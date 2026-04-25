Rozdíl mezi bílým, zeleným a fialovým chřestem
Rozdíl mezi jednotlivými druhy chřestu vzniká především způsobem pěstování.
- Bílý chřest roste bez přístupu světla, obvykle pod vrstvou zeminy nebo fólie. Neobsahuje chlorofyl, má proto světlou barvu a velmi jemnou, lehce nasládlou až mírně nahořklou chuť.
- Zelený chřest roste na světle, díky čemuž obsahuje chlorofyl. Má výraznější, svěží chuť a bývá nutričně o něco bohatší, například na vitamín C nebo kyselinu listovou.
- Fialový chřest je méně rozšířená odrůda, která vyniká sladší chutí s lehce oříškovým či ovocným tónem. Jeho typická barva je dána obsahem antokyanů, při tepelné úpravě se ale mění na zelenou.
Jak se připravuje chřest
Před přípravou chřest vždy opláchněte a odstraňte zdřevnatělé konce (zhruba 2–3 cm).
- Bílý chřest je nutné oloupat po celé délce (kromě hlavičky), jinak zůstane tuhý a hořký. Vaří se přibližně 8–12 minut.
- Zelený chřest se většinou neloupe, případně jen ve spodní části. Stačí ho vařit 3–6 minut nebo krátce opéct.
- Fialový chřest se připravuje podobně jako zelený, používá se i syrový do salátů.
Chřest lze vařit, blanšírovat, restovat, grilovat nebo péct. Pokud ho blanšírujete, je vhodné ho následně zchladit v ledové vodě, aby si zachoval barvu a křupavost.
Co se dá udělat z chřestu
Chřest má široké využití a hodí se do celé řady jídel:
- krémové polévky (zejména z bílého chřestu)
- těstoviny, rizota nebo quiche
- saláty (výborný je zelený i fialový)
- jako příloha k masu či rybám, často s holandskou omáčkou
Mezi oblíbené recepty patří například chřestová polévka, frittata se zeleným chřestem nebo jednoduchý salát s rukolou a šunkou.
Na co je zdravý chřest
Chřest obsahuje vlákninu, vitaminy skupiny B i antioxidanty. Má také močopudné účinky, což souvisí s obsahem látky zvané asparagin. Právě ta je důvodem typického zápachu moči po jeho konzumaci.
Jak skladovat chřest
Čerstvý chřest vydrží v lednici jen několik dní. Nejlépe ho uchováte zabalený ve vlhké utěrce nebo seříznutý ve sklenici s trochou vody.
