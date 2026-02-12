Banánové muffiny zasytí víc než rohlík. Recept, který máte hotový dřív, než řeknete švec

Petra Burgrová
  4:00
Banánové muffiny patří mezi recepty, které si zamilujete hned napoprvé. Jsou vláčné, přirozeně sladké díky zralým banánům a především neuvěřitelně univerzální. Hodí se jako rychlá snídaně, svačina do školy, malý doplněk ke kávě v práci nebo sladká tečka po obědě. Snadno je zabalíte do krabičky nebo ubrousku, nepopadají tolik jako sušenky a zasytí víc než obyčejný rohlík.

Banánové muffiny: Zdravá varianta hotová raz dva | foto: Martin ŠpeldaKulinární studio MAFRA

Obsah

Banánové muffiny raz dva

Kouzlo banánových muffinů spočívá v jednoduchosti. Nepotřebujete žádné speciální suroviny ani hodiny strávené v kuchyni. Stačí pár základních ingrediencí, miska, vidlička a forma na muffiny. Pak už se můžete pustit do pečení a klidně zabavit i své děti.

Velkou výhodou je také to, že muffiny můžete upéct dopředu – klidně večer na celý pracovní týden. V dobře uzavřené dóze vydrží vláčné i několik dní a některé varianty se dají bez problémů zamrazit.

Čokoládové muffiny

Recept Banánové muffiny s čokoládou

  • 2 ks zralé banány
  • 150 g hladké mouky
  • 150 g celozrnné hladké mouky
  • 60 g kakaa
  • 2 lžičky kypřicího prášku do pečiva
  • 1 lžička jedlé sody
  • 1 špetka soli
  • 3 ks vejce
  • 240 ml mandlového mléka
  • 80 g krupicového cukru
  • 160 ml slunečnicového oleje
  • 1 lžíce citronové šťávy
  • 100 g čokoládových peciček
  1. Mouky prosejeme s kakaem do mísy. Smícháme s kypřicím práškem, sodou a solí. Vejce prošleháme s mandlovým mlékem, cukrem a olejem.
  2. Banány oloupeme, vidličkou rozmačkáme a pokapeme citronovou šťávou. Suché suroviny smícháme s tekutinou, banány a s polovinou čokoládových peciček.
  3. Hotové těsto rozdělíme do formiček na muffiny vyložených pečicími košíčky. Na povrch nasypeme zbylé čokoládové pecičky.
  4. Pečeme v troubě vyhřáté na 190 °C asi 20 minut. Po upečení necháme krátce vychladnout ve formě a pak vyklopíme.

Rozpis na: 12 kusů
Doba přípravy asi: 45 minut

Citronovo-borůvkové muffiny

Nejlepší banánové muffiny

Základní banánové muffiny jsou skvělé samy o sobě, ale jejich velkým benefitem je, že do nich můžete přidat téměř cokoliv, podle chuti a toho, co máte právě v spíži.

  • Čokoláda – kousky hořké nebo mléčné čokolády z nich udělají malý dezert.
  • Ořechy – vlašské, lískové nebo pekanové dodají křupavost.
  • Borůvky nebo maliny – přinesou svěžest a lehkou kyselinku.
  • Kokos – krásně se s banánem doplňuje a navodí tropickou náladu.
  • Ovesné vločky – udělají muffiny sytější a vhodnější jako svačinu.
Čokoládové muffiny

Čokoládové muffiny

Recept

Střední

45 min

Červenočočkové čokoládové muffiny

4 tipy, aby se muffiny vždy povedly

Banánové muffiny jsou přesně ten typ pečení, který přináší radost bez zbytečného stresu. Rychlé, voňavé, snadné a pokaždé trochu jiné. Ať už je upečete dětem do školy, sobě do práce, nebo jen tak k odpolední kávě, vždy budou chutnat jako malý kousek domácí pohody. Na co ale dávat pozor?

  1. Používejte hodně zralé banány. Čím tmavší slupka, tím sladší a aromatičtější dužina. Právě takové banány jsou na muffiny ideální.
  2. Banány nemačkejte do úplného pyré. Když v těstě zůstanou malé kousky, muffiny budou chuťově zajímavější.
  3. Těsto zbytečně nepřešlehávejte. Jakmile se suroviny spojí, přestaňte míchat. Přemíchané těsto dělá muffiny tužší.
  4. Plňte košíčky jen do tří čtvrtin. Muffiny při pečení nabydou a nechcete, aby přetekly.
Banánové muffiny

Banánové muffiny s ořechy

Recept

Střední

50 min
Banánové muffiny s mandlemi a kokosem

Banánové muffiny s mandlemi a kokosem

Recept

Střední

40 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Potraviny, které ničí kosti po padesátce. Jíte je možná denně

Sýr je koncentrátem mléka, a tudíž i koncentrátem mléčného vápníku, který je v...

Kosti nejsou jen nehybná „lešení“ našeho těla. Jsou to živé tkáně, které se neustále obnovují. Jenže po padesátce se tento proces začíná zadrhávat – kosti řídnou a ztrácejí svou pevnost. Pokud jim...

Nejen česnek, i banán má velkou moc. Jak snížit krevní tlak bez léků?

Zdravé ovesné palačinky

Vysoký krevní tlak je neviditelný strašák. Více než léky však pomáhá zdravý životní styl, počínaje vhodně vybranými potravinami. Příznivé antibiotické účinky česneku jsou dobře známé, ve spojení s...

6 vydatných zimních salátů, které vás zasytí lépe než řízek

Halloumi salát

Pokud chcete ve svém jídelníčku vynechat maso úplně nebo alespoň občas, budou se vám hodit tipy na chutné a syté saláty ze „zimní“ zeleniny jako zelí, červená řepa nebo mrkev.

Savarin dezert: Recept podle Josefa Maršálka z 6. dílu Peče celá země

Savarin, Peče celá země

V šestém díle Peče celá země se soutěžící pustili do sametových dezertů, francouzského savarinu a výrazně zdobených vintage dortů. Kdo náročné výzvy zvládl na jedničku a komu naopak vůbec nesedly?

Recept na masopustní koblihy podle Maršálka. Stihnete je za dvě a půl hodiny

Plněné italské koblihy Bomboloni + stepy

Tradiční smažené kynuté koblihy mají dlouhou historii a jsou neodmyslitelnou součástí oslav masopustu. Tato sladká, nadýchaná dobrota, plněná marmeládou nebo jinou náplní, symbolizuje hojnost a...

Banánové muffiny zasytí víc než rohlík. Recept, který máte hotový dřív, než řeknete švec

Velikonoční muffiny + 4 stepy

Banánové muffiny patří mezi recepty, které si zamilujete hned napoprvé. Jsou vláčné, přirozeně sladké díky zralým banánům a především neuvěřitelně univerzální. Hodí se jako rychlá snídaně, svačina do...

12. února 2026

Zimní olympiáda 2026: 3 recepty, které vás přenesou do Milána

Těstoviny se slávkami a slaninou + stepy

Olympiáda letos přenáší pozornost do Itálie. I když se zrovna nechystáte do Milána, malý výlet si můžete udělat i doma – klidně uprostřed pracovního týdne, ve vaší kuchyni. Stačí pár italských...

11. února 2026  16:35

Zdravé jogurtové vafle s banány a vanilkovou omáčkou - snídaně, kterou máte za 30 min

Fit vafle s banány
Recept

Lehké

30 min

Fit vafle s banány jsou skvělým způsobem, jak si dopřát něco sladkého bez výčitek. Díky banánům...

Recept na masopustní koblihy podle Maršálka. Stihnete je za dvě a půl hodiny

Plněné italské koblihy Bomboloni + stepy

Tradiční smažené kynuté koblihy mají dlouhou historii a jsou neodmyslitelnou součástí oslav masopustu. Tato sladká, nadýchaná dobrota, plněná marmeládou nebo jinou náplní, symbolizuje hojnost a...

11. února 2026  5:10

Tenhle valentýnský trik používají páry, které spolu zůstávají roky. Znáte ho?

Ilustrační snímek

Valentýn není jen o dárcích a červených růžích. Je to ideální příležitost vychutnat si společný večer s někým, na kom nám záleží. Co si letos nalít sklenku dobrého vína a společně připravit...

11. února 2026  4:15

Zapomeňte na růže o Valentýnu. Letos frčí domácí Red Velvet ve stylu cupcakes

Red velvet Cup Cakes upečte třeba na Valentýna. Tento červený moučník je pro...

Red Velvet má kořeny v americké historii. Tento dort či cupcakes s červenou barvou a jemnou texturou si získaly srdce mnoha milovníků sladkého. Upečte Red Velvet cupcakes, není to těžké, skvěle...

10. února 2026  9:56

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV.

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

10. února 2026  9:48

Chřipka u nás neměla šanci! Těchto 5 potravin jsem přidala do rodinného jídelníčku

rajské jablko

Chřipková sezóna je stále v plném proudu. Dlouhodobě se mi potvrzuje, že když je imunita v dobré kondici po celý rok, tělo si s tímto obdobím poradí mnohem lépe. Proto se kromě doplňků stravy...

10. února 2026  5:50

Nejen česnek, i banán má velkou moc. Jak snížit krevní tlak bez léků?

Zdravé ovesné palačinky

Vysoký krevní tlak je neviditelný strašák. Více než léky však pomáhá zdravý životní styl, počínaje vhodně vybranými potravinami. Příznivé antibiotické účinky česneku jsou dobře známé, ve spojení s...

10. února 2026

Savarin dezert: Recept podle Josefa Maršálka z 6. dílu Peče celá země

Savarin, Peče celá země

V šestém díle Peče celá země se soutěžící pustili do sametových dezertů, francouzského savarinu a výrazně zdobených vintage dortů. Kdo náročné výzvy zvládl na jedničku a komu naopak vůbec nesedly?

9. února 2026  14:17

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Co dělat z avokáda? Zapomeňte na guacamole a připravte si muffiny i polévku

Ilustrační snímek

Když se řekne avokádo, spoustě lidí se automaticky vybaví guacamole, tortilly a mexická kuchyně. Jenže tento nenápadný zelený plod má mnohem širší využití. Je jednou z mála potravin, které se...

9. února 2026  5:45

Potraviny, které ničí kosti po padesátce. Jíte je možná denně

Sýr je koncentrátem mléka, a tudíž i koncentrátem mléčného vápníku, který je v...

Kosti nejsou jen nehybná „lešení“ našeho těla. Jsou to živé tkáně, které se neustále obnovují. Jenže po padesátce se tento proces začíná zadrhávat – kosti řídnou a ztrácejí svou pevnost. Pokud jim...

9. února 2026  4:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.