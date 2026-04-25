Obsah
Co je to bác
Někdy také „báč“ nebo „liťák“ je tradiční jídlo české venkovské kuchyně. Jde o husté kynuté bramborové těsto, které se peče v pekáči v troubě. Na rozdíl od klasického bramboráku se nesmaží na pánvi, ale peče se jako jeden velký koláč.
Typicky má měkkou, vláčnou strukturu uvnitř a na povrchu může být křupavější. Často se do něj přidávají škvarky, cibule nebo kousky uzeného masa, což mu dodává výraznou chuť.
Odkud bác pochází
Své kořeny má v české venkovské kuchyni a je typický pro většinu západočeského regionu: Šumavu, Pošumaví, Chodsko, Plzeňsko a Tachovsko. Vznikl jako jednoduché jídlo pro chudší vrstvy obyvatel, které využívalo běžně dostupné suroviny jako jsou brambory, mouka a sádlo.
Jaký je rozdíl mezi bácem a vošouchem
Bác a vošouch se mohou na první pohled zdát podobné, ale jde o dvě odlišná jídla. Bác se peče v troubě, je kynutý a má spíše koláčovou strukturu, často doplněnou o škvarky. Oproti tomu vošouch se smaží na pánvi, není kynutý a je tenký a křupavější.
Recept Staročeský bác
- 500 ml mléka
- 42 g čerstvého droždí
- 750 g syrových brambor
- sůl dle chuti
- 250 g slaniny
- 250 g hladké mouky
- 250 g polohrubé mouky
- 2 stroužky česneku
- 2 ks vejce
- 1 lžíce sušené majoránky
- sádlo
- petrželka k podávání
- V hrnci ohřejeme 250 ml mléka. Jakmile je vlažné, rozdrobíme do něj droždí a necháme vzejít kvásek.
- Oloupané brambory nastrouháme najemno a osolíme. Po chvíli z nich vymačkáme přebytečnou vodu. Zbylé mléko přivedeme téměř k varu. Polovinu nastrouhaných brambor spaříme v horkém mléce a necháme vychladnout.
- Slaninu nakrájíme na kostičky a opečeme dozlatova. V míse smícháme spařené i syrové brambory, přidáme obě mouky, kvásek, utřený česnek, vejce, slaninu a majoránku. Vypracujeme těsto, které necháme v teple kynout do dvojnásobného objemu.
- Vyšší plech nebo pekáč vymažeme sádlem a vlijeme do něj vykynuté těsto. Necháme dalších 20 minut kynout. Pečeme při 200 °C asi 45 minut. Koláč před podáváním posypeme petrželkou a nakrájíme na kousky.
Počet porcí: 12 porcí
Doba přípravy: 120 minut
