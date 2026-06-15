Blíží se okurková sezóna. Tohle ovoce není jen na okurkový salát, uděláte z něj i polévku, hlavní jídlo nebo drink

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Kdy je okurková sezóna
Výraz „okurková sezóna “ se používá hlavně v novinářském a obecně mediálním žargonu. Souvisí s tím, co se v daném období děje, nebo vlastně spíš právě neděje. Jde o letní období, kdy jsou všichni na prázdninách nebo dovolených, horký vzduch stojí a s ním jako by se zastavil celý svět. Prostě nuda, žádné velké kauzy ani skandály. Noviny a média tak často mívají problém najít „zajímavé“ zprávy, a jejich obsah je proto spíš odlehčený, zábavný nebo kuriózní. A tak se píše třeba o okurkách.
Na co je zdravá okurka
Okurka je osvěžující plodina, která obsahuje převážně vodu a zároveň je velmi nízkokalorická, což z ní dělá ideální volbu při redukčních i zdravých jídelníčcích. Díky obsahu antioxidantů, vitamínu C a draslíku podporuje hydrataci organismu, posiluje imunitní systém a přispívá ke správné funkci srdce a cév. Zajímavé jsou také její mírné diuretické účinky, které pomáhají tělu odstraňovat přebytečnou vodu. Okurka je tedy nejen chutná a osvěžující, ale zároveň přispívá ke zdravému životnímu stylu.
Kdy je okurka jedovatá
Jasně, okurka sama o sobě jedovatá není. Ve většině případů je její konzumace zcela bezpečná. Může se ale stát, že se zakousnete do hořké okurky. V takovém případě zpozorněte. Tato hořkost je způsobena přírodními látkami zvanými kukurbitaciny, které mohou při vyšší koncentraci dráždit žaludek a způsobit nevolnost. Proto je vždy lepší vybírat pevné, křupavé a svěží plody, které nejsou hořké.
Mohu jíst hořkou okurku? Nejezte ji. Raději ji vyhoďte na kompost. Pokud pěstujete vlastní okurky, můžete riziko hořkosti snížit výběrem odolných odrůd a zajištěním vhodných podmínek pro pěstování.
Kolik okurky denně je ideální
Okurka v podstatě nemá žádnou doporučenou horní hranici konzumace. Klidně si dejte jednu, dvě, a klidně i tři, pokud na ni máte chuť. Jedna až dvě okurky denně dospělému člověku dodají dostatek vody, vlákniny a vitaminů, aniž by zbytečně zatížily trávení.
Okurky lze konzumovat samotné, nakládané nebo jako součást hlavních pokrmů. Díky své univerzální chuti se skvěle kombinují s bylinkami, jogurtem, avokádem nebo rajčaty, což rozšiřuje možnosti jejich využití a umožňuje připravit jednoduchá, lehká a zdravá jídla vhodná pro letní jídelníček.
Proč je okurka ovoce
Tradičně, z pohledu běžného spotřebitele, vnímáme okurku jako zeleninu. Botanicky jde ale o ovoce. Jak je to možné? Vzniká totiž z květu a obsahuje semínka, což ji řadí mezi plody.
Klidně se k ní ale dál chovejte jako k zelenině. Její neutrální a osvěžující chuť se hodí téměř ke všemu, od salátů a pomazánek až po nakládané speciality. Tato dvojí, dalo by se říct až schizofrenní, identita okurky jen podtrhuje její univerzálnost a dělá z ní nenahraditelnou ingredienci letní kuchyně, která spojuje chuť, zdraví a osvěžení v jednom.
Recepty z okurek Saláty
Okurky jsou v salátech oblíbené díky své svěžesti a křupavé textuře. Dodávají pokrmům lehkost, hydrataci a jemně nasládlou chuť, která skvěle doplňuje ostatní zeleninu i bylinky. Hodí se jak do klasických českých salátů, tak do exotických kombinací s oleji, semínky nebo jogurtovými zálivkami.
- Okurkový salát s kuskusem, sýrem, medem a kapary
- Okurkový salát s paprikami a zelenými fazolkami a bylinkovou zálivkou
- Okurkový salát s hermelínem
- Okurkový salát s koprem a cibulí
Recepty z okurek Polévky
Z okurek vyrobíte spíše polévky studené, ideální v teplém počasí. Od tradičního bulharského Taratoru s kefírem, čerstvým koprem a vlašskými ořechy, přes jemné varianty s jogurtem, česnekem a olivovým olejem, až po pikantní okurkové polévky s trochou exotiky. Okurka tu funguje nejen jako osvěžující základ, ale i jako nositel chuti, která dokáže polévku povýšit na lehký a zdravý pokrm.
- Studená okurková polévka s kefírem a čerstvým koprem
- Osvěžující bulharský Tarator s vlašskými ořechy a koprem
- Pikantní okurková polévka
- Jemná okurková polévka s jogurtem, česnekem a olivovým olejem
- Okurkové gazpacho s kokosovým mlékem
Recepty z okurek Drinky, alko i nealko
Okurka není jen na salát. Dokáže osvěžit i v nápojích. Dodává drinkům lehkost, jemnou chuť a zároveň je dělá vizuálně atraktivnějšími. Hodí se jak do nealkoholických osvěžujících koktejlů, tak i do alkoholických mixů, kde podtrhne ostatní ingredience a dodá nápoji svěží letní šmrnc.
- Okurková limonáda s mátou, citronem a citrusovým fernetem
- Domácí okukrová limonáda se zázvorem
- Domácí okurková limonáda s limetkou, bezinkou a mátou
- Okurková limonáda s bazalkou
- Špenátovo okurkové smoothie
Recepty z okurek Jak ještě využít okurky
- Račatové a okurkové želé bábovičky
- Okurkové kanapky s parmazánovou pěnou
- Okurkové závitky
- Plněná vejce v okurkovém kabátku
- Okurkové špagetky s koprem
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