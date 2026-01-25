Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Petra Kašparová
  9:00
Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to vzít znovu od podlahy a něco pro sebe udělat“. Ideálním prvním krokem, který nemusí vůbec být těžký, je omezení cukrů, tedy sacharidů, a zvýšení příjmu bílkovin. Zkuste to!
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Kdy jsou sacharidy problémem

Pojďme si to zopakovat. Sacharidy jako takové nejsou zlo – problémem je jejich množství, kvalita a načasování. V běžném jídelníčku se často setkáváme s rafinovanými sacharidy: bílým pečivem, sladkostmi, slazenými nápoji nebo těstovinami z bílé mouky. Tyto potraviny mají vysoký glykemický index a způsobují rychlé výkyvy hladiny cukru v krvi. Mohou to být právě tyto potraviny, kvůli kterým přibíráme na váze.

Jak se po sacharidovém nášupu cítíme?

  • Velmi rychle máme znovu po jídle pocit hladu,
  • pociťujeme chuť na sladké,
  • kolísá nám energie během dne,
  • vnímáme ukládání přebytečné energie do tukových zásob (knoflík u kalhot jde zapnout čím dál hůře).

Pokud jsou sacharidy hlavní složkou většiny jídel, tělo je neustále „na cukru“ a jen obtížně sahá do vlastních energetických rezerv.

Nejde o to sacharidy zcela vyřadit, ale dát prostor potravinám, které tělo zasytí na delší dobu.

Sacharidy, tedy cukry, jsou složkou jídelníčku, které je lepší se vyhnout.

Bílkoviny ve výživě člověka

Z nutričního hlediska platí jednoduché pravidlo: esenciální jsou pro nás bílkoviny a tuky, nikoli sacharidy. Tělo si dokáže potřebnou glukózu vytvořit samo (tzv. glukoneogeneze), pokud má k dispozici dostatek bílkovin. To znamená, že sacharidy není nutné nahrazovat „něčím speciálním“ – stačí upravit skladbu jídelníčku.

Pokud už sacharidy zařazujeme, je vhodné volit:

  • zeleninu
  • luštěniny v rozumném množství
  • celozrnné obiloviny

Nejde totiž o to sacharidy z jídelníčku úplně vyřadit, ale spíše vybírat jejich kvalitnější zdroje. Sacharidy ze zeleniny, luštěnin a celozrnných obilovin se v těle chovají jinak než ty, které přijmeme v bílém pečivu a sladkostech.

Díky vysokému obsahu vlákniny a dalších živin se jejich energie uvolňuje postupně, nezpůsobují prudké výkyvy hladiny cukru v krvi a zasytí na delší dobu, zatímco průmyslově zpracované sacharidy působí opačně. Přirozené zdroje sacharidů pomáhají udržet stabilní energii i lepší kontrolu nad tím, kolik toho během dne sníme.

Vajíčka jsou ideálním zdrojem bílkovin.

Proč jsou bílkoviny klíčové pro tělo

Bílkoviny jsou základní stavební látkou těla. Nejde jen o svaly – podílejí se na tvorbě hormonů, enzymů, imunity i regenerace. V jídelníčku mnoha lidí jich je přitom dlouhodobě nedostatek.

Jak se cítíme při dostatečném obsahu bílkovin ve stravě?

  • Jsme déle sytí, pocit hladu se jen tak nedostaví,
  • i při hubnutí máme pocit, že tělo sílí a nepřichází o energii,
  • energie během dne je vyrovnanější a bez prudkých výkyvů,
  • máme lepší kontrolu nad chutěmi,
  • celkově se cítíme stabilněji.

Trávení bílkovin vyžaduje více energie než trávení sacharidů, tělo tedy spaluje více už při jejich zpracování.

Cvičíte? Zařaďte do jídelníčku víc bílkovin.

Kolik bílkovin přijímat

Obecně se doporučuje zhruba 1,2–2 g bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně – podle věku, aktivity a cíle (hubnutí, udržení, sport). Pro běžného člověka to znamená, že bílkoviny by měly být součástí každého hlavního jídla.

V čem je nejvíc bílkovin?

  • maso (kuřecí, krůtí, hovězí)
  • ryby a mořské plody
  • vejce
  • tvaroh, řecký jogurt, skyr
  • sýry s vyšším obsahem bílkovin
  • luštěniny a tofu
Chuťovky s cottage sýrem a řepnými chipsy

Chuťovky s cottage sýrem a řepnými chipsy

Recept

Lehké

30 min

Bílkoviny by měly být součástí každého hlavního jídla. Myslete na to.

Jak nejlépe doplnit bílkoviny

Nemusí jít o složité fitness recepty. Naopak – jednoduchost je klíčem k udržitelnosti. Ideální je kombinovat živočišné i rostlinné zdroje a myslet na pestrost.

Tipy na recepty s vysokým obsahem bílkovin:

Poctivý hovězí vývar

Poctivý hovězí vývar

Recept

Střední

120 min

Lednová předsevzetí mohou být startem celkové změny.

Co jíst a nepřibrat?

3 jednoduché tipy, jak začít

  1. Přidejte bílkovinu k snídani, například zařaďte tvaroh.
  2. Uberte pečivo, zejména to bílé. Nejprve ho vyškrtněte z večeře, postupně zkuste jeho příjem omezit i během dne.
  3. Během celého dne myslete na to, že chcete dát přednost skutečnému jídlu před prázdnými kaloriemi a že každé hlavní jídlo by mělo obsahovat bílkoviny.

Největší chybou bývá snaha o radikální změny, které vydrží jen pár týdnů. Omezení sacharidů a zvýšení příjmu bílkovin ale není krátkodobý trend, není to něco, co máme splněno za víkend – je to jednoduchý princip, se kterým bychom se měli sžít. Jakmile si na tento přístup ke stravování zvyknete, stane se součástí nejen ledna, ale celého vašeho roku a vy se budete cítit lépe. Leden je jen začátek.

Jak v lednu začít se změnou jídelníčku? Klidně pomalu, není třeba radikálních řešení.

Tělo se vám odvděčí energií, menším hladem a lepším pocitem ze sebe sama – nejen v lednu, ale po celý rok.

Kuřecí prsa s parmazánovou krustou

Kuřecí prsa s parmazánovou krustou

Recept

Střední

45 min
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

S mákem, drobenkou i mascarpone. Snadné a rychlé koláče podle foodblogerek

Ilustrační snímek

Lité koláče či buchty na plech mají jedno společné. Zachraňují nás ve chvílích, kdy chceme něco sladkého rychle, bez nervů a bez hory špinavého nádobí. Stačí mísa, vařečka a pár základních surovin a...

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno

Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají...

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

28. ledna 2026  17:35

Pizza, hladovění i návrat k masu. Šokující odhalení jídelníčku finalistů UFC 324

Justin Gaethje Vs Paddy Pimblett

Bojovníci UFC nejsou jen stroje na rány, ale i mistři přísné životosprávy. Jak vypadají jídelníčky šesti hvězd, které se v neděli utkaly na galavečeru UFC 324 v Las Vegas?

27. ledna 2026  16:57

Zjistili jsme, jak připravit nejlepší maršmelouny! Plátková želatina je základ

Peče celá země 4. díl

Čtvrtý díl Peče celá země přinesl opět náročné cukrářské výzvy, tentokrát plné barev. Diváky nejvíce zaujala osobní výzva v podobě originálních maršmelounů.

26. ledna 2026  17:38

Čím ochutit květákovou polévku? Žampiony a vypečená slanina bodují místo krutonů

Ilustrační snímek

Leden přímo vybízí k horké misce polévky, která zahřeje, zasytí a dodá tělu potřebné živiny. Vyzkoušejte krémové polévky z květáku a brokolice. Jsou jednoduché na přípravu, lehké a přitom plné chuti.

25. ledna 2026,  aktualizováno  16:05

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

25. ledna 2026

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

24. ledna 2026  15:30,  aktualizováno  15:33

Na bílý sex si nechte zajít chuť. Tělo po svátcích potřebuje pravidelnost

Díky dobré snídani a svačinám během dne budete mít i v zimě dostatek energie.

Zahájili jste novoroční půst? Zrušte ho a zkuste něco lepšího. Tělo teď potřebuje klid a pravidelnost. Snídaně a svačiny hrají klíčovou roli v tom, jak se během dne cítíme. Mám pro vás recepty a...

24. ledna 2026,  aktualizováno  9:14

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno

Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají...

23. ledna 2026

Více klidu, méně kompromisů. Rohlik.cz představuje potravinové trendy pro rok 2026

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Ještě před pár lety bylo jídlo buď levné, nebo kvalitní. Buď zdravé, nebo rychlé. Rok 2026 ale ukazuje, že lidé už nechtějí vybírat mezi extrémy. Chtějí, aby jídlo fungovalo v běžném dni – mezi...

22. ledna 2026  12:28

S mákem, drobenkou i mascarpone. Snadné a rychlé koláče podle foodblogerek

Ilustrační snímek

Lité koláče či buchty na plech mají jedno společné. Zachraňují nás ve chvílích, kdy chceme něco sladkého rychle, bez nervů a bez hory špinavého nádobí. Stačí mísa, vařečka a pár základních surovin a...

22. ledna 2026

Peče celá země: 3 nejlepší recepty na Pull Apart Bread (trhací chléb)

Peče celá země, 3. díl

Třetí díl oblíbené show Peče celá země voněl po chlebu a až na technickou výzvu, kdy soutěžící připravovali čokoládové kornoutky, byl o slaném pečivu.

21. ledna 2026

Holandský řízek podle Mojmíra Maděriče. Recept, který dělal jinak než ostatní

Herec a moderátor Mojmír Maděrič

Mojmír Maděrič dokázal jídlo popsat s neskonalou vášní a zároveň s osobitým humorem. Zavzpomínejme na jeho nejslavnější televizní období a jeho oblíbené recepty.

20. ledna 2026  17:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.