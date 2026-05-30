Jak se projevuje vysoký krevní tlak
Moc se neprojevuje. A v tom je nebezpečný. Vysoký krevní tlak často probíhá nenápadně a mnoho lidí ho dlouho vůbec nepociťuje. Přesto se mohou objevit některé subjektivní symptomy, jako jsou:
- bolesti hlavy, zejména v oblasti čela či týlu,
- pocit závratě nebo motání hlavy,
- bušení srdce,
- únava,
- zamlžené vidění,
- krátký dech nebo pocit napětí a neklidu.
Tyto příznaky mohou naznačovat, že srdce a cévy jsou více zatíženy, a proto je důležité tlak pravidelně měřit, i když se necítíme špatně. Dnes není problém zakoupit si kvalitní tonometr k měření krevního tlaku na paži. Ty bývají k dispozici také v lékárnách.
