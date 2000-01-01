Když se venku ochladí, nic nezahřeje tak jako vůně z babiččiny kuchyně. Svíčková, buchtičky se šodó, bramboračka nebo nedělní bábovka, tedy jídla, která si pamatujeme z dětství, ale málokdo z nás je dnes umí uvařit stejně dobře. Babičky nevážily na gramy a i tak jejich výtvory chutnaly bombasticky. Připomeňte si 20 osvědčených receptů.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Husí vývar s celestýnskými nudlemi už nebyl jen obyčejný vývar, ale polévka, která se vytahovala při nedělním nebo svátečním obědě. Palačinkové nudle v něm dodávaly úplně jiný pocit než klasické nudle z obchodu.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Sekaná se upekla v troubě a slanina na povrchu se během pečení pořádně vypekla. K tomu stačila kaše, okurka a bylo vystaráno na celý oběd.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Čočka na kyselo byla přesně ten typ jídla, které nestálo skoro nic a přesto dokázalo zasytit celou rodinu. Vejce, opečená slanina a pořádně okyselená čočka byly všechno, co bylo potřeba.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Svíčková nebyla oběd na půl hodiny, protože omáčka potřebovala čas, aby se zelenina rozvařila a všechno se spojilo. A pak už stačilo nakrájet knedlíky, přidat maso, trochu brusinek a šlehačku.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Kuře na paprice patřilo k jídlům, u kterých se vždycky řešilo, jestli bude omáčky dost i na přidání.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Guláš se zelím a paprikou má výraznou chuť a trochu jiný charakter než klasický hospodský guláš. K němu se hodí knedlík, který pobere všechnu omáčku.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Plněné papriky se připravují z toho, co je zrovna po ruce, a právě proto existuje tolik domácích verzí. Rýže, zelenina, paprika a omáčka stačí k jednoduchému obědu, který se dá připravit i bez masa.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Jablečný koláč je přesně ten moučník, u kterého člověk nemusí hledat složitý recept ani exotické suroviny. Stačí jablka ze sklepa, skořice a těsto, které se doma dělá už roky.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Kynuté koláčky s tvarohem a mákem bývaly častou výbavou nedělního stolu i návštěv. A málokdy zůstaly na talíři tak dlouho, aby se daly bez problémů spočítat.
Autor: Shutterstock
Švestkové knedlíky znamenají trochu práce navíc, protože každou švestku je potřeba zabalit do těsta. Pak už se jen čeká, až vyplavou na hladinu, a na talíři přijde na řadu máslo, cukr a tvaroh.
Autor: Shutterstock
Kramfleky jsou jídlo, které má v různých krajích různé podoby a názvy. Základem jsou brambory a z jednoduchého těsta vznikne jídlo, ke kterému se hodí zelí stejně dobře jako povidla.
Autor: Canva
Buchtičky se šodó jsou jeden z těch sladkých obědů, kvůli kterým se člověk těšil na den, kdy budou na jídelníčku. Malé kynuté buchtičky se přelévají vanilkovým šodó a lžící se nabírají i s poslední kapkou omáčky.
Autor: MŠ, Kulinární studio MAFRA
Mřížkový koláč poznáme podle proužků těsta, které se skládají přes jablečnou náplň. Ořechy a skořice mu dávají chuť, která se hodí hlavně k odpolední kávě.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Kynuté buchty nemusí být jen s povidly nebo mákem, plní se také džemem nebo povidly.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Mramorová bábovka je přesně ten druh moučníku, který se často pekl bez vážení na gramy a podle receptu napsaného někde v sešitě. Světlé a kakaové těsto vytvoří při nakrojení pokaždé trochu jiný vzor.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Závin se plní tím, co je právě doma...nejčastěji jablky, ale dobře fungují i švestky nebo jiné ovoce. Důležitá je pořádná náplň a trochu strouhanky, aby šťáva nezůstala na plechu místo v závinu.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Lívance jsou snídaně nebo svačina, kvůli které se stojí u sporáku a rovnou z pánve mizí jeden za druhým. Nejčastěji se jedí s marmeládou, cukrem, tvarohem nebo čerstvým ovocem.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Švestky a ostružiny dávají dohromady džem, který není jen sladký, ale má i výraznější ovocnou chuť. Hodí se do buchet, na chleba s máslem i do lineckého cukroví.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Jablečný perník je moučník, do kterého se spotřebují jablka, která už potřebují zpracovat. Díky nim zůstává vláčný a spolu se skořicí a perníkovým kořením voní ještě dlouho po upečení.
Autor: Silvie Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Podmáslová polévka tak, jak ji vařily babičky.
Autor: Chat GPT