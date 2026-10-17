Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Brambory vs. batáty: Sladší, ale méně kalorické? Které jsou zdravější

Natálie Brabcová
  4:00aktualizováno  4:20

Brambory, nebo batáty? Přestože batáty chutnají sladčeji, v množství kalorií se od klasických brambor příliš neliší. | foto: Shutterstock

Batáty mají pověst zdravější a dietnější alternativy obyčejných brambor. Jenže když obě přílohy postavíme vedle sebe, výsledek možná překvapí. Sladší totiž nemusí znamenat kaloričtější a klasické brambory mají v rukávu hned několik výživových trumfů. Které jsou tedy lepší při hubnutí a v čem mají navrch obyčejné brambory?

Brambory a batáty vypadají podobně, příbuzné ale nejsou

Na první pohled mají mnoho společného. Obojí roste pod zemí, obsahuje škrob a v kuchyni se používá jako příloha. Batátům se dokonce říká sladké brambory. Jenže z botanického hlediska jde o dvě odlišné rostliny.

  • Klasické brambory pocházejí z lilku bramboru a patří do čeledi lilkovitých, tedy stejné skupiny jako rajčata nebo papriky. Jedlou částí jsou podzemní stonkové hlízy.
  • Batáty pocházejí z povijnice jedlé, která patří do čeledi svlačcovitých. V jejich případě jíme ztloustlé zásobní kořeny. Odlišují se také chutí a barvou dužiny.
Domácí kuřecí kousky a batátové hranolky

Domácí kuřecí kousky a batátové hranolky: Zdravější verze s jogurtovým dipem

Recept

Střední

50 min

Domácí kuřecí kousky a batátové hranolky

Brambory vs. batáty: Co ukazují výživové hodnoty

Pokud chceme obě suroviny spravedlivě porovnat, musíme se podívat na jejich výživové hodnoty při stejném způsobu přípravy. Syrové brambory totiž nemůžeme srovnávat s upečenými batáty. Vařením nebo pečením se mění obsah vody, a tím i množství kalorií a živin na 100 gramů.

Srovnání výživových hodnot brambor a batátů
Ve 100 gVařené bramboryVařené batáty
Energie75 kcal81 kcal
Sacharidy15,5 g16,8 g
Z toho cukry0,6 g4,2 g
Bílkoviny1,9 g1,6 g
Tuky0,1 gméně než 0,1 g
Vláknina1,0 g3,0 g
Draslík340 mg337 mg
Vitamin C6,5 mg1,6 mg
Vitamin B60,12 mg0,21 mg
Vitamin Améně než 1 µg636 µg

Co má méně kalorií? Sladší batáty překvapí

Tady přichází první překvapení. Přestože batáty chutnají výrazně sladčeji než obyčejné brambory, v množství kalorií se od nich příliš neliší. Podle evropské databáze Fineli obsahuje 100 gramů vařených oloupaných brambor přibližně 75 kcal, zatímco stejné množství batátů kolem 81 kcal.

Batáty a tvaroh: Skvělá dvojka, která si rozum a pomůže vám s hubnutím

Rozdíl je tedy překvapivě malý. Pokud si na talíř dáte 200 gramů vařených batátů, přijmete přibližně 162 kcal. Stejná porce klasických brambor má zhruba 150 kcal. Rozdíl pouhých 12 kalorií rozhodně není něco, co by samo o sobě ovlivnilo úspěch při hubnutí.

Kari s batáty a buráky

Krémové kari s batáty a buráky – veganské jídlo plné chuti, bílkovin a exotického koření

Recept

Lehké

60 min

Kari s batáty a buráky

Batáty mají více cukru. Znamená to, že jsou méně zdravé?

Sladká chuť batátů může vyvolávat dojem, že jsou méně vhodné při hubnutí. Ve skutečnosti sice obsahují výrazně více cukrů než obyčejné brambory, v množství kalorií se ale obě přílohy příliš neliší.

Co připravit z batátů?

Podle evropské databáze Fineli obsahuje 100 gramů vařených batátů přibližně 4,2 gramu cukrů, zatímco stejné množství klasických brambor pouze 0,6 gramu. Batáty jich tedy mají zhruba sedmkrát více.

To ale neznamená, že jsou méně zdravé nebo že bychom se jim měli při hubnutí vyhýbat. Jde totiž o přirozeně se vyskytující cukry, které jsou součástí celé potraviny. Batáty zároveň obsahují vlákninu, vitaminy a minerální látky, takže není správné posuzovat je stejně jako sladkosti s velkým množstvím přidaného cukru.

Teplý salát z kořenové zeleniny

Pečená řepa a batáty s ořechy – Barevná zelenina s petrželovou marinádou

Recept

Lehké

50 min

Pečená řepa a batáty.

Které jsou zdravější? Batáty vedou vitaminem A, brambory mají jiné přednosti

Batáty bývají často označovány za zdravější alternativu obyčejných brambor. Jenže když se podíváme na jejich skutečné složení, zjistíme, že každá z těchto příloh nabízí něco trochu jiného.

Tip do kuchyně: Oranžové batáty zkombinujte s trochou olivového oleje. Betakaroten se totiž lépe vstřebává v přítomnosti tuku. Stačí například upečené batáty lehce zakápnout olejem nebo je podávat jako součást jídla, které obsahuje i další zdroj tuku.

Největší předností oranžových batátů je vysoký obsah betakarotenu, tedy přírodního barviva, ze kterého si tělo podle potřeby vytváří vitamin A. Ten je důležitý pro zdravý zrak, správné fungování imunity i udržování zdravých sliznic. Díky betakarotenu tak mohou oranžové batáty už v běžné porci dodat významnou část denní potřeby vitaminu A.

Obyčejné brambory ale rozhodně nejsou výživově chudší příbuzní. Jsou zdrojem draslíku, který je důležitý pro správnou činnost svalů a nervového systému a pomáhá udržovat normální krevní tlak. Obsahují také vitamin C a vitaminy skupiny B.

Věděli jste, že barva batátů prozradí jejich přednosti?

  • Oranžové batáty: Obsahují hodně betakarotenu, ze kterého si tělo vytváří vitamin A důležitý pro zrak a imunitu.
  • Fialové batáty: Vynikají obsahem přírodních barviv zvaných antokyany, které mají antioxidační účinky.
  • Bílé batáty: Mají zpravidla méně betakarotenu než oranžové odrůdy, ale stále jsou zdrojem vlákniny a dalších živin.

Brambory i batáty mají jednu zajímavou výhodu po vychladnutí

Uvařit brambory k večeři a zbytek schovat na další den může být výhodné nejen kvůli úspoře času. Při chladnutí se totiž v bramborách mění část škrobu a podobný proces může probíhat také u batátů.

Pokud máte citlivé trávení, myslete také na to, že větší množství rezistentního škrobu může některým lidem způsobovat nadýmání a další zažívací obtíže.

Při vaření škrob přijímá vodu a stává se lépe stravitelným. Když ale uvařené brambory necháme vychladnout, část škrobu se znovu uspořádá do podoby, kterou naše tělo nedokáže tak snadno rozložit. Vzniká takzvaný rezistentní škrob.

Ten se chová podobně jako vláknina. Část prochází tenkým střevem nestrávená a dostává se až do tlustého střeva, kde ji mohou využívat střevní bakterie. Neznamená to ovšem, že by se z vychlazených brambor nebo batátů stala příloha bez kalorií. Mění se pouze stravitelnost části škrobu.

Kuřecí steak, batátové hranolky a domácí kečup

Kuřecí steak, batátové hranolky a domácí kečup

Recept

Střední

60 min

Kuřecí steak, batátové hranolky a domácí kečup

Batátové hranolky nejsou automaticky zdravější než bramborové

Batátové hranolky se v restauracích často tváří jako zdravější alternativa těch klasických. Jenže sladké brambory samy o sobě nezaručují, že budete mít na talíři lehčí jídlo.

Obyčejné brambory i batáty obsahují přirozeně jen velmi málo tuku. Při smažení ale mohou nasáknout olej, který jejich kalorickou hodnotu výrazně zvýší. Porce batátových hranolků proto nemusí být o nic dietnější než stejně velká porce klasických.

Při výběru je důležitější způsob přípravy než samotná surovina. Pokud chcete omezit množství tuku, můžete si hranolky připravit v troubě nebo horkovzdušné fritéze.

Jak připravit lehčí domácí hranolky?

  • Použijte méně oleje. Hranolky stačí lehce promíchat s malým množstvím tuku, nemusí v něm plavat.
  • Nedávejte jich na plech příliš mnoho. Když se překrývají, spíše se dusí, než aby se rovnoměrně opékaly.
  • Batáty při pečení více hlídejte. Kvůli vyššímu obsahu přirozených cukrů mohou rychleji hnědnout.
  • Nepřehánějte to s opékáním. U klasických brambor mířte spíše na zlatavou než tmavohnědou barvu a obě varianty chraňte před připálením.
Domácí kuřecí kousky a batátové hranolky

Domácí kuřecí kousky a batátové hranolky: Zdravější verze s jogurtovým dipem

Recept

Střední

50 min

Brambory, nebo batáty? Záleží, co od přílohy očekáváte

Brambory i batáty mají své výživové přednosti, a proto neexistuje jeden univerzální vítěz. Záleží především na tom, jestli chcete přijmout více vlákniny, vitaminů, nebo hledáte vhodnou přílohu při hubnutí.

Kdy sáhnout po bramborách a kdy po batátech
Pokud chcete…Sáhněte spíše po…
méně kalorií v běžné vařené přílozeobojím, rozdíl je malý
více vlákninybatátech
více betakarotenuoranžových batátech
doplnit draslíkobojím, obsah je podobný
méně přirozených cukrůklasických bramborách
více vitaminu C v uvedeném srovnáníklasických bramborách
jemnou, méně sladkou přílohuklasických bramborách
sladší přílohu nebo krémové pyrébatátech
přílohu při hubnutíobojím, důležitá je porce a příprava
hlídat hladinu cukru při cukrovceobojím, rozhoduje hlavně množství sacharidů a celé jídlo
přirozeně bezlepkovou přílohuobojím, bez nevhodných přísad

Pstruh s bylinkovou krustou a pečenými bramborami

Recept Pstruh s bylinkovou krustou a pečenými bramborami

  • 250 g fialových brambor
  • 250 g brambor varného typu A
  • 250 g batátů
  • 1 lžíce másla
  • 2 lžíce olivového oleje
  • sůl a čerstvě mletý pepř
  • 4 filety pstruha
  • 50 g strouhanky
  • 1 lžíce másla
  • 1 svazek hladkolisté petrželky
  • 1 citron
  • 1 lžíce olivového oleje
  1. Brambory a batáty oloupeme, nakrájíme na velmi tenké plátky. Vyskládáme je v pruzích do oválné zapékací misky, zalijeme rozpuštěným máslem s olejem, osolíme, opepříme a dáme péct do trouby vyhřáté na 200 °C asi na 60 minut.
  2. Těsně před dopečením brambor dáme na plech vyložený pečicím papírem filety pstruha. Strouhanku smícháme s máslem, najemno nasekanou petrželkou, kůrou i šťávou z citronu. Takto připravenou směsí zasypeme filety, zakápneme olejem a zprudka 5-10 minut zapečeme v troubě spolu s bramborami.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 70 minut

Pstruh s bylinkovou krustou a pečenými bramborami

Pstruh s bylinkovou krustou a pečenými bramborami

Recept

Lehké

70 min
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sladká jídla 80. a 90. let: Byla lepší než dnes, nebo nás jen klame paměť?

ilustrační snímek

Mléko s vanilkovým cukrem místo milkshaku, ručně vyšlehaná šlehačka místo spreje a kremrole jako nedělní odměna. Sladkosti našeho dětství si pamatujeme jako nejlepší na světě, ale byly opravdu?...

KVÍZ: Polévky světa v kvízu: Bouillabaisse zvládnete, ale co valašská kyselica?

Zeleninové polévky, krémové nebo nemixované, jsou dokonalým pokrmem nejen pro...

Polévka je grunt, říkalo se odjakživa. Ve světě se do misek servírují osvěžující studené krémy, ostré asijské vývary i husté rybí speciality. Víte, ze které země pochází bouillabaisse, co patří do...

Ben Cristovao měl zabít slepici, teď nejí maso. Podívejte se na slavné vegany

Ariana Grande v novém klipu Petal

Když dostal Ben Cristovao do ruky slepici, aby ji zabil, položil ji zpátky a od té doby nejí maso. Vegany jsou ale i sportovci a zpěváci, do kterých byste rozhodně neřekli, že si nedopřejí steak, sýr...

Od Kinder vajíčka po žraločí polévku. Prohlédněte si 25 zakázaných jídel

Smažení pavouci nepřišly do kambodžského Skuonu jako nějaká rozmařilá libůstka...

Co je v jedné zemi vyhlášenou delikatesou, to v jiné nedostanete. Zakázaná bývá pochopitelně žraločí polévka, ale i Kinder vajíčko, které u nás kupujeme dětem pro radost. V USA ho kvůli zákonu z roku...

30 typických jídel, kvůli kterým se vyplatí cestovat

ilustrační snímek

Většinu těchto jídel znáte. Ale ochutnali jste je opravdu? Tiramisu z kelímku, ramen z instantní misky nebo croissant z regálu supermarketu mají s originálem často společný jen název. Vybrali jsme...

Brambory vs. batáty: Sladší, ale méně kalorické? Které jsou zdravější

Brambory, nebo batáty? Přestože batáty chutnají sladčeji, v množství kalorií se...

Batáty mají pověst zdravější a dietnější alternativy obyčejných brambor. Jenže když obě přílohy postavíme vedle sebe, výsledek možná překvapí. Sladší totiž nemusí znamenat kaloričtější a klasické...

17. října 2026,  aktualizováno  4:20

Vajíčková kari miska: Krémová omáčka se špenátem a hráškem

Vajíčková kari miska
Recept

Lehké

25 min

Vejce natvrdo s jemnou kari omáčkou, hráškem, špenátem a na másle opečenou mrkví. Se smetanou a...

Plněný slaný chléb: S pestem, sušenými rajčaty a křupavými ořechy

Plněný slaný chléb
Recept

Střední

180 min

Kynuté těsto naplníme směsí ze sušených rajčat, pesta a másla, která mu dodá výraznou chuť i barvu....

Katův šleh z hovězího masa: Pikantní směs s cibulí a chilli

Katův šleh z hovězího masa
Recept

Střední

30 min

Hovězí nudličky nejprve naložíme do česneku, pepře a worcesterové omáčky, aby získaly výraznější...

30 typických jídel, kvůli kterým se vyplatí cestovat

ilustrační snímek

Většinu těchto jídel znáte. Ale ochutnali jste je opravdu? Tiramisu z kelímku, ramen z instantní misky nebo croissant z regálu supermarketu mají s originálem často společný jen název. Vybrali jsme...

16. října 2026  10:06

Víkendové pečení se Sweetburg: Mokré hraběnčiny řezy? Chyba je v jablkách

Hraběnčiny řezy + stepy

Vypadají jednoduše, ale při jejich přípravě může nastat několik problémů. Spodní těsto zůstane nedopečené, jablka pustí příliš mnoho šťávy nebo sníh z bílků po upečení spadne. Někdy se zase řezy při...

16. října 2026  4:20

Sušené houby stojí v obchodě až 4 000 Kč za kilo. Kolik jich nasbírat na zimu?

Kolik gramů sušených hub získáme z kila čerstvých?

Sušené houby patří v obchodě k nejdražším surovinám, přitom v lese je máte zadarmo. Jenže čerstvé houby jsou z velké části voda a po usušení zbude z plného košíku jen hrstka. Spočítali jsme, kolik...

16. října 2026

Focaccia s nivou a vlašskými ořechy: Voňavý italský chléb s rozmarýnem

Focaccia s nivou a vlašskými ořechy
Recept

Střední

60 min

Nadýchané kynuté těsto, výrazná niva, křupavé vlašské ořechy a rozmarýn tvoří zajímavou kombinaci...

Dýňová polévka s kari: Krémová chuť s rýžovými nudlemi a tofu

Dýňová polévka s kari a nudlemi
Recept

Lehké

30 min

Dýni opečeme na másle, přidáme kari pastu a zalijeme vývarem s kokosovým mlékem. Po rozmixování...

Vepřová pečeně na houbách: Šťavnaté maso se smetanovou omáčkou

Vepřová pečeně na houbách
Recept

Střední

70 min

Vepřovou pečeni nejprve opečeme na pánvi, přidáme houby a vše zalijeme smetanou. Maso pak dopečeme...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kdy začít péct vánoční cukroví? Kalendář, aby nic nezvláčnělo ani neztvrdlo

Globus - Máslová těsta jsou velice oblíbená, lidé si je pořizují a doma z něj...

Perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda nebo kokosky. Každé vánoční cukroví má trochu jiné nároky na přípravu a skladování. Některé druhy potřebují čas, aby změkly a rozležely se, jiné...

15. října 2026

Příběh Kláry: Po hubnoucím programu jsem měla o tři kila víc. Kde byla chyba?

ilustrační snímek

Dostala jsem nabídku zapojit se do programu na hubnutí. Nejsem vyloženě obézní, ale těch pár kilo, která se mě už několik let drží, bych se ráda zbavila. Hlavně měkkého bříška a možná i madýlek...

15. října 2026  4:20

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×