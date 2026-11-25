Mouka a med vydrží dlouho. Vyplatí se je mít v zásobě
Bílá hladká a polohrubá mouka se při správném skladování dají použít řadu měsíců. Potřebují sucho, chlad a dobře uzavřenou nádobu. Pozor ale na celozrnnou mouku – obsahuje víc tuků z obilného zrna, takže snáz žlukne a do delší zásoby se hodí méně. Při nákupu vždy zkontrolujte datum minimální trvanlivosti a podívejte se, jestli na obalu nejsou známky škůdců. Důležitá je i ochrana před vlhkostí. V případě sypkých potravin včetně mouky může vlhkost vést k plísním a tvorbě mykotoxinů.
Samotný Black Friday připadá na pátek 27. listopadu 2026, ale slevové akce se v Česku už běžně rozlévají do celých týdnů před ním i po něm. Letos se nabídky řetězců liší i termínově.