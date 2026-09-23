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Bramborová bába, babka ziemniaczana nebo haruľa? Jedno jídlo, tři jména

Petra Burgrová
  4:50

Bramborová babka | foto: PSKulinární studio MAFRA

Jednoduché jídlo z nastrouhaných brambor, které má v různých krajích trochu jinou podobu. Někde se jí říká babka, jinde zemiaková baba nebo haruľa. A zatímco u nás jde spíš o krajovou specialitu, v Polsku je bramborová babka velmi známým pokrmem.

Obsah

Odkud je bramborová bába

V českých zemích se bramborové bábě říkalo různě a ani recept nebyl všude stejný. Na Semilsku se například připravovala z vařených strouhaných brambor, vejce a mléka, jinde se pod tímto názvem rozuměla placka ze syrových brambor. Setkat se můžeme také s názvem bandorová babka.

Plněný bramborák z trouby

Bramborák se zelím a uzeným masem – Vydatné jídlo z jednoho pekáče

Recept

Střední

70 min

Brambory jsou základem bramborové báby a nejčastěji se používají syrové, nastrouhané najemno.

Polská babka ziemniaczana

V Polsku má bramborová bába výraznější regionální postavení. Především v Podlasí jde o známé místní jídlo. Směs strouhaných brambor se obvykle promíchá s cibulí, vejci, moukou a opečenou slaninou a potom se upeče.

Bába se podává například s kysaným zelím, nakládanými okurkami nebo smetanou. V Podlasí se dokonce konají soutěže v jejím pečení. Jedna z nich se pořádá v Supraślu.

Bramboráky s červenou řepou

Bramboráky s červenou řepou

Recept

Střední

40 min

Slanina dodá bramborové bábě výraznější chuť a při pečení se její tuk krásně vsákne do bramborové směsi.

Na Slovensku mají zemiakovou babu

Podobný pokrm najdeme také na Slovensku. Říká se mu například zemiaková baba, v některých oblastech se setkáme také s názvem haruľa.

Základ opět tvoří nastrouhané brambory. Přidává se mouka, vejce, česnek, majoránka a podle receptu další suroviny. Haruľa se často připravuje jako jednotlivé placky na pánvi, zatímco zemiaková baba se může péct v pekáči.

Plněný bramborák z trouby

Plněný bramborák se zelím a slaninou pečený v troubě – Křupavá regionální dobrota

Recept

Střední

70 min

Bramborová bába

Recept Bramborová bába

  1. Cibuli oloupeme a usekáme nadrobno. Vepřový bůček nakrájíme na drobné kostičky. Na pánvi rozehřejeme olej a cibuli osmažíme. Přidáme nakrájené vepřové maso a orestujeme ho. Pak maso osolíme a krátce podusíme ve vlastní šťávě.
  2. Brambory oloupeme a nastrouháme ne příliš nahrubo. Slijeme vodu a vmícháme hladkou mouku a utřený česnek. Do brambor zamícháme orestované maso s cibulí, dvě lžíce másla a ochutíme solí a pepřem.
  3. Zapékací misku vymažeme zbylým máslem, naplníme bramborovou směsí a vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečeme asi hodinu, až se na povrchu objeví zlatavá kůrka. Upečenou směs promícháme lžící a podáváme s kyselou okurkou a zakysanou smetanou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 80 minut

Křenový bramborák s tvarůžky

Křenový bramborák s tvarůžky

Recept

Střední

30 min
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