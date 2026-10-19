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Bílý jogurt místo smetany i majonézy. 10 lehkých receptů, které vás zasytí

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  4:00

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Hledáte způsob, jak do jídelníčku dostat více bílkovin? Bílý jogurt zdaleka nepatří jen do ranního müsli. Ukážeme vám skvělé sladké i slané recepty, ze kterých snadno připravíte lehký oběd, svačinu i zdravý dezert.

Masové kuličky na kuskusu

1. Masové kuličky na kuskusu s jogurtovým dipem

Šťavnaté masové kuličky s citrónovou kůrou a tymiánem v kombinaci s křupavou zeleninou a kuskusem tvoří plnohodnotný oběd nebo večeři. Bílý jogurt zde nahrazuje těžké omáčky, dodá jídlu svěžest, potřebné bílkoviny a nezatíží trávení.

  1. Maso smícháme se solí, pepřem, nasekaným tymiánem, paprikou, stroužkem utřeného česneku a kůrou. Důkladně promícháme a tvarujeme na kuličky, které opečeme na oleji v pánvi dozlatova.
  2. Kuskus uvaříme podle návodu na obalu. Jarní cibulku, papriku, rajčata a okurku nakrájíme na drobné kostičky, promícháme s kuskusem, přidáme nasekané ořechy, sůl a pepř, dle potřeby přimícháme olej.
  3. Jogurt smícháme s nasekanou pažitkou a dle chuti osolíme, podáváme spolu s kuskusem a kuličkami.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut

Chia dortík s ovocem

2. Nepečený chia dortík s ovocem

Svěží nepečený dezert bez klasického rafinovaného cukru a mouky. Korpus z ořechů a kokosu dodá příjemnou křupavost, zatímco čerstvé ovoce na povrchu vyváží chuť krému.

Nepečený korpus

Náplň

Dohotovení

  1. Sušenky rozdrtíme a smícháme s kokosem a mandlemi. Poté přidáme změklý kokosový tuk a vypracujeme vláčnou hmotu. Dortovou formu (o průměru 20 cm) vyložíme pečicím papírem a obvod vymažeme kokosovým tukem a vysypeme kokosem.
  2. Plechovku kokosového mléka otevřeme a slijeme tekutou část. Do ní vsypeme chia semínka a necháme nabobtnat. Pak je promícháme s medem, jogurtem a zbylým kokosovým mlékem.
  3. Hotovou náplň rozetřeme na nepečený korpus ve formě. Necháme zatuhnout v chladu, nejlépe přes noc. Před podáváním dortík dozdobíme čerstvým ovocem.

Počet porcí: 12 porce
Doba přípravy: 40 minut

Studená okurková polévka

3. Studená okurková polévka

Bílý jogurt dává polévce krémový základ bez kapky smetany, zatímco čerstvá okurka a kopr se postarají o výraznou svěžest. Pražené ořechy s vajíčkem natvrdo dodají jídlu potřebné bílkoviny, zdravé tuky i příjemnou křupavost.

  1. Bílý jogurt, okurku, oloupané stroužky česneku a kopr vložíme do stolního mixéru, přilejeme vodu a vše rozmixujeme dohladka. Polévku ochutíme solí a pepřem a uložíme vychladit do chladničky alespoň na 120 minut.
  2. Na pánvi si nasucho opražíme pokrájené vlašské ořechy. Vejce si uvaříme ve vroucí vodě natvrdo. Hotovou studenou polévku servírujeme do misek s opraženými vlašskými ořechy, zakápnutou olivovým olejem a s vejci pokrájenými na čtvrtky. Dozdobíme snítky čerstvého kopru.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Snídaňová kaše z fermentovaných vloček s granolou a ovocem

4. Snídaňová kaše z fermentovaných vloček

Dlouhé namáčení neboli fermentace ovesných vloček pomáhá odbourat kyselinu fytovou, díky čemuž je jídlo pro organismus mnohem lépe stravitelné. Lněné semínko a mandle dodají zdravé tuky a vlákninu, zatímco lžíce bílého jogurtu na závěr zajistí krémovou texturu a potřebné bílkoviny.

  1. Do mísy s víkem vsypeme ovesné vločky, mleté mandle, lněné semínko a špetku soli, vše promícháme.
  2. Datle opláchneme vodou, nakrájíme je na velmi drobné kousky a přimícháme k vločkové směsi. Vše zalijeme 200 ml filtrované vody, uzavřeme a necháme fermentovat při pokojové teplotě alespoň osm hodin, nebo přes noc.
  3. Kaši dochutíme medem. Rozdělíme ji do misek a doplníme jogurtem, granolou a ovocem.

Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 10 minut

Gyros s restovaným květákem

5. Vegetariánský gyros s květákem

Lehká a nápaditá bezmasá varianta klasického gyrosu. Orestované růžičky květáku skvěle nahradí maso a v kombinaci s křupavou zeleninou a teplým pita chlebem vytvoří chutné jídlo. Domácí jogurtové tzatziki s čerstvým koprem a okurkou dodají celému pokrmu krémovost i řeckou svěžest, aniž byste museli přidávat těžké majonézové dresinky.

Tzaziky

Květák

  1. Na tzaziky otrháme kopr od stonků a nasekáme ho na nadrobno. Okurku oloupeme, vyškrábeme semínka a nastrouháme najemno společně s česnekem. Vmícháme jogurt.
  2. Nakonec přidáme nasekaný kopr, sůl, pepř a přilijeme olivový olej. Promícháme. Zeleninu očistíme, sálat omyjeme a necháme okapat. Okurku nakrájíme na plátky, rajčata rozpůlíme.
  3. Květák rozebereme na růžičky. Osolíme, opepříme a restujeme na olivovém oleji asi 8 minut. Pita chleba opečeme na sucho z každé strany 1 minutu.
  4. Pak je potřeme tzaziky, posypeme druhou polovinou kopru. Na ně položíme lístky salátu a na salát pak dáme nakrájené okurky, rajčata, orestovaný květák a posypeme klíčky.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut

Smoothie z lesního ovoce

6. Smoothie z lesního ovoce

Rychlá snídaně nebo odpolední svačina plná antioxidantů a bílkovin. Bílý jogurt dodá nápoji krémovou strukturu, příjemně zjemní kyselost ovoce a postará se o to, že vás smoothie zasytí na delší dobu než samotné ovoce.

    1. Jahody, maliny, borůvky a ostružiny očistíme a důkladně omyjeme. Poté ovoce společně rozmixujeme.
    2. Bílý jogurt vyšleháme s mlékem, vmícháme vymačkanou citronovou šťávu, ovesné vločky a rozmixujeme.
    3. Nakonec smícháme ovoce i krémovou směs dohromady a důkladně společně promixujeme dohladka.
    4. Smoothie pak nalijeme do připravených sklenic a před podáváním ještě dozdobíme omytými čerstvými ostružinami a malinami.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 10 minut

Cuketové placičky s hráškem, vajíčkem a sýrem feta

7. Cuketové placičky s hráškem a sýrem feta

Skvělá ukázka toho, jak zeleninovému jídlu dodat výraznou chuť i dostatek bílkovin. Bílý jogurt zde plní dvojí úlohu: přímo v těstíčku se postará o vláčnost a jemnost placiček, zatímco v kombinaci s fetou vytvoří svěží krémový dip.

  1. Na dip vymačkáme šťávu z citronu. Do mixéru dáme jednu lžíci citronové šťávy, 50 gramů fety, jogurt, dvě lžíce olivového oleje a rozmixujeme. Než začneme připravovat placičky, uvaříme čtyři vejce, zchladíme je a oloupeme.
  2. Cuketu nastrouháme a necháme na sítu vykapat. Hrášek povaříme pět minut v osolené vodě. Pak ho scedíme a dvě lžíce si dáme stranou. Zbylý hrášek rozmačkáme na pyré.
  3. Vymačkané cukety smícháme s hráškovým pyré. Přidáme dvě vejce, jogurt, rozdrobenou zbylou fetu a lžíci citronové šťávy. Nakonec vmícháme mouku smíchanou s kypřicím práškem, nakrájenou mátu a jarní cibulku.
  4. Z těstíčka smažíme malé placičky a skládáme je na papírovou utěrku. Servírujeme je s vařenými vajíčky, bylinkami, zbylým hráškem a dipem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut

Fit vafle s banány

8. Zdravé jogurtové vafle

Vafle nemusejí být jen těžký dezert plný tuku a cukru. Použitím banánu a bílého jogurtu získáte přirozeně sladké, nadýchané těsto s vláčnou střídkou.

Na vanilkovou omáčku

  1. Banány oloupeme a rozmačkáme, přidáme k nim kefír, olej a vejce.
  2. Do důkladně rozmíchané banánové směsi přidáme mouku a kypřicí prášek se špetkou soli.
  3. Vaflovač rozpálíme a opékáme v něm vafle. V misce smícháme žloutky, cukr a semínka z lusku, prošleháme. V kastrůlku zahřejeme mléko s vanilkovým luskem. Do žloutků nalijeme za stálého šlehání třetinu teplého mléka, rozmícháme a postupně přilijeme zbylé mléko. Na mírném ohni mícháme do zhoustnutí.
  4. Vafle ozdobíme ovocem a přelijeme vanilkovou omáčkou, ihned podáváme.

Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 30 minut

Ztracená vejce s lilkovou pastou a sušenými rajčaty

9. Ztracená vejce s lilkovou pastou a sušenými rajčaty

Pestrá kombinace teplé lilkové pasty, tekoucího žloutku a vychlazeného bylinkového jogurtu. Výborná volba pro víkendový brunch nebo lehkou, ale sytou večeři.

  1. Lilky rozkrojíme, posypeme solí a necháme asi 30 minut vypotit. Pak je osušíme, zakápneme olejem, posypeme nasekanými 2 stroužky česneku, opepříme a pečeme při 180 °C asi 30 minut.
  2. Na olivovém oleji opečeme nasekanou šalotku dosklovata, zbylý česnek, lilkovou dužinu, polovinu rozmixovaných sušených rajčat. Dochutíme solí, pepřem, šťávou a koriandrem.
  3. Jogurt rozmícháme, osolíme, opepříme, přidáme olej a řeřichu. Ve vroucí vodě s octem utvoříme vír a postupně do něj rozklepneme vejce a vaříme asi 2 minuty. Pak zchladíme ve studené vodě.
  4. Na talíř dáme lilkovou pastu, bílý jogurt, zastřená vejce, posypeme zbylými sušenými rajčátky, koriandrem a řeřichou. Podáváme například s čerstvým celozrnným pečivem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 80 minut

Palačinky s tvarohem a ovocem

10. Jogurtové palačinky

Bílý jogurt přidaný přímo do palačinkového těsta zajistí, že palačinky budou po upečení vláčné, nadýchané a nebudou se trhat. S tvarohovo-skořicovou náplní, čerstvým ovocem a dokřupava opraženými mandlemi připravíte sytou sladkou snídani nebo lehký oběd, který spolehlivě zažene chuť na sladké.

  1. V míse rozmícháme jogurt, mléko, vejce, mouku, sůl a vytvoříme hladké těstíčko. Na suché pánvi orestujeme plátky mandlí.
  2. Do rozehřáté pánve s olejem naběračkou nalijeme těsto, palačinky opékáme z obou stran dozlatova, přendáme na talíř a takto spotřebujeme veškeré těsto.
  3. V míse smícháme tvaroh s medem, skořicí a vymícháme dohladka. Palačinky potřeme tvarohem a zatočíme.
  4. Palačinky rozdělíme na talíře, doplníme ovocem, opečenými mandlemi, pocukrujeme a ozdobíme mátou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

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Témata: jogurt

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