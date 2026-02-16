Jednoduchý banánový chlebíček bez cukru podle Josefa Maršálka

Petra Kašparová
  5:05
Banánový chléb je skvělý způsob, jak využít přezrálé banány, které už se vám nechce jíst. Tento vláčný moučník si můžete snadno připravit, a to i bez přidaného cukru, podle receptu Josefa Maršálka. Pokud máte chuť na zdravý a chutný dezert, vláčný banana bread je to pravé.

Banana bread můžete lehce modifikovat, stačí do těsta přidat třeba kousky čokolády a hned chutná trochu jinak. | foto: Canva

Obsah

První recept na banánový chlebíček

Banánový chléb, známý také jako banana bread, pochází ze severní Ameriky. Tam jej hojně začaly péct místní hospodyňky a cukrářky ve 30. letech minulého století během hospodářské krize, kdy se jim nechtělo vyhazovat žádné jídlo. Tento vláčný banánový chlebíček byl ideální způsob, jak spotřebovat přezrálé banány. Ano, je to bezmála 100 let, co Amerika, kde má každá domácnost recept na ten nejlepší banánový chlebíček, tento moučník miluje.

Banánový chlebíček je efektní, moc dobrý a levný moučník. Absolutní peckou může být pro někoho fakt, že se dá navíc upéct bez gramu přidaného cukru. Tedy nejen levně, ale i zdravě.

Jahodovo-banánový chlebíček bez cukru

Jahodovo-banánový chlebíček bez cukru

Recept

Lehké

40 min

Přezrálé banány nevyhazujte, upečte z nich banánový chlebíček podle Josefa Maršálka.

Co s přezrálými banány?

Banánový chleba, pro jistotu ještě dodám, že jde o moučník, je ideální pro využití přezrálých banánů, které se vám už nechtějí jíst. Já jim jako malá říkávala „shnilé“, protože mě iritovala barva jejich slupky, která mi prostě evokovala něco, co se mi už skutečně nechce jíst.

V obchodě je můžete koupit z košíku „Zlevněno“ a v tomto případě platí, že čím tmavší slupka banánu, tím lépe! Pokud máte chuť banánů rádi, zkuste také výborné banánové lívance, mangovo-banánový puding, muffiny z banánového těsta nebo třeba banánovou žemlovku.

Citronovo-banánový chlebík

Citronovo-banánový chlebík

Recept

Lehké

45 min

Vláčný banánový chlebíček, nebo také Banana bread, je výborný a levný dezert.

Recept Banánový chlebíček bez cukru podle Josefa Maršálka

  • 500 g přezrálých banánů
  • 3 vejce
  • 150 g jogurtu
  • 50 g oleje
  • 270 g hladké mouky
  • 100 g hořké čokolády bez cukru
  • 100 g pasty z datlí
  • 6 g jedlé sody
  • 6 g prášku do pečiva
  • 2 g skořice
  • 2 g soli
  • banán, čokoláda a vlašské ořechy na ozdobu
  1. Hnědé, až klidně černé, banány oloupejte a v míse vidličkou rozmačkejte na kaši. Přidejte jogurt, vejce, olej a datlovou pastu.
  2. Čokoládu nakrájejte na malé kousky.
  3. V další misce smíchejte mouku, sůl, skořici, prášek do pečiva a jedlou sodu. Sypké suroviny přidejte k banánovému základu, přisypejte čokoládu. Dobře promíchejte.
  4. Formu na chlebíček vyložte pečicím papírem, pokud pečete v bábovkové formě, je lepší ji vymazat a vysypat (moukou, strouhankou, klidně kokosem). Do formy vlijte těsto a uhlaďte povrch, který dozdobte polovinami banánu.
  5. Chlebíček pečte ve vyhřáté troubě na 160°C zhruba 45-50 minut. Zjistit, zda je chlebík upečený můžete klasickým „trikem se špejlí“.
  6. Hotový chlebíček můžete ozdobit rozehřátou čokoládou a kousky vlašských ořechů.

Datlová pasta se běžně prodává v e-shopech nebo ve zdravé výživě. Josef Maršálek si pastu dělá sám. Podle něj to zvládne každý: Sušené datle namočte do vody a pak je sceďte a rozemelte. V případě, že se vám podaří koupit datle hodně měkké, nemusíte je ani namáčet.

Ze stejně rozmačkaných banánů jako na banánový dortík můžete příště udělat banánové lívance.

Jak vylepšit banánový chlebíček

  • Běžný tuk nahraďte ořechovým máslem podle chuti. Výslednou chuť chlebíčku to hezky modifikuje.
  • Pokud chcete „mokrou buchtu“, pro ještě větší vláčnost chlebíčku přidejte do těsta bílý jogurt.
  • Do těsta můžete přidat oříšky, kousky čokolády, sušené nebo kandované ovoce, rozinky. Výsledkem bude chlebíček s mírně jinou strukturou i chutí.
  • Koření k banánovému chlebíčku patří a také s ním se dá dobře kouzlit: Skořice, muškátový oříšek, vanilka, perníkové koření. Fantazii se meze nekladou.
  • Hotový chlebíček polijte polevou: Ideální je čokoládová, ale použít můžete i cukrovou, skořicovou. Nebo můžete chlebíček jen pocukrovat. Pokud potřebujete snížit příjem cukru, bude vám ale banana bread chutnat i samotný, tak, jak je upečený.

Milujete chuť banánů? Banán může hrát roli v řadě moučníků. Mrkněte na inspiraci na Recepty iDnes.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Potraviny, které ničí kosti po padesátce. Jíte je možná denně

Sýr je koncentrátem mléka, a tudíž i koncentrátem mléčného vápníku, který je v...

Kosti nejsou jen nehybná „lešení“ našeho těla. Jsou to živé tkáně, které se neustále obnovují. Jenže po padesátce se tento proces začíná zadrhávat – kosti řídnou a ztrácejí svou pevnost. Pokud jim...

Nejen česnek, i banán má velkou moc. Jak snížit krevní tlak bez léků?

Zdravé ovesné palačinky

Vysoký krevní tlak je neviditelný strašák. Více než léky však pomáhá zdravý životní styl, počínaje vhodně vybranými potravinami. Příznivé antibiotické účinky česneku jsou dobře známé, ve spojení s...

Recept na masopustní koblihy podle Maršálka. Stihnete je za dvě a půl hodiny

Plněné italské koblihy Bomboloni + stepy

Tradiční smažené kynuté koblihy mají dlouhou historii a jsou neodmyslitelnou součástí oslav masopustu. Tato sladká, nadýchaná dobrota, plněná marmeládou nebo jinou náplní, symbolizuje hojnost a...

Čokoládový dort s mascarpone: Jediný dort, který na Valentýna potřebujete

Valentýnský čokoládový dort

Hledáte ten nejlepší dort na Valentýna? Mám pro vás recept na extra čokoládový dort s nadýchaným mascarpone krémem. Chutná luxusně, ale zvládnete ho připravit i během jednoho večera. Přesně takový...

Savarin dezert: Recept podle Josefa Maršálka z 6. dílu Peče celá země

Savarin, Peče celá země

V šestém díle Peče celá země se soutěžící pustili do sametových dezertů, francouzského savarinu a výrazně zdobených vintage dortů. Kdo náročné výzvy zvládl na jedničku a komu naopak vůbec nesedly?

Jednoduchý banánový chlebíček bez cukru podle Josefa Maršálka

Banana bread můžete lehce modifikovat, stačí do těsta přidat třeba kousky...

Banánový chléb je skvělý způsob, jak využít přezrálé banány, které už se vám nechce jíst. Tento vláčný moučník si můžete snadno připravit, a to i bez přidaného cukru, podle receptu Josefa Maršálka....

16. února 2026  5:05

Skořápky od ořechů nevyhazujte. V domácnosti jdou využít deseti způsoby

Když vyloupete jádra vlašských ořechů, uchovávejte je v uzavíratelné nádobě a v...

Přírodní hnojivo, pasta na zuby, barva na vlasy nebo čaj proti kašli. Ač jsou na první pohled odpadem, využití skořápek vlašských ořechů je široké, v koši by skončit neměly. Podívejte se na deset...

16. února 2026

Banánové lívance: Nadýchaná snídaně, kterou zvládnete za 15 minut

Banánové lívance

Nedávno jsem se po dlouhé době opět viděla se svými přáteli a na snídani jsme si dali úžasně nadýchané banánové lívance s ovocem a různými oříškovými másly. Mňam, to byla taková dobrota! Receptů na...

15. února 2026  5:15

Frittata: 5 receptů na zdravou vaječnou snídani, kterou upečete v troubě i na pánvi

Frittata

Pokud milujete slané snídaně, určitě vyzkoušejte vajíčka. Jednak jsou úžasným zdrojem bílkovin a navíc se dají připravit na sto různých způsobů. Jedním z nich je španělská frittata, kterou můžete...

15. února 2026  4:20

Bramboráky bez mouky a vajec? Tajemství spočívá v jediné věci

Kramfleky jsou bramboráky především z oblasti Náchodska

Bramborák voní domovy napříč celou střední Evropou. V každé zemi i rodině se ale připravuje trochu jinak. V Česku si většina kuchařů nedokáže těsto představit bez vejce a mouky, severně od našich...

15. února 2026

Jak upéct maso, aby bylo šťavnaté? Stačí se vyhnout této drobné chybě

Pečené kuře s meruňkami

Druhý díl seriálu o pomalém víkendovém vaření patří vůni pečeného masa. Víkend má totiž úplně jiný rytmus než pracovní týden – rána jsou pomalejší, nikam se nespěchá a v kuchyni je konečně čas dopřát...

14. února 2026  10:20

Čokoládový dort s mascarpone: Jediný dort, který na Valentýna potřebujete

Valentýnský čokoládový dort

Hledáte ten nejlepší dort na Valentýna? Mám pro vás recept na extra čokoládový dort s nadýchaným mascarpone krémem. Chutná luxusně, ale zvládnete ho připravit i během jednoho večera. Přesně takový...

14. února 2026  5:15

Pečivo do igelitu nepatří. Zvolte látkový sáček nebo chlebník a nezplesniví

Plesnivý chleba (ilustrační foto)

Mikrotenové sáčky ze supermarketů pečivu nesvědčí. Lepší volbou jsou chlebníky nebo látkové sáčky, díky nimž pečivo lépe odolá plísni. Pokud se vám, asi jako jedné z mála domácností, nikdy ve spíži...

14. února 2026

3 osvědčené recepty na hovězí, které se rozpadá pod vidličkou

Dušené hovězí maso s mrkví

Přemýšlíte, co o víkendu uvařit? Zkuste hovězí maso s rýží – klasiku české domácí kuchyně, na které si určitě pochutná celá rodina.

13. února 2026  16:20

Víkendové pečení se SweetBurg: Recepty na masopustní koblihy a koblížky

Masopustní koblihy s vanilkovým krémem + stepy

Druhý díl mého seriálu věnuji masopustu a všemu, co k němu patří – hlavně smaženým koblihám. A tak vám servíruji dva recepty: poctivé koblihy plněné vanilkovým pudinkem a super rychlé koblížky hotové...

13. února 2026  4:40

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Senzace ZOH 2026 Jutta Leerdam: Co jí olympijská hvězda?

Rychlobruslařka Jutta Leerdamová se zlatou medailí ze závodu na 1000 metrů. (9....

Jutta Leerdam, 27letá nizozemská rychlobruslařka, která na ZOH Milano-Cortina 2026 překonala olympijský rekord. Nyní prozrazuje, jak se stravuje, aby udržela svou formu. Její přístup k jídlu je...

13. února 2026

Jak se vyhnout onemocněním cév a srdce? Místo masa zařaďte luštěniny a hlívu

Pestrá vegetariánská strava může i oku lahodit. A díky koření je plná nejen...

Maso nemusí být nezbytnou součástí každého jídla. Existuje spousta chutných alternativ, které nejen že skvěle nahradí maso, ale přinesou i nové chutě a nutriční hodnoty. Vyzkoušejte tofu, houby,...

12. února 2026  14:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.