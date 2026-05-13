Bramborový salát: Retro prasárna, kterou máme rádi. Ale jak ho udělat trendy?

Obsah
Co patří do tradičního bramborového salátu
Původní recepty byly velmi prosté, často zahrnovaly pouze brambory, cibuli, octovou zálivku a olej. Jak se to ale změnilo? V polovině 20. století přišla revoluce díky Majolce, tedy majonéze, která změnila texturu a chuť tohoto pokrmu a přinesla mu novou dimenzi. Od té doby se majonézový bramborový salát stal nezbytnou součástí svátečních tabulí.
Odkud pochází majonéza
O původu majonézy existuje několik teorií, ale pravděpodobně vznikla ve Francii nebo ve Španělsku. Nejznámější verze tvrdí, že ji v roce 1756 vynalezl francouzský šlechtic, Louis-François-Armand du Plessis de Richelieu, vévoda z Richelieu, během obléhání města Mahón. Místo oleje použil vejce a vytvořil první krémovou omáčku, kterou nazval „Mahón“. Po přejmenování na „majonézu“ se rozšířila do Evropy.
V Československu se majonéza začala vyrábět v 50. letech a objevila se v každé domácnosti pod názvem Majolka. Inspirovali jsme se sovětskou verzí, která byla sladší a tučnější než ta západní. V té době byla majonéza určena především pro vyšší společenské vrstvy, ale postupně se stala součástí běžné domácnosti. Dnes máme k dispozici různé druhy majonéz, včetně light nebo veganských variant, což je důkazem, že retro ingredience umí držet krok s moderními stravovacími návyky.
Jak udělat zdravý bramborový salát
Mnozí dnes považují bramborový salát za nezdravé jídlo plné tuku a kalorií. Ale není to úplně pravda. Samotný bramborový salát může být velmi zdravý, pokud zvolíte správné ingredience. Můžete z něj udělat lehčí verzi, která si stále zachová svou charakteristickou chuť, ale bude pro vaše zdraví přínosnější.
Zde je několik tipů, jak připravit zdravější verzi bramborového salátu:
- Použijte jogurt nebo zakysanou smetanu místo majonézy: Místo tradiční majonézy můžete zvolit nízkotučný řecký jogurt nebo zakysanou smetanu, které mají méně kalorií a tuku, ale pořád poskytují krémovou texturu. Pokud se majonézy nechcete úplně vzdát, sáhněte po její light verzi.
- Přidejte více zeleniny: Pro zvýšení nutriční hodnoty salátu přidejte více zeleniny, jako je celer, mrkev, hrášek nebo třeba zelené fazolky. Pokud máte rádi zelené, zkuste přidat listový špenát nebo rukolu, které jsou bohaté na vitamíny, vlákninu a antioxidanty.
- Zvolte zdravější zdroj tuku: Místo klasického rostlinného oleje zkuste použít extra panenský olivový olej nebo avokádový olej, které obsahují zdravé mononenasycené tuky. Tato varianta nejen podporuje zdraví srdce, ale také dodá salátu jemnou, lahodnou chuť.
- Salát s octovou zálivkou: Pokud hledáte opravdu nízkokalorickou variantu, můžete místo majonézy a oleje použít klasickou octovou zálivku. Stačí smíchat ocet, vodu, trochu hořčice a špetku soli a pepře. Tato verze je nejen nízkotučná, ale zachová i svěží chuť zeleniny a brambor, což mnozí ocení. Navíc zůstane celý pokrm lehký a osvěžující. Zkuste si ho připravit třeba v létě jako přílohu ke grilovanému masu.
Lehký jarní bramborový salát s medvědím česnekem a ředkvičkami: Recept bez majonézy
Lehké
45 min
Co se jedlo za komunismu
I když se naše stravovací návyky mění a trendem jsou zdravější a modernější přístupy k jídlu, některé retro pokrmy nikdy nevyjdou z módy. Například majonézové saláty a pomazánky se stále těší velké oblibě, i když je dnes více preferována nízkokalorická verze. To, co bylo kdysi považováno za výsadu vyšších vrstev, se postupně stalo běžnou součástí české kuchyně. Ať už jde o bramborový salát, okurkový salát, nebo tradiční české pomazánky, které se dříve připravovaly z jednoduchých ingrediencí, na které se mohli všichni spolehnout, stále je na nich něco nadčasového.
Vzpomeňte si na drožďovou pomazánku, pro někoho nostalgie, pro jiného skvělá volba na svačinu. Další retro pokrm, který přichází zpět, je například sekaná, kterou dnes moderní kuchaři připravují v lehčí verzi. A co takhle tvarohové koláče? Ty jsou dobré nejen díky své chutné náplni, ale i díky vysokému obsahu bílkovin.
|
„Takový blivajz!” řekl o něm Zdeněk Pohlreich. Jak retro katův šleh udělat jinak a lépe?