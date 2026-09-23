Bramborová bába, babka ziemniaczana nebo haruľa? Jedno jídlo, tři jména

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Odkud je bramborová bába
V českých zemích se bramborové bábě říkalo různě a ani recept nebyl všude stejný. Na Semilsku se například připravovala z vařených strouhaných brambor, vejce a mléka, jinde se pod tímto názvem rozuměla placka ze syrových brambor. Setkat se můžeme také s názvem bandorová babka.
Polská babka ziemniaczana
V Polsku má bramborová bába výraznější regionální postavení. Především v Podlasí jde o známé místní jídlo. Směs strouhaných brambor se obvykle promíchá s cibulí, vejci, moukou a opečenou slaninou a potom se upeče.
Bába se podává například s kysaným zelím, nakládanými okurkami nebo smetanou. V Podlasí se dokonce konají soutěže v jejím pečení. Jedna z nich se pořádá v Supraślu.
Na Slovensku mají zemiakovou babu
Podobný pokrm najdeme také na Slovensku. Říká se mu například zemiaková baba, v některých oblastech se setkáme také s názvem haruľa.
Základ opět tvoří nastrouhané brambory. Přidává se mouka, vejce, česnek, majoránka a podle receptu další suroviny. Haruľa se často připravuje jako jednotlivé placky na pánvi, zatímco zemiaková baba se může péct v pekáči.
Plněný bramborák se zelím a slaninou pečený v troubě – Křupavá regionální dobrota
Střední
70 min
Recept Bramborová bába
- 2 ks cibule
- 400 g vepřového bůčku
- 2 lžíce oleje
- sůl dle chuti
- 750 g brambor
- 2 lžíce hladké mouky
- 2 stroužky česneku
- 3 lžíce másla
- Cibuli oloupeme a usekáme nadrobno. Vepřový bůček nakrájíme na drobné kostičky. Na pánvi rozehřejeme olej a cibuli osmažíme. Přidáme nakrájené vepřové maso a orestujeme ho. Pak maso osolíme a krátce podusíme ve vlastní šťávě.
- Brambory oloupeme a nastrouháme ne příliš nahrubo. Slijeme vodu a vmícháme hladkou mouku a utřený česnek. Do brambor zamícháme orestované maso s cibulí, dvě lžíce másla a ochutíme solí a pepřem.
- Zapékací misku vymažeme zbylým máslem, naplníme bramborovou směsí a vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečeme asi hodinu, až se na povrchu objeví zlatavá kůrka. Upečenou směs promícháme lžící a podáváme s kyselou okurkou a zakysanou smetanou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 80 minut