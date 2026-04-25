Bílý, zelený, a co fialový? Rozdíly mezi druhy chřestu a recepty, kam se používají

Tereza Hrabinová
  4:00
Chřest patří mezi nejoblíbenější jarní suroviny. Jeho sezóna je poměrně krátká, trvá jen od dubna do června. I proto se každoročně vrací na talíře jako vyhledávaná delikatesa.

Obsah

Rozdíl mezi bílým, zeleným a fialovým chřestem

Rozdíl mezi jednotlivými druhy chřestu vzniká především způsobem pěstování.

  • Bílý chřest roste bez přístupu světla, obvykle pod vrstvou zeminy nebo fólie. Neobsahuje chlorofyl, má proto světlou barvu a velmi jemnou, lehce nasládlou až mírně nahořklou chuť.
  • Zelený chřest roste na světle, díky čemuž obsahuje chlorofyl. Má výraznější, svěží chuť a bývá nutričně o něco bohatší, například na vitamín C nebo kyselinu listovou.
  • Fialový chřest je méně rozšířená odrůda, která vyniká sladší chutí s lehce oříškovým či ovocným tónem. Jeho typická barva je dána obsahem antokyanů, při tepelné úpravě se ale mění na zelenou.
Koláče s chřestem

Jak se připravuje chřest

Před přípravou chřest vždy opláchněte a odstraňte zdřevnatělé konce (zhruba 2–3 cm).

  • Bílý chřest je nutné oloupat po celé délce (kromě hlavičky), jinak zůstane tuhý a hořký. Vaří se přibližně 8–12 minut.
  • Zelený chřest se většinou neloupe, případně jen ve spodní části. Stačí ho vařit 3–6 minut nebo krátce opéct.
  • Fialový chřest se připravuje podobně jako zelený, používá se i syrový do salátů.

Chřest lze vařit, blanšírovat, restovat, grilovat nebo péct. Pokud ho blanšírujete, je vhodné ho následně zchladit v ledové vodě, aby si zachoval barvu a křupavost.

Chřest je jako jarní viagra. Umíte si s ním poradit v kuchyni?

Co se dá udělat z chřestu

Chřest má široké využití a hodí se do celé řady jídel:

Mezi oblíbené recepty patří například chřestová polévka, frittata se zeleným chřestem nebo jednoduchý salát s rukolou a šunkou.

Můžete také vyzkoušet některý z následujících receptů:

Krém z bílého chřestu

Gratinovaný chřest ve slanině

Tousty s chřestem a vejci

Telecí maso s tuňákovou omáčkou a s chřestem

Na co je zdravý chřest

Chřest obsahuje vlákninu, vitaminy skupiny B i antioxidanty. Má také močopudné účinky, což souvisí s obsahem látky zvané asparagin. Právě ta je důvodem typického zápachu moči po jeho konzumaci.

Jak skladovat chřest

Čerstvý chřest vydrží v lednici jen několik dní. Nejlépe ho uchováte zabalený ve vlhké utěrce nebo seříznutý ve sklenici s trochou vody.

Necudná zelenina, která nesměla kvůli svému tvaru do ženských klášterů, teď míří i na váš talíř. Její sezona je tady
„Diagnostikoval jsem si rakovinu střev, přitom jsem jen snědl řepu,“ přiznal Ricky Gervais. Proč po ní čůráme červeně?

Šťáva z červené řepy: Plná železa, vitamínů. Navíc je výborný.

Červená řepa je nejen chutná a výživná, ale i mocná zbraň v boji za naše zdraví. Tato kořenová zelenina, která se již po staletí využívá v tradiční medicíně, má mnoho prokázaných zdravotních přínosů....

Maďar ho vymyslel, Čech si ho přivlastil. Nejlépe ho však udělají naše babičky

Kupte celé kuře a rozporcujte ho.

Kuře na paprice. Absolutní klasika českých stolů, oblíbené jídlo nás Čechů, i když autorství tohoto pokrmu si připsat nemůžeme. Máte chuť? My vám přinášíme recept na kuře na paprice jako od babičky.

Zkoušeli jste už doma halabajky? Jsou prosté, ale zamiluje si je celá rodina

Nové brambory s tvarohem a jarní cibulkou

Zní to skoro jako pohádka, ale ve skutečnosti jde o jedno z nejjednodušších jídel české kuchyně. Žádná velká věda, žádné složité postupy. Prostě brambory, tvaroh a trocha fantazie. Ideální ukázka...

Česko je plné klíšťat. Tyto potraviny a bylinky vám pomohou se chránit

ilustrační snímek

Česko patří k zemím s vysokým výskytem klíšťat a klíšťové encefalitidy v Evropě. Jak se proti nim účinně chránit? Kromě klasických repelentů se často mluví i o tom, že klíšťata mohou odpuzovat...

Tekuté zlato z louky: Vyrobte si poctivý domácí pampeliškový med

Pampeliškový med je výborný hustý sirup z pampelišek. Není skutečným medem, ale...

„Po všeckém h.vno, jen po včelách med,“ je zlidovělý bonmot z nejmenované české komedie. Med si ale můžeme vyrobit i my sami, i když jen pampeliškový, a je to med jen „jako“. Je výborný a zdraví...

Bác: Zapomenutá lahůdka z pekáče, o které se v moderních kuchařkách nedočtete

Báč

Jde o tradiční pokrm české venkovské kuchyně, který spojuje jednoduché suroviny a sytou chuť. Tento bramborový koláč pečený v pekáči býval běžnou součástí jídelníčku na vesnicích a dodnes si získává...

25. dubna 2026  3:40

Jogurtová panna cotta s granátovým jablkem: Lehký dezert, který okouzlí každou návštěvu

Jogurtová panna cotta
Recept

Střední

30 min

Tato jogurtová panna cotta je dokonalou alternativou k tradiční tučné verzi ze smetany. Díky...

Pečený losos na citrónech s restovaným květákem: Zdravý a rychlý oběd do 30 minut

Losos s citróny a květákem
Recept

Střední

25 min

Toužíte po lehkém, výživném a přitom neuvěřitelně chutném obědě? Tento recept na lososa pečeného na...

Kefírové vdolky z trouby: Vláčný recept jako od babičky bez smažení

Kefírové vdolky z trouby
Recept

Střední

60 min

Zapomeňte na mastné vdolky ze pánve! Naše kefírové vdolky pečené v troubě jsou krásně nadýchané,...

Necudná zelenina, která nesměla kvůli svému tvaru do ženských klášterů, teď míří i na váš talíř. Její sezona je tady

Chřest: Zelenina zelenin.

Moje máma mu říká „špargl“, ale vy ho znáte spíš jako chřest. Nejlepší jarní zelenina na světě. Zkuste mu přijít na chuť, jeho příprava není složitá. A jeho konzumace prý vzbuzuje touhu, to se na...

24. dubna 2026

Jak zužitkovat zbytky risotta? Italové v tom mají jasno, vyrábí z nich malé pomeranče

Arancini

Křupavé na povrchu, vláčné uvnitř a plné chuti. Sicilské arancini patří v Itálii k ikonám místního street foodu. Zjistěte, jak vznikly, čím se liší od supplì a jak si je připravit doma. Navíc...

24. dubna 2026  4:20

Víkendové pečení se SweetBurg: Řezy, pro které stojí za to zapnout troubu

Skandální řezy

Víkendové pečení je opět tady. Tentokrát jsem se rozhodla pro moučníky, které mají duši, tradici a tak trochu „retro“ nádech. Možná si říkáte, že v době rychlých dezertů do skleniček je to zbytečně...

24. dubna 2026

Grilovaný ananas s uzeným lososem: Odvážná kombinace, která vás dostane

Grilovaný ananas s uzeným lososem
Recept

Střední

20 min

Někdy se vyplatí vybočit ze zajetých kolejí a vyzkoušet něco, co na první pohled působí jako...

Caesar salát s kuřecím masem: Tajemství té nejlepší zálivky a křupavých krutonů

Caesar salát s kuřecím masem a krutony
Recept

Lehké

30 min

Jídlo, které na jídelních lístcích vídáme snad všude, ale jen málokde ho připraví tak, aby chutnal...

Snídaňová kaše s medovými jablky: Recept na vláčnou dobrotu, která vás nabije energií

Snídaňová kaše s medovým jablkem
Recept

Lehké

15 min

Připravte si poctivou, pomalu vařenou kaši, která díky namáčení vloček získá neuvěřitelně jemnou...

Zapomenutá dobrota z pánve našich babiček: Jak udělat ty nejlepší domácí báleše

Slovácké báleše s povidly a tvarohem

Známé také jako beleše nebo béleše patří mezi tradiční pokrmy slovácké kuchyně. Na první pohled připomínají něco mezi langošem a vdolečkem, ale jejich chuť i způsob přípravy jsou jedinečné....

23. dubna 2026

