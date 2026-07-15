Za nečekanou kombinací stojí hlavně Jižní Korea, kde má banánové mléko dlouhou tradici. Nápoj, který tam lidé znají už desítky let, dostal díky spojení s ledovou kávou úplně novou podobu. Z běžné sladké pochoutky se stal základ pro moderní latte, které si našlo cestu mezi milovníky kávy po celém světě.
Banán se zabydlel i v českých kavárnách
Zájem o banánovou chuť nezůstal jen u domácích pokusů. Starbucks letos zařadil do letní nabídky příchuť karamelizovaného banánu, kterou využívá ve vybraných kávových nápojích.
Domácí varianta přitom zůstává velmi jednoduchá. Lidé používají banánové mléko, případně rozmixují čerstvý banán s mlékem a ledem a doplní ho espressem. Právě snadná příprava je jedním z důvodů, proč se nápoj tak rychle rozšířil mezi uživateli TikToku a Instagramu.
Nápoj, který má v Koreji vlastní historii
Za popularitou banana milk coffee nestojí jen sociální sítě. Její základ, ikonické korejské banánové mléko, má příběh starý přes 50 let. Značka Binggrae ho uvedla na trh už v roce 1974, kdy chtěla Jižní Korea podpořit větší spotřebu mléka. Banán byl tehdy považován za vzácné ovoce, a tak vznikl nápoj, který měl lidem nabídnout jeho chuť v dostupnější podobě. Z obyčejného ochuceného mléka se postupně stal symbol korejských obchodů a vzpomínek několika generací.
Recept Domácí banana milk coffee
V Koreji se virální nápoj připravuje nejčastěji z oblíbeného banánového mléka, které se nalije přes led a doplní espressem. Doma si ale můžete připravit i vlastní verzi z běžných surovin.
- 1 zralý banán
- 150 ml mléka
- led
- espresso nebo silná vychlazená káva
- případně trochu medu nebo javorového sirupu
- Banán rozmixujeme s mlékem do hladkého krému.
- Směs nalijeme do sklenice s ledem a přidáme espresso.
- Výsledkem je krémová ledová káva na pomezí latte a sladkého mléčného nápoje.
Počet porcí: 1 porce
Doba přípravy: 5 minut
Domácí banánová zmrzlina z jediné ingredience: Sametově krémové osvěžení bez přidaného cukru
Lehké
30 min