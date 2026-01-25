Obsah
Kdy jsou sacharidy problémem
Pojďme si to zopakovat. Sacharidy jako takové nejsou zlo – problémem je jejich množství, kvalita a načasování. V běžném jídelníčku se často setkáváme s rafinovanými sacharidy: bílým pečivem, sladkostmi, slazenými nápoji nebo těstovinami z bílé mouky. Tyto potraviny mají vysoký glykemický index a způsobují rychlé výkyvy hladiny cukru v krvi. Mohou to být právě tyto potraviny, kvůli kterým přibíráme na váze.
Jak se po sacharidovém nášupu cítíme?
- Velmi rychle máme znovu po jídle pocit hladu,
- pociťujeme chuť na sladké,
- kolísá nám energie během dne,
- vnímáme ukládání přebytečné energie do tukových zásob (knoflík u kalhot jde zapnout čím dál hůře).
Pokud jsou sacharidy hlavní složkou většiny jídel, tělo je neustále „na cukru“ a jen obtížně sahá do vlastních energetických rezerv.
Nejde o to sacharidy zcela vyřadit, ale dát prostor potravinám, které tělo zasytí na delší dobu.
Bílkoviny ve výživě člověka
Z nutričního hlediska platí jednoduché pravidlo: esenciální jsou pro nás bílkoviny a tuky, nikoli sacharidy. Tělo si dokáže potřebnou glukózu vytvořit samo (tzv. glukoneogeneze), pokud má k dispozici dostatek bílkovin. To znamená, že sacharidy není nutné nahrazovat „něčím speciálním“ – stačí upravit skladbu jídelníčku.
Pokud už sacharidy zařazujeme, je vhodné volit:
- zeleninu
- luštěniny v rozumném množství
- celozrnné obiloviny
Nejde totiž o to sacharidy z jídelníčku úplně vyřadit, ale spíše vybírat jejich kvalitnější zdroje. Sacharidy ze zeleniny, luštěnin a celozrnných obilovin se v těle chovají jinak než ty, které přijmeme v bílém pečivu a sladkostech.
Díky vysokému obsahu vlákniny a dalších živin se jejich energie uvolňuje postupně, nezpůsobují prudké výkyvy hladiny cukru v krvi a zasytí na delší dobu, zatímco průmyslově zpracované sacharidy působí opačně. Přirozené zdroje sacharidů pomáhají udržet stabilní energii i lepší kontrolu nad tím, kolik toho během dne sníme.
Proč jsou bílkoviny klíčové pro tělo
Bílkoviny jsou základní stavební látkou těla. Nejde jen o svaly – podílejí se na tvorbě hormonů, enzymů, imunity i regenerace. V jídelníčku mnoha lidí jich je přitom dlouhodobě nedostatek.
Jak se cítíme při dostatečném obsahu bílkovin ve stravě?
- Jsme déle sytí, pocit hladu se jen tak nedostaví,
- i při hubnutí máme pocit, že tělo sílí a nepřichází o energii,
- energie během dne je vyrovnanější a bez prudkých výkyvů,
- máme lepší kontrolu nad chutěmi,
- celkově se cítíme stabilněji.
Trávení bílkovin vyžaduje více energie než trávení sacharidů, tělo tedy spaluje více už při jejich zpracování.
Kolik bílkovin přijímat
Obecně se doporučuje zhruba 1,2–2 g bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně – podle věku, aktivity a cíle (hubnutí, udržení, sport). Pro běžného člověka to znamená, že bílkoviny by měly být součástí každého hlavního jídla.
V čem je nejvíc bílkovin?
- maso (kuřecí, krůtí, hovězí)
- ryby a mořské plody
- vejce
- tvaroh, řecký jogurt, skyr
- sýry s vyšším obsahem bílkovin
- luštěniny a tofu
Jak nejlépe doplnit bílkoviny
Nemusí jít o složité fitness recepty. Naopak – jednoduchost je klíčem k udržitelnosti. Ideální je kombinovat živočišné i rostlinné zdroje a myslet na pestrost.
Tipy na recepty s vysokým obsahem bílkovin:
- Krůtí maso se zeleninou v pekáčku
- Vaječná omeleta se špenátem
- Pečený losos se zeleninou
- Hovězí dušená líčka se zeleninou
- Opečený tvaroh se sázenými vejci
- Poctivý, ideálně tažený, hovězí vývar
Co jíst a nepřibrat?
3 jednoduché tipy, jak začít
Největší chybou bývá snaha o radikální změny, které vydrží jen pár týdnů. Omezení sacharidů a zvýšení příjmu bílkovin ale není krátkodobý trend, není to něco, co máme splněno za víkend – je to jednoduchý princip, se kterým bychom se měli sžít. Jakmile si na tento přístup ke stravování zvyknete, stane se součástí nejen ledna, ale celého vašeho roku a vy se budete cítit lépe. Leden je jen začátek.
Jak v lednu začít se změnou jídelníčku? Klidně pomalu, není třeba radikálních řešení.
Tělo se vám odvděčí energií, menším hladem a lepším pocitem ze sebe sama – nejen v lednu, ale po celý rok.