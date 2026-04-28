Loupání chřestu
Bílý chřest se opravdu loupat musí. Má silnou, vláknitou slupku, která by po uvaření zůstala tuhá a nepříjemná na skus.
Zelený chřest se většinou loupat nemusí, protože má jemnější slupku. Stačí odlomit spodní dřevnatý konec. Loupe se jen u silnějších kusů, a to hlavně ve spodní části.
Recept Chřest s vejci z jedné pánve
Den můžete začít rychlou a zdravou snídaní, která nezabere víc než patnáct minut. Chřest s vejci z jedné pánve je ideální volba pro ty, kdo chtějí něco jednoduchého, ale výživného. Stačí chřest krátce orestovat na másle nebo olivovém oleji, přidat vejce a nechat je zatáhnout podle chuti. Výsledkem je jemné, syté jídlo, které vás příjemně nastartuje.
- 200 g zeleného chřestu
- sůl a pepř dle chuti
- 30 g másla
- 4 ks vejce
- 50 g nastrouhaného čedaru
- chilli vločky
- Z chřestu odkrojíme dřevnaté konce a spaříme ho ve vroucí osolené vodě, scedíme a necháme okapat.
- V pánvi nahřejeme máslo, rozložíme na něj chřest a krátce prohřejeme, poté chřesty otočíme a vyklepneme k nim všechna vejce, osolíme, opepříme a opékáme na mírném ohni.
- Vejce s chřestem v pánvi posypeme sýrem a dle chuti chilli vločkami, zakryjeme poklicí, aby se sýr rozpustil. Podáváme například s pečivem.
Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 20 minut
Recept Taštičky s lososem, chřestem a sýrem
Jako lehký předkrm skvěle fungují taštičky s lososem, chřestem a sýrem. Kombinace křupavého těsta, jemného lososa a svěžího chřestu působí elegantně a hodí se i pro slavnostnější příležitosti. Stačí použít listové těsto, naplnit ho směsí a upéct dozlatova. Chuť je vyvážená a přitom výrazná.
- 100 g filetů lososa
- 150 g goudy
- sůl a pepř dle chuti
- 400 g chlazeného listového těsta
- 1 ks vejce
- chia semínka na posypání
Na dip:
- 200 ml zakysané smetany
- 1 ks citron
- sůl a pepř dle chuti
- 1 lžíce olivového oleje
- 4 snítky kopru
- U každého chřestu odkrojíme zdřevnatělé konce, zbytek nakrájíme na kolečka. Lososa zbavíme kůže a nakrájíme na kousky. Sýr nakrájíme na kostičky. Vše dáme do misky, osolíme, opepříme a promícháme.
- Z těsta nakrájíme 12 kousků (8 x 8 cm), okraje pomažeme rozšlehaným vejcem, doprostřed dáme připravenou náplň a oba konce spojíme, přimáčkneme vidličkou. Taštičky dáme na plech vyložený pečicím papírem, pomažeme vejcem, osolíme a posypeme chia semínky. Pečeme při 190 °C asi 20 minut.
- Mezitím smícháme všechny suroviny na dip, přidáme nasekaný kopr a podáváme spolu s upečenými taštičkami.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut
Recept Krémová chřestová polévka
Když přijde na polévky, sametová chřestová polévka s bramborami a slaninovým chipsem je sázka na jistotu. Brambory dodají krémovou strukturu bez nutnosti velkého množství smetany a slaninový chips přidá kontrast v podobě křupavosti a výraznější chuti. Výsledkem je jemná, ale plná polévka, která zasytí a potěší.
- 3 lžíce másla
- 2 ks brambory
- 2 stroužky česneku
- 400 g bílého chřestu
- 1000 ml kuřecího vývaru
- sůl a pepř dle chuti
- 200 g 30% smetany
- 100 g slaniny plátkové
- zelený chřest na ozdobení
- Na rozpuštěném másle restujeme nakrájené brambory a prolisovaný česnek 1–2 minuty. Poté přidáme nakrájený chřest a společně opékáme asi 5 minut.
- Vmícháme kuřecí vývar, sůl, pepř a přivedeme k varu. Poté na mírném ohni vaříme asi 10 minut doměkka.
- Polévku po uvaření rozmixujeme dohladka. Vmícháme smetanu a necháme společně prohřát. Plátky slaniny rozložíme na plech vyložený pečicím papírem.
- Slaninu pečeme při 180 °C dokřupava. Polévku před podáváním ozdobíme slaninovými chipsy, kousky zeleného chřestu a například zakysanou smetanou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut
Recept Balzamikové kuře s blanšírovaným chřestem
Jako hlavní chod můžete zkusit balzamikové kuře s blanšírovaným chřestem. Kuřecí maso se připraví na pánvi nebo v troubě s balzamikovým octem, který mu dodá lehce nasládlou a výraznou chuť. K tomu se podává krátce povařený chřest, který si zachová svou barvu i křupavost. Jde o vyvážené jídlo, které není těžké, ale přesto zasytí.
- olivový olej
- 2 ks cibule
- 3 lžíce mletého římského kmínu
- 200 ml balzamikového octa
- 200 ml kuřecího vývaru
- 4 ks kuřecí stehna
- sůl a pepř dle chuti
- 200 g zeleného chřestu
- 50 g másla
- Ve velkém hrnci rozpálíme olivový olej a jemně nasekanou cibuli na něm opečeme dozlatova. Pak přisypeme mletý římský kmín, zalijeme balzamikovým octem a povaříme asi 2 minuty. Nakonec zalijeme vývarem a zamícháme.
- Kuřecí stehna osolíme, opepříme a vložíme do zapékací mísy. Zalijeme je vychladlou šťávou a vložíme do předehřáté trouby na 190 °C asi 80 minut doměkka. Hotové maso by mělo jít krásně od kosti.
- Chřest očistíme a odkrojíme konce. V pánvi rozpustíme máslo s 20 ml vody a vložíme do něj chřest. Chřest v pánvi osolíme, opepříme černým mletým pepřem a vaříme asi 5 minut. Kuře podáváme s chřestem politým máslem. Skvěle bude chutnat s rýží.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 100 minut
Recept Salát s pečeným česnekovým chřestem a pečenými cherry rajčátky
Pokud máte chuť na něco lehčího, ideální volbou je salát s pečeným česnekovým chřestem a pečenými cherry rajčátky. Pečení zvýrazní přirozenou chuť zeleniny a dodá jí jemnou sladkost. Stačí přidat kvalitní olivový olej, trochu soli a případně sýr nebo semínka. Salát se hodí jako samostatné jídlo i jako příloha.
- 200 g zeleného chřestu
- 200 g bílého chřestu
- 250 g cherry rajčat
- sůl a pepř dle chuti
- 180 ml olivového oleje
- 4 stroužky česneku
- 5 snítek tymiánu
- šťáva z 0,5 citronu
- 150 ml olivového oleje
- 1 lžička dijonské hořčice
- 350 g trhaného listového salátu
- 50 g černých oliv
- Chřest omyjeme a odkrojíme dřevnaté konce. Pečicí plech vyložíme pečicím papírem a rozložíme na něj chřest s cherry rajčaty. Vše osolíme, opepříme a pokapeme olivovým olejem.
- Česnek oloupeme a nasekáme na tenké plátky a spolu se snítkami tymiánu ho rozložíme mezi zeleninu. Plech vložíme do trouby a pečeme při 200 °C přibližně 15 minut.
- Citronovou šťávu smícháme se 150 ml olivového oleje a lžičkou dijonské hořčice. Salát vypereme, necháme okapat a rozložíme na talíř. Opečený chřest s rajčátky a černými olivami naaranžujeme na salát a pokapeme zálivkou a podáváme s pečivem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut
Recept Koláč s tvarohem a chřestem
Na závěr nechybí slaný koláč s tvarohem a chřestem, který může posloužit jako večeře nebo pohoštění pro návštěvu. Tvaroh dodá koláči lehkost a jemnost, zatímco chřest přinese svěží chuť a zajímavou texturu. Koláč chutná skvěle teplý i studený, takže se hodí i na další den.
- 250 g listového těsta
- 125 g plnotučného tvarohu
- 50 g brynzy
- sůl a pepř dle chuti
- kůra z BIO citronu
- 2 ks vejce
- 200 g zeleného chřestu
- 100 g mraženého hrášku
- jedlé květy na ozdobu
- Listové těsto vyválíme na pomoučeném vále do čtverce a přeneseme na plech vyložený pečicím papírem. Kraje přehneme, přimáčkneme vidličkou a vytvoříme „rámeček“.
- V míse smícháme plnotučný tvaroh, brynzu, sůl, pepř, nastrouhanou citronovou kůru a vejce. Směs rozprostřeme na těsto. Spodní část chřestu oloupeme a dřevnaté konce odřízneme.
- Chřest rozložíme na tvarohovou náplň. Do spodní části nasypeme mražený hrášek a lehce jej zamáčkneme do náplně.
- Volné okraje těsta potřeme rozšlehaným vajíčkem. Koláč pečeme v troubě při 180 °C asi 20 minut dozlatova. Hotový koláč můžeme dozdobit jedlými květy.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut
Proč po chřestu smrdí moč
Za typický zápach moči po konzumaci chřestu může skupina sirných látek, které se v této zelenině přirozeně vyskytují. Nejčastěji se zmiňuje kyselina asparagová a její deriváty, ty se v těle rozkládají na těkavé sloučeniny síry (například methanthiol), které mají výrazný „sirný“ zápach.