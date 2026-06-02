Bigos: Poláci ho vaří klidně i tři dny. Právě tehdy chutná nejlépe

Klára Pěnkavová
  5:00
Jen málokteré jídlo je s Polskem spojováno tak silně jako bigos. Vydatná směs zelí, masa a koření se vaří už po staletí a dodnes existuje řada jeho regionálních verzí.
ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Co je to bigos a odkud pochází

Bigos je tradiční polské jídlo založené na kombinaci kysaného zelí, masa a uzenin. Jeho historie sahá až do středověku, kdy se připravoval především na šlechtických dvorech. Původní verze se však od dnešní výrazně lišily. Například zelí se do receptu dostalo až později.

Dnes je bigos považován za jedno z polských národních jídel. Oblíbený je také v Litvě, Bělorusku nebo na Ukrajině. Charakteristická je jeho výrazná sladkokyselá chuť a skutečnost, že po opakovaném ohřívání bývá ještě lepší. Mnoho rodin ho proto připravuje ve velkém množství a nechává několik dní odležet.

Bigos

Recept

Střední

60 min

Staropolský bigos se dělá z několika druhů masa a přidávají se do něj i houby.

Staropolský bigos Hodně masa, houby a dlouhé vaření

Staropolský bigos je považován za nejtradičnější variantu. Připravuje se z několika druhů masa, nejčastěji z vepřového, hovězího, zvěřiny nebo uzeného masa. Důležitou součástí bývají sušené lesní houby, které dodávají výrazné aroma.

Zelí tvoří směs kysaného a čerstvého zelí. Často se přidávají také sušené švestky, jalovec, bobkový list nebo červené víno. Bigos se vaří několik hodin a následně se opakovaně ohřívá, aby se chutě dokonale propojily.

Polský bigos

Recept

Střední

160 min

Slezský bigos stojí na spoustě zelí.

Slezský bigos Naše jednodušší verze

Naše slezská varianta je jednodušší a i cenově dostupnější. Základ tvoří kysané zelí, vepřové maso a větší množství uzenin, například klobás nebo uzeného boku.

Na rozdíl od staropolské verze se nepoužívá zvěřina nebo sušené houby. Naopak někdo přidává rajčatový protlak, který bigosu dodá jemnou sladkost a barvu.

Slezský bigoš

Recept

Střední

95 min

Jak se dělá poctivý bigos

Příprava bigosu začíná opečením masa nakrájeného na větší kostky. Nejčastěji se používá vepřová plec, krkovice nebo bůček. Jakmile maso získá zlatavou barvu, přidává se cibule, kvalitní klobása a případně uzené maso.

Poté přichází na řadu zelí – kysané, někdy lehce propláchnuté, a jemně nakrájené čerstvé. Vše se spojí v jednom hrnci, doplní sušenými houbami, kořením (bobkový list, nové koření a celý černý pepř) a malým množstvím vývaru nebo vody.

Klíčem k dobrému bigosu je čas. Směs se vaří pomalu několik hodin, aby se chutě masa, zelí a koření dokonale propojily. Mnozí poláci dokonce tvrdí, že nejlepší je až druhý nebo třetí den po uvaření. Opakované ohřátí totiž zvýrazní jeho typickou plnou a lehce nakyslou chuť, která je pro poctivý bigos charakteristická.

Bigos

Bigos s houbami

Recept

Střední

100 min
Bigos s klobásou

Recept

Střední

60 min
Bigos s uzeným bůčkem

Recept

Lehké

70 min
Bigos: Poláci ho vaří klidně i tři dny. Právě tehdy chutná nejlépe



Jen málokteré jídlo je s Polskem spojováno tak silně jako bigos. Vydatná směs zelí, masa a koření se vaří už po staletí a dodnes existuje řada jeho regionálních verzí.

