Obsah
Banánové muffiny raz dva
Kouzlo banánových muffinů spočívá v jednoduchosti. Nepotřebujete žádné speciální suroviny ani hodiny strávené v kuchyni. Stačí pár základních ingrediencí, miska, vidlička a forma na muffiny. Pak už se můžete pustit do pečení a klidně zabavit i své děti.
Velkou výhodou je také to, že muffiny můžete upéct dopředu – klidně večer na celý pracovní týden. V dobře uzavřené dóze vydrží vláčné i několik dní a některé varianty se dají bez problémů zamrazit.
Recept Banánové muffiny s čokoládou
- 2 ks zralé banány
- 150 g hladké mouky
- 150 g celozrnné hladké mouky
- 60 g kakaa
- 2 lžičky kypřicího prášku do pečiva
- 1 lžička jedlé sody
- 1 špetka soli
- 3 ks vejce
- 240 ml mandlového mléka
- 80 g krupicového cukru
- 160 ml slunečnicového oleje
- 1 lžíce citronové šťávy
- 100 g čokoládových peciček
- Mouky prosejeme s kakaem do mísy. Smícháme s kypřicím práškem, sodou a solí. Vejce prošleháme s mandlovým mlékem, cukrem a olejem.
- Banány oloupeme, vidličkou rozmačkáme a pokapeme citronovou šťávou. Suché suroviny smícháme s tekutinou, banány a s polovinou čokoládových peciček.
- Hotové těsto rozdělíme do formiček na muffiny vyložených pečicími košíčky. Na povrch nasypeme zbylé čokoládové pecičky.
- Pečeme v troubě vyhřáté na 190 °C asi 20 minut. Po upečení necháme krátce vychladnout ve formě a pak vyklopíme.
Rozpis na: 12 kusů
Doba přípravy asi: 45 minut
Nejlepší banánové muffiny
Základní banánové muffiny jsou skvělé samy o sobě, ale jejich velkým benefitem je, že do nich můžete přidat téměř cokoliv, podle chuti a toho, co máte právě v spíži.
- Čokoláda – kousky hořké nebo mléčné čokolády z nich udělají malý dezert.
- Ořechy – vlašské, lískové nebo pekanové dodají křupavost.
- Borůvky nebo maliny – přinesou svěžest a lehkou kyselinku.
- Kokos – krásně se s banánem doplňuje a navodí tropickou náladu.
- Ovesné vločky – udělají muffiny sytější a vhodnější jako svačinu.
4 tipy, aby se muffiny vždy povedly
Banánové muffiny jsou přesně ten typ pečení, který přináší radost bez zbytečného stresu. Rychlé, voňavé, snadné a pokaždé trochu jiné. Ať už je upečete dětem do školy, sobě do práce, nebo jen tak k odpolední kávě, vždy budou chutnat jako malý kousek domácí pohody. Na co ale dávat pozor?
- Používejte hodně zralé banány. Čím tmavší slupka, tím sladší a aromatičtější dužina. Právě takové banány jsou na muffiny ideální.
- Banány nemačkejte do úplného pyré. Když v těstě zůstanou malé kousky, muffiny budou chuťově zajímavější.
- Těsto zbytečně nepřešlehávejte. Jakmile se suroviny spojí, přestaňte míchat. Přemíchané těsto dělá muffiny tužší.
- Plňte košíčky jen do tří čtvrtin. Muffiny při pečení nabydou a nechcete, aby přetekly.