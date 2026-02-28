Boží milosti podle Josefa Maršálka. Tajemství dokonale křehkých fánků

Boží milosti patří k tradičnímu smaženému pečivu, které se připravovalo na masopust i Velikonoce. Přinášíme historii, zajímavosti, varianty i ověřený recept na boží milosti podle Josefa Maršálka.

Boží milosti podle Josefa Maršálka | foto: Canva

Obsah

Kdy se smaží boží milosti

Boží milosti jsou neodmyslitelně spojené s obdobím masopustu. Připravovaly se ale i na Velikonoce – po skončení půstu jako první slavnostní dobrota nebo jako výslužka pro koledníky.

Jedná se o křehké smažené pečivo, často ochucené rumem a obalené v cukru. Těsto na boží milosti je poměrně jednoduché a rychlé na přípravu. Díky tenkému vyválení se při smažení lehce nafoukne, vytvoří jemné bubliny a výsledkem je nadýchaná dokonalost.

Boží milosti

Boží milosti se zakysanou smetanou

Recept

Střední

50 min

Boží milosti jsou neodmyslitelně spojené s Masopustem a Velikonoci.

Proč jsou „boží“ a proč jim někdo říká fánky?

Do těsta se přidávaly kvalitnější suroviny – smetana, víno, rum, žloutky a máslo. Proto byly boží milosti považovány za sváteční pečivo. Symbolizovaly hojnost a radost i jako obětní dar – připomínaly totiž lidovou obdobu hostií.

Na Moravě pak vznikly tzv. Moravské boží milosti, kde se do těsta tradičně přidává bílé víno pro větší křehkost. Těsto se vyvaluje velmi tence a po usmažení se obaluje v moučkovém cukru s vanilkou.

Kromě božích milostí se můžete setkat také s názvy jako fánky, křehotinky nebo mašličky. Právě rozmanitost v názvech, ale i v tvarech je pro boží milosti typická. Nejčastější jsou obdélníky s proříznutým středem. Dále pak mašličky, sluníčka, květiny či vícevrstvé růžičky.

Boží milosti

Boží milosti z bílého vína

Recept

Střední

45 min

Boží milosti mohou mít různé tvary.

Boží milosti: Recept ze šlehačky i tvarohu

Boží milosti podle Josefa Maršálka

Moderní podobu nabízí i cukrář Josef Maršálek, kterého můžete aktuálně vídat každou sobotu v pořadu, Peče celá země.

Jeho verze je zajímavá použitím bílého jogurtu místo smetany. Jak sám doporučuje: „Nebojte se používat koření: šafrán, kardamom, zázvor, kurkuma, anýz nebo muškátový oříšek či květ tomuto těstu doopravdy sluší.“

Boží milosti s hruškovou náplní

Boží milosti s hruškovou náplní

Recept

Střední

90 min

Boží milosti podle Josefa Maršálka

Recept Boží milosti podle Maršálka

  • 200 g hladké mouky
  • 20 g kukuřičného škrobu
  • 10 g vanilkového cukru
  • 1 g prášku do pečiva
  • 1 g soli
  • 1 vejce (velikost M)
  • 100 g bílého jogurtu
  • 1 l řepkového oleje na smažení
  • 100 g moučkového cukru na obalení
  1. Do mísy navážíme mouku, škrob, vanilkový cukr, prášek do pečiva a sůl a promícháme.
  2. Přidáme vejce a jogurt a hněteme 5–10 minut, dokud nezískáme pevné a elastické těsto, které se nelepí na mísu ani na ruce.
  3. Těsto zabalíme do potravinářské fólie a necháme 30 minut odpočívat v lednici.
  4. Polovinu těsta obalíme v mouce a vyválíme na plát silný 1–2 mm.
  5. Rádýlkem nakrájíme na obdélníky (cca 4 × 10 cm) a vytvarujeme mašličky nebo jiné tvary podle fantazie. Stejně postupujeme se zbytkem těsta.
  6. Olej rozehřejeme na 170 °C a fánky smažíme z obou stran dozlatova (přibližně 1–2 minuty). Odkládáme je na papírové utěrky, aby se odsál přebytečný tuk.
  7. Ještě teplé je obalíme v moučkovém cukru a podáváme.

Počet porcí: přibližně 4–6 porcí
Doba přípravy: cca 60 minut včetně odpočinku těsta

Boží milosti podle Michaely Rau

Boží milosti podle Michaely Rau

Recept

Střední

30 min
