Appletini už není trapný drink z devadesátek. Co se stalo, že se vrátil?

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Jak vznikl zelený symbol devadesátek
Appletini vzniklo v druhé polovině devadesátých let v podniku Lola’s ve West Hollywoodu. Zdroje se sice v přesném roce vzniku rozcházejí, nejlépe doložené je ale léto 1997.
Majitelka baru Loren Dunsworthová, známá jako Lola, chtěla vytvořit vlastní koktejl s vodkou Ketel One. Za barem si všimla lahve výrazně zeleného jablečného likéru DeKuyper Pucker a požádala barmana Adama Karstona, aby z obou nápojů něco namíchal.
Karston spojil stejné množství vodky a jablečného likéru a přidal trochu domácí sladkokyselé směsi. Nápoj dostal příznačný název Adam’s Apple Martini, který se brzy zkrátil na Apple Martini a později na dnešní Appletini.
S klasickým Martini má Appletini společný hlavně název a typickou sklenici. Klasické Martini se připravuje z ginu a vermutu, případně se gin nahrazuje vodkou. Appletini je naproti tomu ovocný koktejl s výraznou jablečnou chutí. V devadesátých letech se podobných nápojů vyrojila celá řada a názvem odkazovaly na slavné Martini, i když s původním koktejlem měly jen málo společného.
Nejdřív ho všichni chtěli, potom se mu smáli
Na přelomu tisíciletí už Appletini patřilo k typickým koktejlům své éry. A stejně jako Cosmopolitan se dostalo z barových lístků také do popkultury.
Inspirace do sklenky
Obzvlášť pevně se Appletini spojilo se seriálem Scrubs: Doktůrci, kde patřilo k oblíbeným drinkům hlavního hrdiny J. D. v podání Zacha Braffa. Jeho slabost pro Appletini se v seriálu opakovala a stala se jedním z pravidelných vtipů. Koktejl se objevil také ve filmu Sociální síť, kde ho během setkání se Seanem Parkerem pije parta kolem vznikajícího Facebooku.
Sláva ale měla i druhou stranu. To, co bylo v devadesátých letech zábavné a moderní, začalo o několik let později působit lacině. Do módy přišly koktejlové bary, které sázely na kvalitní destiláty, domácí sirupy a návrat ke klasickým recepturám. Neonově zelený drink chutnající po jablečných bonbonech najednou představoval přesně to, od čeho se nová generace barmanů chtěla odklonit.
Jenže módní trendy mají jednu spolehlivou vlastnost. Dříve nebo později se vracejí.
Espresso Martini otevřelo dveře celé rodině
První velký návrat předvedlo Espresso Martini. Drink z vodky, kávy a kávového likéru se během posledních let znovu zabydlel na koktejlových menu a podle magazínu Punch tím otevřel cestu i svým dříve vysmívaným příbuzným.
French Martini, Lychee Martini, Pornstar Martini i Appletini se tak vracejí na scénu, jen v modernější a méně přeslazené podobě.
Nejde přitom o změnu, která by přišla ze dne na den. Už na konci roku 2025 upozorňoval magazín Food & Wine na návrat sladších koktejlů, které byly populární v osmdesátých, devadesátých a nultých letech. Dnešní verze ale bývají méně sladké, připravují se z kvalitnějších surovin a barmani se více snaží vyvážit sladkou, kyselou i alkoholovou složku.
Nové Appletini už nechutná jako tekutý bonbon
Právě tady začíná být návrat Appletini zajímavý. Původní verze si vystačila s vodkou, výrazně ochuceným jablečným likérem a sladkokyselou směsí. Dnešní barmani ale recept odlehčují a zachovávají hlavně to, co je pro něj typické, tedy svěží nakyslou chuť zeleného jablka.
Magazín VinePair se letos zeptal tří desítek barmanů, které chutě budou v roce 2026 nejvíc vidět. Právě jablko patřilo mezi ty, které zmiňovali opakovaně.
Některé podniky si s původním receptem hrají ještě víc. Newyorský Subject míchá Appletini z vodky, kyselého jablečného likéru a limety, zatímco Hungry Eyes v New Orleans používá čerstvou jablečnou šťávu, koňak, vlastní jablečný sirup a trochu melounového likéru Midori. Objevují se už i malé degustační porce nebo verze zcela bez alkoholu.
Podzim už nemusí chutnat jen po skořici
Do karet Appletini letos hraje ještě jedna věc. Zelené jablko se vrací i mimo koktejlové bary.
Americká značka Poppi zařadila do podzimní nabídky limitovanou limonádu Sour Apple s chutí kyselého jablka. Výrobce energetických nápojů FLRT přišel v srpnu se sezonní novinkou Apple Bottoms Up a začátkem září se na americký trh dostal také hotový koktejl z vodky a zeleného jablka s limetkou a mátou.
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Zatím jde hlavně o americkou záležitost a neznamená to, že stejné chutě vyhledávají také Češi. Do návratu Appletini ale zelené jablko zapadá dokonale. Podzim totiž nemusí chutnat jen po skořici, dýňovém koření, koláči nebo horkém moštu. Kyselé a svěží zelené jablko nabízí úplně jinou tvář sezony.
A právě teď, kdy vrcholí období jablek, má návrat zeleného koktejlu ideální načasování.
Appletini najdete i v Česku
Kvůli ochutnávce se nemusíte vydávat do New Yorku ani Los Angeles. Appletini najdete i na současných pražských koktejlových lístcích. Steampunk Prague ho například míchá z vodky, likéru s chutí kyselého zeleného jablka a citrusové složky. Apple Martini má aktuálně v nabídce také pražský Harly’s Bar.
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Ještě zajímavější ukázku přinesl letošní Prague & Brno Cocktail Week, který se konal od 6. do 13. května. Pražský Soot Bar pro něj připravil Tropical A(pp)le Martini. Vodku v něm doplnil pomerančový likér Cointreau, zelené jablko, limeta a speciální sladkokyselá složka. Klasický devadesátkový nápad tak dostal podstatně modernější podobu.
Je zatím příliš brzy tvrdit, že Appletini čeká v Česku stejný úspěch jako Espresso Martini. Rozhodně už ale není jen vzpomínkou na devadesátá léta. Třicet let po svém vzniku se znovu objevuje ve sklenicích a barmani ukazují, že kyselé zelené jablko může fungovat i v mnohem svěžejší a dospělejší podobě.
Recept Moderní Appletini s čerstvým jablkem
- 45 ml vodky
- 30 ml likéru s příchutí kyselého zeleného jablka
- 1 zelené jablko Granny Smith
- 15 ml čerstvé citronové šťávy
- malá špetka soli
- led
- Jablko rozpůlíme a zbavíme jádřince. Jednu polovinu nakrájíme na malé kousky, druhou si necháme na ozdobení.
- Nakrájené jablko vložíme do šejkru, přidáme citronovou šťávu, špetku soli a vodku. Jablko důkladně rozmačkáme, aby pustilo co nejvíce šťávy.
- Přilijeme jablečný likér, přidáme led a důkladně protřepeme, dokud se šejkr výrazně neochladí.
- Nápoj přes jemné sítko přecedíme do vychlazené koktejlové sklenice.
- Ze zbývající poloviny jablka nakrájíme několik tenkých plátků, kterými koktejl ozdobíme. Ihned podáváme.
Počet porcí: 1
Doba přípravy: 5 minut
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