Na první pohled to působí jako jasný signál zkažení. Ve skutečnosti ale čokoláda prochází jen běžnou změnou, která nemá s plísní nic společného.
Tento jev se nazývá tukový nebo cukrový výkvět a v praxi jde o situaci, kdy se při změnách teploty a vlhkosti začnou jednotlivé složky čokolády přesouvat směrem k jejímu povrchu.
Nejčastěji k tomu dochází ve chvíli, kdy čokoládu necháte v teple, například v autě, nebo ji naopak prudce ochladíte v lednici a následně ji znovu necháte ohřát na pokojovou teplotu. Jde přitom o úplně přirozenou reakci kakaového másla a cukru na změny prostředí.
Důležité ale je, že čokoláda zůstává i po vzniku povlaku stále bezpečná ke konzumaci. Může být jen o něco méně lesklá a působit méně jemně na jazyku. Pokud tedy podobný povrch najdete doma, není důvod k panice, spíš je to signál zamyslet se nad tím, jak byla čokoláda skladovaná.
Ideální je skladovat čokoládu v suchu, temnu a při stabilní teplotě kolem 15–20 °C. Lednice jí většinou spíš škodí.
Zajímavé je, že tato nedokonalá čokoláda se často hodí právě do pečení nebo do horkých nápojů, kde se její vzhled úplně ztratí a na výsledku to vůbec nepoznáte. V některých případech ji lze dokonce znovu upravit procesem temperování, který jí vrátí původní lesk i pevnější strukturu.
Ve výsledku tak nejde o zkaženou čokoládu, ale jen o běžnou změnu vzhledu, která rozhodně není důvodem k tomu ji vyhazovat.