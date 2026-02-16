Obsah
První recept na banánový chlebíček
Banánový chléb, známý také jako banana bread, pochází ze severní Ameriky. Tam jej hojně začaly péct místní hospodyňky a cukrářky ve 30. letech minulého století během hospodářské krize, kdy se jim nechtělo vyhazovat žádné jídlo. Tento vláčný banánový chlebíček byl ideální způsob, jak spotřebovat přezrálé banány. Ano, je to bezmála 100 let, co Amerika, kde má každá domácnost recept na ten nejlepší banánový chlebíček, tento moučník miluje.
Banánový chlebíček je efektní, moc dobrý a levný moučník. Absolutní peckou může být pro někoho fakt, že se dá navíc upéct bez gramu přidaného cukru. Tedy nejen levně, ale i zdravě.
Co s přezrálými banány?
Banánový chleba, pro jistotu ještě dodám, že jde o moučník, je ideální pro využití přezrálých banánů, které se vám už nechtějí jíst. Já jim jako malá říkávala „shnilé“, protože mě iritovala barva jejich slupky, která mi prostě evokovala něco, co se mi už skutečně nechce jíst.
V obchodě je můžete koupit z košíku „Zlevněno“ a v tomto případě platí, že čím tmavší slupka banánu, tím lépe! Pokud máte chuť banánů rádi, zkuste také výborné banánové lívance, mangovo-banánový puding, muffiny z banánového těsta nebo třeba banánovou žemlovku.
Recept Banánový chlebíček bez cukru podle Josefa Maršálka
- 500 g přezrálých banánů
- 3 vejce
- 150 g jogurtu
- 50 g oleje
- 270 g hladké mouky
- 100 g hořké čokolády bez cukru
- 100 g pasty z datlí
- 6 g jedlé sody
- 6 g prášku do pečiva
- 2 g skořice
- 2 g soli
- banán, čokoláda a vlašské ořechy na ozdobu
- Hnědé, až klidně černé, banány oloupejte a v míse vidličkou rozmačkejte na kaši. Přidejte jogurt, vejce, olej a datlovou pastu.
- Čokoládu nakrájejte na malé kousky.
- V další misce smíchejte mouku, sůl, skořici, prášek do pečiva a jedlou sodu. Sypké suroviny přidejte k banánovému základu, přisypejte čokoládu. Dobře promíchejte.
- Formu na chlebíček vyložte pečicím papírem, pokud pečete v bábovkové formě, je lepší ji vymazat a vysypat (moukou, strouhankou, klidně kokosem). Do formy vlijte těsto a uhlaďte povrch, který dozdobte polovinami banánu.
- Chlebíček pečte ve vyhřáté troubě na 160°C zhruba 45-50 minut. Zjistit, zda je chlebík upečený můžete klasickým „trikem se špejlí“.
- Hotový chlebíček můžete ozdobit rozehřátou čokoládou a kousky vlašských ořechů.
Datlová pasta se běžně prodává v e-shopech nebo ve zdravé výživě. Josef Maršálek si pastu dělá sám. Podle něj to zvládne každý: Sušené datle namočte do vody a pak je sceďte a rozemelte. V případě, že se vám podaří koupit datle hodně měkké, nemusíte je ani namáčet.
Jak vylepšit banánový chlebíček
- Běžný tuk nahraďte ořechovým máslem podle chuti. Výslednou chuť chlebíčku to hezky modifikuje.
- Pokud chcete „mokrou buchtu“, pro ještě větší vláčnost chlebíčku přidejte do těsta bílý jogurt.
- Do těsta můžete přidat oříšky, kousky čokolády, sušené nebo kandované ovoce, rozinky. Výsledkem bude chlebíček s mírně jinou strukturou i chutí.
- Koření k banánovému chlebíčku patří a také s ním se dá dobře kouzlit: Skořice, muškátový oříšek, vanilka, perníkové koření. Fantazii se meze nekladou.
- Hotový chlebíček polijte polevou: Ideální je čokoládová, ale použít můžete i cukrovou, skořicovou. Nebo můžete chlebíček jen pocukrovat. Pokud potřebujete snížit příjem cukru, bude vám ale banana bread chutnat i samotný, tak, jak je upečený.
Milujete chuť banánů? Banán může hrát roli v řadě moučníků. Mrkněte na inspiraci na Recepty iDnes.