1. Masové kuličky na kuskusu s jogurtovým dipem
Šťavnaté masové kuličky s citrónovou kůrou a tymiánem v kombinaci s křupavou zeleninou a kuskusem tvoří plnohodnotný oběd nebo večeři. Bílý jogurt zde nahrazuje těžké omáčky, dodá jídlu svěžest, potřebné bílkoviny a nezatíží trávení.
- 500 g mletého telecího masa
- sůl a mletý černý pepř dle chuti
- tymián
- 1 lžička mleté papriky
- 1 stroužek česneku
- 1 lžička nastrouhané citronové kůry
- 200 g kuskusku
- 1 ks jarní cibulka
- 1 ks červená paprika
- 50 g rajčat
- 1 ks okurka
- 20 g libovolných ořechů
- olivový olej
- 150 g bílého jogurtu
- pažitka
- Maso smícháme se solí, pepřem, nasekaným tymiánem, paprikou, stroužkem utřeného česneku a kůrou. Důkladně promícháme a tvarujeme na kuličky, které opečeme na oleji v pánvi dozlatova.
- Kuskus uvaříme podle návodu na obalu. Jarní cibulku, papriku, rajčata a okurku nakrájíme na drobné kostičky, promícháme s kuskusem, přidáme nasekané ořechy, sůl a pepř, dle potřeby přimícháme olej.
- Jogurt smícháme s nasekanou pažitkou a dle chuti osolíme, podáváme spolu s kuskusem a kuličkami.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut
2. Nepečený chia dortík s ovocem
Svěží nepečený dezert bez klasického rafinovaného cukru a mouky. Korpus z ořechů a kokosu dodá příjemnou křupavost, zatímco čerstvé ovoce na povrchu vyváží chuť krému.
Nepečený korpus
- 200 g cereálních sušenek
- 50 g strouhaného kokosu
- 50 g jemně mletých mandlí
- 100 g kokosového tuku
Náplň
- 1 plechovka kokosového mléka
- 30 g chia semínek
- 40 g medu
- 150 ml hustého jogurtu
Dohotovení
- Sušenky rozdrtíme a smícháme s kokosem a mandlemi. Poté přidáme změklý kokosový tuk a vypracujeme vláčnou hmotu. Dortovou formu (o průměru 20 cm) vyložíme pečicím papírem a obvod vymažeme kokosovým tukem a vysypeme kokosem.
- Plechovku kokosového mléka otevřeme a slijeme tekutou část. Do ní vsypeme chia semínka a necháme nabobtnat. Pak je promícháme s medem, jogurtem a zbylým kokosovým mlékem.
- Hotovou náplň rozetřeme na nepečený korpus ve formě. Necháme zatuhnout v chladu, nejlépe přes noc. Před podáváním dortík dozdobíme čerstvým ovocem.
Počet porcí: 12 porce
Doba přípravy: 40 minut
3. Studená okurková polévka
Bílý jogurt dává polévce krémový základ bez kapky smetany, zatímco čerstvá okurka a kopr se postarají o výraznou svěžest. Pražené ořechy s vajíčkem natvrdo dodají jídlu potřebné bílkoviny, zdravé tuky i příjemnou křupavost.
- 650 g bílého jogurtu
- 1 ks okurka
- 3 stroužky česneku
- 20 g čerstvého kopru + na dozdobení
- 140 ml vody
- sůl a pepř dle chuti
- 4 lžíce vlašských ořechů
- 2 ks vejce
- olivový olej na pokapání
- Bílý jogurt, okurku, oloupané stroužky česneku a kopr vložíme do stolního mixéru, přilejeme vodu a vše rozmixujeme dohladka. Polévku ochutíme solí a pepřem a uložíme vychladit do chladničky alespoň na 120 minut.
- Na pánvi si nasucho opražíme pokrájené vlašské ořechy. Vejce si uvaříme ve vroucí vodě natvrdo. Hotovou studenou polévku servírujeme do misek s opraženými vlašskými ořechy, zakápnutou olivovým olejem a s vejci pokrájenými na čtvrtky. Dozdobíme snítky čerstvého kopru.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
4. Snídaňová kaše z fermentovaných vloček
Dlouhé namáčení neboli fermentace ovesných vloček pomáhá odbourat kyselinu fytovou, díky čemuž je jídlo pro organismus mnohem lépe stravitelné. Lněné semínko a mandle dodají zdravé tuky a vlákninu, zatímco lžíce bílého jogurtu na závěr zajistí krémovou texturu a potřebné bílkoviny.
- 100 g jemných vloček
- 50 g mletých mandlí
- 1 lžička drceného lněného semínka
- 1 špetka soli
- 4 ks datle
- 200 ml odstáté vody
- 1 lžíce medu
- 2 lžíce bílého jogurtu
- 2 lžíce granoly
- 100 g drobného ovoce (může být mražené)
- Do mísy s víkem vsypeme ovesné vločky, mleté mandle, lněné semínko a špetku soli, vše promícháme.
- Datle opláchneme vodou, nakrájíme je na velmi drobné kousky a přimícháme k vločkové směsi. Vše zalijeme 200 ml filtrované vody, uzavřeme a necháme fermentovat při pokojové teplotě alespoň osm hodin, nebo přes noc.
- Kaši dochutíme medem. Rozdělíme ji do misek a doplníme jogurtem, granolou a ovocem.
Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 10 minut
5. Vegetariánský gyros s květákem
Lehká a nápaditá bezmasá varianta klasického gyrosu. Orestované růžičky květáku skvěle nahradí maso a v kombinaci s křupavou zeleninou a teplým pita chlebem vytvoří chutné jídlo. Domácí jogurtové tzatziki s čerstvým koprem a okurkou dodají celému pokrmu krémovost i řeckou svěžest, aniž byste museli přidávat těžké majonézové dresinky.
Tzaziky
- 8 snítek kopru
- 0,50 ks salátové okurky
- 1 stroužek česneku
- 150 g bílého jogurtu
- sůl dle chuti
- mletý pepř dle chuti
- 3 lžíce olivového oleje extra virgin
Květák
- 300 g čerstvého květáku
- 80 g salátové okurky
- 80 g cherry rajčat
- 1 ks římský salát
- sůl a pepř dle chuti
- olivový olej na opékání
- 4 ks pita chleby
- 1 hrst klíčků z hrášku
- Na tzaziky otrháme kopr od stonků a nasekáme ho na nadrobno. Okurku oloupeme, vyškrábeme semínka a nastrouháme najemno společně s česnekem. Vmícháme jogurt.
- Nakonec přidáme nasekaný kopr, sůl, pepř a přilijeme olivový olej. Promícháme. Zeleninu očistíme, sálat omyjeme a necháme okapat. Okurku nakrájíme na plátky, rajčata rozpůlíme.
- Květák rozebereme na růžičky. Osolíme, opepříme a restujeme na olivovém oleji asi 8 minut. Pita chleba opečeme na sucho z každé strany 1 minutu.
- Pak je potřeme tzaziky, posypeme druhou polovinou kopru. Na ně položíme lístky salátu a na salát pak dáme nakrájené okurky, rajčata, orestovaný květák a posypeme klíčky.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut
6. Smoothie z lesního ovoce
Rychlá snídaně nebo odpolední svačina plná antioxidantů a bílkovin. Bílý jogurt dodá nápoji krémovou strukturu, příjemně zjemní kyselost ovoce a postará se o to, že vás smoothie zasytí na delší dobu než samotné ovoce.
- 50 g jahod (lesních)
- 50 g malin
- 50 g borůvek
- 50 g ostružin
- 200 g jogurtu
- 400 ml mandlového mléka
- 1 lžíce citronové šťávy
- 50 g ovesných vloček
- ovoce na ozdobení
- Jahody, maliny, borůvky a ostružiny očistíme a důkladně omyjeme. Poté ovoce společně rozmixujeme.
- Bílý jogurt vyšleháme s mlékem, vmícháme vymačkanou citronovou šťávu, ovesné vločky a rozmixujeme.
- Nakonec smícháme ovoce i krémovou směs dohromady a důkladně společně promixujeme dohladka.
- Smoothie pak nalijeme do připravených sklenic a před podáváním ještě dozdobíme omytými čerstvými ostružinami a malinami.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 10 minut
7. Cuketové placičky s hráškem a sýrem feta
Skvělá ukázka toho, jak zeleninovému jídlu dodat výraznou chuť i dostatek bílkovin. Bílý jogurt zde plní dvojí úlohu: přímo v těstíčku se postará o vláčnost a jemnost placiček, zatímco v kombinaci s fetou vytvoří svěží krémový dip.
- 1 ks citron
- 110 g sýru feta
- 3–4 lžíce jogurtu
- 2 lžíce panenského olivového oleje
- 6 ks vajec
- 1 menší cuketa
- 350 g hrášku
- 100 g bílého jogurtu
- 75 g špaldové mouky
- 0,50 lžičky kypřicího prášku
- 1 hrst máty
- 1 ks jarní cibulka
- 3 lžíce řepkového nebo slunečnicového oleje
- hráškové výhonky na ozdobu
- sůl a pepř dle chuti
- Na dip vymačkáme šťávu z citronu. Do mixéru dáme jednu lžíci citronové šťávy, 50 gramů fety, jogurt, dvě lžíce olivového oleje a rozmixujeme. Než začneme připravovat placičky, uvaříme čtyři vejce, zchladíme je a oloupeme.
- Cuketu nastrouháme a necháme na sítu vykapat. Hrášek povaříme pět minut v osolené vodě. Pak ho scedíme a dvě lžíce si dáme stranou. Zbylý hrášek rozmačkáme na pyré.
- Vymačkané cukety smícháme s hráškovým pyré. Přidáme dvě vejce, jogurt, rozdrobenou zbylou fetu a lžíci citronové šťávy. Nakonec vmícháme mouku smíchanou s kypřicím práškem, nakrájenou mátu a jarní cibulku.
- Z těstíčka smažíme malé placičky a skládáme je na papírovou utěrku. Servírujeme je s vařenými vajíčky, bylinkami, zbylým hráškem a dipem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut
8. Zdravé jogurtové vafle
Vafle nemusejí být jen těžký dezert plný tuku a cukru. Použitím banánu a bílého jogurtu získáte přirozeně sladké, nadýchané těsto s vláčnou střídkou.
- 2 ks starší banány
- 250 ml jogurtu
- 1 lžíce rostlinného oleje
- 2 ks vejce
- 150 g celozrnné mouky
- 5 g kypřicího prášku do pečiva
- 1 špetka soli
Na vanilkovou omáčku
- 4 ks žloutky
- 125 g krupicového cukru
- vanilkový lusk
- 250 ml mléka
- ovoce k podávání (banány, kiwi, physalis, oblíbené mrazem sušené ovoce)
- Banány oloupeme a rozmačkáme, přidáme k nim kefír, olej a vejce.
- Do důkladně rozmíchané banánové směsi přidáme mouku a kypřicí prášek se špetkou soli.
- Vaflovač rozpálíme a opékáme v něm vafle. V misce smícháme žloutky, cukr a semínka z lusku, prošleháme. V kastrůlku zahřejeme mléko s vanilkovým luskem. Do žloutků nalijeme za stálého šlehání třetinu teplého mléka, rozmícháme a postupně přilijeme zbylé mléko. Na mírném ohni mícháme do zhoustnutí.
- Vafle ozdobíme ovocem a přelijeme vanilkovou omáčkou, ihned podáváme.
Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 30 minut
9. Ztracená vejce s lilkovou pastou a sušenými rajčaty
Pestrá kombinace teplé lilkové pasty, tekoucího žloutku a vychlazeného bylinkového jogurtu. Výborná volba pro víkendový brunch nebo lehkou, ale sytou večeři.
- 2 ks lilky
- sůl dle chuti
- 2 lžíce olivového oleje
- 4 stroužky česneku
- mletý pepř dle chuti
- 1 ks šalotka
- 200 g sušených rajčat
- citronová šťáva
- koriandr podle chuti
- 300 g bílého jogurtu
- 1 snítek řeřichy
- 1 lžíce 8% octa
- 8 ks vajec
- Lilky rozkrojíme, posypeme solí a necháme asi 30 minut vypotit. Pak je osušíme, zakápneme olejem, posypeme nasekanými 2 stroužky česneku, opepříme a pečeme při 180 °C asi 30 minut.
- Na olivovém oleji opečeme nasekanou šalotku dosklovata, zbylý česnek, lilkovou dužinu, polovinu rozmixovaných sušených rajčat. Dochutíme solí, pepřem, šťávou a koriandrem.
- Jogurt rozmícháme, osolíme, opepříme, přidáme olej a řeřichu. Ve vroucí vodě s octem utvoříme vír a postupně do něj rozklepneme vejce a vaříme asi 2 minuty. Pak zchladíme ve studené vodě.
- Na talíř dáme lilkovou pastu, bílý jogurt, zastřená vejce, posypeme zbylými sušenými rajčátky, koriandrem a řeřichou. Podáváme například s čerstvým celozrnným pečivem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 80 minut
10. Jogurtové palačinky
Bílý jogurt přidaný přímo do palačinkového těsta zajistí, že palačinky budou po upečení vláčné, nadýchané a nebudou se trhat. S tvarohovo-skořicovou náplní, čerstvým ovocem a dokřupava opraženými mandlemi připravíte sytou sladkou snídani nebo lehký oběd, který spolehlivě zažene chuť na sladké.
- 200 ml bílého jogurtu
- 200 ml mléka
- 2 ks vejce
- 4 lžíce hladké mouky
- sůl dle chuti
- 2 lžíce plátků mandlí
- olej na smažení
- 400 g tvarohu ve vaničce
- 1 lžíce medu
- 1 lžička skořice
- 100 g rybízu (může být mražený)
- 150 g borůvek
- moučkový cukr
- máta
- V míse rozmícháme jogurt, mléko, vejce, mouku, sůl a vytvoříme hladké těstíčko. Na suché pánvi orestujeme plátky mandlí.
- Do rozehřáté pánve s olejem naběračkou nalijeme těsto, palačinky opékáme z obou stran dozlatova, přendáme na talíř a takto spotřebujeme veškeré těsto.
- V míse smícháme tvaroh s medem, skořicí a vymícháme dohladka. Palačinky potřeme tvarohem a zatočíme.
- Palačinky rozdělíme na talíře, doplníme ovocem, opečenými mandlemi, pocukrujeme a ozdobíme mátou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut