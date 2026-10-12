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Sladká jídla 80. a 90. let: Byla lepší než dnes, nebo nás jen klame paměť?
Mléko s vanilkovým cukrem místo milkshaku, ručně vyšlehaná šlehačka místo spreje a kremrole jako nedělní odměna. Sladkosti našeho dětství si pamatujeme jako nejlepší na světě, ale byly opravdu?...
KVÍZ: Polévky světa v kvízu: Bouillabaisse zvládnete, ale co valašská kyselica?
Polévka je grunt, říkalo se odjakživa. Ve světě se do misek servírují osvěžující studené krémy, ostré asijské vývary i husté rybí speciality. Víte, ze které země pochází bouillabaisse, co patří do...
Ben Cristovao měl zabít slepici, teď nejí maso. Podívejte se na slavné vegany
Když dostal Ben Cristovao do ruky slepici, aby ji zabil, položil ji zpátky a od té doby nejí maso. Vegany jsou ale i sportovci a zpěváci, do kterých byste rozhodně neřekli, že si nedopřejí steak, sýr...
Podívejte se, jak se změnila zmrzlina od 60. let po dnešek
Eskymo nebo Nanuk z pražského Laktosu patřily v 60. a 70. letech k dostupným pochoutkám, které si pamatuje snad každý. Dnes si můžeme vybírat z točené i řemeslné zmrzliny a neobvyklých příchutí od...
Od Kinder vajíčka po žraločí polévku. Prohlédněte si 25 zakázaných jídel
Co je v jedné zemi vyhlášenou delikatesou, to v jiné nedostanete. Zakázaná bývá pochopitelně žraločí polévka, ale i Kinder vajíčko, které u nás kupujeme dětem pro radost. V USA ho kvůli zákonu z roku...
Šípková omáčka s hovězím: Pomalu dušené maso s bramborovými noky
Střední
60 min
Hovězí maso prošpikujeme slaninou, opečeme a necháme několik hodin pomalu dusit se zeleninou,...
Hraběnčiny řezy: Křehké těsto, jablka a nadýchaný sníh
Střední
50 min
Hraběnčiny řezy spojují máslové těsto, jablka se skořicí, rozinky a ořechy s vrstvou sladkého...
Sladká jídla 80. a 90. let: Byla lepší než dnes, nebo nás jen klame paměť?
Mléko s vanilkovým cukrem místo milkshaku, ručně vyšlehaná šlehačka místo spreje a kremrole jako nedělní odměna. Sladkosti našeho dětství si pamatujeme jako nejlepší na světě, ale byly opravdu?...
Maliny při hubnutí: Mají málo cukru a zasytí. Kdo by je ale neměl jíst ve velkém?
Také si při slově maliny vybavíte babí léto nebo misku čerstvě natrhaných plodů? Kromě chuti mají i nutriční přednosti. Málo cukru, hodně vlákniny a vitamin C, díky čemuž se hodí i do jídelníčku při...
Petrželová nať pomáhá při nadýmání i únavě. Zdravá je ale jen v jedné podobě
Petržel zná každé malé dítě, většina lidí ji ale bere jen jako zelenou ozdobu. Přitom obsahuje vitamin C, železo i hořčík a pomáhá při trávení. Prospěšné látky si ovšem udrží jen tehdy, když s ní...
Přezrálé banány a avokádo? Obchod vymyslel trik, na který byste nepřišli
Hnědé banány, měkká rajčata nebo avokádo, které už nevypadá nejlépe. Co s nimi? Většina z nás by je možná bez rozmýšlení vyhodila, přitom právě teď mohou být do některých receptů ideální. Jeden...
Zeleninovo-čočkové bramboráčky: Křupavé placky s pikantním dipem
Střední
30 min
Brambory, mrkev a červenou čočku spojíme do těsta s česnekem, cibulí a kořením a na pánvi z něj...
Mole poblano nebo tlayuda? Poznáte 15 mexických jídel podle fotky
Tacos a guacamole zná každý. Ale co mole poblano, tlayuda nebo chiles en nogada? Mexická kuchyně je plná chilli, kukuřice a výrazných chutí a skrývá mnohem víc než jen plněné placky. Otestujte se,...
Kucmoch nebo stírka? Tradiční jídla našich babiček s podivnými názvy
Kucmoch, kočičí tanec, sloní žrádlo nebo blbouny. Česká kuchyně je plná jídel, jejichž názvy dokážou překvapit možná ještě víc než samotné recepty. Některá se vaří dodnes, jiná znají už jen pamětníci...
Dýňové noky s kuřecím masem: Krémový oběd s ricottou a tymiánem
Střední
45 min
Domácí noky připravíme z brambor, dýně a dvou druhů mouky, díky kterým získají barvu i jemnou chuť....
Hezký byt 3+1 v OV s lodžií ve městě Chodov u K. Varů.
Čs. odbojářů, Chodov, okres Sokolov
3 350 000 Kč
Dýňové lívance s tvarohem: S ořechy a javorovým sirupem
Střední
25 min
Opečená dýně dodá lívancům barvu i jemnou chuť a v těstě se dobře doplňuje s máslem. Podáváme je...
Od Kinder vajíčka po žraločí polévku. Prohlédněte si 25 zakázaných jídel
Co je v jedné zemi vyhlášenou delikatesou, to v jiné nedostanete. Zakázaná bývá pochopitelně žraločí polévka, ale i Kinder vajíčko, které u nás kupujeme dětem pro radost. V USA ho kvůli zákonu z roku...