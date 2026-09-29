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Brusinky v lékárně i na talíři: Skutečný zázrak, nebo jen reklama?

Petra Burgrová
  5:00

Brusinka | foto: Canva

Klasický terč na svíčkové by bez nich nebyl úplně on a s rozpečeným hermelínem tvoří naprosto dokonalou dvojici. Brusinky ale nejsou jen sladkokyselá příloha k jídlu. Obsahují vitamin C a další rostlinné látky, které vám pomohou vyzrát na problémy močových cest.

Obsah

Jaké vitaminy obsahují brusinky

Jsou plné antioxidantů, které chrání buňky před předčasným stárnutím a oxidačním stresem. Působí silně protizánětlivě a podporují imunitu.

  • Vitamin C: Silný antioxidant klíčový pro imunitní systém.
  • Vitamin E: Pomáhá chránit buňky a podporuje zdraví pokožky.
  • Vitamin K1: Důležitý pro správnou srážlivost krve.
  • Vitaminy skupiny B: Podporují metabolismus a nervovou soustavu.
  • Minerály: Měď, mangan, draslík, hořčík a vápník.
Svíčková espuma

Svíčková espuma s brusinkami – Šťavnaté jídlo pro celou společnost

Recept

Střední

130 min

Brusinky jsou zajímavé hlavně obsahem proanthokyanidinů a dalších rostlinných látek, které se zkoumají v souvislosti se zdravím močových cest.

Na co jsou brusinky dobré

Brusinky obsahují specifické látky zvané proanthokyanidiny. Tyto sloučeniny fungují jako přírodní štít, protože brání bakteriím v tom, aby se uchytily na stěnách močového měchýře a trubice. Bakterie se tak nemohou množit a jsou vyplaveny z těla ven. Brusinky tedy neslouží jen jako prevence, ale dokážou výrazně pomoci i při prvních náznacích nepříjemného řezání a pálení.

TIP: U brusinkových doplňků se vyplatí sledovat, co skutečně obsahují. Účinek se může lišit podle druhu produktu a množství proanthokyanidinů. Ani samotný údaj „brusinky“ na obalu proto ještě neříká, jaké množství účinných látek výrobek poskytuje.

Brusinkový koláč

Sváteční brusinkový koláč s mandarinkovou šťávou a vínem – Aromatický dezert pro speciální příležitosti

Recept

Střední

90 min

Brusinkový čaj je především způsob, jak zvýšit příjem tekutin, samotný nápoj ale nelze považovat za léčbu zánětu močových cest.

Na co pomáhá brusinkový čaj

Brusinkový čaj je ideálním způsobem, jak tělo prohřát a dopřát mu léčivé látky v dobře vstřebatelné formě.

  • Při zánětech močových cest: Zvyšuje příjem tekutin a současně dodává látky, které pročišťují močové ústrojí.
  • Pročištění ledvin: Působí mírně močopudně, čímž pomáhá odplavovat toxiny.
  • Posílení imunity při nachlazení: Díky vysokému obsahu vitaminu C a antioxidantů pomáhá tělu bojovat s viry.
  • Podpora trávení: Pomáhá při pocitu těžkého žaludku a podporuje zdravou mikroflóru.
Husí paštika a s brusinkovým želé

Husí paštika a s brusinkovým želé

Recept

Střední

45 min

Brusinky dozrávají nejčastěji v září a říjnu, kdy mají sytě červenou barvu a jsou pevné.

Kdy se brusinky sbírají

Brusinky dozrávají nejčastěji v září a říjnu. Zralé plody poznáme podle sytě červené barvy. Na sběr vyrazíme za suchého počasí a vybíráme pevné, nepoškozené bobule.

Horká brusinka

Horká brusinka

Recept

Lehké

15 min

Jak brusinky uchovat

Čerstvé brusinky nemusíme zpracovat hned. V chladu vydrží poměrně dlouho, ale pokud jich máme větší množství, nejjednodušší je část úrody zamrazit. Bobule přebereme, odstraníme lístky a poškozené plody, opláchneme je a necháme dobře oschnout. Potom je můžeme dát do sáčků nebo krabiček a uložit do mrazáku. Před použitím je nemusíme vždy rozmrazovat do omáček, koláčů nebo kompotu je můžeme přidat rovnou zmrazené. Další možností je sušení, zavařování nebo příprava džemu či brusinkové omáčky.

Kachní prsa s omáčkou z pomerančů a brusinek

Kachní prsa s omáčkou z pomerančů a brusinek

Recept

Střední

50 min

Sušené brusinky jsou praktické do pečení, kaší, müsli nebo jen tak na zobání, jen je potřeba počítat s vyšším obsahem cukru.

Co z brusinek připravit

Jejich výrazně kyselá chuť se dobře uplatní tam, kde potřebujeme vyvážit tučnější, sladké nebo výrazně kořeněné jídlo. Nejčastěji z brusinek připravujeme omáčku ke svíčkové, další omáčky k masu a zvěřině nebo přeliv k hermelínu. Hodí se také na džem, marmeládu a kompot, můžeme z nich připravit sirup, šťávu, různé nápoje nebo čajové směsi. Využijeme je i při pečení, například do koláčů a bábovek.

Masové kuličky s koprovými bramborami a brusinkami

Masové kuličky s koprovými bramborami a brusinkami

Recept

Střední

40 min

Pudink s rumovými brusinkami a perníkovou drobenkou

Recepty z brusinek Snídaně

Houbová paštika

Recepty z brusinek Předkrmy

Svíčková s brusinkami

Recepty z brusinek Hlavní jídla

Brusinkové taštičky s vanilkovým krémem

Recepty z brusinek Dezerty

Pomerančová marmeláda s brusinkami

Recepty z brusinek Zavařování

Jablečný dortík s brusinkami

Jablečný dortík s brusinkami

Recept

Střední

80 min
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Brusinka

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