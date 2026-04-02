„Bez mazance si Velikonoce neumím představit,“ říká Besky. Jak slaví Velikonoce foodbloggeři?

Petra Burgrová
  4:00
Oslovila jsem oblíbené foodblogerky, aby se podělily o své nejoblíbenější recepty a tipy, jak si užít velikonoční svátky. Výsledkem je pestrá mozaika chutí – od nádivky a mazanců, které provoní domácnost, až po odvážnější moderní variace pro ty, co chtějí letos zkusit něco nového. Nechte se inspirovat výběrem toho nejlepšího, co se v českých foodblogerských kuchyních letos peče.
Veronika Besky tradice respektujem ale bere je spíš s lehkostí. | foto: TV Nova

9 fotografií

Obsah

Ivana Jindřichová alias Cat & Cook

Besky, jak vypadají Velikonoce u vás doma? Držíte se striktně tradic, nebo si svátky užíváte spíše v moderním, uvolněném duchu?

Velikonoce mám ráda hlavně kvůli jejich atmosféře – jarní vzduch, svěžest a čas strávený s rodinou. Tradice respektuji, ale beru je spíš s lehkostí. Nejde mi o striktní dodržování každého zvyku, spíš o to, abychom si svátky užili v klidu, s úsměvem a dobrým jídlem.

Je nějaké velikonoční jídlo, bez kterého si tyto svátky nedokážete představit, a naopak něco, co na vašem stole rozhodně nenajdeme?

Bez mazance si Velikonoce neumím představit. Miluji tu vůni čerstvě upečeného těsta. Na našem stole byste naopak asi nenašli nic těžkého a příliš mastného.

Velikonoce jsou symbolem jara a čerstvých surovin. Na co se v tomto období v kuchyni nejvíc těšíte? Jsou to bylinky, mladé kopřivy, nebo třeba první ředkvičky?

Nejvíc se těším na čerstvé bylinky – pažitku, medvědí česnek, mladý špenát. Miluji tu energii, kterou jarní suroviny přinášejí.

Jaký je váš nejoblíbenější způsob, jak využít vykoledovaná vajíčka natvrdo, aby to nebyla jen nudná pomazánka?

Ráda je přidávám do svěžích jarních salátů s hořčičným dresinkem nebo jimi plním vejce spolu s jemným krémem z avokáda a bylinek. Skvělé jsou také nakrájené na křupavý toast s ricottou a pažitkou. Je to jednoduché, ale velmi efektní.

Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?

Velikonoční nádivka od Besky.

Recept Velikonoční nádivka od Besky

  • 100 g moravské slaniny
  • 100 g uzeného masa
  • 1–2 menší cibule
  • 130 g másla
  • 250 ml plnotučného mléka
  • 500 g rohlíků
  • 100 g čerstvého špenátu
  • velká hrst listové petržele / nebo menší hrst medvědího česneku, pažitky, kopřivy, libečku
  • 7 vajec
  • Máslo na vymazání formy
  • Strouhanka na vymazání
  • Muškátový oříšek
  • Sůl, pepř dle chuti
  1. Pečivo nakrájíme na kostičky a necháme ho na chvíli v troubě při 150 °C asi 10 minut prosušit (pokud máme staré rohlíky, můžeme tento krok přeskočit).
  2. Do rozehřáté pánve vložíme slaninu nakrájenou na kostičky, po chvilce přidáme uzené maso na kostičky i nadrobno nakrájenou cibuli a orestujeme dozlatova. Přidáme máslo, necháme rozpustit a přilijeme studené mléko, které v pánvi necháme jen krátce prohřát.
  3. Do mísy vložíme usušené pečivo, přelijeme směsí z pánve, osolíme, opepříme a ochutíme muškátovým oříškem.
  4. Špenát zblanšírujeme a vložíme ho do základu. Nasekáme listovou petržel nebo jiné jarní bylinky a se žloutky vše přidáme do nádivky.
  5. Z bílků vyšleháme tuhý sníh a velmi opatrně ho vmícháme do směsi.
  6. Formu si vymažeme máslem, vysypeme strouhankou a naplníme směsí. Pečeme při cca 140 °C asi 40 minut.

Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 65 minut

Další Besky recepty najdete na instagramu nebo facebooku.

Ivana Jindřichová alias Cat & Cook

Ivanko, jak vypadají Velikonoce u vás doma? Držíte se striktně tradic, nebo si svátky užíváte spíše v moderním, uvolněném duchu?

Protože nejsme věřící, Velikonoce jsou pro nás především o jídle, vděčnosti za něj, jarní energii a vítání jara. Dceru nevedeme ke šlehání pomlázkou, ale schováváme na zahradě laskominy a ona je hledá. Moc ji to baví, stejně jako barvení vajíček.

Je nějaké velikonoční jídlo, bez kterého si tyto svátky nedokážete představit, a naopak něco, co na vašem stole rozhodně nenajdeme?

Na Velikonoce toho peču šíleně moc. Začínám koblihami, pak peču beránka, někdy anglické hot cross buns, na které mám na blogu hned dva recepty, včetně čokoládových, jidáše, nádivku s kopřivami. Ale všeho bych se vzdala. Co si ale nenechám vzít, je rozhodně mazanec! To je moje láska a myslím, že mám fakt skvělý recept. Naopak u nás nenajdete kozí či jehněčí maso, které se tradičně připravuje na Velikonoce.

Velikonoce jsou symbolem jara a čerstvých surovin. Na co se v tomto období v kuchyni nejvíc těšíte? Jsou to bylinky, mladé kopřivy, nebo třeba první ředkvičky?

Protože jsem vášnivá zahradnice, těším se určitě na první ředkvičky a pažitku z vlastní zahrádky, na předpěstování zeleniny ze semínek a první narcisy a tulipány. Také vyhlížím první chřest, který absolutně miluji.

Jaký je váš nejoblíbenější způsob, jak využít vykoledovaná vajíčka natvrdo, aby to nebyla jen nudná pomazánka?

Z vařených vajec se dá udělat výborná domácí majonéza. Z efektnějších receptů třeba plněná vejce. Já osobně mám vejce ráda i v různých salátech, a tedy, i když to zní fakt divně, si je dávám i na buřtguláš. Je to náš rodinný zvyk a každému to zatím chutnalo.

Jidáše od Ivany Jindřichové alias Cat & Cook.

Recept Jidáše od Cat & Cook

  • 480 g hladké mouky
  • 115 g cukru krupice
  • 30 g čerstvého droždí
  • 2 žloutky
  • 100 ml 30 – 33% smetany
  • 140 ml čerstvého plnotučného mléka
  • 100 g másla
  • Semínka z 1 vanilkového lusku nebo 1 lžíce přírodního vanilkového extraktu
  • Špetka soli
  • Žloutek a trochu mléka na potření
  • 3 lžíce medu na potření
  • mandle / rozinky / perlový cukr na zdobení (nemusí být)
  1. Máslo, droždí a vejce vyndáme z lednice 2 hodiny před přípravou.
  2. Mléko ohřejeme na 37 °C, pokud nemáme teploměr, ponoříme do mléka prst a ověříme, že necítíme ani chlad, ani teplo.
  3. Do misky rozdrobíme droždí, přidáme lžičku cukru a lžičku hladké mouky, promícháme do kaše. Zalijeme asi 40 ml mléka, promícháme a necháme vzejít kvásek asi 15 minut. Do zbylého mléka v rendlíku nalijeme smetanu a krátce přihřejeme na 37 °C.
  4. Mouku prosejeme do zadělávací mísy, přidáme cukr a sůl a promícháme.
  5. Máslo nakrájíme na tenké plátky. Přidáme vykynutý kvásek, žloutky, mléko se smetanou a vanilku. Zaděláme těsto nahrubo ručně nebo pomocí háku v robotu. Postupně přidáváme plátky másla a zaděláváme asi 20 minut ručně / 15 minut v robotu, dokud těsto nebude hladké a pružné. Přikryjeme mísu utěrkou a necháme kynout, dokud nezdvojnásobí objem (asi 60 minut).
  6. Vykynuté těsto vyklopíme na vál a lehce propracujeme. Ukrajujeme 40g kousky a vyválíme je na „hady“. Vytvarujeme je do tvarů zamotaného lana. Do prohlubní můžeme vmáčknout rozinku nebo mandličku, nebo posypeme jidáše perlovým cukrem. Hotové tvary pokládáme na plech vyložený pečicím papírem s dostatečnými rozestupy.
  7. Necháme pod utěrkou kynout do zdvojnásobení objemu (cca 60 minut). Rozpálíme troubu na 180 °C (horní a spodní ohřev). Jidáše potřeme rozkvedlaným žloutkem s trochou mléka a vložíme do trouby. Pečeme dozlatova. Mezitím rozehřejeme med v rendlíku a po vyndání jidášů je ihned pomažeme.

Počet porcí: cca 24 kusů
Doba přípravy: 35 minut bez kynutí

Další Ivanky recepty najdete na instagramu nebo webu.

Markéta Chovancová alias Markéta v troubě

Markéto, jak vypadají Velikonoce u vás doma? Držíte se striktně tradic, nebo si svátky užíváte spíše v moderním, uvolněném duchu?

Velikonoce jsou u nás hlavně o společně stráveném čase a jarní pohodě. Tradice máme rádi, ale bereme je spíš uvolněně, aby nás bavily a nebyly povinností. S dětmi tvoříme, sázíme do květináčů, barvíme vajíčka a pleteme pomlázky. Děti rády pomáhají při pečení, přípravě, zdobení i ochutnávání. Těší se i na koledu, takže to má krásnou dětskou energii.

Já si na Velikonocích nejvíc užívám tu jarní atmosféru: slunce, čerstvý vzduch, všechno kvete a probouzí se po zimě. Snažím se tuhle náladu přenést i domů, na stole nechybí čerstvé květiny ze zahrady nebo z louky. A určitě to spojíme i s nějakými výlety a akcí v okolí.

Je nějaké velikonoční jídlo, bez kterého si tyto svátky nedokážete představit, a naopak něco, co na vašem stole rozhodně nenajdeme?

Bez čeho si Velikonoce nedokážu představit, je určitě nádivka s čerstvými bylinkami ze zahrady, to je pro mě naprostá klasika. Pak miluju jidášky s medovou krustou a našlehaným tvarohem, to je moje srdcovka. Samozřejmě nesmí chybět ani tvarohový beránek, do kterého dávám plátky mandlí, takže uvnitř krásně křupe, a pak také mazanec. Někde je zvykem připravovat i vajíčkový aspik nebo tlačenku, ale to u nás vynecháváme.

Velikonoce jsou symbolem jara a čerstvých surovin. Na co se v tomto období v kuchyni nejvíc těšíte? Jsou to bylinky, mladé kopřivy, nebo třeba první ředkvičky?

Na jaře se vždycky nejvíc těším na čerstvé bylinky, to je pro mě úplný restart kuchyně: pažitka, medvědí česnek, první zelenina. Najednou má člověk chuť vařit lehčeji, svěžeji a barevněji. Ráda tyhle chutě zapojuji i do klasických receptů, aby dostaly jarní svěží nádech.

Medvědí česnek používám hodně, dělám z něj dipy, přidávám do trhacího chlebíčku, k masu nebo ho mrazím na další měsíce. Mladé kopřivy dávám do nádivky, těším se na chřest, hrášek a ředkvičky, které používám do salátů nebo jen jako jednoduchou křupavou přílohu. Celkově je to období, kdy mám pocit, že se kuchyně po zimě znovu nadechne.

Jaký je váš nejoblíbenější způsob, jak využít vykoledovaná vajíčka natvrdo, aby to nebyla jen nudná pomazánka?

I klasická pomazánka je skvělá, ráda obměňuji třeba bylinkami nebo ředkvičkami, aby byla svěžejší. Když ale chci něco trochu jiného, dělám salát inspirovaný vídeňským, jen s vajíčky, bylinkami a lehkou zálivkou. Moc dobrá jsou také vajíčka na křupavém kváskovém chlebu s tvarohovou pomazánkou a ředkvičkami. A skvělé jsou i plněné poloviny vajíček, ale v odlehčené verzi, třeba s jogurtem, citronem a bylinkami, aby byly jemnější a svěží.

Šlehačkový mazanec od Markéty Chovancové alias Markéty v troubě.

Recept Šlehačkový mazanec od Markéty v troubě

Na těsto

  • 500 g hladké mouky
  • 250 ml smetany ke šlehání (33%)
  • 3 žloutky
  • špetka soli
  • 60 g cukru
  • 100 g změklého másla
  • 20 g droždí
  • vanilkový extrakt (lze vynechat)

Na dokončení

  • 1 vejce na potření
  • mandlové lupínky na posypání
  • 1 lžíce másla a 1 lžíce medu na potření
  1. Do vlažné smetany rozdrobíme čerstvé droždí, přimícháme lžičku cukru, zlehka poprášíme hladkou moukou, přikryjeme utěrkou a necháme zhruba 10 minut odstát, aby vzešel kvásek.
  2. Mezitím si do misky odvážíme mouku, po okrajích ji osolíme, uprostřed vytvoříme důlek, přelijeme vzešlý kvásek, zbytek cukru a začneme od středu míchat. Vzápětí přidáme ostatní suroviny – žloutky, zbytek cukru a změklé máslo (nebo nastrouhané). Pokud chceme, přidáme i rozinky a vanilkový extrakt (lze vynechat). Ze všech ingrediencí vymísíme nelepivé těsto, zbytečně však nepřidáváme velké množství mouky. Pokud máme doma robota na mísení těsta či domácí pekárnu, můžeme ho využít na zjednodušení práce.
  3. Zlehka poprášíme hladkou moukou, přikryjeme čistou utěrkou a necháme cca 1 hodinu kynout. Vykynuté těsto zdvojnásobí svůj objem.
  4. Poté těsto přemístíme na vál. Rozdělíme ho na tolik dílů, kolik plánujeme mazanců vytvořit. Můžeme udělat dva menší, nebo rozdělit na prameny a zaplést jeden velký cop či ze tří pramenů vytvořit věnec. Přemístíme na plech s pečicím papírem, necháme ještě půl hodiny dokynout, potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme mandlovými lupínky.
  5. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C dozlatova a do propečení. Záleží na objemu mazance a troubě, jistotou bude vyzkoušet propečenost špejlí. Pokud by bylo těsto brzy shora zlaté, přikryjeme alobalem a pečeme dál. Ihned po vytažení z trouby potřeme rozpuštěným máslem s medem, necháme vychladnout a podáváme.

Počet porcí: 1 mazanec
Doba přípravy: 45 minut bez kynutí

Další Markéty recepty najdete na instagramu nebo facebooku.

Michaela Landová alias Víkendové pečení

Míšo, jak vypadají Velikonoce u vás doma? Držíte se striktně tradic, nebo si svátky užíváte spíše v moderním, uvolněném duchu?

Velikonoce jsou spíše v uvolněném duchu, nejsme věřící, takže si připravíme dobré jídlo a trávíme čas společně. Ale když byla dcera malá, barvili jsme vajíčka, chodili koledovat a schovávali dětem venku v zahrádce pomlázku, kterou pak hledaly.

Já budu letos částečně i pracovat, na Velký pátek využívám někdy sváteční dny ke konání kurzu. Ale ráda si dělám velikonoční nebo spíše jarní výzdobu. Mám ráda toto období, kdy končí zima a vše se začíná zelenat.

Je nějaké velikonoční jídlo, bez kterého si tyto svátky nedokážete představit, a naopak něco, co na vašem stole rozhodně nenajdeme?

Obvykle nechybí mazanec a velikonoční nádivka s pořádnou dávkou kopřiv. Tradičně si také připravujeme bramborový salát a řízek, podobně jako na Vánoce. Vzhledem k mé profesi připravuji spoustu velikonočních dobrot s předstihem kvůli receptům, takže na Velikonoce už toho pak moc nemáme. Ale dezert v podobě nějakého zákusku samozřejmě chybět nebude. Co jsme ale na Velikonoce nikdy doma neměli, a já neměla možnost ani ochutnat jinde, jsou boží milosti.

Velikonoce jsou symbolem jara a čerstvých surovin. Na co se v tomto období v kuchyni nejvíc těšíte? Jsou to bylinky, mladé kopřivy, nebo třeba první ředkvičky?

Ano, těším se na sezónní suroviny jako ovoce a zeleninu. Dnes si to sice můžeme koupit v průběhu celého roku, ale upřímně, ve většině případů to prostě není ono. Také bylinky z vlastní zahrádky mají jinou šťávu než ty kupované. Jsem tak trochu „kozel zahradník“, ale bylinky mi jako jedny z mála přežívají.

Jaký je váš nejoblíbenější způsob, jak využít vykoledovaná vajíčka natvrdo, aby to nebyla jen nudná pomazánka?

Asi vás to překvapí, ale já vajíčkovou pomazánku miluju a máme ji doma poměrně často. Dělám ji podle receptu své kamarádky a je luxusní. Když k tomu upeču kváskový chleba a namazané krajíce posypu pažitkou, je to delikatesa. Nicméně můj tatínek miloval plněná vejce, která jsme z vykoledovaných vajec vždycky připravovali.

Medové řezy od Michaely Landové.

Recept Medové řezy s ořechy od Víkendového pečení

Na medové pláty

  • 420 g hladké mouky
  • 1 lžička jedlé sody
  • špetka soli
  • 120 g cukru krupice
  • 3 lžíce medu
  • 150 g másla
  • 2 vejce

Na ořechovou směs

  • 300 g vlašských ořechů
  • 80 g cukru krupice
  • 3 lžíce medu
  • 120 g másla

Na vanilkový krém s rumem

  • 500 ml mléka
  • 2 vanilkové nebo smetanové pudingy
  • 100 g cukru krupice
  • 2 lžičky vanilkové pasty nebo extraktu
  • 200 g másla k našlehání
  • rum dle chuti
  1. Ořechová směs. Máslo, cukr a med dejte do rendlíku a za občasného míchání nechte rozpustit. Vmíchejte ořechy (celé půlky či nasekané) a společně smažte do zlatova. Připravujte až těsně před pečením plátů – musí se na těsto nanést horké.
  2. Medové pláty. Prosátou mouku smíchejte se solí a jedlou sodou, přidejte cukr, med, na kousky pokrájené lehce povolené máslo a vejce. Společně vypracujte vláčné těsto. Zabalte do fólie a nechte chvilku odležet v lednici. Odleželé těsto rozdělte na polovinu a každou část vyválejte na obdélník zhruba 36 × 26 cm. Jeden plát dejte péct hned do trouby vyhřáté na 180 °C, na druhý rovnoměrně rozetřete teplou ořechovou směs a následně také upečte. Oba pláty pečte asi 10–12 minut, těsto by mělo lehce zezlátnout.
  3. Vanilkový krém. Trochu mléka odlijte do hrnku a rozmíchejte v něm pudingový prášek. Zbytek mléka, cukr a vanilku přiveďte na mírném ohni k varu. Pudingový prášek vlijte do horkého mléka a za stálého míchání nechte chvilku povařit. Přelijte do mísy a zakryjte kontaktně folií. Nechte vychladnout při pokojové teplotě. Následně puding nejdříve samotný našlehejte, pak po částech přidejte změklé máslo a vyšlehejte do krémové konzistence. Dle chuti přidejte rum.
  4. Dokončení. Na tác položte upečený plát bez ořechů, zvlhčete rumem a rovnoměrně rozetřete celé množství krému. Přiklopte druhým plátem s ořechy a dobře přimáčkněte. Doporučuji do druhého dne řezy něčím „zatížit“. Nechte v lednici alespoň minimálně 1–2 dny rozležet – čím déle, tím lépe.

Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 50 minut bez odležení

Další Míši recepty najdete na instagramu nebo webu.

