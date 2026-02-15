Bramboráky bez mouky a vajec? Tajemství spočívá v jediné věci

Tereza Hrabinová
  4:00
Bramborák voní domovy napříč celou střední Evropou. V každé zemi i rodině se ale připravuje trochu jinak. V Česku si většina kuchařů nedokáže těsto představit bez vejce a mouky, severně od našich hranic se tradiční placky obejdou bez obojího. Výsledkem jsou lehčí, křupavější a chuťově výraznější bramboráky.

Kramfleky jsou bramboráky především z oblasti Náchodska | foto: Canva

Škrob místo vajec i mouky

Variantu bramboráku bez vajec a mléka ocení nejen lidé s alergií nebo intolerancí, ale také ti, kteří chtějí odlehčit jídelníček, vynechat lepek nebo jednoduše vyzkoušet jiný přístup ke známé klasice. Tajemství spočívá v tom, že si vystačíte s tím, co už brambory přirozeně obsahují: se škrobem.

Základem úspěchu je výběr správných brambor. Ideální jsou starší, moučné hlízy s vyšším obsahem škrobu, tedy varný typ C. Právě škrob zajistí, že se placky při smažení nerozpadnou.

Recept na vegan bramboráky

  1. Brambory nastrouhejte najemno.
  2. Směs důkladně vymačkejte přes plátno nebo jemné sítko.
  3. Vylisovanou tekutinu nechte několik minut odstát.
  4. Na dně se usadí škrob – tekutinu slijte a škrob vraťte zpět k bramborám.

Škrob nahradí pojivovou funkci vajec i mouky. Směs pak stačí dochutit solí, pepřem, majoránkou a česnekem. Někdo přidává i špetku kmínu nebo nadrobno nasekanou cibuli.

Výsledkem je hmota, která drží pohromadě, ale není zatížená dalšími ingrediencemi. Chuť brambor tak vystoupí do popředí mnohem výrazněji než u klasické verze.

Směs bez vajec je citlivější na teplotu, proto je lepší tvořit menší a tenčí placky. Pánev by měla být dobře rozehřátá, oleje spíše méně, ale rovnoměrně rozprostřeného. Správně připravený bramborák má tenké, křehké okraje a uvnitř zůstává vláčný.

Bramborák na slano i na sladko

Ve střední Evropě má bramborák mnoho podob. V Polsku se často podává s bohatou vrstvou zakysané smetany nebo s omáčkou z lesních hub. Překvapením pro české strávníky může být sladká varianta – posypaná cukrem, doplněná jablečným pyré nebo dušenými jablky se skořicí.

