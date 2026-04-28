6 receptů z chřestu: Co uvařit a proč po něm máme na záchodě „divný“ pocit?

Petra Burgrová
  4:30
Chřest patří mezi nejoblíbenější jarní suroviny a není divu. Je lehký, plný vitamínů a v kuchyni neuvěřitelně variabilní. Dá se připravit na desítky způsobů, od rychlé snídaně až po netradiční křehký koláč. Pokud hledáte inspiraci, tady je šest nápadů, jak chřest využít během celého dne.

Fialový chřest je velká vzácnost. Uvidíte-li ho v obchodě, kupte ho! | foto: Canva

Obsah

Loupání chřestu

Bílý chřest se opravdu loupat musí. Má silnou, vláknitou slupku, která by po uvaření zůstala tuhá a nepříjemná na skus.

Zelený chřest se většinou loupat nemusí, protože má jemnější slupku. Stačí odlomit spodní dřevnatý konec. Loupe se jen u silnějších kusů, a to hlavně ve spodní části.

Chřest s vejci z jedné pánve

Recept Chřest s vejci z jedné pánve

Den můžete začít rychlou a zdravou snídaní, která nezabere víc než patnáct minut. Chřest s vejci z jedné pánve je ideální volba pro ty, kdo chtějí něco jednoduchého, ale výživného. Stačí chřest krátce orestovat na másle nebo olivovém oleji, přidat vejce a nechat je zatáhnout podle chuti. Výsledkem je jemné, syté jídlo, které vás příjemně nastartuje.

  • 200 g zeleného chřestu
  • sůl a pepř dle chuti
  • 30 g másla
  • 4 ks vejce
  • 50 g nastrouhaného čedaru
  • chilli vločky
  1. Z chřestu odkrojíme dřevnaté konce a spaříme ho ve vroucí osolené vodě, scedíme a necháme okapat.
  2. V pánvi nahřejeme máslo, rozložíme na něj chřest a krátce prohřejeme, poté chřesty otočíme a vyklepneme k nim všechna vejce, osolíme, opepříme a opékáme na mírném ohni.
  3. Vejce s chřestem v pánvi posypeme sýrem a dle chuti chilli vločkami, zakryjeme poklicí, aby se sýr rozpustil. Podáváme například s pečivem.

Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 20 minut

Chleba s křupavým vajíčkem a chřestem

Taštičky s lososem, chřestem a sýrem

Recept Taštičky s lososem, chřestem a sýrem

Jako lehký předkrm skvěle fungují taštičky s lososem, chřestem a sýrem. Kombinace křupavého těsta, jemného lososa a svěžího chřestu působí elegantně a hodí se i pro slavnostnější příležitosti. Stačí použít listové těsto, naplnit ho směsí a upéct dozlatova. Chuť je vyvážená a přitom výrazná.

  • 100 g filetů lososa
  • 150 g goudy
  • sůl a pepř dle chuti
  • 400 g chlazeného listového těsta
  • 1 ks vejce
  • chia semínka na posypání

Na dip:

  • 200 ml zakysané smetany
  • 1 ks citron
  • sůl a pepř dle chuti
  • 1 lžíce olivového oleje
  • 4 snítky kopru
  1. U každého chřestu odkrojíme zdřevnatělé konce, zbytek nakrájíme na kolečka. Lososa zbavíme kůže a nakrájíme na kousky. Sýr nakrájíme na kostičky. Vše dáme do misky, osolíme, opepříme a promícháme.
  2. Z těsta nakrájíme 12 kousků (8 x 8 cm), okraje pomažeme rozšlehaným vejcem, doprostřed dáme připravenou náplň a oba konce spojíme, přimáčkneme vidličkou. Taštičky dáme na plech vyložený pečicím papírem, pomažeme vejcem, osolíme a posypeme chia semínky. Pečeme při 190 °C asi 20 minut.
  3. Mezitím smícháme všechny suroviny na dip, přidáme nasekaný kopr a podáváme spolu s upečenými taštičkami.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut

Smažený zelený chřest s bylinkovou omáčkou

Smažený zelený chřest s bylinkovou omáčkou

Krémová chřestová polévka

Recept Krémová chřestová polévka

Když přijde na polévky, sametová chřestová polévka s bramborami a slaninovým chipsem je sázka na jistotu. Brambory dodají krémovou strukturu bez nutnosti velkého množství smetany a slaninový chips přidá kontrast v podobě křupavosti a výraznější chuti. Výsledkem je jemná, ale plná polévka, která zasytí a potěší.

  • 3 lžíce másla
  • 2 ks brambory
  • 2 stroužky česneku
  • 400 g bílého chřestu
  • 1000 ml kuřecího vývaru
  • sůl a pepř dle chuti
  • 200 g 30% smetany
  • 100 g slaniny plátkové
  • zelený chřest na ozdobení
  1. Na rozpuštěném másle restujeme nakrájené brambory a prolisovaný česnek 1–2 minuty. Poté přidáme nakrájený chřest a společně opékáme asi 5 minut.
  2. Vmícháme kuřecí vývar, sůl, pepř a přivedeme k varu. Poté na mírném ohni vaříme asi 10 minut doměkka.
  3. Polévku po uvaření rozmixujeme dohladka. Vmícháme smetanu a necháme společně prohřát. Plátky slaniny rozložíme na plech vyložený pečicím papírem.
  4. Slaninu pečeme při 180 °C dokřupava. Polévku před podáváním ozdobíme slaninovými chipsy, kousky zeleného chřestu a například zakysanou smetanou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut

Balzamikové kuře s blanšírovaným chřestem

Recept Balzamikové kuře s blanšírovaným chřestem

Jako hlavní chod můžete zkusit balzamikové kuře s blanšírovaným chřestem. Kuřecí maso se připraví na pánvi nebo v troubě s balzamikovým octem, který mu dodá lehce nasládlou a výraznou chuť. K tomu se podává krátce povařený chřest, který si zachová svou barvu i křupavost. Jde o vyvážené jídlo, které není těžké, ale přesto zasytí.

  • olivový olej
  • 2 ks cibule
  • 3 lžíce mletého římského kmínu
  • 200 ml balzamikového octa
  • 200 ml kuřecího vývaru
  • 4 ks kuřecí stehna
  • sůl a pepř dle chuti
  • 200 g zeleného chřestu
  • 50 g másla
  1. Ve velkém hrnci rozpálíme olivový olej a jemně nasekanou cibuli na něm opečeme dozlatova. Pak přisypeme mletý římský kmín, zalijeme balzamikovým octem a povaříme asi 2 minuty. Nakonec zalijeme vývarem a zamícháme.
  2. Kuřecí stehna osolíme, opepříme a vložíme do zapékací mísy. Zalijeme je vychladlou šťávou a vložíme do předehřáté trouby na 190 °C asi 80 minut doměkka. Hotové maso by mělo jít krásně od kosti.
  3. Chřest očistíme a odkrojíme konce. V pánvi rozpustíme máslo s 20 ml vody a vložíme do něj chřest. Chřest v pánvi osolíme, opepříme černým mletým pepřem a vaříme asi 5 minut. Kuře podáváme s chřestem politým máslem. Skvěle bude chutnat s rýží.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 100 minut

Salát s pečeným česnekovým chřestem a pečenými cherry rajčátky

Recept Salát s pečeným česnekovým chřestem a pečenými cherry rajčátky

Pokud máte chuť na něco lehčího, ideální volbou je salát s pečeným česnekovým chřestem a pečenými cherry rajčátky. Pečení zvýrazní přirozenou chuť zeleniny a dodá jí jemnou sladkost. Stačí přidat kvalitní olivový olej, trochu soli a případně sýr nebo semínka. Salát se hodí jako samostatné jídlo i jako příloha.

  • 200 g zeleného chřestu
  • 200 g bílého chřestu
  • 250 g cherry rajčat
  • sůl a pepř dle chuti
  • 180 ml olivového oleje
  • 4 stroužky česneku
  • 5 snítek tymiánu
  • šťáva z 0,5 citronu
  • 150 ml olivového oleje
  • 1 lžička dijonské hořčice
  • 350 g trhaného listového salátu
  • 50 g černých oliv
  1. Chřest omyjeme a odkrojíme dřevnaté konce. Pečicí plech vyložíme pečicím papírem a rozložíme na něj chřest s cherry rajčaty. Vše osolíme, opepříme a pokapeme olivovým olejem.
  2. Česnek oloupeme a nasekáme na tenké plátky a spolu se snítkami tymiánu ho rozložíme mezi zeleninu. Plech vložíme do trouby a pečeme při 200 °C přibližně 15 minut.
  3. Citronovou šťávu smícháme se 150 ml olivového oleje a lžičkou dijonské hořčice. Salát vypereme, necháme okapat a rozložíme na talíř. Opečený chřest s rajčátky a černými olivami naaranžujeme na salát a pokapeme zálivkou a podáváme s pečivem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut

Koláč s tvarohem a chřestem

Recept Koláč s tvarohem a chřestem

Na závěr nechybí slaný koláč s tvarohem a chřestem, který může posloužit jako večeře nebo pohoštění pro návštěvu. Tvaroh dodá koláči lehkost a jemnost, zatímco chřest přinese svěží chuť a zajímavou texturu. Koláč chutná skvěle teplý i studený, takže se hodí i na další den.

  • 250 g listového těsta
  • 125 g plnotučného tvarohu
  • 50 g brynzy
  • sůl a pepř dle chuti
  • kůra z BIO citronu
  • 2 ks vejce
  • 200 g zeleného chřestu
  • 100 g mraženého hrášku
  • jedlé květy na ozdobu
  1. Listové těsto vyválíme na pomoučeném vále do čtverce a přeneseme na plech vyložený pečicím papírem. Kraje přehneme, přimáčkneme vidličkou a vytvoříme „rámeček“.
  2. V míse smícháme plnotučný tvaroh, brynzu, sůl, pepř, nastrouhanou citronovou kůru a vejce. Směs rozprostřeme na těsto. Spodní část chřestu oloupeme a dřevnaté konce odřízneme.
  3. Chřest rozložíme na tvarohovou náplň. Do spodní části nasypeme mražený hrášek a lehce jej zamáčkneme do náplně.
  4. Volné okraje těsta potřeme rozšlehaným vajíčkem. Koláč pečeme v troubě při 180 °C asi 20 minut dozlatova. Hotový koláč můžeme dozdobit jedlými květy.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut

Proč po chřestu smrdí moč

Za typický zápach moči po konzumaci chřestu může skupina sirných látek, které se v této zelenině přirozeně vyskytují. Nejčastěji se zmiňuje kyselina asparagová a její deriváty, ty se v těle rozkládají na těkavé sloučeniny síry (například methanthiol), které mají výrazný „sirný“ zápach.

