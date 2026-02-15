Banánové lívance: Nadýchaná snídaně, kterou zvládnete za 15 minut

Klára Pěnkavová
  5:15
Nedávno jsem se po dlouhé době opět viděla se svými přáteli a na snídani jsme si dali úžasně nadýchané banánové lívance s ovocem a různými oříškovými másly. Mňam, to byla taková dobrota! Receptů na ně existuje celá řada – od klasiky s moukou až po zdravé banánové lívance bez cukru, bez mouky, jen ze tří ingrediencí. Pojďte si se mnou připravit ty nejlepší.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Proč si zamilujete banánové lívance?

Banánové lívance jsou malý zázrak. Jsou přirozeně sladké díky zralému banánu, krásně vláčné a při správné přípravě i dokonale nadýchané. Navíc je připravíte opravdu rychle – celá příprava vám zabere sotva 15 minut.

Jejich přesný původ není úplně jasný, ale jedna z teorií mluví o nizozemských osadnících v Surinamu. Ti měli k dispozici mouku a třtinový sirup a smažili jednoduché placky připomínající dnešní palačinky. Banány se do receptu přidaly později, když se staly běžně dostupnou surovinou.

Samotné palačinky a lívance mají ale mnohem delší historii – archeologové našli důkazy o jednoduchých plackách z mouky a vody starých desítky tisíc let. Banánová verze je tak jen moderní, sladší a vláčnější variací na dávnou klasiku.

Banánové lívance

Recept Nejlepší nadýchané banánové lívance

  • 1 hrnek hladké mouky
  • 2 lžičky prášku do pečiva
  • ½ lžičky skořice (volitelné)
  • špetka soli
  • ¾ hrnku rozmačkaného přezrálého banánu (cca 1–2 velké banány)
  • 1 vejce
  • ¾ hrnku mléka
  • olej nebo máslo na pánev
  1. V míse smícháme mouku, prášek do pečiva, skořici a sůl.
  2. Ve druhé míse rozmačkáme velmi zralý banán a promícháme ho s vejcem. Přilijeme mléko a promícháme.
  3. Suché ingredience zapracujeme do mokré směsi – jen lehce, nepřemícháváme. Těsto může být mírně hrudkovité.
  4. Rozpálíme nepřilnavou pánev na střední teplotu. Otestujeme ji kapkou vody – pokud zasyčí, je připravená.
  5. Nalijeme malé porce těsta a lívanečky opékáme 2–3 minuty, dokud se na povrchu nezačnou tvořit bublinky. Poté otočíme a dopečeme z druhé strany dozlatova.
  6. Podáváme s čerstvým ovocem, jogurtem, oříškovým máslem, javorovým nebo čekankovým sirupem... Těch možností je tolik!

Počet porcí: 8 lívanců
Doba přípravy: 15 min

Banánové lívance

Banánové lívance z ovesných vloček

Recept

Lehké

50 min

Banánové lívance bez mouky jen ze tří ingrediencí

Pokud se vyhýbáte klasické mouce, můžete použít jemně mleté ovesné vločky nebo mandlovou mouku. Oblíbená je také rychlá verze jen ze tří ingrediencí: 1 zralého banánu, 1–2 vajec a 2 lžic ovesných vloček. Po rozmixování a usmažení jsou výsledkem přirozeně sladké, zdravé banánové lívance bez přidaného cukru i mouky.

Banánové lívance bez vajec

Tipy na dokonalé banánové lívance

  • Používejte opravdu přezrálé banány – čím více hnědých teček, tím lépe.
  • Nepřemíchávejte těsto, jinak budou lívance tuhé.
  • Pánev musí být dobře rozehřátá, jinak nebudou krásně nadýchané.
  • Pokud potřebujete banány rychle změkčit, můžete je krátce zahřát v mikrovlnce.

Pro veganskou variantu zkuste rozmačkaný banán doplnit rostlinným mlékem a místo vejce použijte 1 lžíci chia semínek namočených ve 3 lžících vody, nebo 1 lžíci mletého lněného semínka s vodou. Vzniknou chutné banánové lívance bez vajec, které jsou krásně vláčné.

Ovšem „banánová kašička“ je pojivem sama o sobě. Na 1 banán pak stačí přidat 100 g hladké mouky, 100 ml mléka a 1 lžičku kypřícího prášku a usmažíte perfektně nadýchané a světlé lívanečky.

Banánové lívance s kefírem

A pokud toužíte po extra vláčnosti a lehké nakyslosti, vyzkoušejte banánové lívance s kefírem. Stačí jím nahradit část mléka a těsto pak bude jemnější a lívance ještě nadýchanější.

Ať už si vyberete klasickou, zdravější nebo bezlepkovou variantu, jedno je jisté: rychlé banánové lívance patří mezi ty recepty, ke kterým se budete vracet. Tak co, dáte si je už tento víkend k snídani?

Banánové lívance

Banánové lívance s medovým krémem

Recept

Střední

25 min
Témata: Lívanec, Banány, mouka

