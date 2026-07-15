Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Banán v kávě? Zvláštní kombinace z Koreje se stala novým hitem kaváren

Natálie Brabcová
  4:00

Banánové mléko a espresso. Právě tahle kombinace stojí za trendem banana milk coffee. | foto: instagramový účet: @8gramsmatcha

Do kávy si většina lidí přidá mléko, cukr nebo sirup. Banán by čekal málokdo. Přesto právě spojení espressa a banánového mléka teď dobývá sociální sítě a z Koreje míří do kaváren po celém světě. Nápoj, který na první pohled připomíná spíš sladký dezert než ranní kávu, zkouší už i velké řetězce.

Za nečekanou kombinací stojí hlavně Jižní Korea, kde má banánové mléko dlouhou tradici. Nápoj, který tam lidé znají už desítky let, dostal díky spojení s ledovou kávou úplně novou podobu. Z běžné sladké pochoutky se stal základ pro moderní latte, které si našlo cestu mezi milovníky kávy po celém světě.

Banán se zabydlel i v českých kavárnách

Zájem o banánovou chuť nezůstal jen u domácích pokusů. Starbucks letos zařadil do letní nabídky příchuť karamelizovaného banánu, kterou využívá ve vybraných kávových nápojích.

starbucksczech

Jak bude letos chutnat léto? ☀️
Po karamelizovaném banánu.

Ode dneška si můžeš zajít na

Iced Caramelised Banana Flavour Latte
Iced Caramelised Banana Flavour Matcha Latte
Iced Caramelised Banana Flavour Oat Shaken Espresso

Tak co myslíš, který drink bude tvůj letní favorit?

#starbucksczech #caramelisedbanana #letniedice

13. května 2026 v 7:19, příspěvek archivován: 9. července 2026 v 14:48
oblíbit odpovědět uložit

Domácí varianta přitom zůstává velmi jednoduchá. Lidé používají banánové mléko, případně rozmixují čerstvý banán s mlékem a ledem a doplní ho espressem. Právě snadná příprava je jedním z důvodů, proč se nápoj tak rychle rozšířil mezi uživateli TikToku a Instagramu.

Nápoj, který má v Koreji vlastní historii

Za popularitou banana milk coffee nestojí jen sociální sítě. Její základ, ikonické korejské banánové mléko, má příběh starý přes 50 let. Značka Binggrae ho uvedla na trh už v roce 1974, kdy chtěla Jižní Korea podpořit větší spotřebu mléka. Banán byl tehdy považován za vzácné ovoce, a tak vznikl nápoj, který měl lidem nabídnout jeho chuť v dostupnější podobě. Z obyčejného ochuceného mléka se postupně stal symbol korejských obchodů a vzpomínek několika generací.

Typická láhev banánového mléka Binggrae vychází z tvaru tradičních korejských měsíčních džbánů.

Banánové mléko Binggrae dnes najdete v několika variantách i praktických menších baleních.

Ledová káva už dávno není jen rychlé osvěžení.

Recept Domácí banana milk coffee

V Koreji se virální nápoj připravuje nejčastěji z oblíbeného banánového mléka, které se nalije přes led a doplní espressem. Doma si ale můžete připravit i vlastní verzi z běžných surovin.

  • 1 zralý banán
  • 150 ml mléka
  • led
  • espresso nebo silná vychlazená káva
  • případně trochu medu nebo javorového sirupu
  1. Banán rozmixujeme s mlékem do hladkého krému.
  2. Směs nalijeme do sklenice s ledem a přidáme espresso.
  3. Výsledkem je krémová ledová káva na pomezí latte a sladkého mléčného nápoje.

Počet porcí: 1 porce
Doba přípravy: 5 minut

Banánová zmrzlina

Domácí banánová zmrzlina z jediné ingredience: Sametově krémové osvěžení bez přidaného cukru

Recept

Lehké

30 min
Banánový chlebíček s čokoládou

Vláčný banánový chlebíček s čokoládou a mandlemi: Nejlepší recept na banana bread

Recept

Střední

40 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Citron poražen! Tento zahradní zázrak je králem vitamínu C

Černý rybíz doplňuje antioxidanty, podporuje vylučování vody z organismu,...

Když se řekne vitamín C, většina lidí si automaticky vybaví citron. Přitom existuje ovoce, které ho obsahuje ještě několikanásobně více. Pokud máte keř černého rybízu doma, rozhodně se vyplatí jeho...

Černý kříženec jako přírodní Celaskon a infuze mládí: Josta vymaže vrásky a lékárnám sebere kšeft

Josta

Josta v sobě spojuje to nejlepší ze svých rodičů, černého rybízu a angreštu. Navíc nemá žádné trny, takže sklizeň zvládnete bez jediného šrámu. Pojďte se podívat, proč by toto tmavé bobulové ovoce...

Svaly v plameni a v noci koukáte do stropu? Zkuste višňový trik

Letos prý třešní není tolik, nicméně dozrávají už i višně.

Višně patří mezi ovoce, které si většina lidí spojuje hlavně s létem, buchtami nebo domácí višňovkou. Tyto drobné kyselé plody ale nabízejí mnohem víc než jen výraznou chuť. V posledních letech si...

Holandská omáčka krok za krokem: Recept, časté chyby a jak ji zachránit

Bílý chřest bývá nejjemnější a výborný je jak s holandskou omáčkou, tak třeba s...

Holandská omáčka patří mezi klasiky světové gastronomie a nejčastěji se podává k chřestu, rybám nebo k vejcím Benedikt. Recept na holandskou omáčku se zdá složitý, ale můžete zvolit i jednodušší...

Krabička s barevnými bonbóny, nebo skutečný dort? Tenhle neobvyklý dezert už ochutnáte i v Česku

Vypadají jako barevná sladkost z dětského světa. Ve skutečnosti se pod vrstvou...

Na první pohled vypadají jako krabička plná barevných bonbonů nebo dětská hračka. Stačí ale zabořit lžičku a pod vrstvou křupavých kuliček se objeví dort. Dot cakes se staly virálním hitem sociálních...

Banán v kávě? Zvláštní kombinace z Koreje se stala novým hitem kaváren

Banánové mléko a espresso. Právě tahle kombinace stojí za trendem banana milk...

Do kávy si většina lidí přidá mléko, cukr nebo sirup. Banán by čekal málokdo. Přesto právě spojení espressa a banánového mléka teď dobývá sociální sítě a z Koreje míří do kaváren po celém světě....

15. července 2026

Hummus s červenou řepou: Barevná a zdravá pomazánka plná chuti

Hummus s červenou řepou a zeleninou
Recept

Lehké

80 min

Oživte svůj jídelníček zářivou a zdravou svačinkou, která skvěle vypadá i chutná. Tento domácí...

Tomato bruschetta: Křupavý italský předkrm s voňavými rajčaty

Tomato bruschetta
Recept

Lehké

15 min

Proměňte obyčejné pečivo v dokonalou středomořskou pochoutku. Tradiční italská bruschetta kombinuje...

Letní minestrone: Tradiční italská polévka plná čerstvé zeleniny

Letní minestrone
Recept

Střední

60 min

Vychutnejte si lehkou, ale sytou polévku vonící slunnou Itálií. Naše letní minestrone spojuje...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.