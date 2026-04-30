Zvláštní bramborák z trouby: Chodský toč se stáčí a plní jako roláda

Klára Pěnkavová
  5:00
Bramborák na plech už z iDNES Receptů znáte, ale co takový toč? Tato chodská specialita je mu hodně podobná, navíc se ale plní a stáčí do podoby rolády nebo závinu. Máme pro vás originální recept.
Obsah

Co je toč a odkud pochází

Toč patří mezi staré krajové recepty ze západních Čech, konkrétně z oblasti Chodska a Šumavy. Na první pohled připomíná bramborák, těsto se ale nerozděluje na jednotlivé placky a nesmaží, ale rozprostře se na plech a upeče vcelku dozlatova jako velký bramborák v troubě.

Právě z upečeného bramboráku pak vzniká další typická podoba – ještě teplý se potře náplní a stočí jako roláda nebo závin. Nejde ale o nutnost, někde se toč podává jen nakrájený a bez náplně.

Základ tvoří nastrouhané syrové brambory, česnek, majoránka, vejce a mouka. Chuť je tedy velmi blízká klasickému bramboráku, jen výsledek je méně mastný. V různých regionech i jednotlivých rodinách se recept liší – někde se přidává mléko nebo kefír, jinde se připravuje dokonce i z kynutého těsta.

Čím se toč plní a jaké existují varianty

Náplň se vždy odvíjela od toho, co bylo doma – a právě proto existuje tolik verzí. Nejčastější je kombinace kysaného zelí a uzeného masa/škvarků. Hodně rozšířená je také houbová varianta, typická hlavně pro oblast kolem Domažlic.

Do těsta nebo jako náplň se ale přidává třeba i tvaroh, kefír, sušené švestky apod. Nejčastěji je toč slaný, ale v některých rodinách se dělá i nasladko.

S čím se chodský toč podává a pije

Tradičně se toč podává s podmáslím nebo kysaným mlékem, do kterého se jednotlivé kousky mohou i namáčet.

Dobře funguje i jako příloha k polévkám – typicky ke kulajdě nebo bramboračce, kde nahradí pečivo.

V některých rodinách se zapíjí pivem nebo se podává jen s trochou másla a zeleninou, což odpovídá původně skromné chodské kuchyni.

Krkonošský toč

Toč s uzeným masem

Recept Chodský toč se zelím a uzeným masem

  • 1000 g brambor
  • 500 ml polotučného mléka
  • 3 stroužky česneku
  • sůl, mletý černý pepř dle chuti
  • čerstvá nebo sušená majoránka
  • 100 g hladké mouky
  • 100 g strouhanky
  • 1 lžíce sádla
  • 500 g kysaného zelí
  • 150 g uzeného masa
  • 150 g slaniny
    1. Brambory oloupeme, omyjeme a nastrouháme najemno, přebytečnou vodu scedíme. Mléko přivedeme k varu a nalijeme na brambory.
    2. Česnek prolisujeme a přidáme společně s majoránkou, pepřem a solí k bramborám. Nakonec vše zahustíme hladkou moukou se strouhankou, důkladně promícháme.
    3. Na plech s vyšším okrajem položíme pečicí papír a potřeme ho sádlem. Nalijeme na něj těsto a rozetřeme na vrstvu silnou asi 1 cm. Vložíme do trouby a pečeme při 190 °C dozlatova.
    4. Kysané zelí a uzené maso nakrájíme na menší kousky, promícháme a směs rozprostřeme na upečený plát, který pevně stočíme. Toč nakonec zabalíme do plátků slaniny a krátce zapečeme v troubě. Před podáváním dozdobíme majoránkou.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 70 minut

Krkonošský toč

Zvláštní bramborák z trouby: Chodský toč se stáčí a plní jako roláda

