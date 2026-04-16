Bramborák? V Plzni za tohle slovo body nezískáte. Tady vládne vošouch

Petra Burgrová
  5:00
Pokud si v Plzni a okolí objednáte „bramborák“, pravděpodobně dostanete, co chcete, ale sklidíte pár udivených pohledů. Tady se totiž od nepaměti jí vošouch. Tato regionální legenda není jen obyčejná placka z brambor; je to kus historie, na který jsou místní náležitě hrdí.

Co je vošouch

Vošouch není nic jiného než poctivý, křupavý bramborák. Je to tradiční regionální název používaný na Plzeňsku a v západních Čechách pro jídlo z nastrouhaných brambor, česneku, majoránky a dalších základních ingrediencí, smažené na pánvi dozlatova.

Jak vzniklo slovo vošouch

Původ tohoto slova je trochu zahalen tajemstvím a lidovou tvořivostí, ale existují dvě hlavní teorie:

  • Název mohl vzniknout z lidového výrazu pro něco „ošuntělého“ nebo „ošemralého“. Bramboráky byly jídlem chudých, připravovaly se ze zbytků a surovin, které se na pánvi doslova „ošmrdlaly“.
  • Druhá verze odkazuje na to, že se placky v dřívějších dobách pekly přímo na plotně a pak se „ošívaly“ nebo „ošouchaly“ od popela a připálených kousků, než se nesly na stůl.

Cmunda po kaplicku

Jak se jinak říká bramborákům

  • Cmunda (Chodsko, jihozápad Čech), často se podává s uzeným masem nebo zelím, někdy jako celé jídlo (např. „po kaplicku“).
  • Strouhanec (jižní Čechy), název podle strouhaných brambor, většinou klasické složení.
  • Křupanec / křupák (různé oblasti), tenčí a více opečená varianta.
  • Sejkory (Krkonoše a Podkrkonoší), často se pečou spíš nasucho na plotně nebo v troubě.
  • Laty / latky (Valašsko), mohou obsahovat kysané zelí nebo se podávají nasladko i naslano.
  • Harula (Slovensko, hlavně Orava a Kysuce), výraznější koření, někdy se přidává více česneku a peče se i v troubě.

Jak na to, aby bramboráky křupaly

Nikdo nestojí o gumové nebo rozmočené placky. Pokud chcete, aby při každém kousnutí pořádně křupaly, zkuste osvědčené triky.

  1. Zbavte se vody: Jakmile brambory nastrouháte, pořádně je v dlaních vyždímejte. Čím sušší těsto bude, tím lépe.
  2. Nepřehánějte to s moukou: Stačí jí jen trocha na spojení, aby nepřebila chuť brambor.
  3. Smažte správně: Pánev musí být pořádně rozpálená, aby těsto hned po kontaktu se sádlem začalo syčet a „zatahovalo se“.
  4. Těsto na pánev nedávejte v tlusté vrstvě.

Díky těmto trikům dosáhnete perfektně křupavých bramboráků, které vás nezklamou.

Proč přidat mléko do bramboráků?

3 důvody, proč se do těsta dává mléko

Možná vám to babička vždycky kladla na srdce a měla k tomu hned tři dobré důvody. Mléko totiž v těstě funguje jako malý zázrak:

  1. Udrží barvu: Brambory na vzduchu hrozně rychle šednou a těsto pak vypadá unaveně. Trocha mléka tuto oxidaci zastaví, takže vaše placky budou mít i po osmažení krásně zlatavou barvu.
  2. Zjemní chuť: Mléko trochu „obrousí“ ostrost česneku a uzené papriky a dodá těstu jemnější, skoro až krémový nádech.
  3. Lépe to drží: Pomáhá suroviny hezky propojit, aby se vám těsto na pánvi netrhalo.

Ale nebojte, není to zákon. Pokud zrovna mléko v lednici nemáte, svět se nezboří. Tradiční plzeňský vošouch se bez něj často obešel a sázel hlavně na poctivé brambory a sádlo.

Recept

Lehké

40 min

Poctivá příprava je důležitá

Proč se bramborák rozpadá a jak to napravit

Pokud se bramborák rozpadá, bývá to kvůli špatnému poměru surovin.

Možné příčiny:

  • příliš mnoho vody v bramborách
  • málo vajec nebo mouky
  • nízká teplota oleje

Jak to napravit:

  • důkladně vymačkat brambory
  • přidat vejce nebo trochu mouky
  • nechat pánev pořádně rozpálit
  • dát těsto před smažením krátce odležet

Bramboráky

Recept Bramboráky

  • 1000 g brambor
  • sůl a pepř dle chuti
  • 500 ml mléka
  • 150 g hladké mouky
  • 3 ks vejce
  • 4 stroužky česneku
  • 2 lžíce majoránky
  • 200 g uzené slaniny
  • olej na smažení
  1. Brambory oloupeme a nastrouháme do mísy, osolíme, promícháme a necháme chvilku stát, následně vymačkáme přebytečnou vodu. Přidáme mléko, mouku, vejce, utřený česnek a majoránku. Dochutíme solí, pepřem a promícháme.
  2. Na pánvi nahřejeme olej a naběračkou vytvoříme placičku. Každou opečeme z obou stran dozlatova. Hotové bramboráky necháme okapat na savém papíru a podáváme s připraveným salátem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut

Bramborák? V Plzni za tohle slovo body nezískáte. Tady vládne vošouch

Bramboráky se slaninou, salát

Pokud si v Plzni a okolí objednáte „bramborák“, pravděpodobně dostanete, co chcete, ale sklidíte pár udivených pohledů. Tady se totiž od nepaměti jí vošouch. Tato regionální legenda není jen obyčejná...

