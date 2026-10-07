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Babiččiny recepty z dětství. Proč do nedělního vývaru patřily nudle z palačinek

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Když se venku ochladí, nic nezahřeje tak jako vůně z babiččiny kuchyně.... Husí vývar s celestýnskými nudlemi už nebyl jen obyčejný vývar, ale polévka,... Sekaná se upekla v troubě a slanina na povrchu se během pečení pořádně vypekla.... Čočka na kyselo byla přesně ten typ jídla, které nestálo skoro nic a přesto... Svíčková nebyla oběd na půl hodiny, protože omáčka potřebovala čas, aby se... Kuře na paprice patřilo k jídlům, u kterých se vždycky řešilo, jestli bude... Guláš se zelím a paprikou má výraznou chuť a trochu jiný charakter než klasický... Plněné papriky se připravují z toho, co je zrovna po ruce, a právě proto... Jablečný koláč je přesně ten moučník, u kterého člověk nemusí hledat složitý... Kynuté koláčky s tvarohem a mákem bývaly častou výbavou nedělního stolu i... Švestkové knedlíky znamenají trochu práce navíc, protože každou švestku je... Kramfleky jsou jídlo, které má v různých krajích různé podoby a názvy. Základem...
Když se venku ochladí, nic nezahřeje tak jako vůně z babiččiny kuchyně. Svíčková, buchtičky se šodó, bramboračka nebo nedělní bábovka, tedy jídla, která si pamatujeme z dětství, ale málokdo z nás je dnes umí uvařit stejně dobře. Babičky nevážily na gramy a i tak jejich výtvory chutnaly bombasticky. Připomeňte si 20 osvědčených receptů.

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