Co je bobkový list a co vavřín pravý?
Bobkový list pochází z rostliny Laurus nobilis, česky vavřínu pravého. V kuchyni se používá už po staletí. Ve starověkém Řecku a Římě byl symbolem vítězství – vavřínové věnce zdobily hlavy vojevůdců, básníků i sportovců. Zároveň se listy používaly při vaření pro jejich výrazné, lehce kafrové aroma. V současné gastronomii se využívá především sušený bobkový list jako koření.
Co léčí bobkový list?
Bobkový list rozhodně není léčivý prostředek v pravém slova smyslu. Obsahuje ale silice (například eukalyptol), třísloviny a další aromatické látky, které mohou mírně podpořit trávení, stimulovat tvorbu žaludečních šťáv a pomoci při pocitu těžkosti po jídle. Právě proto se tradičně přidává k tučnějším nebo hůře stravitelným pokrmům.
Nelze ho ale chápat jako náhradu léků ani jako prostředek k léčbě konkrétních onemocnění. Pokud se používá ve formě čaje, jde spíše o podpůrný nápoj při nadýmání nebo pocitu plnosti.
Jak využít bobkový list – čerstvý vs. sušený?
Čerstvý list má intenzivnější, svěží vůni a hodí se do dlouze tažených vývarů nebo dušených pokrmů. Je aromatičtější, proto se používá střídmě.
Sušený list je stabilnější, a proto i v českých kuchyních běžnější. Vkládá se na začátku vaření, aby se silice postupně uvolňovaly. Zásadní pravidlo: před podáváním ho vždy vyjměte! List je tuhý, nestravitelný a v jídle nemá zůstat.
Kam se dává bobkový list nejčastěji?
Do rychlých jídel nebo jemných omáček se nehodí, jeho chuť by mohla přebít ostatní složky.
Na co se také používá bobkový list?
Bobkový list se tedy používá hlavně tam, kde vaříme větší množství, typicky v omáčkách nebo do nálevů. Například:
- hovězí a kuřecí vývary
- guláše a ragú
- zvěřina
- rajčatové omáčky
- svíčková
- kysané zelí
- luštěninová jídla
- nakládané okurky, zelenina a sýry
Kolik bobkového listu použít a jak dlouho ho vařit?
Správné dávkování je klíčové. Příliš mnoho listů totiž může jídlo zhořknout. Pozor také na příliš dlouhé vaření a louhování. Proto je klíčové ho po určité době z jídla vyndat.
- Polévky a vývary: 1–2 listy na 1 litr, vyjmout po 15–20 minutách
- Guláš a dušené maso: 2–4 listy podle množství, vyjmout po 40–60 minutách
- Luštěniny: 1–2 listy na hrnec, vyjmout po změknutí
- Nakládaná zelenina: 1 list na 0,5 litru nálevu
Při dlouhém vaření nebo rozdrcení listu se uvolňuje vyšší množství hořkých látek, které mohou přebít ostatní chutě. Proto se list nechává celý a po uvolnění aroma se odstraní.
Proč pít čaj z bobkového listu?
Čaj z bobkového listu se pije především po těžkém nebo tučném jídle, kdy může mírně podpořit trávení. Hodí se také při pocitu nadýmání nebo plnosti žaludku.
Není určen k dlouhodobému každodennímu popíjení. Obvykle se připravuje a pije nárazově podle potřeby.
Jak dlouho louhovat bobkový list?
Ať už pro čaj nebo odvar (který se používá jako základ pro další vaření, například pro omáčky), je potřeba myslet hlavně na jeho dávkování a dobu louhování. Na jeden šálek (cca 250 ml) stačí 1–2 sušené listy. Listy se zalijí horkou vodou a nechají louhovat 5 až 10 minut, poté se scedí.
Delší louhování nad 15 minut může způsobit výraznou hořkost, protože se uvolní více tříslovin. Chuť pak bývá svíravá až nepitelná.
Jak správně pěstovat bobkový list?
Laurus nobilis je stálezelený keř, který nemá rád mráz. Proto se v našich podmínkách pěstuje v květináči.
Potřebuje světlé stanoviště, propustný substrát a mírnou zálivku bez přemokření. Přes léto může být venku, na zimu je ale nutné vavřín přenést do chladnější, ale nezamrzající místnosti. Listy lze sklízet průběžně.
Jak skladovat bobkový list, aby neztratil aroma?
Sušené listy skladujte celé, ve vzduchotěsné nádobě, mimo světlo a vlhkost. Nedrťte je předem, tím byste ztratili tak důležité aroma.
Pokud máte čerstvé listy, můžete je usušit nebo zamrazit. Mrazení pomáhá uchovat silice i několik měsíců bez výrazné ztráty vůně. Při správném skladování si sušený bobkový list udrží kvalitu přibližně jeden rok.