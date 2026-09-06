Babiččina praženka: Vaříte zapraženou polévku správně?

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Co to je Babiččina praženka
Je to tradiční česká zeleninová polévka. Její název je pravděpodobně odvozen od postupu přípravy, nakrájená zelenina se spolu opraží na másle, zasype hladkou moukou, opraží a zalije vývarem. Polévku doplňuje strouhané drobení.
Proč se zelenina nejdříve opéká
Tohle je důležitý krok. Kdybychom mrkev, celer a pórek pouze zalili vodou a uvařili, vznikne obyčejná zeleninová polévka. Krátké opékání na másle ale zelenině dodá výraznější chuť a vůni. Mouka se navíc obalí kolem zeleniny a po zalití vývarem vznikne jemně zahuštěný základ.
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Jak připravit domácí drobení
Stačí vám jen jedno vejce a hrubá mouka. Vajíčko rozklepneme do misky a postupně přisypáváme hrubou mouku. Vypracujeme tužší těsto, které nastrouháme na hrubém struhadle. Drobení necháme přibližně deset minut proschnout a potom ho uvaříme ve vodě nebo přímo v polévce.
U receptu na Babiččinu praženku se doporučuje použít již uvařené drobení a přidat ho až ke konci vaření. Díky tomu nehrozí, že by se polévka zbytečně zahustila nebo že by se drobení rozvařilo.
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Recept Babiččina praženka
- 2 mrkve
- ¼ menšího celeru
- 1 menší pórek
- 2 stroužky česneku
- 2 lžíce másla
- 2 lžíce hladké mouky
- 1 lžička drceného kmínu
- 1 l zeleninového vývaru
- sůl a mletý černý pepř dle chuti
- čerstvá pažitka
Na drobení
- 1 vejce
- 100 g hrubé mouky
- Nejprve připravíme drobení. Vejce rozklepneme do misky, osolíme a postupně zapracujeme tolik hrubé mouky, aby vzniklo tužší těsto. Necháme ho chvíli odpočinout a poté ho nastrouháme na hrubém struhadle. Strouhání necháme několik minut proschnout.
- Zeleninu očistíme. Mrkev nakrájíme na kolečka, celer na malé kostičky, pórek na tenká kolečka a česnek nasekáme nadrobno.
- V hrnci rozpustíme máslo a připravenou zeleninu na něm několik minut opékáme. Přidáme česnek, kmín, sůl a pepř a krátce promícháme.
- Zeleninu zasypeme hladkou moukou, dobře promícháme a necháme ji krátce opražit. Poté vše postupně zalijeme zeleninovým vývarem a za stálého míchání přivedeme k varu.
- Polévku vaříme přibližně 15–20 minut, dokud zelenina nezměkne.
- Mezitím v osolené vodě uvaříme připravené drobení. Jakmile je hotové, scedíme ho a přidáme do polévky.
- Praženku podle chuti dosolíme a opepříme a před podáváním ji posypeme nasekanou pažitkou.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 45 minut