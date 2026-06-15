Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Blíží se okurková sezóna. Tohle ovoce není jen na okurkový salát, uděláte z něj i polévku, hlavní jídlo nebo drink

Petra Kašparová
  4:30
Okurková sezóna je téměř tady a s ní i neuvěřitelné možnosti, jak toto ovoce využít. Neomezujte se jen na klasický salát. Ocet, cukr a voda na zálivku, jak ji připravovaly naše babičky, vám stačit nebudou. Objevte univerzálnost okurky, nejzelenějšího ovoce, jehož sezóna právě začíná.

Okurka: Velmi všestranná záležitost. Blíží se její sezóna. | foto: Canva

Obsah

Kdy je okurková sezóna

Výraz „okurková sezóna “ se používá hlavně v novinářském a obecně mediálním žargonu. Souvisí s tím, co se v daném období děje, nebo vlastně spíš právě neděje. Jde o letní období, kdy jsou všichni na prázdninách nebo dovolených, horký vzduch stojí a s ním jako by se zastavil celý svět. Prostě nuda, žádné velké kauzy ani skandály. Noviny a média tak často mívají problém najít „zajímavé“ zprávy, a jejich obsah je proto spíš odlehčený, zábavný nebo kuriózní. A tak se píše třeba o okurkách.

Okurkové lassi a bagetky s modrým sýrem

Okurkové lassi a bagetky s modrým sýrem

Recept

Lehké

15 min

Okurka je hezká. A také dobrá. Máte oblíbené recepty z okurky?

Na co je zdravá okurka

Okurka je osvěžující plodina, která obsahuje převážně vodu a zároveň je velmi nízkokalorická, což z ní dělá ideální volbu při redukčních i zdravých jídelníčcích. Díky obsahu antioxidantů, vitamínu C a draslíku podporuje hydrataci organismu, posiluje imunitní systém a přispívá ke správné funkci srdce a cév. Zajímavé jsou také její mírné diuretické účinky, které pomáhají tělu odstraňovat přebytečnou vodu. Okurka je tedy nejen chutná a osvěžující, ale zároveň přispívá ke zdravému životnímu stylu.

Špenátovo okurkové smoothie

Špenátovo okurkové smoothie

Recept

Lehké

15 min

Okurková sezóna je za dveřmi. Pro mediální svět jde o sezónu mrtvou, ale pro kuchyň to je vítaná křupavá a svěží vzpruha.

Kdy je okurka jedovatá

Jasně, okurka sama o sobě jedovatá není. Ve většině případů je její konzumace zcela bezpečná. Může se ale stát, že se zakousnete do hořké okurky. V takovém případě zpozorněte. Tato hořkost je způsobena přírodními látkami zvanými kukurbitaciny, které mohou při vyšší koncentraci dráždit žaludek a způsobit nevolnost. Proto je vždy lepší vybírat pevné, křupavé a svěží plody, které nejsou hořké.

Mohu jíst hořkou okurku? Nejezte ji. Raději ji vyhoďte na kompost. Pokud pěstujete vlastní okurky, můžete riziko hořkosti snížit výběrem odolných odrůd a zajištěním vhodných podmínek pro pěstování.

Pošírovaná vejce na šunkovo-okurkovém tataráčku

Pošírovaná vejce na šunkovo-okurkovém tataráčku

Recept

Střední

40 min

Okurka proti unavené pleti? Tu, co nesníte, hoďte na obličej. Funguje to.

Kolik okurky denně je ideální

Okurka v podstatě nemá žádnou doporučenou horní hranici konzumace. Klidně si dejte jednu, dvě, a klidně i tři, pokud na ni máte chuť. Jedna až dvě okurky denně dospělému člověku dodají dostatek vody, vlákniny a vitaminů, aniž by zbytečně zatížily trávení.

Okurky lze konzumovat samotné, nakládané nebo jako součást hlavních pokrmů. Díky své univerzální chuti se skvěle kombinují s bylinkami, jogurtem, avokádem nebo rajčaty, což rozšiřuje možnosti jejich využití a umožňuje připravit jednoduchá, lehká a zdravá jídla vhodná pro letní jídelníček.

Pikantní okurková kolečka

Pikantní okurková kolečka

Recept

Lehké

15 min

Okurkový salát je letní „must have“. Jaké děláte doma okurkové saláty?

Proč je okurka ovoce

Tradičně, z pohledu běžného spotřebitele, vnímáme okurku jako zeleninu. Botanicky jde ale o ovoce. Jak je to možné? Vzniká totiž z květu a obsahuje semínka, což ji řadí mezi plody.

Klidně se k ní ale dál chovejte jako k zelenině. Její neutrální a osvěžující chuť se hodí téměř ke všemu, od salátů a pomazánek až po nakládané speciality. Tato dvojí, dalo by se říct až schizofrenní, identita okurky jen podtrhuje její univerzálnost a dělá z ní nenahraditelnou ingredienci letní kuchyně, která spojuje chuť, zdraví a osvěžení v jednom.

Tzatziky

Tzatziky

Recept

Lehké

15 min

Okurkové polévky, vesměs spíše studené, jsou ideální do teplého počasí.

Recepty z okurek Saláty

Okurky jsou v salátech oblíbené díky své svěžesti a křupavé textuře. Dodávají pokrmům lehkost, hydrataci a jemně nasládlou chuť, která skvěle doplňuje ostatní zeleninu i bylinky. Hodí se jak do klasických českých salátů, tak do exotických kombinací s oleji, semínky nebo jogurtovými zálivkami.

Studená okurková polévka s jogurtem a bylinkami

Recepty z okurek Polévky

Z okurek vyrobíte spíše polévky studené, ideální v teplém počasí. Od tradičního bulharského Taratoru s kefírem, čerstvým koprem a vlašskými ořechy, přes jemné varianty s jogurtem, česnekem a olivovým olejem, až po pikantní okurkové polévky s trochou exotiky. Okurka tu funguje nejen jako osvěžující základ, ale i jako nositel chuti, která dokáže polévku povýšit na lehký a zdravý pokrm.

Okurková limonáda

Recepty z okurek Drinky, alko i nealko

Okurka není jen na salát. Dokáže osvěžit i v nápojích. Dodává drinkům lehkost, jemnou chuť a zároveň je dělá vizuálně atraktivnějšími. Hodí se jak do nealkoholických osvěžujících koktejlů, tak i do alkoholických mixů, kde podtrhne ostatní ingredience a dodá nápoji svěží letní šmrnc.

Okurkové závitky

Recepty z okurek Jak ještě využít okurky

Že antidepresiva nerostou na stromech? Ale kdeže! Právě dozrávají třešně
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Abstinence játra nevyléčí. Skutečný restart totiž roste v borůvčí

Borůvky

Toužíte po očistě těla, ale drastické detoxy vás nelákají? Příroda ukryla ten nejsilnější lék na regeneraci jater a ochranu organismu do drobných modrých bobulí, které potkáváte v našich lesích.

Tuňák v konzervě není vždy stejný. Rozdíl poznáte podle jediné věci na obalu

tuňák v konzervě

Tuňák v konzervě patří mezi nejoblíbenější trvanlivé potraviny, přesto se jednotlivé výrobky výrazně liší kvalitou i nutriční hodnotou. Poradíme, jak poznat dobrou konzervu, který nálev je nejlepší a...

Vypadá jako drahokam a většina Čechů ani neví, jak ho jíst. Přitom efektivně bojuje se záněty

granátové jablko

Nejen, že granátové jablko vypadá jako drahokamy, cenné je hlavně svým mimořádně vysokým obsahem antioxidantů a bioaktivních látek. Málokdo ví, že díky tomu působí proti zánětům, oxidačnímu stresu i...

Co je kiščok? Nadýchaná buchta z kyšky, kterou upečete i bez trouby

Pokud nemáte remosku, kiščok upečete na plechu jako jiný litý moučník.

Vypadá to jako kefírka, ale není to kefírka. Co je to? Kiščok. Ne, to není překlep. Je to název pro tradiční buchtu, kterou upeče i úplný začátečník, ale bude chutnat jako od profíka. Vyrazte do...

Víkendové pečení se SweetBurg: Domácí chléb bez kvásku, který oklame i profíky

Chléb právě vytažený z trouby provoní celý váš byt.

Mysleli jste si, že domácí chléb bez kvásku nemůže chutnat jako z řemeslné pekárny? Opak je pravdou. Naučím vás upéct voňavý chléb s křupavou kůrkou.

Že jste doteď neslyšeli o zablafuňkách? Tohle jídlo strčí do kapsy kulajdu i koprovku

Zablafuňky

Patří mezi tradiční jihočeská venkovská jídla, která vznikla v době, kdy se vařilo především z dostupných surovin. Základem jsou brambory, mléko nebo smetana, aromatické koření a vejce. Výsledkem je...

16. června 2026  4:50

Příběh o hrachu, který nepatří pod matraci: Od poctivé kaše až po luxusní dekoraci na talíři

ilustrační snímek

Už vám na zahradě plodí rostlinka se zatočenými fousky, bílými květy a lusky plnými sladkých zelených kuliček? Sotva jdu pro bylinky, už si musím nějaký utrhnout. Čerstvý hrášek je jednou z...

16. června 2026

Levandulové řezy s borůvkami: Recept na svěží fitness dezert s ovesnými vločkami

Levandulové řezy s vločkami
Recept

Střední

45 min

Hledáte lehký letní dezert, který okouzlí každou návštěvu svou vůní i barvou? Tyto křupavé...

Vídeňská roštěná: Recept na dokonale měkké hovězí maso s křupavou cibulkou

Vídeňská roštěná
Recept

Náročné

140 min

Dopřejte si oběd jako z prvotřídní vyhlášené restaurace. Tradiční vídeňská roštěná s bohatou...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.