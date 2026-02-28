Obsah
Kdy se smaží boží milosti
Boží milosti jsou neodmyslitelně spojené s obdobím masopustu. Připravovaly se ale i na Velikonoce – po skončení půstu jako první slavnostní dobrota nebo jako výslužka pro koledníky.
Jedná se o křehké smažené pečivo, často ochucené rumem a obalené v cukru. Těsto na boží milosti je poměrně jednoduché a rychlé na přípravu. Díky tenkému vyválení se při smažení lehce nafoukne, vytvoří jemné bubliny a výsledkem je nadýchaná dokonalost.
Proč jsou „boží“ a proč jim někdo říká fánky?
Do těsta se přidávaly kvalitnější suroviny – smetana, víno, rum, žloutky a máslo. Proto byly boží milosti považovány za sváteční pečivo. Symbolizovaly hojnost a radost i jako obětní dar – připomínaly totiž lidovou obdobu hostií.
Na Moravě pak vznikly tzv. Moravské boží milosti, kde se do těsta tradičně přidává bílé víno pro větší křehkost. Těsto se vyvaluje velmi tence a po usmažení se obaluje v moučkovém cukru s vanilkou.
Kromě božích milostí se můžete setkat také s názvy jako fánky, křehotinky nebo mašličky. Právě rozmanitost v názvech, ale i v tvarech je pro boží milosti typická. Nejčastější jsou obdélníky s proříznutým středem. Dále pak mašličky, sluníčka, květiny či vícevrstvé růžičky.
Boží milosti: Recept ze šlehačky i tvarohu
- Boží milosti ze šlehačky
- Boží milosti ze zakysané smetany
- Boží milosti z tvarohu
- Boží milosti z bílého vína
- Boží milosti plněné a různě slepované
Boží milosti podle Josefa Maršálka
Moderní podobu nabízí i cukrář Josef Maršálek, kterého můžete aktuálně vídat každou sobotu v pořadu, Peče celá země.
Jeho verze je zajímavá použitím bílého jogurtu místo smetany. Jak sám doporučuje: „Nebojte se používat koření: šafrán, kardamom, zázvor, kurkuma, anýz nebo muškátový oříšek či květ tomuto těstu doopravdy sluší.“
Recept Boží milosti podle Maršálka
- 200 g hladké mouky
- 20 g kukuřičného škrobu
- 10 g vanilkového cukru
- 1 g prášku do pečiva
- 1 g soli
- 1 vejce (velikost M)
- 100 g bílého jogurtu
- 1 l řepkového oleje na smažení
- 100 g moučkového cukru na obalení
- Do mísy navážíme mouku, škrob, vanilkový cukr, prášek do pečiva a sůl a promícháme.
- Přidáme vejce a jogurt a hněteme 5–10 minut, dokud nezískáme pevné a elastické těsto, které se nelepí na mísu ani na ruce.
- Těsto zabalíme do potravinářské fólie a necháme 30 minut odpočívat v lednici.
- Polovinu těsta obalíme v mouce a vyválíme na plát silný 1–2 mm.
- Rádýlkem nakrájíme na obdélníky (cca 4 × 10 cm) a vytvarujeme mašličky nebo jiné tvary podle fantazie. Stejně postupujeme se zbytkem těsta.
- Olej rozehřejeme na 170 °C a fánky smažíme z obou stran dozlatova (přibližně 1–2 minuty). Odkládáme je na papírové utěrky, aby se odsál přebytečný tuk.
- Ještě teplé je obalíme v moučkovém cukru a podáváme.
Počet porcí: přibližně 4–6 porcí
Doba přípravy: cca 60 minut včetně odpočinku těsta