Brambory vs. batáty: Sladší, ale méně kalorické? Které jsou zdravější

Brambory a batáty vypadají podobně, příbuzné ale nejsou
Na první pohled mají mnoho společného. Obojí roste pod zemí, obsahuje škrob a v kuchyni se používá jako příloha. Batátům se dokonce říká sladké brambory. Jenže z botanického hlediska jde o dvě odlišné rostliny.
- Klasické brambory pocházejí z lilku bramboru a patří do čeledi lilkovitých, tedy stejné skupiny jako rajčata nebo papriky. Jedlou částí jsou podzemní stonkové hlízy.
- Batáty pocházejí z povijnice jedlé, která patří do čeledi svlačcovitých. V jejich případě jíme ztloustlé zásobní kořeny. Odlišují se také chutí a barvou dužiny.
Brambory vs. batáty: Co ukazují výživové hodnoty
Pokud chceme obě suroviny spravedlivě porovnat, musíme se podívat na jejich výživové hodnoty při stejném způsobu přípravy. Syrové brambory totiž nemůžeme srovnávat s upečenými batáty. Vařením nebo pečením se mění obsah vody, a tím i množství kalorií a živin na 100 gramů.
|Ve 100 g
|Vařené brambory
|Vařené batáty
|Energie
|75 kcal
|81 kcal
|Sacharidy
|15,5 g
|16,8 g
|Z toho cukry
|0,6 g
|4,2 g
|Bílkoviny
|1,9 g
|1,6 g
|Tuky
|0,1 g
|méně než 0,1 g
|Vláknina
|1,0 g
|3,0 g
|Draslík
|340 mg
|337 mg
|Vitamin C
|6,5 mg
|1,6 mg
|Vitamin B6
|0,12 mg
|0,21 mg
|Vitamin A
|méně než 1 µg
|636 µg
Co má méně kalorií? Sladší batáty překvapí
Tady přichází první překvapení. Přestože batáty chutnají výrazně sladčeji než obyčejné brambory, v množství kalorií se od nich příliš neliší. Podle evropské databáze Fineli obsahuje 100 gramů vařených oloupaných brambor přibližně 75 kcal, zatímco stejné množství batátů kolem 81 kcal.
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Batáty a tvaroh: Skvělá dvojka, která si rozum a pomůže vám s hubnutím
Rozdíl je tedy překvapivě malý. Pokud si na talíř dáte 200 gramů vařených batátů, přijmete přibližně 162 kcal. Stejná porce klasických brambor má zhruba 150 kcal. Rozdíl pouhých 12 kalorií rozhodně není něco, co by samo o sobě ovlivnilo úspěch při hubnutí.
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Lehké
60 min
Batáty mají více cukru. Znamená to, že jsou méně zdravé?
Sladká chuť batátů může vyvolávat dojem, že jsou méně vhodné při hubnutí. Ve skutečnosti sice obsahují výrazně více cukrů než obyčejné brambory, v množství kalorií se ale obě přílohy příliš neliší.
Co připravit z batátů?
Podle evropské databáze Fineli obsahuje 100 gramů vařených batátů přibližně 4,2 gramu cukrů, zatímco stejné množství klasických brambor pouze 0,6 gramu. Batáty jich tedy mají zhruba sedmkrát více.
To ale neznamená, že jsou méně zdravé nebo že bychom se jim měli při hubnutí vyhýbat. Jde totiž o přirozeně se vyskytující cukry, které jsou součástí celé potraviny. Batáty zároveň obsahují vlákninu, vitaminy a minerální látky, takže není správné posuzovat je stejně jako sladkosti s velkým množstvím přidaného cukru.
Které jsou zdravější? Batáty vedou vitaminem A, brambory mají jiné přednosti
Batáty bývají často označovány za zdravější alternativu obyčejných brambor. Jenže když se podíváme na jejich skutečné složení, zjistíme, že každá z těchto příloh nabízí něco trochu jiného.
Tip do kuchyně: Oranžové batáty zkombinujte s trochou olivového oleje. Betakaroten se totiž lépe vstřebává v přítomnosti tuku. Stačí například upečené batáty lehce zakápnout olejem nebo je podávat jako součást jídla, které obsahuje i další zdroj tuku.
Největší předností oranžových batátů je vysoký obsah betakarotenu, tedy přírodního barviva, ze kterého si tělo podle potřeby vytváří vitamin A. Ten je důležitý pro zdravý zrak, správné fungování imunity i udržování zdravých sliznic. Díky betakarotenu tak mohou oranžové batáty už v běžné porci dodat významnou část denní potřeby vitaminu A.
Obyčejné brambory ale rozhodně nejsou výživově chudší příbuzní. Jsou zdrojem draslíku, který je důležitý pro správnou činnost svalů a nervového systému a pomáhá udržovat normální krevní tlak. Obsahují také vitamin C a vitaminy skupiny B.
Věděli jste, že barva batátů prozradí jejich přednosti?
Brambory i batáty mají jednu zajímavou výhodu po vychladnutí
Uvařit brambory k večeři a zbytek schovat na další den může být výhodné nejen kvůli úspoře času. Při chladnutí se totiž v bramborách mění část škrobu a podobný proces může probíhat také u batátů.
Pokud máte citlivé trávení, myslete také na to, že větší množství rezistentního škrobu může některým lidem způsobovat nadýmání a další zažívací obtíže.
Při vaření škrob přijímá vodu a stává se lépe stravitelným. Když ale uvařené brambory necháme vychladnout, část škrobu se znovu uspořádá do podoby, kterou naše tělo nedokáže tak snadno rozložit. Vzniká takzvaný rezistentní škrob.
Ten se chová podobně jako vláknina. Část prochází tenkým střevem nestrávená a dostává se až do tlustého střeva, kde ji mohou využívat střevní bakterie. Neznamená to ovšem, že by se z vychlazených brambor nebo batátů stala příloha bez kalorií. Mění se pouze stravitelnost části škrobu.
Batátové hranolky nejsou automaticky zdravější než bramborové
Batátové hranolky se v restauracích často tváří jako zdravější alternativa těch klasických. Jenže sladké brambory samy o sobě nezaručují, že budete mít na talíři lehčí jídlo.
Obyčejné brambory i batáty obsahují přirozeně jen velmi málo tuku. Při smažení ale mohou nasáknout olej, který jejich kalorickou hodnotu výrazně zvýší. Porce batátových hranolků proto nemusí být o nic dietnější než stejně velká porce klasických.
Při výběru je důležitější způsob přípravy než samotná surovina. Pokud chcete omezit množství tuku, můžete si hranolky připravit v troubě nebo horkovzdušné fritéze.
Jak připravit lehčí domácí hranolky?
- Použijte méně oleje. Hranolky stačí lehce promíchat s malým množstvím tuku, nemusí v něm plavat.
- Nedávejte jich na plech příliš mnoho. Když se překrývají, spíše se dusí, než aby se rovnoměrně opékaly.
- Batáty při pečení více hlídejte. Kvůli vyššímu obsahu přirozených cukrů mohou rychleji hnědnout.
- Nepřehánějte to s opékáním. U klasických brambor mířte spíše na zlatavou než tmavohnědou barvu a obě varianty chraňte před připálením.
Brambory, nebo batáty? Záleží, co od přílohy očekáváte
Brambory i batáty mají své výživové přednosti, a proto neexistuje jeden univerzální vítěz. Záleží především na tom, jestli chcete přijmout více vlákniny, vitaminů, nebo hledáte vhodnou přílohu při hubnutí.
|Pokud chcete…
|Sáhněte spíše po…
|méně kalorií v běžné vařené příloze
|obojím, rozdíl je malý
|více vlákniny
|batátech
|více betakarotenu
|oranžových batátech
|doplnit draslík
|obojím, obsah je podobný
|méně přirozených cukrů
|klasických bramborách
|více vitaminu C v uvedeném srovnání
|klasických bramborách
|jemnou, méně sladkou přílohu
|klasických bramborách
|sladší přílohu nebo krémové pyré
|batátech
|přílohu při hubnutí
|obojím, důležitá je porce a příprava
|hlídat hladinu cukru při cukrovce
|obojím, rozhoduje hlavně množství sacharidů a celé jídlo
|přirozeně bezlepkovou přílohu
|obojím, bez nevhodných přísad
Recept Pstruh s bylinkovou krustou a pečenými bramborami
- 250 g fialových brambor
- 250 g brambor varného typu A
- 250 g batátů
- 1 lžíce másla
- 2 lžíce olivového oleje
- sůl a čerstvě mletý pepř
- 4 filety pstruha
- 50 g strouhanky
- 1 lžíce másla
- 1 svazek hladkolisté petrželky
- 1 citron
- 1 lžíce olivového oleje
- Brambory a batáty oloupeme, nakrájíme na velmi tenké plátky. Vyskládáme je v pruzích do oválné zapékací misky, zalijeme rozpuštěným máslem s olejem, osolíme, opepříme a dáme péct do trouby vyhřáté na 200 °C asi na 60 minut.
- Těsně před dopečením brambor dáme na plech vyložený pečicím papírem filety pstruha. Strouhanku smícháme s máslem, najemno nasekanou petrželkou, kůrou i šťávou z citronu. Takto připravenou směsí zasypeme filety, zakápneme olejem a zprudka 5-10 minut zapečeme v troubě spolu s bramborami.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 70 minut