
- Chlebíčky s brusinkovou pomazánkou
Recepty z brusinek Hlavní jídla
- Grilovaný hermelín s brusinkami
- Kachní špízy v těstíčku s růžičkovou kapustou a brusinkami
- Svíčková s brusinkami
- Vláčná tvarohová žemlovka s karamelizovanými jablky a brusinkami
- Jelení kýta s brusinkami
Recepty z brusinek Dezerty
- Brusinkové taštičky s vanilkovým krémem
- Bábovka s brusinkami
- Twisty s brusinkami
- Jablečný závin s vlašskými ořechy a brusinkami
- Tvarohové šátečky s brusinkami