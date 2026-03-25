6 zabijáků, které ničí vaši imunitu: Jíte je denně a ani o tom nevíte

6 potravin, které oslabují vaši imunitu
Všichni víme, že máme jíst vitamíny, ale málokdo řeší, jaké jídlo naši obranyschopnost totálně „vypíná“.
1. Sladké nápoje a sladkosti. Když saháme po limonádách, sladkých čajích nebo sušenkách, tělo dostává rychlou dávku energie. Problém je, že cukr v nadbytku způsobuje kolísání hladiny glukózy v krvi a zvyšuje zánětlivé procesy. Tělo se tak místo obrany proti virům soustředí na regulaci „cukrové bouře“, a imunita klesá.
„Nadbytečná konzumace cukru vede ke snížení funkce bílých krvinek, které mají na starosti likvidaci infekci v těle. Navíc cukrem se živí i další bakterie a nádorové buňky. Proto pro zlepšení imunity bude rozumné snížit konzumaci rafinovaného cukru a nahradit ho občas medem,“ říká výživová poradkyně Elena Shmyrová.
2. Polotovary a rychlé jídlo. Hotová jídla, hranolky, mražené výrobky – vypadají pohodlně a chutně, ale obsahují minimum živin. Vitamíny, minerály a antioxidanty, které imunitní systém potřebuje, zde prakticky nenajdete. Naopak přebývá sůl, konzervanty a nezdravé tuky, které tělo zatěžují a podporují zánětlivé reakce.
3. Uzeniny a tučné maso. Salámy, párky, slanina a další průmyslově zpracované masné produkty jsou plné soli a nasycených tuků. Ty zvyšují zánětlivé procesy a mohou dlouhodobě oslabovat obranyschopnost organismu. Občas je sníst nevadí, ale pravidelná konzumace už může tělu škodit.
4. Bílé pečivo a rafinované sacharidy. Rohlíky, bílé pečivo a cukrovinky z rafinované mouky mají podobný efekt jako sladké nápoje. Rychle zvyšují hladinu cukru v krvi, což spouští zánětlivou reakci a snižuje schopnost těla bojovat s viry a bakteriemi. Navíc často vytlačují celozrnné produkty, zeleninu a další zdroje živin, které imunitu podporují.
5. Alkohol a „light“ produkty. Alkohol v nadměrném množství zatěžuje játra a narušuje rovnováhu střevní mikroflóry, kde sídlí velká část imunitního systému. Stejně tak některá „bezcukrová“ či „light“ jídla obsahující umělá sladidla mohou nepříznivě ovlivnit střevní bakterie, aniž byste si toho všimli.
6. Sůl a skryté přísady. Nadměrná sůl zvyšuje zánětlivou aktivitu v těle a může narušit rovnováhu tekutin. Skrytá sůl je přitom všude – v polotovarech, uzeninách i ochucených snackách – takže její nadbytek přijímáme často bez vědomí.
Co jíst pro lepší imunitu
Chcete dát imunitnímu systému ranní „nakopnutí“? Stačí pár jednoduchých kroků a potravin, které tělu dodají živiny, antioxidanty a podporu střevní mikroflóry.
- Citrusové plody a kiwi – bohaté na vitamín C, který podporuje tvorbu bílých krvinek.
- Zázvor a česnek – přírodní antioxidanty, které pomáhají tělu bojovat proti zánětům.
- Jogurt nebo kefír – obsahují probiotika, která posilují střevní mikroflóru.
- Barevná zelenina – mrkev, paprika, brokolice a rajčata dodají vitamíny A, C a E.
- Ořechy a semínka – zdroj zdravých tuků a zinku, klíčového pro imunitní funkce.
Nemusíte hned jíst jenom klíčky a pít čistou vodu. Stačí pravidlo 80/20. Když budete v 80 % případů jíst normální, čerstvé jídlo (maso, zeleninu, vejce, ovoce), vaše tělo si s těmi zbylými 20 % hříchů hravě poradí.
