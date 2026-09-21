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Jak poznat jedlou bedlu
Nejdůležitější je naučit se poznat bedlu vysokou podle několika znaků najednou.
- Má velký klobouk pokrytý hnědými šupinami,
- uprostřed s tmavším hrbolkem,
- typický je také dlouhý třeň s výrazným tygrovaným vzorem,
- pohyblivý prsten, který lze po třeni posouvat,
- dužnina bedly vysoké po řezu nemění barvu.
Třeň je odborný název pro nohu houby, tedy spodní válcovitou část plodnice, která nese klobouk.
Právě třeň je dobrým vodítkem při rozlišování podobných druhů. Například bedla zahradní má třeň spíše hladký a na řezu její dužnina postupně oranžoví, červená až hnědne. Roste navíc typicky mimo les, například v zahradách, parcích nebo na hnojených místech.
Pozor také na bedlu červenající a bedlu šedohnědou. Ty se mohou s bedlou vysokou také plést, ale jejich dužnina se po řezu zbarvuje do oranžova až červena. U bedly vysoké se toto zbarvení neobjevuje.
Bedlu jedlou si můžete nejnebezpečněji splést s jedovatými druhy, jako jsou muchomůrka zelená, muchomůrka tygrovaná nebo jedovatá bedla zahradní.
Co se stane, když sníme jedovatou bedlu
Záleží na konkrétním druhu. Bedla zahradní může vyvolat nevolnost a zažívací potíže.
U otrav houbami obecně patří mezi nejčastější projevy nevolnost, zvracení, bolesti nebo křeče břicha a průjem. U některých druhů mohou být následky podstatně vážnější, proto není dobré čekat, jestli potíže samy odezní.
Co uvařit z bedly
Jedním z nejjednodušších způsobů přípravy jsou smažené bedly. Větší klobouky můžeme rozdělit na menší kusy nebo je nechat vcelku podle jejich velikosti. Potom je obalíme v mouce, vejci a strouhance a usmažíme jako řízek.
Bedla se dá připravit také na másle a kmínu s cibulí a česnekem, přidat k vejcím nebo ji použít do houbové směsi, polévky či omáčky.
Opečené bedly můžeme také nakonec zalít rozšlehanými vejci. Podobně jako smaženici je můžeme podávat na topince, s pečivem nebo jako přílohu k bramborám.
Jak poznat pýchavku
Pýchavky mají kulovitou nebo hruškovitou plodnici a podle druhu mohou růst na loukách, v parcích i v lese. Mladé plodnice bývají bílé a pevné.
U pýchavky je důležitější než její povrch stav dužniny uvnitř. Mladá pýchavka má být po rozkrojení celá bílá a kompaktní. Jakmile začne uvnitř žloutnout, hnědnout nebo se mění na jemný prach, už ji nesbíráme k jídlu.
To je ostatně jednoduchý důvod, proč pýchavku při sběru rozkrojit. Zvenku totiž nemusí být na první pohled poznat, že už je přezrálá.
Co uvařit z pýchavky
Mladou pýchavku můžeme nakrájet na plátky a opéct na másle nebo oleji. Hodí se k ní česnek nebo bylinky. Chuť je poměrně jemná, proto se dá dobře kombinovat i s dalšími surovinami.
Plátky pýchavky můžeme také obalit a usmažit stejně jako bedly. Využít ji můžeme rovněž do houbové směsi, polévky nebo omáčky.
Při vaření bychom ale měli počítat s tím, že pýchavka má jemnější chuť než některé výraznější lesní houby. V jídle proto dobře funguje společně s dalšími houbami nebo s výraznějším kořením.