Obsah
Co je vošouch
Vošouch není nic jiného než poctivý, křupavý bramborák. Je to tradiční regionální název používaný na Plzeňsku a v západních Čechách pro jídlo z nastrouhaných brambor, česneku, majoránky a dalších základních ingrediencí, smažené na pánvi dozlatova.
Jak vzniklo slovo vošouch
Původ tohoto slova je trochu zahalen tajemstvím a lidovou tvořivostí, ale existují dvě hlavní teorie:
- Název mohl vzniknout z lidového výrazu pro něco „ošuntělého“ nebo „ošemralého“. Bramboráky byly jídlem chudých, připravovaly se ze zbytků a surovin, které se na pánvi doslova „ošmrdlaly“.
- Druhá verze odkazuje na to, že se placky v dřívějších dobách pekly přímo na plotně a pak se „ošívaly“ nebo „ošouchaly“ od popela a připálených kousků, než se nesly na stůl.
Zapomínaný recept z Krkonoš boduje. Sejkory překonají i klasické bramboráky
Jak se jinak říká bramborákům
- Cmunda (Chodsko, jihozápad Čech), často se podává s uzeným masem nebo zelím, někdy jako celé jídlo (např. „po kaplicku“).
- Strouhanec (jižní Čechy), název podle strouhaných brambor, většinou klasické složení.
- Křupanec / křupák (různé oblasti), tenčí a více opečená varianta.
- Sejkory (Krkonoše a Podkrkonoší), často se pečou spíš nasucho na plotně nebo v troubě.
- Laty / latky (Valašsko), mohou obsahovat kysané zelí nebo se podávají nasladko i naslano.
- Harula (Slovensko, hlavně Orava a Kysuce), výraznější koření, někdy se přidává více česneku a peče se i v troubě.
Jak na to, aby bramboráky křupaly
Nikdo nestojí o gumové nebo rozmočené placky. Pokud chcete, aby při každém kousnutí pořádně křupaly, zkuste osvědčené triky.
- Zbavte se vody: Jakmile brambory nastrouháte, pořádně je v dlaních vyždímejte. Čím sušší těsto bude, tím lépe.
- Nepřehánějte to s moukou: Stačí jí jen trocha na spojení, aby nepřebila chuť brambor.
- Smažte správně: Pánev musí být pořádně rozpálená, aby těsto hned po kontaktu se sádlem začalo syčet a „zatahovalo se“.
- Těsto na pánev nedávejte v tlusté vrstvě.
Díky těmto trikům dosáhnete perfektně křupavých bramboráků, které vás nezklamou.
„Sakra, ta je dobrá.“ Jakmile ochutnáte sakrajdu, štrúdl už chtít nebudete
3 důvody, proč se do těsta dává mléko
Možná vám to babička vždycky kladla na srdce a měla k tomu hned tři dobré důvody. Mléko totiž v těstě funguje jako malý zázrak:
- Udrží barvu: Brambory na vzduchu hrozně rychle šednou a těsto pak vypadá unaveně. Trocha mléka tuto oxidaci zastaví, takže vaše placky budou mít i po osmažení krásně zlatavou barvu.
- Zjemní chuť: Mléko trochu „obrousí“ ostrost česneku a uzené papriky a dodá těstu jemnější, skoro až krémový nádech.
- Lépe to drží: Pomáhá suroviny hezky propojit, aby se vám těsto na pánvi netrhalo.
Ale nebojte, není to zákon. Pokud zrovna mléko v lednici nemáte, svět se nezboří. Tradiční plzeňský vošouch se bez něj často obešel a sázel hlavně na poctivé brambory a sádlo.
Křupavé bramboráky s červeným zelím: Poctivý recept na klasiku, která nikdy neomrzí
Proč se bramborák rozpadá a jak to napravit
Pokud se bramborák rozpadá, bývá to kvůli špatnému poměru surovin.
Možné příčiny:
- příliš mnoho vody v bramborách
- málo vajec nebo mouky
- nízká teplota oleje
Jak to napravit:
- důkladně vymačkat brambory
- přidat vejce nebo trochu mouky
- nechat pánev pořádně rozpálit
- dát těsto před smažením krátce odležet
Bramboráky na plechu: Snadný recept z trouby, který zvládne každý
Recept Bramboráky
- 1000 g brambor
- sůl a pepř dle chuti
- 500 ml mléka
- 150 g hladké mouky
- 3 ks vejce
- 4 stroužky česneku
- 2 lžíce majoránky
- 200 g uzené slaniny
- olej na smažení
- Brambory oloupeme a nastrouháme do mísy, osolíme, promícháme a necháme chvilku stát, následně vymačkáme přebytečnou vodu. Přidáme mléko, mouku, vejce, utřený česnek a majoránku. Dochutíme solí, pepřem a promícháme.
- Na pánvi nahřejeme olej a naběračkou vytvoříme placičku. Každou opečeme z obou stran dozlatova. Hotové bramboráky necháme okapat na savém papíru a podáváme s připraveným salátem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut
Pajšl nemá nejlichotivější název, ale recept od mojí babičky vás donutí ho milovat