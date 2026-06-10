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Abstinence játra nevyléčí. Skutečný restart totiž roste v borůvčí

Petra Burgrová
  4:00
Toužíte po očistě těla, ale drastické detoxy vás nelákají? Příroda ukryla ten nejsilnější lék na regeneraci jater a ochranu organismu do drobných modrých bobulí, které potkáváte v našich lesích.

Borůvky | foto: Shutterstock

Obsah

Na co jsou zdravé borůvky

Jejich hlavní silou jsou antioxidanty, které se nacházejí především ve slupce. Tyto látky aktivně zachycují volné radikály, čímž zpomalují stárnutí mozkových buněk a předcházejí jejich degenerativním onemocněním. Výrazně pomáhají také v těchto oblastech:

  • Rychlejší obnova jaterních buněk: Antokyany obsažené v borůvkách prokazatelně snižují poškození jaterních buněk. Zatímco pouhé vysazení alkoholu játra pouze přestane zatěžovat, borůvky jim dodají stavební kameny k tomu, aby se začala aktivně hojit a regenerovat mnohem rychleji.
  • Podpora zraku: Nejde o mýtus. Borůvky pomáhají regenerovat oční sítnici, zlepšují adaptaci na ostré světlo a pomáhají předcházet šerosleposti (případně zmírňují její projevy). Pokud trávíte hodně času u počítače, borůvky mohou pomoci oddálit únavu očí.
  • Trávení na obě strany: Čerstvé borůvky pomáhají proti zácpě, zatímco sušené borůvky jsou tradičně využívány proti průjmu.
  • Krevní tlak a imunita: Pomáhají regulovat vysoký krevní tlak a díky vysokému obsahu tělu prospěšných látek posilují imunitní systém při chřipce či angíně.
  • Vhodné pro alergiky: Jako jedno z mála ovoce nevyvolávají borůvky prakticky žádné alergické projevy, a to ani při dlouhodobé konzumaci.
Borůvková zmrzlina v oplatce

Borůvková zmrzlina v oplatce

Recept

Střední

40 min

Nasušené listy borůvčí jsou skvělé na přípravu čaje, který pomáhá při žaludečních potížích a podporuje játra.

Jaké jsou vitaminy v borůvkách

Borůvky jsou přirozeným multivitaminem. Najdeme v nich:

  • Vitamin C: Silný antioxidant pro imunitu a tvorbu kolagenu.
  • Vitaminy skupiny B: Důležité pro správné fungování metabolismu a nervové soustavy.
  • Provitamin A (beta-karoten): Klíčový pro zdravý zrak a regeneraci sliznic.
  • Železo a další minerály: Významně podporují krvetvorbu a celkovou vitalitu organismu.
Borůvkový ledový čaj

Borůvkový ledový čaj

Recept

Lehké

20 min

Před mražením je raději nemyjte, aby se neslepily, ale důkladně je omyjte až těsně před použitím.

Kolik mohu denně sníst borůvek

Ideální denní dávka pro dospělého člověka je zhruba jedna hrst (cca 100 gramů) čerstvých plodů.

Borůvky jsou téměř všelék. Zlepšují paměť, chrání před viry i rakovinou
Domácí ovocné nanuky různých příchutí

Domácí ovocné nanuky různých příchutí

Recept

Lehké

20 min

Dopřejte si výborné borůvkové nanuky.

Co se stane, když sníme hodně borůvek

Borůvky jsou bezpečné ovoce a běžně nehrozí žádné závažné problémy. Při velmi vysoké konzumaci se však může objevit:

  • nadýmání,
  • průjem,
  • zažívací potíže způsobené vyšším příjmem vlákniny.

Typickým vedlejším efektem bývá také tmavší zbarvení stolice nebo jazyka vlivem přírodních barviv.

Jak dlouho vydrží borůvky v lednici? Čerstvé, mechanicky nepoškozené borůvky vydrží v chladničce zhruba 5 až 7 dní. Důležité je mýt je až těsně před konzumací, jinak kvůli vlhkosti rychle zplesniví. Pokud jich máte přebytek, nejlepším způsobem uchování je zamrazení.

Borůvkový džem

Borůvkový džem

Recept

Střední

60 min

Borůvky obsahují minimum kalorií, hodně vlákniny a látky, které pomáhají tělu lépe odbourávat tuky.

Kdy jíst borůvky

Nejvhodnější doba je rámcově dopoledne. K snídani nebo jako dopolední svačina. Borůvky dodají tělu energii a antioxidanty mohou v těle působit po celý den. Vyhněte se jejich konzumaci těsně před spaním, aby vláknina zbytečně nezatěžovala žaludek během noci.

Jaké borůvky jsou nejlepší

Z pohledu zdraví a obsahu antioxidantů jsou nejlepší divoké lesní borůvky, ideálně čerstvě. Skvělou vlastností borůvek je však to, že si uchovávají vysoké množství blahodárných látek v jakékoli formě jako mražené, sušené nebo dokonce ve formě čaje ze sušených plodů či jarních listů.

Borůvkový chlebíček s citronovou polevou

Borůvkový chlebíček s ricottou – Vláčný dezert s levandulovou polevou a citronem

Recept

Střední

60 min

Planě rostoucí brusnice borůvka je nejbohatším přírodním zdrojem antioxidantů pro unavená játra.

Jaký je rozdíl mezi kanadskou a lesní borůvkou

Často se setkáváme se dvěma druhy, divokou lesní borůvkou a kanadskou borůvkou. Liší se vzhledem i složením:

  • Lesní borůvka (Brusnice borůvka): Je menší, roste planě v lesích a její dužina je temně fialová a barvící. Má mnohem výraznější, kysele-sladkou chuť a obsahuje vyšší koncentraci antioxidantů.
  • Kanadská borůvka (Borůvka chocholičnatá): Je pěstovaná na zahradách a plantážích. Plody jsou mnohem větší (velikosti až nehtu) a jejich dužina je světlá/bílá a nebarví. Jsou sladší, méně kyselé a sklízí se průběžně od června až do prvních mrazů. I když jsou velmi zdravé, divokým lesním borůvkám se v síle antioxidantů zcela nevyrovnají.
Borůvkové rolky

Borůvkové rolky se sýrovou náplní a citronem – Křupavé smažené taštičky s ovocem

Recept

Lehké

30 min

Při pečení borůvky skvěle drží tvar a jejich sladkokyselá chuť v troubě ještě více vynikne.

Co udělat z lesních borůvek

Borůvky mají v kuchyni obrovskou výhodu: skvěle drží tvar, nepustí hned šťávu jako jahody a jejich chuť se vařením či pečením ještě více koncentruje. Nejjednodušší je přidat je čerstvé do jogurtu, ovesné kaše nebo ranního smoothie. V české kuchyni jsou naprostou klasikou v kynutých koláčích s drobenkou, muffinech, bublaninách nebo jako náplň do kynutých a tvarohových knedlíků.

Výrazná sladkokyselá chuť lesních borůvek perfektně ladí s těžšími jídly. Krátce povařené borůvky s trochou červeného vína, rozmarýnu nebo tymiánu vytvoří hustou omáčku, která skvěle doplňuje zvěřinu, pečenou kachnu nebo husu. Stejně dobře fungují jako studený přeliv k plísňovým a kozím sýrům.

Borůvkový závin s tvarohem a kokosem

Borůvkový závin s tvarohem a kokosem

Recept

Střední

60 min

Chia pudink s borůvkami

Recepty z borůvek Snídaně

Vepřová panenka s borůvkovou omáčkou

Recepty z borůvek Hlavní jídla

Borůvkový cheesecake s čokoládou

Recepty z borůvek Dezerty

Domácí borůvková zmrzlina

Osvěžující borůvková zmrzlina z tvarohu a zakysané smetany – Zdravé letní mlsání

Recept

Střední

30 min
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