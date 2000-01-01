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Když dostal Ben Cristovao do ruky slepici, aby ji zabil, položil ji zpátky a od té doby nejí maso. Vegany jsou ale i sportovci a zpěváci, do kterých byste rozhodně neřekli, že si nedopřejí steak, sýr ani vajíčka. Podívejte se, proč celebrity přešly na veganskou stravu, a vyzkoušejte veganské recepty z iDNES Recepty.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Ariana Grande: Vegankou je od roku 2013 z lásky ke zvířatům. Její italská babička jí prý pořád nabízí masové kuličky. Jí hodně ovoce, zeleniny a rostlinných bílkovin a na turné se spoléhá na smoothie, saláty, mandle a veganský popcorn.
Autor: Profimedia.cz
Cynthia Erivo: Rostlinně jí od roku 2018 kvůli zdraví a hlasivkám. Mléčné výrobky nejí, protože je zpěvačka a nedělají jí dobře. Na cesty si balí zásoby: chipsy z mořských řas, arašídové máslo a avokáda.
Autor: AP
James Cromwell: Vegetariánem byl od poloviny 70. let a veganem se stal při natáčení filmu Babe – galantní prasátko, kde hrál farmáře Hoggetta. Druhý den natáčení šel na oběd dřív než ostatní a na stole uviděl upečená zvířata, se kterými ráno točil. Dnes je známým aktivistou za práva zvířat. V roce 2022 se na protest proti příplatku za rostlinné mléko přilepil k pultu kavárny Starbucks v New Yorku.
Autor: Lumeimages.com / imageBROKER, Profimedia.cz
Billie Eilish: Vyrůstala jako vegetariánka a později přešla na veganskou stravu. Důvod je prostý: miluje zvířata. Svou popularitu využívá k tomu, aby fanoušky upozorňovala na podmínky v živočišné výrobě.
Autor: Reuters
Natalie Portman: Vegankou je od roku 2008, inspiroval ji kolega Tobey Maguire. Během pandemie natáčela videa z kuchyně, aby ukázala, že rostlinná jídla mohou být chutná, pestrá, jednoduchá a že chutnají i dětem.
Autor: Profimedia.cz
Petra Němcová: Česká topmodelka se k veganství přihlásila kvůli ochraně přírody, zejména ryb a moří. Udržitelnosti se věnuje i profesně: pro český Vogue psala o udržitelné módě a spotřebě.
Autor: AP
Novak Djokovič: Jako mladý tenista trpěl alergiemi a dýchacími potížemi, se kterými nepomáhal trénink ani operace nosu. Zlom přišel až se změnou jídelníčku. Nejdřív vyřadil mléčné výrobky, lepek a rafinovaný cukr, nakonec přešel na čistě rostlinnou stravu. Podle svých slov díky tomu lépe regeneruje a alergie zmizely. Nálepku „vegan” ale nemá rád, raději říká, že se stravuje rostlinně.
Autor: Reuters
Joaquin Phoenix: Maso nejí od tří let, kdy se sourozenci viděl, jak brutálně se zabíjejí ryby. V oscarovém projevu v roce 2020 otevřeně kritizoval mléčný průmysl.
Autor: AP
Lewis Hamilton: Sedminásobný mistr světa F1 je veganem od roku 2017. Rostlinná strava mu má pomáhat se sportovním výkonem. Spoluzaložil síť veganských burgráren Neat Burger. Na veganské krmení převedl i svého buldoka Roscoea, kterému se podle něj výrazně zlepšilo zdraví.
Autor: ČTK
Stevie Wonder: K rostlinné stravě se propracovával postupně. Kolem 24 let vyřadil hovězí a vepřové, později kuře i ryby, a nakonec přešel na čistě veganskou stravu. Rozhodl se kvůli zdraví i planetě. Podle něj jsou ovoce a rostliny tím, co má člověka udržovat při životě, a sám přiznává, že mu bez masa prostě je dobře.
Autor: Profimedia.cz
Cillian Murphy: Zhruba 15 let jedl vegetariánsky, původně ze strachu z nemoci šílených krav. Kvůli první sérii Peaky Blinders mu trenér doporučil maso, aby nevypadal jako hubený Irčan. Dnes zkouší veganskou stravu kvůli zdraví i planetě. Chybí mu prý jen sýr, maso vůbec.
Autor: AP
Benedict Cumberbatch: Na rostlinnou stravu přešel zhruba v roce 2017, když se připravoval na roli Doctora Strange ve filmu Avengers: Infinity War. Do formy se dostal bez živočišných bílkovin a PETA ho v roce 2018 vyhlásila nejkrásnějším veganem roku. Veganský jídelníček ale vydržel asi rok a půl. Sám přiznal, že se mu do talíře postupně vrátily živočišné potraviny a dnes si občas dá i rybu.
Autor: AP
James Cameron: Režisér Titanicu a Avataru netají, že se veganem nestal kvůli zvířatům. Hlavním důvodem je pro něj neefektivita živočišné výroby, protože velká část plodin slouží jako krmivo. Na Novém Zélandu otevřel s manželkou obchod s biopotravinami, kam dodává čerstvou úrodu z rodinné farmy. Pro veganskou stravu vymyslel vlastní slovo „futurevore”, protože podle něj tak budou lidé jíst v budoucnosti.
Autor: Profimedia.cz
Pamela Anderson: Vegankou je přes 30 let a patří k nejdéle vegansky stravujícím se hvězdám Hollywoodu. Ve Francii otevřela veganskou pop-up restauraci. PETA ji vyhlásila osobností roku 2016.
Autor: AP
Venus Williams: Tenisová šampionka začala jíst rostlinně po diagnóze autoimunitního onemocnění, které ohrožovalo její kariéru. Kdysi milovala steaky, ale po diagnóze kompletně změnila jídelníček a naplnila ho zeleninou. Podle svých slov jí rostlinná strava změnila život, i když se sama označuje za milovnici nezdravého jídla.
Autor: Profimedia.cz
Tobey Maguire: Vegetariánem je od roku 1992, veganem od roku 2009. Maso mu prý nechutnalo už jako dítěti. Svým příkladem k veganství inspiroval Natalii Portman.
Autor: AP
Woody Harrelson: Vegan je přes 30 let a patří k průkopníkům rostlinné stravy v Hollywoodu. K veganství přivedl řadu kolegů. Kamarádí se s veganskými šéfkuchaři bratry Sarnovými a napsal předmluvu k jejich kuchařce. Při natáčení Zombielandu musel jíst speciálně upečené dortíky Twinkies z kukuřičné mouky.
Autor: Reuters
Jared Leto: Rostlinně jí přes 20 let a právě tomu připisuje svůj mladistvý vzhled. Má prý slabost pro veganské sušenky s arašídovým máslem a čokoládou.
Autor: AP
Bryan Adams: Vegan je od roku 1989, kdy ve 28 letech přestal jíst maso i ryby. Fanoušky vyzývá, ať to zkusí, pokud chtějí lepší zdraví a záleží jim na planetě. Jeho životní motto zní: Pokud máš rád zvířata, nejez je.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Lizzo: Po sedmi letech vegetariánství přešla v roce 2020 na veganskou stravu. Opakuje, že to neudělala kvůli hubnutí, ale proto, že se po rostlinném jídle cítí lépe. Přechod byl podle ní snadný, chyběla jí jen míchaná vajíčka se sýrem. Na TikToku sdílí recepty a ukazuje, co jí během dne: zelené smoothie, hummus, saláty a houbové kuličky s cizrnou a quinoou.
Autor: AP
Brian May: Kytarista skupiny Queen je zarytým veganem. Během pandemie upozorňoval na to, že konzumace zvířat není prospěšná ani lidskému zdraví.
Autor: Profimedia.cz
Jessica Chastain: K rostlinné stravě se dostala kvůli zdraví a hned prý měla víc energie než kdykoli předtím. Investovala do firmy Beyond Meat a mamince koupila veganský food truck, aby si splnila sen o vaření.
Autor: Reuters
Australská zpěvačka Sia je vegankou. Prozradila to v roce 2014 na Twitteru, když ji majitel veganské restaurace pozval na jídlo. Předtím byla dlouhá léta vegetariánkou.
Autor: ČTK
Moby: Vegan je od roku 1987. K rozhodnutí ho přivedl jeho kocour Tucker. Uvědomil si, že by mu nikdy neublížil, a nedávalo mu smysl jíst jiná zvířata. V Los Angeles později otevřel veganskou restauraci Little Pine.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Daisy Ridley: Hvězda Star Wars v charitativní pekařské soutěži Celebrity Bake Off pekla čistě vegansky. Upekla například řezy inspirované dezertem banoffee a čokoládovo-malinový koláč.
Autor: AP
Ricky Gervais: Dlouholetý zastánce práv zvířat potvrdil svůj veganský jídelníček v show Jimmyho Fallona, a to vtipem: prý by nesnědl nikoho, ani vegana.
Autor: LiveNation
Jennifer Coolidge: Hvězda seriálu Bílý Lotos je dlouholetou vegankou. Odmítla reklamu na párky v rohlíku, protože firma neměla rostlinnou variantu. Natočila by ji, kdyby ji měla, protože rostlinné párky sama jí a rozdíl prý nepoznáš.
Autor: AP
Alicia Silverstone: Vegankou je od roku 1998. Podívala se na svého psa a řekla si, že když by nesnědla jeho, nedává smysl jíst jiná zvířata. Vegansky vychovává i svého syna.
Autor: AP
Casey Affleck: Veganem je od roku 1995. Na otázku proč odpovídá, že živočišné produkty nejsou zdravé a pocházejí z násilného průmyslu.
Autor: Profimedia.cz
Halle Bailey: Se sestrou se přidaly k mamince, která zkoušela týden jíst vegetariánsky, a už se k masu nevrátily. Když se jí novinář zeptal, jestli by snědla kraba Sebastiána, nebo rybku Flounder z Malé mořské víly, odmítla s tím, že jsou to její kamarádi.
Autor: AP
Rooney Mara: Vegetariánkou byla s přestávkami od devíti let, vegankou je od roku 2011. Rozhodlo video z velkochovu prasat. Založila veganskou módní značku Hiraeth.
Autor: AP
Elliot Page: Vegan je z etických důvodů už přes deset let. Kritizuje průmyslové velkochovy, které podle něj ze zvířat dělají pouhé zboží.
Autor: AP
Morrissey: Vegetariánem byl od 11 let, živočišné produkty úplně vyřadil zhruba v roce 2010. Odmítá jíst cokoli, co mělo matku. Jí hlavně chleba, brambory, těstoviny a ořechy. Je autorem slavné písně Meat Is Murder.
Autor: Joel Ryan, AP
Thom Yorke: Frontman Radiohead nejí maso od 90. let, inspirovala ho píseň Meat Is Murder. Hned se cítil zdravější a obavy, že mu budou chybět živiny, se nenaplnily. Vegan je od roku 2015. Na turné jí veganské sushi a vydatná zeleninová jídla.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Sadie Sink: Hvězda seriálu Stranger Things byla vegetariánkou. Při natáčení s Woodym Harrelsonem a jeho rodinou zjistila, že veganský jídelník je snadno zvládnutelný. Když se dozvěděla, jak se vyrábějí vejce a mléčné výrobky, vyřadila je ze dne na den.
Autor: AP
will.i.am: Na veganskou stravu přešel v roce 2018 kvůli vysokému cholesterolu a krevnímu tlaku. Začal jezdit do práce na kole a shodil zhruba sedm kilo. Rostlinnou stravu bere jako formu sebepéče.
Autor: Lexus
Kate Mara: K veganství ji přivedla kniha The Beauty Detox Solution. Vždycky měla citlivý žaludek a po vyřazení živočišných produktů se jí výrazně ulevilo.
Autor: AP
Leona Lewis: Vyrůstala ve veganské domácnosti, ve 12 letech se stala vegetariánkou a vegankou je od roku 2012. Na její svatbě v roce 2019 bylo veganské celé menu včetně dezertů.
Autor: Reuters
Katy Perry: Na rostlinnou stravu přecházela postupně. V lednu 2021 po čtyřech měsících změn jídelníčku oznámila fanouškům, že je na 95 % připravená stát se stoprocentní vegankou. Rostlinně tehdy jedla i její pudlík Nugget.
Autor: Profimedia.cz
Travis Barker: Vegetariánem byl od 13 let. Po přežití letecké havárie v roce 2008 se začal víc starat o zdraví a dnes jí vegansky a bez lepku. Den začíná kávou s ovesným mlékem a miluje veganskou pizzu, sushi a vietnamskou kuchyni.
Autor: AP
Ruby Rose: Jako dítě jedla polévku ze žraločích ploutví a máma ji ujišťovala, že ploutve nejsou skutečné. Když zjistila pravdu, měla noční můry a přestala jíst ryby. Dnes je vegankou už řadu let.
Autor: Reuters
Rainn Wilson: Představitel Dwighta z Kanceláře se stal veganem kvůli svým dvěma zachráněným prasátkům. Jednou u snídaně si uvědomil, že je má radši než slaninu. Od přechodu na rostlinnou stravu má podle svých slov víc energie a lépe spí.
Autor: © NBC