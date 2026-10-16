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30 typických jídel, kvůli kterým se vyplatí cestovat

Petra Burgrová
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Většinu těchto jídel znáte. Ale ochutnali jste je opravdu? Tiramisu z kelímku,... Currywurst patří k Berlínu stejně neodmyslitelně jako Braniborská brána. Je to... Köttbullar neboli švédské masové kuličky zná mnoho z nás z obchodního domu... Švýcarské fondue je rozpuštěný sýr, do kterého se na dlouhých vidličkách... Švýcarské rösti na první pohled připomínají bramboráky. Připravují se ale jen... Souvlaki jsou řecké kousky masa na špejli, nejčastěji vepřového nebo kuřecího,... Peka je chorvatský způsob přípravy, při kterém se maso nebo ryby se zeleninou a... Karelské pirohy (karjalanpiirakka) patří k nejznámějšímu finskému pečivu. Mají... Pizza Margherita dokazuje, že dobré jídlo nepotřebuje dlouhý seznam surovin.... Ramen je japonská polévka z vývaru s pšeničnými nudlemi, masem, vejcem a... Sm&#248;rrebr&#248;d je dánský obložený krajíc žitného chleba, na kterém může... Pastéis de nata, malé košíčky z listového těsta s jemným vaječným krémem, patří...
Většinu těchto jídel znáte. Ale ochutnali jste je opravdu? Tiramisu z kelímku, ramen z instantní misky nebo croissant z regálu supermarketu mají s originálem často společný jen název. Vybrali jsme speciality, u kterých se vyplatí hledat kvalitu, nejlépe přímo v zemi jejich původu. Kolik z nich už máte odškrtnutých?

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