Monika Kóňová @lapetit.sk
Slovenská foodblogerka, food stylistka a fotografka. Původně vystudovala právo, ale láska k jídlu ji přivedla k založení blogu LaPetit, kde se dělí o sezónní recepty z čerstvých a poctivých surovin. Inspiraci čerpá z cestování, návštěv trhů a z vlastní zahrady, kde pěstuje ovoce, zeleninu i květiny. LaPetit je místem každodenního vaření – jednoduchého, chutného a bez zbytečných zkratek.
Slavíte masopust?
Masopust neboli slovensky fašiangy vnímám spíš jako období než jako jeden konkrétní svátek. Nemáme doma pevně dané rituály, ale mám ráda atmosféru hojnosti a radosti, která je s nimi spojená.
Jaké sladké dobroty patří k masopustu u vás doma?
Jednoznačně šišky. Právě během masopustu si je každý rok dopřávám bez výčitek a často zkouším nový recept. Podle mě neexistuje lepší období v roce, kdy si je vychutnat.
Máte s masopustními hody spojené nějaké silné vzpomínky nebo tradice?
Spíše než konkrétní rodinnou tradici mám masopust spojený s jídlem a společnou zábavou. V Bratislavě a na západním Slovensku k nim neodmyslitelně patřilo pochovávání basy, které symbolicky uzavíralo období veselí před půstem. A právě tahle kombinace hudby, humoru a dobrého jídla je mi na masopustu nejbližší.