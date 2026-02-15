Škrob místo vajec i mouky
Variantu bramboráku bez vajec a mléka ocení nejen lidé s alergií nebo intolerancí, ale také ti, kteří chtějí odlehčit jídelníček, vynechat lepek nebo jednoduše vyzkoušet jiný přístup ke známé klasice. Tajemství spočívá v tom, že si vystačíte s tím, co už brambory přirozeně obsahují: se škrobem.
Základem úspěchu je výběr správných brambor. Ideální jsou starší, moučné hlízy s vyšším obsahem škrobu, tedy varný typ C. Právě škrob zajistí, že se placky při smažení nerozpadnou.
Recept na vegan bramboráky
- Brambory nastrouhejte najemno.
- Směs důkladně vymačkejte přes plátno nebo jemné sítko.
- Vylisovanou tekutinu nechte několik minut odstát.
- Na dně se usadí škrob – tekutinu slijte a škrob vraťte zpět k bramborám.
Škrob nahradí pojivovou funkci vajec i mouky. Směs pak stačí dochutit solí, pepřem, majoránkou a česnekem. Někdo přidává i špetku kmínu nebo nadrobno nasekanou cibuli.
Výsledkem je hmota, která drží pohromadě, ale není zatížená dalšími ingrediencemi. Chuť brambor tak vystoupí do popředí mnohem výrazněji než u klasické verze.
Směs bez vajec je citlivější na teplotu, proto je lepší tvořit menší a tenčí placky. Pánev by měla být dobře rozehřátá, oleje spíše méně, ale rovnoměrně rozprostřeného. Správně připravený bramborák má tenké, křehké okraje a uvnitř zůstává vláčný.
Bramborák na slano i na sladko
Ve střední Evropě má bramborák mnoho podob. V Polsku se často podává s bohatou vrstvou zakysané smetany nebo s omáčkou z lesních hub. Překvapením pro české strávníky může být sladká varianta – posypaná cukrem, doplněná jablečným pyré nebo dušenými jablky se skořicí.