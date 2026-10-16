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Sladká jídla 80. a 90. let: Byla lepší než dnes, nebo nás jen klame paměť?
Mléko s vanilkovým cukrem místo milkshaku, ručně vyšlehaná šlehačka místo spreje a kremrole jako nedělní odměna. Sladkosti našeho dětství si pamatujeme jako nejlepší na světě, ale byly opravdu?...
KVÍZ: Polévky světa v kvízu: Bouillabaisse zvládnete, ale co valašská kyselica?
Polévka je grunt, říkalo se odjakživa. Ve světě se do misek servírují osvěžující studené krémy, ostré asijské vývary i husté rybí speciality. Víte, ze které země pochází bouillabaisse, co patří do...
Ben Cristovao měl zabít slepici, teď nejí maso. Podívejte se na slavné vegany
Když dostal Ben Cristovao do ruky slepici, aby ji zabil, položil ji zpátky a od té doby nejí maso. Vegany jsou ale i sportovci a zpěváci, do kterých byste rozhodně neřekli, že si nedopřejí steak, sýr...
Od Kinder vajíčka po žraločí polévku. Prohlédněte si 25 zakázaných jídel
Co je v jedné zemi vyhlášenou delikatesou, to v jiné nedostanete. Zakázaná bývá pochopitelně žraločí polévka, ale i Kinder vajíčko, které u nás kupujeme dětem pro radost. V USA ho kvůli zákonu z roku...
30 typických jídel, kvůli kterým se vyplatí cestovat
Většinu těchto jídel znáte. Ale ochutnali jste je opravdu? Tiramisu z kelímku, ramen z instantní misky nebo croissant z regálu supermarketu mají s originálem často společný jen název. Vybrali jsme...
Linecký koláč s krémem: Jablečné růže na mandlovém korpusu
Lehké
90 min
Křehký mandlový korpus naplníme jemným krémem ze smetany, žloutků a sýra. Po upečení a vychladnutí...
Kakánek: Smradlavá pomazánka z tvarůžků a piva
Napadlo by vás tvarůžky nebo tvrdý tvaroh naložit do piva a nechat je rozležet? No vidíte, ono to opravdu existuje! Tato netradiční a pro mnohé kontroverzní pochoutka se jmenuje Kakánek. Ačkoliv...
Podzimní vlna nachlazení dorazila. Prověřili jsme čtyři léky našich babiček
Slepičí polévka, čaj s citronem nebo snad cibulový sirup? Snad v každé české rodině se minimálně jedna položka traduje jako zaručený lék na rýmu a nachlazení. Podívali jsme se, jestli tyto babské...
Brambory vs. batáty: Sladší, ale méně kalorické? Které jsou zdravější
Batáty mají pověst zdravější a dietnější alternativy obyčejných brambor. Jenže když obě přílohy postavíme vedle sebe, výsledek možná překvapí. Sladší totiž nemusí znamenat kaloričtější a klasické...
Vajíčková kari miska: Krémová omáčka se špenátem a hráškem
Lehké
25 min
Vejce natvrdo s jemnou kari omáčkou, hráškem, špenátem a na másle opečenou mrkví. Se smetanou a...
Plněný slaný chléb: S pestem, sušenými rajčaty a křupavými ořechy
Střední
180 min
Kynuté těsto naplníme směsí ze sušených rajčat, pesta a másla, která mu dodá výraznou chuť i barvu....
Katův šleh z hovězího masa: Pikantní směs s cibulí a chilli
Střední
30 min
Hovězí nudličky nejprve naložíme do česneku, pepře a worcesterové omáčky, aby získaly výraznější...
30 typických jídel, kvůli kterým se vyplatí cestovat
Většinu těchto jídel znáte. Ale ochutnali jste je opravdu? Tiramisu z kelímku, ramen z instantní misky nebo croissant z regálu supermarketu mají s originálem často společný jen název. Vybrali jsme...
Víkendové pečení se Sweetburg: Mokré hraběnčiny řezy? Chyba je v jablkách
Vypadají jednoduše, ale při jejich přípravě může nastat několik problémů. Spodní těsto zůstane nedopečené, jablka pustí příliš mnoho šťávy nebo sníh z bílků po upečení spadne. Někdy se zase řezy při...
Sušené houby stojí v obchodě až 4 000 Kč za kilo. Kolik jich nasbírat na zimu?
Sušené houby patří v obchodě k nejdražším surovinám, přitom v lese je máte zadarmo. Jenže čerstvé houby jsou z velké části voda a po usušení zbude z plného košíku jen hrstka. Spočítali jsme, kolik...
Pronájem bytu 3+kk 63 m2, Aš - top místo
Mikulášská, Aš, okres Cheb
11 900 Kč/měsíc
Focaccia s nivou a vlašskými ořechy: Voňavý italský chléb s rozmarýnem
Střední
60 min
Nadýchané kynuté těsto, výrazná niva, křupavé vlašské ořechy a rozmarýn tvoří zajímavou kombinaci...
Dýňová polévka s kari: Krémová chuť s rýžovými nudlemi a tofu
Lehké
30 min
Dýni opečeme na másle, přidáme kari pastu a zalijeme vývarem s kokosovým mlékem. Po rozmixování...