Masopust je možná nejpříjemnější výmluva v roce, proč si bez výčitek dopřát něco opravdu sladkého a tučného. Tradičně patřil k období hojnosti před půstem, ale v kuchyni to dodnes znamená hlavně jedno – smažené a pečené dobroty, které voní máslem a cukrem. Koblihy, boží milosti nebo šišky k tomuto času prostě patří, a i když se svět kolem mění, tyto recepty zůstávají překvapivě stále oblíbené. V následujících receptech od oblíbených foodblogerů tak nenajdete jen návod, jak si doma upéct nebo usmažit něco dobrého, ale i pohled na to, proč má masopust stále své místo – nejen jako zvyk, ale i jako obyčejná radost z jídla.
Monika Kóňová

Monika Kóňová @lapetit.sk

Slovenská foodblogerka, food stylistka a fotografka. Původně vystudovala právo, ale láska k jídlu ji přivedla k založení blogu LaPetit, kde se dělí o sezónní recepty z čerstvých a poctivých surovin. Inspiraci čerpá z cestování, návštěv trhů a z vlastní zahrady, kde pěstuje ovoce, zeleninu i květiny. LaPetit je místem každodenního vaření – jednoduchého, chutného a bez zbytečných zkratek.

Slovenské šišky s jahodovou pěnou podle Moniky Kóňové

Slovenské šišky s jahodovou pěnou podle Moniky Kóňové

Slavíte masopust?

Masopust neboli slovensky fašiangy vnímám spíš jako období než jako jeden konkrétní svátek. Nemáme doma pevně dané rituály, ale mám ráda atmosféru hojnosti a radosti, která je s nimi spojená.

Jaké sladké dobroty patří k masopustu u vás doma?

Jednoznačně šišky. Právě během masopustu si je každý rok dopřávám bez výčitek a často zkouším nový recept. Podle mě neexistuje lepší období v roce, kdy si je vychutnat.

Máte s masopustními hody spojené nějaké silné vzpomínky nebo tradice?

Spíše než konkrétní rodinnou tradici mám masopust spojený s jídlem a společnou zábavou. V Bratislavě a na západním Slovensku k nim neodmyslitelně patřilo pochovávání basy, které symbolicky uzavíralo období veselí před půstem. A právě tahle kombinace hudby, humoru a dobrého jídla je mi na masopustu nejbližší.



3 rozhovory se slavnými foodbloggery. Kdo miluje zabijačky a kdo masopustní průvod

