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Babiččina praženka: Vaříte zapraženou polévku správně?

Petra Burgrová
  5:00

Babiččina praženka | foto: chat gpt

Hledáte recept na jednoduchou, levnou a přitom mimořádně chutnou polévku, která vás zahřeje a připomene dětství? Čtěte dál.

Obsah

Co to je Babiččina praženka

Je to tradiční česká zeleninová polévka. Její název je pravděpodobně odvozen od postupu přípravy, nakrájená zelenina se spolu opraží na másle, zasype hladkou moukou, opraží a zalije vývarem. Polévku doplňuje strouhané drobení.

Zapražená zeleninová polévka

Zapražená zeleninová polévka

Recept

Lehké

30 min

Základ Babiččiny praženky.

Proč se zelenina nejdříve opéká

Tohle je důležitý krok. Kdybychom mrkev, celer a pórek pouze zalili vodou a uvařili, vznikne obyčejná zeleninová polévka. Krátké opékání na másle ale zelenině dodá výraznější chuť a vůni. Mouka se navíc obalí kolem zeleniny a po zalití vývarem vznikne jemně zahuštěný základ.

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Jak připravit domácí drobení

Stačí vám jen jedno vejce a hrubá mouka. Vajíčko rozklepneme do misky a postupně přisypáváme hrubou mouku. Vypracujeme tužší těsto, které nastrouháme na hrubém struhadle. Drobení necháme přibližně deset minut proschnout a potom ho uvaříme ve vodě nebo přímo v polévce.

U receptu na Babiččinu praženku se doporučuje použít již uvařené drobení a přidat ho až ke konci vaření. Díky tomu nehrozí, že by se polévka zbytečně zahustila nebo že by se drobení rozvařilo.

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Nejdůležitější je nejleprvé zapražit kořenovou zeleninu.

Recept Babiččina praženka

  • 2 mrkve
  • ¼ menšího celeru
  • 1 menší pórek
  • 2 stroužky česneku
  • 2 lžíce másla
  • 2 lžíce hladké mouky
  • 1 lžička drceného kmínu
  • 1 l zeleninového vývaru
  • sůl a mletý černý pepř dle chuti
  • čerstvá pažitka

Na drobení

  • 1 vejce
  • 100 g hrubé mouky
  1. Nejprve připravíme drobení. Vejce rozklepneme do misky, osolíme a postupně zapracujeme tolik hrubé mouky, aby vzniklo tužší těsto. Necháme ho chvíli odpočinout a poté ho nastrouháme na hrubém struhadle. Strouhání necháme několik minut proschnout.
  2. Zeleninu očistíme. Mrkev nakrájíme na kolečka, celer na malé kostičky, pórek na tenká kolečka a česnek nasekáme nadrobno.
  3. V hrnci rozpustíme máslo a připravenou zeleninu na něm několik minut opékáme. Přidáme česnek, kmín, sůl a pepř a krátce promícháme.
  4. Zeleninu zasypeme hladkou moukou, dobře promícháme a necháme ji krátce opražit. Poté vše postupně zalijeme zeleninovým vývarem a za stálého míchání přivedeme k varu.
  5. Polévku vaříme přibližně 15–20 minut, dokud zelenina nezměkne.
  6. Mezitím v osolené vodě uvaříme připravené drobení. Jakmile je hotové, scedíme ho a přidáme do polévky.
  7. Praženku podle chuti dosolíme a opepříme a před podáváním ji posypeme nasekanou pažitkou.

Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 45 minut

Bílá zeleninová polévka

Bílá zeleninová polévka

Recept

Střední

90 min
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