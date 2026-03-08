Koření, které Češi často nepoužívají správně. Jaké je tajemství bobkového listu?

Klára Pěnkavová
  4:45
Bobkový list většina z nás hodí do polévky nebo omáčky a dál se o něj nestará. Jenže právě způsob jeho použití rozhoduje o tom, jestli jídlu dodá lepší chuť, nebo naopak nepříjemnou hořkost. Kdy ho tedy do jídla přidat a kolik ho použít? A proč je důležité ho po vaření vždy vyjmout?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Co je bobkový list a co vavřín pravý?

Bobkový list pochází z rostliny Laurus nobilis, česky vavřínu pravého. V kuchyni se používá už po staletí. Ve starověkém Řecku a Římě byl symbolem vítězství – vavřínové věnce zdobily hlavy vojevůdců, básníků i sportovců. Zároveň se listy používaly při vaření pro jejich výrazné, lehce kafrové aroma. V současné gastronomii se využívá především sušený bobkový list jako koření.

Co léčí bobkový list?

Bobkový list rozhodně není léčivý prostředek v pravém slova smyslu. Obsahuje ale silice (například eukalyptol), třísloviny a další aromatické látky, které mohou mírně podpořit trávení, stimulovat tvorbu žaludečních šťáv a pomoci při pocitu těžkosti po jídle. Právě proto se tradičně přidává k tučnějším nebo hůře stravitelným pokrmům.

Nelze ho ale chápat jako náhradu léků ani jako prostředek k léčbě konkrétních onemocnění. Pokud se používá ve formě čaje, jde spíše o podpůrný nápoj při nadýmání nebo pocitu plnosti.

Nakládané okurky

Nakládané okurky

Recept

Střední

60 min

Bobkový list

Jak využít bobkový list – čerstvý vs. sušený?

Čerstvý list má intenzivnější, svěží vůni a hodí se do dlouze tažených vývarů nebo dušených pokrmů. Je aromatičtější, proto se používá střídmě.

Sušený list je stabilnější, a proto i v českých kuchyních běžnější. Vkládá se na začátku vaření, aby se silice postupně uvolňovaly. Zásadní pravidlo: před podáváním ho vždy vyjměte! List je tuhý, nestravitelný a v jídle nemá zůstat.

Kam se dává bobkový list nejčastěji?

Do rychlých jídel nebo jemných omáček se nehodí, jeho chuť by mohla přebít ostatní složky.

Na co se také používá bobkový list?

  • Kromě jídel se využívá také při přípravě čaje nebo odvaru.
  • V menší míře se používá také v domácnosti – například jako přírodní prostředek proti potravinovým molům ve spíži nebo k provonění prostoru.
  • Používá se i v aromaterapii pro rituální očištění prostoru. Po zapálení uvolňuje kořenitou, lehce pryskyřičnou vůni.

Bobkový list se tedy používá hlavně tam, kde vaříme větší množství, typicky v omáčkách nebo do nálevů. Například:

Kolik bobkového listu použít a jak dlouho ho vařit?

Správné dávkování je klíčové. Příliš mnoho listů totiž může jídlo zhořknout. Pozor také na příliš dlouhé vaření a louhování. Proto je klíčové ho po určité době z jídla vyndat.

  • Polévky a vývary: 1–2 listy na 1 litr, vyjmout po 15–20 minutách
  • Guláš a dušené maso: 2–4 listy podle množství, vyjmout po 40–60 minutách
  • Luštěniny: 1–2 listy na hrnec, vyjmout po změknutí
  • Nakládaná zelenina: 1 list na 0,5 litru nálevu

Při dlouhém vaření nebo rozdrcení listu se uvolňuje vyšší množství hořkých látek, které mohou přebít ostatní chutě. Proto se list nechává celý a po uvolnění aroma se odstraní.

Bobkový list

Proč pít čaj z bobkového listu?

Čaj z bobkového listu se pije především po těžkém nebo tučném jídle, kdy může mírně podpořit trávení. Hodí se také při pocitu nadýmání nebo plnosti žaludku.

Není určen k dlouhodobému každodennímu popíjení. Obvykle se připravuje a pije nárazově podle potřeby.

Jak dlouho louhovat bobkový list?

Ať už pro čaj nebo odvar (který se používá jako základ pro další vaření, například pro omáčky), je potřeba myslet hlavně na jeho dávkování a dobu louhování. Na jeden šálek (cca 250 ml) stačí 1–2 sušené listy. Listy se zalijí horkou vodou a nechají louhovat 5 až 10 minut, poté se scedí.

Delší louhování nad 15 minut může způsobit výraznou hořkost, protože se uvolní více tříslovin. Chuť pak bývá svíravá až nepitelná.

Kančí ragú s knedlíkem podle Lukeho recepty

Kančí ragú s knedlíkem podle Lukeho recepty

Recept

Střední

45 min

Pokud máte čerstvé listy, můžete je usušit nebo zamrazit.

Jak správně pěstovat bobkový list?

Laurus nobilis je stálezelený keř, který nemá rád mráz. Proto se v našich podmínkách pěstuje v květináči.

Potřebuje světlé stanoviště, propustný substrát a mírnou zálivku bez přemokření. Přes léto může být venku, na zimu je ale nutné vavřín přenést do chladnější, ale nezamrzající místnosti. Listy lze sklízet průběžně.

Jak skladovat bobkový list, aby neztratil aroma?

Sušené listy skladujte celé, ve vzduchotěsné nádobě, mimo světlo a vlhkost. Nedrťte je předem, tím byste ztratili tak důležité aroma.

Pokud máte čerstvé listy, můžete je usušit nebo zamrazit. Mrazení pomáhá uchovat silice i několik měsíců bez výrazné ztráty vůně. Při správném skladování si sušený bobkový list udrží kvalitu přibližně jeden rok.

Svíčková omáčka

Svíčková omáčka

Recept

Střední

120 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kmín není jen do chleba. Pomůže i zhubnout a zlepší spánek

Kmín kořenný

Je součástí chleba, brambor i kysaného zelí. Přidáváme ho automaticky, často bez přemýšlení. Přitom patří mezi tradiční léčivé rostliny. Podporuje trávení, ulevuje od nadýmání a v malém množství může...

Proč mizí rychlovarná konvice z českých kuchyní? Nahrazuje ji baterie s vroucí vodou

Moka konvička

Rychlovarná konvice patří k nejběžnějším spotřebičům v domácnosti. Přesto ji některé domácnosti nahrazují jinými způsoby ohřevu vody – od klasického sporáku až po moderní baterii s funkcí vroucí vody.

Levná surovina ze špajzu, která zlepší trávení ale není pro každého. Můžete ji vy?

Len: Široce uplatnitelná plodina. Máte lněné kalhoty? A lněné semínko jíte?

Lněné semínko je takový netušený kuchyňský zázrak plný tělu prospěšných látek. A také obsahuje kyanid. Jak lněné semínko používat ku prospěchu organismu a jak jej naopak raději nekonzumovat?

Tohle nikdy nedělejte s česnekem. Zaděláte si na zdravotní potíže

Česnek

Česnek umí jídlo neskutečně pozvednout, ale i nenávratně pokazit. Stačí pár chyb při skladování nebo přípravě a můžete si zadělat nejen na zhořklou chuť, ale i na nepříjemné zažívací potíže.

Nenápadná superpotravina, kterou mám vždycky doma a používám ji každý den

Chia

Chia semínka jsem si poprvé koupila na vysoké škole a byly spíš takovým experimentem se superfood. Neuměla jsem s nimi připravit nic moc jiného, než chia pudink, který se mi ale rychle přejedl a chia...

Koření, které Češi často nepoužívají správně. Jaké je tajemství bobkového listu?

Bobkový list

Bobkový list většina z nás hodí do polévky nebo omáčky a dál se o něj nestará. Jenže právě způsob jeho použití rozhoduje o tom, jestli jídlu dodá lepší chuť, nebo naopak nepříjemnou hořkost. Kdy ho...

8. března 2026  4:45

Váš šuplík je zabiják nožů. Děláte tuhle chybu také?

Skladování nožů na magnetické liště je taky dobré, rozhodně lepší než šuplík,...

Myslíte si, že se ostří nože tupí při krájení? Omyl. Nejhorší prostředí, které můžete svým kuchyňským nožům připravit a tím je poslat „k šípku“, je kuchyňský šuplík.

8. března 2026  4:30

Nejhnusnější jídla světa? Nejčastěji se objevují Španělsko, Švédsko a Thajsko

Původně jako jídlo venkovské chudiny, později jako dietetický pokrm. A nyní...

Krev na talíři, smažené housenky, pstruh plněný šunkou či karlovarské suchary. Co je pro někoho delikatesa, může být pro jiného kulinární noční můra. Které země se na seznamu nejhůře hodnocených...

8. března 2026

Bábovka s krémem: Zapomeňte na dusivku, tenhle dezert se rozplývá na jazyku

Bábovka s krémem
Recept

Střední

100 min

Hledáte recept na bábovku, která zůstane vláčná i druhý den a vypadá jako z prvotřídní cukrárny?...

Krůtí rolky a la svíčková: Odlehčená česká klasika, kterou si zamiluje celá rodina

Krůtí rolky a la svíčková
Recept

Střední

80 min

Tyto krůtí rolky plněné šunkou a špenátem v kombinaci s krémovou kořenovou omáčkou jsou trefou do...

Fazolová pomazánka s ořechy: Levná proteinová bomba, která chutná jako luxusní paštika

Fazolová pomazánka s ořechy
Recept

Lehké

25 min

Hledáte zdravou a sytou večeři za pár korun, která překvapí i zapřisáhlé masožravce? Tato fazolová...

Levná potravina pro zdravé srdce. Máte tento poklad v kuchyni i vy?

Ovesné vločky neobsahují lepek, jsou plné minerálů, vitaminů a vlákniny.

Možná vypadají obyčejně, ale nenechte se mýlit. Ovesné vločky jsou jednou z nejvýživnějších potravin, které si můžete dopřát. Jsou levné, dostupné a jejich vliv na zdraví je zásadní. Pojďme se...

7. března 2026

Tohle nikdy nedělejte s česnekem. Zaděláte si na zdravotní potíže

Česnek

Česnek umí jídlo neskutečně pozvednout, ale i nenávratně pokazit. Stačí pár chyb při skladování nebo přípravě a můžete si zadělat nejen na zhořklou chuť, ale i na nepříjemné zažívací potíže.

7. března 2026  4:30

Šneci v české kuchyni mají tradici. Možná vás překvapí jak hlubokou

Šnečí farma v Nahošovicích na Přerovsku produkuje známou francouzskou...

Když se řekne šnečí maso, většina lidí si vybaví Francii a slavné burgundské šneky zapečené s bylinkovým máslem. Představa, že šneky jedí jen Francouzi, je však mýtus. I v českých zemích má tato...

7. března 2026

Míša řezy s malinami: Recept na tradiční tvarohový dezert v osvěžujícím provedení

Míša řezy s malinami
Recept

Střední

60 min

Ta nezaměnitelná kombinace nadýchaného kakaového korpusu, poctivé vrstvy tvarohu a křupavé čokolády...

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?

Ledničko, vyprávěj!

Kulinářská show Ledničko, vyprávěj! se 8. března vrací na obrazovky TV Nova. Každou neděli se diváci mohou těšit na osvědčené trio šéfkuchařů – Veroniku „Besky“ Beskydiarovou, Jana Punčocháře a...

6. března 2026  11:30

Citronová kuřecí křídla: Recept na šťavnatou pochoutku s pikantní omáčkou

Citronová kuřecí křídla
Recept

Střední

50 min

Kombinace svěží citronové kůry, aromatického česneku a uzené papriky vytvoří na mase úžasnou...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.