Porce bramborového salátu s majonézou má kolem 400 kalorií, smažený kapr vedle něj zhruba 350. Podívejte se, kolik kalorií mají oblíbené vánoční dobroty od cukroví přes kapra a řízek až po vaječňák. Poradíme také, čím je nahradit a jak svátky zvládnout bez kil navíc.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Perníček s polevou cca 40 kcal: Malý perníček (asi 10 g) s bílkovou polevou má kolem 40 kcal. Perníkové těsto obsahuje jen málo tuku, kalorie nese hlavně med a cukr. Na talíři s cukrovím tak patří k rozumnějším volbám.
Autor: Archiv Romana Böhmová
Linecké cca 65 kcal: Slepené linecké s marmeládou má kolem 65 kcal, větší kousek i 100 kcal. Máslové těsto je totiž výrazně kaloričtější než perníkové, takže jedno linecké vyjde zhruba za jeden a půl perníčku.
Autor: Smart Press/Lucie Kazdová: Bez lepku
Vanilkový rohlíček cca 35 kcal: Je malý a nenápadný, a přesto patří k nejkaloričtějšímu cukroví. Na 100 gramů má díky máslu a ořechům až kolem 530 kcal, jeden kousek 25 až 40 kcal. Čtyři rohlíčky vyjdou zhruba jako jeden rohlík k snídani.
Autor: Babiččina volba
Vosí hnízdo cca 50 kcal: Nepečené neznamená lehké. Piškotové těsto s máslovým krémem a rumem má kolem 50 kcal na kus. Kdo jich za večer sní osm, má za sebou přes 400 kcal, skoro jako velký hamburger.
Autor: Depositphotos
Rumové kuličky cca 55 kcal: Piškoty, kakao, máslo a rum. Ke kaloriím z tuku a cukru tu přidává své i alkohol. Dvě kuličky mají zhruba tolik jako banán.
Autor: Martin Faltus
Pracny cca 55 kcal: Ořechové těsto s máslem pečené ve formičkách. Ořechy jsou sice zdravé, v cukroví ale hlavně zvyšují energetickou hodnotu. Jedna pracna odpovídá zhruba dvěma kostičkám čokolády.
Autor: Profimedia.cz
Kokosky cca 35 kcal: Bílky, cukr a kokos, žádné máslo. I proto patří kokosky k lehčím kouskům a dvě mají méně kalorií než jedno jablko.
Autor: Depositphotos
Pusinky cca 15–25 kcal: Klasická sněhová pusinka je nejlehčí kousek na talíři, oříšková má kolem 25 kcal. Jedna pusinka ale odpovídá zhruba kostce cukru, takže hlad nezažene.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Išelské cca 80 kcal: Dvě ořechová kolečka, krém a čokoládová poleva, a hned je tu dvojnásobek perníčku. Dortíček má zhruba tolik kalorií jako vajíčko natvrdo, jen bez bílkovin. Obecně platí, že slepované a krémové cukroví bývá nejtěžší.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Medové kuličky v oříšcích cca 110 kcal: Rekordman mezi cukrovím. Větší medová kulička s kokosem obalená v oříšcích má kolem 110 kcal, tedy skoro jako tři perníčky nebo banán. Tady by pořekadlo „jeden za tři“ sedělo.
Autor: Archiv Veronika Besky
Vánočka cca 175 kcal za plátek: Ke snídani nebo k odpolední kávě. Silnější plátek (asi 50 g) má kolem 175 kcal, s tenkou vrstvou másla kolem 250 kcal. To je víc než rohlík s máslem.
Autor: Shutterstock
Oplatek s medem cca 45 kcal: Samotný vánoční oplatek má jen kolem 20 kcal, lžička medu přidá dalších 25. Patří tak k nejlehčím sladkostem večera a má méně kalorií než jablko.
Čokoládová figurka cca 55 kcal: Malá figurka (10 g) má kolem 55 kcal. Ze stromečku ale mizí jedna po druhé až do Silvestra a pět figurek je půlka tabulky čokolády.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Od sladkého se přesuňme ke slavnostnímu stolu. Polévka, kapr nebo řízek, salát a přípitek vyjdou podle volby na 1 100 až 1 700 kcal. Samotná večeře tak pokryje víc než polovinu denní potřeby ženy.
Autor: Profimedia.cz
Rybí polévka cca 150 kcal: Večeře obvykle začíná polévkou z kapra s kořenovou zeleninou. Talíř (300 ml) má kolem 150 kcal, se smetanou nebo krutony víc. Kalorií má zhruba jako rohlík, ale zasytí mnohem víc.
Autor: kulinární studio MAFRA
Zelňačka cca 280 kcal: V mnoha rodinách se místo rybí polévky podává zelňačka. S uzeným nebo klobásou a smetanou má talíř kolem 280 kcal, skoro dvakrát tolik co rybí.
Autor: FTV Prima
Smažený kapr cca 425 kcal: Hlavní hvězda večera. Porční kus (150 g) v trojobalu má po usmažení kolem 425 kcal, víc než tři rohlíky. Zhruba polovinu kalorií přidává obal a olej, který do sebe při smažení nasaje.
Autor: Profimedia.cz
Smažený řízek cca 350–530 kcal: Kdo kapra nemusí, sáhne po řízku. A nemusí to být horší volba. Kuřecí řízek ze 150 g prsou má po usmažení kolem 350 kcal, vepřový z libové kýty kolem 370 kcal, tedy méně než kapr. Kaloričtější je jen řízek z prorostlé krkovice, kolem 530 kcal.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Bramborový salát cca 400 kcal: Bez něj si Štědrý večer neumíme představit. Porce 250 g s majonézou má kolem 400 kcal, skoro tolik jako kapr vedle něj. Většinu kalorií přitom nenese brambor, ale majonéza.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Vinná klobása cca 330 kcal: Na některých štědrovečerních stolech nesmí chybět. Jedna klobása (120 g) má kolem 330 kcal, s chlebem nebo salátem přes 500. Jako přídavek ke kaprovi tak vyjde skoro na další večeři.
Autor: Kulinární studio MAFRA
O svátcích ale nejen jíme, také pijeme. A málokdy zůstaneme jen u čaje, který bez medu nemá téměř žádné kalorie. Kdo čajem nebo vodou nahradí limonádu či druhou skleničku vína, ušetří za den snadno 200 až 300 kcal.
Autor: Canva
Vaječňák cca 110 kcal za panák: Vaječný likér má kolem 260–310 kcal na 100 ml, panák (40 ml) tedy kolem 110 kcal. Sklenička o objemu 100 ml má skoro tolik jako dva rohlíky. Pozor i na domácí vaječňák „bez cukru“: recepty se smetanou mají klidně 200 kcal na 60 ml.
Autor: archiv Coolinářka
Káva s alkoholem a šlehačkou cca 200 kcal: Bez kávy se svátky neobejdou, jen jí rádi dopřejeme sváteční kabátek. Irská káva s whisky, cukrem a smetanou má kolem 200 kcal, víc než plátek vánočky. Obyčejná káva s mlékem má do 50 kcal.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Svařené víno cca 190 kcal: Hrnek (200 ml) má i s cukrem kolem 190 kcal, o něco víc než plechovka kolového nápoje. Dva hrnky na vánočních trzích tak vyjdou skoro na oběd.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Sekt na přípitek cca 80 kcal: Sklenička suchého sektu (100 ml) má kolem 80 kcal, sladký o něco víc. K večeři ale často přibude i víno nebo pivo. Dvě deci vína mají kolem 160 kcal, půllitr piva kolem 200 kcal.
Autor: Archiv Premier
Během svátků se samozřejmě nebudeme upejpat a počítat každou kalorii. Existuje ale pár jednoduchých způsobů, jak tradiční jídla trochu odlehčit, a o chuť přitom nepřijít.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Pečený kapr cca 250 kcal: Kapr pečený s kmínem, česnekem a bylinkami jen s troškou tuku má kolem 250 kcal na porci (150 g). Proti smaženému ušetříte asi 170 kcal a chuť ryby navíc lépe vynikne.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Lehčí bramborový salát cca 300 kcal: Stačí nahradit polovinu majonézy hustým bílým jogurtem a přidat víc zeleniny. Porce pak má zhruba o 100 kcal méně a v celé míse ušetříte kolem 600 kcal.
Autor: Canva
Mandarinka cca 35 kcal: Máte chuť na něco sladkého? Než sáhnete po dalším cukroví, zkuste mandarinku. Je sladká, voňavá a má vlákninu i vitamin C. Dvě mandarinky mají méně kalorií než jedno linecké.
Autor: Profimedia.cz
Pečené jablko cca 150 kcal: Pečené jablko s tvarohem nebo ořechy, skořicí a lžičkou medu má kolem 150 kcal, méně než plátek vánočky. Zasytí a jako dezert vydrží déle než hrst cukroví.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Datlové kuličky cca 45 kcal: Nepečené cukroví z datlí, ořechů a kakaa nemá přidaný cukr ani máslo. Datle jsou ale samy plné cukru, takže kuličky vycházejí jen o málo lépe než klasika. Pozor i na ořechy, hrst má kolem 180 kcal, tolik co tři linecké.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Celozrnný perníček cca 45 kcal: Z celozrnné mouky, slazený medem a bez polevy. Kalorií má podobně jako klasický perníček, díky vláknině ale víc zasytí. Výhoda zdravějších variant tedy není ani tak v kaloriích, jako v tom, že jich sníte méně.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Štědrý večer vám postavu nezničí, rozhoduje celé období až do Silvestra. Většina toho, co váha ukáže hned po svátcích, je navíc voda a sůl. Jak tedy celé svátky zvládnout bez kil navíc?
Autor: ChatGPT, redakce s využitím AI, Midjourney
Cukroví na talířek, ne z krabice: Vyberte si tři až pět kousků, které máte nejraději. Až talířek dojíte, je to signál k pauze, ne k přídavku. Snáz poznáte, jestli máte na cukroví opravdu chuť, nebo po něm saháte jen proto, že miska vypadá bezedně.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Sahejte po lehčích druzích: Perníčky, kokosky, skořicové hvězdičky a pusinky mají 15 až 40 kcal za kus. Slepované a krémové cukroví má až dvojnásobek.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Snídaně s bílkovinou: Vajíčka, tvaroh nebo jogurt zasytí déle než vánočka, takže dopoledne nesáhnete po cukroví tak snadno. S párky to nepřehánějte, dva mají kolem 280 kcal.
Autor: Michal Škach, Kulinární studio MAFRA
Nápoje počítejte jako jídlo: Vaječňák, svařák, pivo i sladká káva mají kalorií jako svačina. Na žízeň pijte vodu nebo neslazený čaj.
Autor: SK, Kulinární studio MAFRA
Začněte polévkou a nepřidávejte si: Talíř polévky zasytí a hlavního chodu pak sníte méně. Druhý kus kapra nebo řízku přidá 350 až 500 kcal, proto si po první porci dejte chvilku pauzu. Pocit sytosti přichází se zpožděním.
Autor: Profimedia.cz
Jiný kraj, jiný mrav. U nás je pro slavnostní vánoční tabuli typický kapr a salát, nejrůznější ryby si připravují i v Polsku, v Rakousku mají rádi candáta.
Autor: Shutterstock