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Bojíte se másla kvůli trans-tukům? Výzkum prověřil, jestli právem

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  4:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Kousek másla na chlebu, v bramborové kaši nebo na pánvi. Spolu s ním sníte i trans-mastné kyseliny, tuky s pověstí nepřítele srdce. Ty z másla a dalších mléčných výrobků se však podle přehledu 22 studií chovají jinak než průmyslové, které v margarínu hlídá limit EU.

Jsou trans-tuky v másle škodlivé?

Kdo si kvůli trans-tukům odpíral máslo, může si oddechnout. Trans-tuky, které se do jídla dostávají přirozeně s mlékem, máslem a sýrem, se s vyšším rizikem nemocí srdce ani cukrovky 2. typu nepojí. Ukázal to přehled 22 studií, který letos otiskl odborný časopis Nutrition Research.

Tým profesora Iana Givense z britské University of Reading v něm porovnával výsledky dvou druhů výzkumu. V deseti kontrolovaných studiích lidé jedli mléčné výrobky obohacené o přirozené trans-tuky, od lehce přes jeden gram až po 13 gramů denně, a vědci sledovali, kolik tuků mají v krvi. Dvanáct dlouhodobých studií, z nichž některé trvaly přes 20 let, zase porovnávalo, kolik mléčných trans-tuků měli lidé v krvi a jestli později onemocněli.

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Obě cesty vedly ke stejnému výsledku. Krevní tuky se u lidí s obohacenými mléčnými výrobky významně nelišily od těch, kdo jedli běžné. A kdo měl v krvi víc mléčných trans-tuků, netrpěl častěji nemocemi srdce, mrtvicí ani cukrovkou 2. typu a neumíral častěji na nemoci srdce a cév.

Proč mají trans-tuky špatnou pověst?

Za špatným jménem trans-tuků stojí tuky vyrobené z rostlinných olejů, ne máslo ani sýr. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je nejčastěji najdeme v sušenkách, koláčích, pečivu a smažených jídlech.

Tyto průmyslové trans-tuky vznikají při částečném ztužování neboli hydrogenaci. Tekutý rostlinný olej se při něm mění na tuk, který zůstává tuhý i při pokojové teplotě. Pro výrobce hotových potravin je takový tuk praktický a navíc bývá levnější než zdravější tuky.

Pro srdce je to horší zpráva. Trans-tuky podle WHO ucpávají cévy a zvyšují riziko infarktu. Kdo jich jí hodně, má o pětinu vyšší riziko ischemické choroby srdeční a o třetinu vyšší riziko, že zemře z jakékoli příčiny. Průmyslovým trans-tukům WHO připisuje přes čtvrt milionu úmrtí ročně.

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Proč tomu tak je, vysvětluje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Trans-tuky ze ztužených olejů zvedají v krvi „zlý“ LDL cholesterol a zároveň snižují ten „hodný“, HDL. Srdci tak mohou uškodit víc než stejné množství nasycených tuků.

Podle WHO jsou přitom přirozené a průmyslové trans-tuky stejně škodlivé. Nemusí to ovšem znamenat, že se jedni nebo druzí pletou.

Jaký je rozdíl mezi přirozenými a průmyslovými trans-tuky?

Výzkum, ze kterého vycházel EFSA, pracoval hlavně s trans-tuky ze ztužených rostlinných olejů. Jestli se ty přirozené chovají stejně, z něj proto poznat nešlo. Přehled z Readingu se naopak díval přímo na trans-tuky z mléčných výrobků.

A ty vznikají úplně jinde. Tvoří se v bachoru přežvýkavců, třeba krav, a odtud se dostávají do mléka a másla. Nejvíc je mezi nimi kyseliny vakcenové, zatímco ve ztužených olejích vládne kyselina elaidová. Obě molekuly se liší jen tím, kde v nich leží jedna dvojná vazba. Na papíře drobnost.

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Pro tělo to však podle autorů přehledu drobnost není. „Lidé slyší slovo trans-tuky a čekají to nejhorší,“ řekl Givens v tiskové zprávě univerzity. „Trans-tuky v ranním mléce, jogurtu, másle nebo sýru však nejsou totéž co ty z průmyslově částečně ztužených tuků.“ Mléčné výrobky jako součást vyvážené stravy podle něj nejsou pro srdce důvodem k obavám.

Obsahuje margarín trans-tuky?

Kdo maže chleba margarínem, dostane s ním průmyslových trans-tuků jen minimum. Od 2. dubna 2021 je totiž hlídá limit EU. Nařízení Komise (EU) 2019/649 jich v potravinách pro spotřebitele a obchody povoluje nejvýš 2 gramy na 100 gramů tuku, stejnou hranici doporučuje státům i WHO. Přirozené trans-tuky z živočišného tuku se do limitu nepočítají.

Margaríny přitom největším problémem nebyly ani před limitem. Státní zdravotní ústav (SZÚ) už v roce 2017 upozorňoval, že novější technologie ztužování v nich snížily obsah trans-tuků na velmi nízkou úroveň. Slabé místo viděl jinde: v pečivu a cukrovinkách, kde se dál používaly částečně ztužené tuky s až desítkami procent trans-tuků. Od roku 2021 limit dopadá i na ně.

Pozor na částečně ztužený tuk ve složení

Kolik trans-tuků výrobek obsahuje, se z obalu nedozvíte. Mezi výživovými údaji, které nařízení EU o informacích o potravinách povoluje, trans-tuky nejsou, a výrobci je proto nesmějí uvést ani dobrovolně. Ve složení však musí vždy napsat, že je olej nebo tuk částečně ztužený. Kdo se chce průmyslovým trans-tukům vyhnout, najde vodítko právě tam. Částečně ztužený tuk je obsahovat může, i když nemusí.

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Co z přehledu plyne pro máslo v kuchyni?

Máslo na chleba, na pečení nebo do omáčky tedy kvůli trans-tukům škrtat nemusíte. Má to ovšem háček. Máslo obsahuje hodně nasycených tuků a ty přehled z Readingu vůbec nezkoumal. Podle doporučení WHO z roku 2023 by nasycené tuky měly tvořit nejvýš desetinu denní energie.

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