10 potravin, které mohou zlepšit kvalitu spánku. Lepší než Rohypnol!

Petra Kašparová
  5:10
Spát jako když vás do vody hodí? Umíte to? Zkuste přes den jíst tyto potraviny a ráno budete vstávat dokonale odpočatí. Víme, co jíst, aby se vám dobře spalo.

Kvalitní spánek je alfa a omega pro zdraví

Dobře spát je jedna z nejdůležitějších věcí pro naše celkové zdraví a pohodu. Dostatečný odpočinek ovlivňuje naše fyzické i psychické zdraví, imunitní systém a dokonce i naši náladu. Bohužel, naše spánková hygiena není v dnešním uspěchaném světě dobře nastavená. Mnoho lidí trpí nespavostí nebo nekvalitním spánkem. Spíme málo. Večer koukáme do monitorů… Myslíte na to někdy, že byste měli spát lépe?

Víte, že existují potraviny, které mohou pozitivně ovlivnit naši schopnost usnout a díky tomu, že si je dopřejeme můžeme dokonce dosáhnout hlubokého spánku? Zajímalo mě, které potraviny to jsou. Některé jsou tím známé, jiné mohou být v tomto výčtu poměrně překvapivé. Zařazení potravin, které podporují relaxaci těla a zlepšují produkci melatoninu, do jídelníčku může pomoci dosáhnout klidného a osvěžujícího spánku.

Víte, jaké potraviny zajistí, že se vám bude dobře spát a budete se ráno budit dokonale odpočatí?

1. Třešně

Třešně, zejména ty kyselé, jsou bohaté na melatonin. A to je hormon spánku. Konzumace třešní nebo pití třešňové šťávy může pomoci nastartovat produkci melatoninu v těle a přispět tak k lepší kvalitě spánku. Třešně jsou také plné antioxidantů, které podporují celkové zdraví a regeneraci během spánku. A mimochodem jsou výborné při pomoci s nepříjemnou metabolickou DNA.

2. Banány

Banány jsou bohaté na draslík a hořčík. To jsou prvky, které pomáhají uvolnit svaly a podporují relaxaci těla. Tyto minerály mají schopnost snižovat hladinu stresu, což je klíčové pro kvalitní spánek. Jakmile jsme ve stresu, naštvaní, hlavu máme plnou myšlenek na problémy, spát se nám dobře nikdy nebude. Banány také obsahují tryptofan – aminokyselinu, která se v těle přeměňuje na serotonin a melatonin, hormony zodpovědné za regulaci spánku.

3. Ořechy, hlavně vlašské

Vlašské ořechy, mandle a lískové ořechy jsou vynikajícím zdrojem hořčíku, který pomáhá uvolnit nervy a svaly. Hořčík podporuje hluboký spánek, zkracuje čas potřebný k usnutí a zlepšuje kvalitu spánku. Zklidňuje také křeče – pokud tedy někdo má zhoršenou kvalitu spánku kvůli „syndromu neklidných nohou“, hořčík může pomoci i tady. Ořechy také obsahují omega-3 mastné kyseliny, které, jak víme, jsou pro náš organismus blahodárné a nezbytné. Navíc mají protizánětlivé účinky a pomáhají zklidnit nervový systém.

4. Mléko

Mléko je známé svou schopností podporovat spánek díky vysokému obsahu tryptofanu, který se přeměňuje na serotonin a melatonin. Tento efekt může být zesílený, pokud mléko doplníte o malou špetku skořice nebo medu. Tato kombinace uklidňuje mysl a pomáhá přechodu do klidového režimu. Také vám máma nebo babička dělaly tzv. medvědí mléko před usnutím? Teplé mléko se lžičkou medu dělá divy!

5. Heřmánkový čaj

Heřmánek je jedna z bylin známá pro svůj uklidňující účinek. Heřmánkový čaj je jedním z nejznámějších přírodních prostředků na podporu spánku. Bylinka obsahuje flavonoidy, které mají uklidňující účinky na nervový systém. Pití heřmánkového čaje před spaním může pomoci snížit úzkost a stres, což přispívá k rychlejšímu a kvalitnějšímu spánku. Navíc je tento čaj velmi lahodný.

6. Lněná semínka

Lněná semínka jsou skvělým zdrojem omega-3 mastných kyselin, vlákniny a hořčíku. Právě hořčík zklidní tělo a tím podpoří klidný spánek. Studie ukázaly, že lněná semínka mohou pomoci zlepšit kvalitu spánku, zejména u těch, kteří trpí nespavostí nebo problémy s usínáním. Proč to nezkusit?

7. Avokádo

Avokádo je bohaté na zdravé tuky, draslík a hořčík, což jsou všechno látky, které pomáhají uvolnit svaly a podporují relaxaci. Zdravé tuky v avokádu také pomáhají udržet stabilní hladinu cukru v krvi během noci, což může mít pozitivní vliv na kvalitu spánku. Navíc je tato zelená záležitost velmi chutná a ideální k přípravě lehké a zdravé večeře.

8. Rýže

Proč by rýže měla mít vliv na dobrý spánek? Již dlouho je známo, že rýže, především bílá, má vysoký glykemický index. Když ji sníte, zvýšíte si hladinu inzulinu v těle, tím podpoříte vstup tryptofanu do mozku a zlepšíte produkci serotoninu a melatoninu. No, zní to složitě. Raději si zkuste dnes k večeři uvařit rýži, než se snažit proniknout do chemických pochodů v těle po jejím snědení. Pro optimální účinek se doporučuje jíst rýži 2–3 hodiny před spaním.

9. Lilek

Lilek obsahuje flavonoidy a antioxidanty, které pomáhají uklidnit nervový systém a uvolnit tělo. Je také bohatý na hořčík, který je, jak jsme si již řekli, klíčovým minerálem pro relaxaci. Lilek je skvělou volbou pro večerní jídlo, které může podpořit klidný spánek. Dobrou chuť k večeři!

10. Tmavá čokoláda

Tmavá čokoláda je známá svou schopností zlepšovat náladu a zmírnit stres díky obsahu flavonoidů a hořčíku. I když byste neměli jíst velké množství, malá porce kvalitní tmavé čokolády může být vynikajícím večerním pamlskem pro zlepšení nejen nálady, ale hlavně spánku. Čokoláda může podpořit produkci serotoninu a melatoninu, což jsou hormony, které pomáhají usnout. To je dobrá zpráva, ne?

Kdo to zažil, ví, jaké to je peklo, když nemůžete v noci spát. Co jíst, aby vás to nepotkalo?

Jak uvolnit tělo před spaním

Kromě konzumace potravin, které podporují kvalitní spánek, existují i jiné způsoby, jak relaxovat tělo před spaním:

  1. Vyhýbejte se těžkým jídlům a kofeinu. Večer nejezte těžká a tučná jídla a nepijte nápoje obsahující kofein, které mohou narušit vaši schopnost usnout.
  2. Meditace a dechová cvičení. Uklidněte svou mysl a tělo pomocí krátké meditace nebo dechových cvičení. Tato praxe může snížit úzkost a pomoci tělu relaxovat.
  3. Teplá koupel nebo sprcha. Teplá voda pomáhá uvolnit svaly a uklidnit nervy, což usnadňuje přechod do spánkového režimu. Přidejte si trochu levandulové vůně, ta relaxaci ještě více podpoří.
  4. Nastavení pravidelného spánkového režimu. Snažte se chodit spát a vstávat ve stejnou dobu každý den. Pravidelný spánkový režim podporuje přirozený cyklus spánku a bdění.

10 potravin, které mohou zlepšit kvalitu spánku. Lepší než Rohypnol!

