Zvláštní bramborák z trouby: Chodský toč se stáčí a plní jako roláda

Co je toč a odkud pochází
Toč patří mezi staré krajové recepty ze západních Čech, konkrétně z oblasti Chodska a Šumavy. Na první pohled připomíná bramborák, těsto se ale nerozděluje na jednotlivé placky a nesmaží, ale rozprostře se na plech a upeče vcelku dozlatova jako velký bramborák v troubě.
Právě z upečeného bramboráku pak vzniká další typická podoba – ještě teplý se potře náplní a stočí jako roláda nebo závin. Nejde ale o nutnost, někde se toč podává jen nakrájený a bez náplně.
Základ tvoří nastrouhané syrové brambory, česnek, majoránka, vejce a mouka. Chuť je tedy velmi blízká klasickému bramboráku, jen výsledek je méně mastný. V různých regionech i jednotlivých rodinách se recept liší – někde se přidává mléko nebo kefír, jinde se připravuje dokonce i z kynutého těsta.
Čím se toč plní a jaké existují varianty
Náplň se vždy odvíjela od toho, co bylo doma – a právě proto existuje tolik verzí. Nejčastější je kombinace kysaného zelí a uzeného masa/škvarků. Hodně rozšířená je také houbová varianta, typická hlavně pro oblast kolem Domažlic.
Do těsta nebo jako náplň se ale přidává třeba i tvaroh, kefír, sušené švestky apod. Nejčastěji je toč slaný, ale v některých rodinách se dělá i nasladko.
S čím se chodský toč podává a pije
Tradičně se toč podává s podmáslím nebo kysaným mlékem, do kterého se jednotlivé kousky mohou i namáčet.
Dobře funguje i jako příloha k polévkám – typicky ke kulajdě nebo bramboračce, kde nahradí pečivo.
V některých rodinách se zapíjí pivem nebo se podává jen s trochou másla a zeleninou, což odpovídá původně skromné chodské kuchyni.
Recept Chodský toč se zelím a uzeným masem
- 1000 g brambor
- 500 ml polotučného mléka
- 3 stroužky česneku
- sůl, mletý černý pepř dle chuti
- čerstvá nebo sušená majoránka
- 100 g hladké mouky
- 100 g strouhanky
- 1 lžíce sádla
- 500 g kysaného zelí
- 150 g uzeného masa
- 150 g slaniny
- Brambory oloupeme, omyjeme a nastrouháme najemno, přebytečnou vodu scedíme. Mléko přivedeme k varu a nalijeme na brambory.
- Česnek prolisujeme a přidáme společně s majoránkou, pepřem a solí k bramborám. Nakonec vše zahustíme hladkou moukou se strouhankou, důkladně promícháme.
- Na plech s vyšším okrajem položíme pečicí papír a potřeme ho sádlem. Nalijeme na něj těsto a rozetřeme na vrstvu silnou asi 1 cm. Vložíme do trouby a pečeme při 190 °C dozlatova.
- Kysané zelí a uzené maso nakrájíme na menší kousky, promícháme a směs rozprostřeme na upečený plát, který pevně stočíme. Toč nakonec zabalíme do plátků slaniny a krátce zapečeme v troubě. Před podáváním dozdobíme majoránkou.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 70 minut
