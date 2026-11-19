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KVÍZ: Vaše dítě ho dá levou zadní. Zvládnete 50 otázek o jídle z pohádek?
Co nesla Karkulka v košíčku a co pekli pejsek s kočičkou? Pohádky jsou plné dobrot a teď si můžete vyzkoušet, kolik si jich pamatujete. Kvíz o 50 otázkách zvládnou i nejmenší, takže si ho zahrajte s...
Kdy péct které cukroví: Perníčky už teď, krémové až těsně před Vánoci
Perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda nebo kokosky. Každé vánoční cukroví má trochu jiné nároky na přípravu a skladování. Některé druhy potřebují čas, aby změkly a rozležely se, jiné...
Šulánky s mákem nejsou škubánky. Víte, co vlastně vaříte?
Brambory, mouka, mák, cukr a rozpuštěné máslo. Na přípravu šulánků s mákem nepotřebujeme dlouhý seznam surovin ani složité kuchařské postupy. Přesto patří mezi jídla, která dokážou potěšit celou...
Tohle byste do cukroví nejspíš nedali. Pohlreich a Maršálek se letos odvázali
Myslíte, že vás na lineckém, vanilkových rohlíčcích nebo vosích úlcích už nic nepřekvapí? Zdeněk Pohlreich a Josef Maršálek letos ukazují pravý opak. Do tradičního vánočního cukroví přidali chutě,...
Vánoční muzika není hudba, ale staročeský dezert. Vaří se dny předem
Sušená jablka, hrušky, švestky, voňavé koření, ořechy a trocha medu. Z těchto surovin se kdysi připravovala vánoční muzika, která nechyběla na štědrovečerním stole. Tento ovocný pokrm se podával jako...
Svařák, grog, nebo punč? Kolik mají kalorií a který vás zahřeje
Svařák, grog i punč patří k zimě stejně jako vánoční trhy a sníh. Jenže kolik kalorií se skrývá v jednom hrnku a který z těchto nápojů vás skutečně zahřeje? Porovnali jsme jejich složení, množství...
Víkendové pečení: Vanilkové rohlíčky se roztékají? Mouka navíc to nespraví
Patří mezi nejoblíbenější druhy cukroví a ani se nedivím, také je řadím na první příčky. Přestože se připravují jen z pár surovin, jejich pečení má svá úskalí. Někdy se těsto při tvarování rozpadá,...
Svíčková omáčka s brusinkami: Tradiční omáčka z pečené kořenové zeleniny
Lehké
130 min
Svíčková omáčka patří k naprostým klenotům české kuchyně a málokdo jí odolá. Voňavá pečená kořenová...
Makové makronky: Jemné francouzské makronky s mákem a čokoládovým krémem
Náročné
50 min
Spojení světoznámých francouzských makronek s tradičním českým mákem a malinovým protlakem v těstě...
Kdy péct které cukroví: Perníčky už teď, krémové až těsně před Vánoci
Perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda nebo kokosky. Každé vánoční cukroví má trochu jiné nároky na přípravu a skladování. Některé druhy potřebují čas, aby změkly a rozležely se, jiné...
Sekaná v housce: S řepnou majonézou v křupavé pečivu
Lehké
75 min
Zapomeňte na rychlé občerstvení z bistra a připravte si parádní domácí sendvič. Šťavnatá pečená...
Černý kuba podle staročeského receptu. Proč na Štědrý den nahrazoval maso
Než se na českých štědrovečerních stolech zabydlel kapr, připravovaly se kroupy s houbami. Takzvaný černý kuba patří k nejznámějším pokrmům staročeské kuchyně a v jednotlivých regionech se vařil...
Ne všechna éčka škodí. Pod E101 se skrývá vitamin u jiných je třeba opatrnost
Vidíte na obalu potraviny písmeno E a výrobek raději vrátíte do regálu? Možná úplně zbytečně. Pod některými čísly se totiž skrývá vitamin B2 nebo látky, které se přirozeně vyskytují v ovoci. Jiná...
Adele zhubla přes 40 kilo, Xindl X přiznal injekce. Jak hubnou další hvězdy
Dokonalé křivky z červených koberců a televizních obrazovek nebývají zadarmo. Zatímco některé slavné osobnosti nedají dopustit na přerušovaný půst, jiné radikálně škrtly cukry, lepek nebo se daly na...
Tapas s hovězím tatarákem: Křupavé bagetky s pikantním masem a kapary
Lehké
25 min
Kombinace jemně mletého hovězího masa dochuceného kapkou brandy, tabasca a hořčice, servírovaná na...
Palačinky se stracciatella šlehačkou: Nadýchaná snídaně s čokoládovým krémem a jahodami
Lehké
45 min
Tento recept kombinuje vláčné kakaové těsto s jogurtem a neodolatelnou šlehačkou plnou křupavých...
Příběh Markéty: Každou zimu přiberu až 5 kilo. Je to slabou vůlí, nebo tmou?
Je mi čtyřicet dva, mám dvě děti na základce a práci v kanceláři. Celý rok se docela hlídám. Na jaře jezdím na kole do práce, v létě chodíme na túry, jím hodně zeleniny a ovoce. Jenže pak přijde...