Bác: Zapomenutá lahůdka z pekáče, o které se v moderních kuchařkách nedočtete

Petra Burgrová
  3:40
Jde o tradiční pokrm české venkovské kuchyně, který spojuje jednoduché suroviny a sytou chuť. Tento bramborový koláč pečený v pekáči býval běžnou součástí jídelníčku na vesnicích a dodnes si získává oblibu pro svou křupavou kůrku, vláčné těsto a výraznou chuť škvarků či česneku.

Co je to bác

Někdy také „báč“ nebo „liťák“ je tradiční jídlo české venkovské kuchyně. Jde o husté kynuté bramborové těsto, které se peče v pekáči v troubě. Na rozdíl od klasického bramboráku se nesmaží na pánvi, ale peče se jako jeden velký koláč.

Typicky má měkkou, vláčnou strukturu uvnitř a na povrchu může být křupavější. Často se do něj přidávají škvarky, cibule nebo kousky uzeného masa, což mu dodává výraznou chuť.

Odkud bác pochází

Své kořeny má v české venkovské kuchyni a je typický pro většinu západočeského regionu: Šumavu, Pošumaví, Chodsko, Plzeňsko a Tachovsko. Vznikl jako jednoduché jídlo pro chudší vrstvy obyvatel, které využívalo běžně dostupné suroviny jako jsou brambory, mouka a sádlo.

Jaký je rozdíl mezi bácem a vošouchem

Bác a vošouch se mohou na první pohled zdát podobné, ale jde o dvě odlišná jídla. Bác se peče v troubě, je kynutý a má spíše koláčovou strukturu, často doplněnou o škvarky. Oproti tomu vošouch se smaží na pánvi, není kynutý a je tenký a křupavější.

Bramborák? V Plzni za tohle slovo body nezískáte. Tady vládne vošouch

Staročeský bác se slaninou

Recept Staročeský bác

  • 500 ml mléka
  • 42 g čerstvého droždí
  • 750 g syrových brambor
  • sůl dle chuti
  • 250 g slaniny
  • 250 g hladké mouky
  • 250 g polohrubé mouky
  • 2 stroužky česneku
  • 2 ks vejce
  • 1 lžíce sušené majoránky
  • sádlo
  • petrželka k podávání
  1. V hrnci ohřejeme 250 ml mléka. Jakmile je vlažné, rozdrobíme do něj droždí a necháme vzejít kvásek.
  2. Oloupané brambory nastrouháme najemno a osolíme. Po chvíli z nich vymačkáme přebytečnou vodu. Zbylé mléko přivedeme téměř k varu. Polovinu nastrouhaných brambor spaříme v horkém mléce a necháme vychladnout.
  3. Slaninu nakrájíme na kostičky a opečeme dozlatova. V míse smícháme spařené i syrové brambory, přidáme obě mouky, kvásek, utřený česnek, vejce, slaninu a majoránku. Vypracujeme těsto, které necháme v teple kynout do dvojnásobného objemu.
  4. Vyšší plech nebo pekáč vymažeme sádlem a vlijeme do něj vykynuté těsto. Necháme dalších 20 minut kynout. Pečeme při 200 °C asi 45 minut. Koláč před podáváním posypeme petrželkou a nakrájíme na kousky.

Počet porcí: 12 porcí
Doba přípravy: 120 minut

Bramborový koláč

Zapečený bramborový koláč s cibulí – Jednoduchý recept krok za krokem

Recept

Střední

60 min

Zapomínaný recept z Krkonoš boduje. Sejkory překonají i klasické bramboráky

Po tomhle receptu se ke klasickému perníku nevrátíte. Co je to bacouch?
Nejčtenější

„Diagnostikoval jsem si rakovinu střev, přitom jsem jen snědl řepu,“ přiznal Ricky Gervais. Proč po ní čůráme červeně?

Šťáva z červené řepy: Plná železa, vitamínů. Navíc je výborný.

Červená řepa je nejen chutná a výživná, ale i mocná zbraň v boji za naše zdraví. Tato kořenová zelenina, která se již po staletí využívá v tradiční medicíně, má mnoho prokázaných zdravotních přínosů....

Maďar ho vymyslel, Čech si ho přivlastil. Nejlépe ho však udělají naše babičky

Kupte celé kuře a rozporcujte ho.

Kuře na paprice. Absolutní klasika českých stolů, oblíbené jídlo nás Čechů, i když autorství tohoto pokrmu si připsat nemůžeme. Máte chuť? My vám přinášíme recept na kuře na paprice jako od babičky.

Zkoušeli jste už doma halabajky? Jsou prosté, ale zamiluje si je celá rodina

Nové brambory s tvarohem a jarní cibulkou

Zní to skoro jako pohádka, ale ve skutečnosti jde o jedno z nejjednodušších jídel české kuchyně. Žádná velká věda, žádné složité postupy. Prostě brambory, tvaroh a trocha fantazie. Ideální ukázka...

Česko je plné klíšťat. Tyto potraviny a bylinky vám pomohou se chránit

ilustrační snímek

Česko patří k zemím s vysokým výskytem klíšťat a klíšťové encefalitidy v Evropě. Jak se proti nim účinně chránit? Kromě klasických repelentů se často mluví i o tom, že klíšťata mohou odpuzovat...

Tekuté zlato z louky: Vyrobte si poctivý domácí pampeliškový med

Pampeliškový med je výborný hustý sirup z pampelišek. Není skutečným medem, ale...

„Po všeckém h.vno, jen po včelách med,“ je zlidovělý bonmot z nejmenované české komedie. Med si ale můžeme vyrobit i my sami, i když jen pampeliškový, a je to med jen „jako“. Je výborný a zdraví...

Bílý, zelený, a co fialový? Rozdíly mezi druhy chřestu a recepty, kam se používají

Ilustrační snímek

Chřest patří mezi nejoblíbenější jarní suroviny. Jeho sezóna je poměrně krátká, trvá jen od dubna do června. I proto se každoročně vrací na talíře jako vyhledávaná delikatesa.

25. dubna 2026

Jogurtová panna cotta s granátovým jablkem: Lehký dezert, který okouzlí každou návštěvu

Jogurtová panna cotta
Recept

Střední

30 min

Tato jogurtová panna cotta je dokonalou alternativou k tradiční tučné verzi ze smetany. Díky...

Pečený losos na citrónech s restovaným květákem: Zdravý a rychlý oběd do 30 minut

Losos s citróny a květákem
Recept

Střední

25 min

Toužíte po lehkém, výživném a přitom neuvěřitelně chutném obědě? Tento recept na lososa pečeného na...

Kefírové vdolky z trouby: Vláčný recept jako od babičky bez smažení

Kefírové vdolky z trouby
Recept

Střední

60 min

Zapomeňte na mastné vdolky ze pánve! Naše kefírové vdolky pečené v troubě jsou krásně nadýchané,...

Necudná zelenina, která nesměla kvůli svému tvaru do ženských klášterů, teď míří i na váš talíř. Její sezona je tady

Chřest: Zelenina zelenin.

Moje máma mu říká „špargl“, ale vy ho znáte spíš jako chřest. Nejlepší jarní zelenina na světě. Zkuste mu přijít na chuť, jeho příprava není složitá. A jeho konzumace prý vzbuzuje touhu, to se na...

24. dubna 2026

Jak zužitkovat zbytky risotta? Italové v tom mají jasno, vyrábí z nich malé pomeranče

Arancini

Křupavé na povrchu, vláčné uvnitř a plné chuti. Sicilské arancini patří v Itálii k ikonám místního street foodu. Zjistěte, jak vznikly, čím se liší od supplì a jak si je připravit doma. Navíc...

24. dubna 2026  4:20

Víkendové pečení se SweetBurg: Řezy, pro které stojí za to zapnout troubu

Skandální řezy

Víkendové pečení je opět tady. Tentokrát jsem se rozhodla pro moučníky, které mají duši, tradici a tak trochu „retro“ nádech. Možná si říkáte, že v době rychlých dezertů do skleniček je to zbytečně...

24. dubna 2026

Grilovaný ananas s uzeným lososem: Odvážná kombinace, která vás dostane

Grilovaný ananas s uzeným lososem
Recept

Střední

20 min

Někdy se vyplatí vybočit ze zajetých kolejí a vyzkoušet něco, co na první pohled působí jako...

Caesar salát s kuřecím masem: Tajemství té nejlepší zálivky a křupavých krutonů

Caesar salát s kuřecím masem a krutony
Recept

Lehké

30 min

Jídlo, které na jídelních lístcích vídáme snad všude, ale jen málokde ho připraví tak, aby chutnal...

