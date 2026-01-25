Čím ochutit květákovou polévku? Žampiony a vypečená slanina bodují místo krutonů

Obsah
V zimě dávám často přednost dostupné a osvědčené zelenině, jako je květák a brokolice. Teď v lednu je koupíte čerstvé i mražené, nejsou drahé a v kuchyni mají široké využití. A právě v krémových polévkách se jejich chuť projeví naplno.
Brokolicový krém
Brokolici očistíme, rozebereme na růžičky a silnější stonky nakrájíme. Cibuli nakrájíme najemno a orestujeme na másle. Zalijeme vývarem, vložíme kuřecí maso a brokolici.
Vaříme asi 5 minut. Poté vyjmeme několik růžiček brokolice a necháme je stranou na pozdější ozdobení polévky. Polévku znovu přivedeme k varu a když je maso měkké, vyjmeme ho a nakrájíme na kostičky.
Brokolici s vývarem rozmixujeme. Přilijeme smetanu a dochutíme solí a pepřem. Vložíme zpět kuřecí maso a necháme krátce provařit. Krém rozdělíme do misek, ozdobíme růžičkami brokolice a podáváme s opečenou, na kostičky nakrájenou houskou.
Tip: Pro zkrácení doby přípravy použijeme vařené kuřecí maso, které v polévce jen prohřejeme.
Brokolicový krém s uzeným lososem
Brambory i česnek oloupeme. Brambory nakrájíme na kostičky a česnek na plátky. V hrnci rozehřejeme máslo a brambory na něm zvolna opečeme. Přidáme česnek a krátce ho osmahneme. K zelenině přilijeme vývar a necháme zvolna vařit.
Brokolici opláchneme a odřízneme růžičky; košťál podle potřeby oloupeme, nakrájíme na jemné plátky a přidáme do hrnce. Společně s bramborami vaříme doměkka. Nakonec přidáme růžičky brokolice a když změknou, vše v polévce rozmixujeme dohladka.
Polévku zjemníme smetanou, podle chuti osolíme a opepříme. Rozdělíme ji do misek nebo talířů, doplníme proužky lososa a případně i jarní cibulkou.
Květákový krém
Oloupané brambory nakrájíme na kostičky a květák na menší kousky. V hrnci rozehřejeme polovinu másla, na kterém restujeme brambory. Po 3 minutách přidáme květák a společně restujeme další 3 minuty.
Zalijeme vývarem a na mírném ohni vaříme asi 30 minut doměkka. Polévku rozmixujeme dohladka, přilijeme smetanu, osolíme, opepříme a podle potřeby doředíme vodou. Dochutíme muškátovým oříškem, krátce převaříme a dáme stranou.
Ciabattu nakrájíme na kostičky a za stálého míchání ji restujeme na rozehřátém zbylém másle asi 5 minut dozlatova.
Granátové jablko rozpůlíme a lžící vyklepeme jadérka do misky. Hotovou polévku podáváme s jadérky z granátového jablka, krutony a natrhanými lístky tymiánu.
Květákový krém s restovanými žampiony
Květák očistíme a rozebereme na růžičky. Brambory s jednou cibulí oloupeme a nakrájíme nadrobno. Květák vložíme do hrnce s osolenou vodou a asi 5 minut ho povaříme. Vodu slijeme a květák zalijeme vývarem. Přidáme brambory s cibulí a vše uvaříme doměkka.
Polévku odstavíme a rozmixujeme. Zjemníme ji smetanou a dochutíme solí, pepřem a muškátovým květem.
Chléb nakrájíme na kostičky a na másle opečeme dozlatova. Zbylou cibuli oloupeme, žampiony očistíme a vše nakrájíme na plátky. Orestujeme na olivovém oleji. Polévku rozdělíme do talířů, každou porci doplníme restovanými žampiony a chlebovými krutony a posypeme bylinkami.
Květáková polévka s křupavou slaninou
V hrnci na oleji opečeme celer, cibuli a česnek nakrájené na kostičky doměkka. Přidáme drůbeží vývar, brambory nakrájené na kostičky, bobkový list, muškátový květ a 3/4 květáku.
Vaříme asi 15 minut doměkka. Poté vyjmeme bobkový list, polévku rozmixujeme a vmícháme smetanu a 2/3 parmazánu. Dochutíme solí a pepřem.
Mezitím rozložíme zbylé růžičky květáku a plátky slaniny na plech vyložený pečicím papírem. Pokapeme olejem, opepříme a posypeme zbylým parmazánem. Pečeme při 180 °C dozlatova.
Na další plech rozložíme rohlíky nakrájené na kolečka a rovněž je upečeme při 180 °C dokřupava. Polévku podáváme s pečeným květákem, slaninou, celerovou natí a opečenými krutonky.
Pečená květáková polévka
Nakrájený květák dáme na plech vyložený pečicím papírem, osolíme, opepříme a zakápneme lžící oleje. Pečeme při 200 °C asi 45 minut, v polovině pečení květák otočíme.
Na 2 lžících oleje opečeme cibuli, vmícháme česnek a koření. Přidáme vývar a většinu pečeného květáku. Povaříme asi 10 minut a poté rozmixujeme. Polévku zjemníme smetanou, doladíme nasekaným rozmarýnem a citronem.
Nakonec přidáme zbylý pečený květák, krátce prohřejeme a podáváme například s rozmarýnem a chlebovými plackami.